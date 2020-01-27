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 Політика України
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Все про:місцеві вибори (134) децентралізація (292) Кравчук Євгенія (19)

 Місцеві вибори в Україні відбудуться наприкінці жовтня за будь-яких умов, - заступник голови фракції СН Кравчук

Місцеві вибори в Україні відбудуться в останню неділю жовтня 2020 року в будь-якому разі, навіть якщо Верховна Рада не встигне ухвалити закон про децентралізацію.

"Вибори відбудуться наприкінці жовтня за будь-яких умов – незалежно від того, чи будуть внесені зміни до Конституції", – повідомила народна депутатка України від фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Обозреватель".

Кравчук нагадала, що виборчий процес стартує 5 вересня, відповідно, депутатам необхідно ухвалити закон про децентралізацію до цієї дати (згідно із законодавством, у ході передвиборної кампанії не можна вносити жодних змін до Конституції).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Децентралізацію буде завершено до кінця року, - заступниця голови фракції СН Кравчук

На її думку, встигнути ухвалити закон до 5 вересня – цілком реально.

"У нас є можливість, і за часом ми встигаємо. Зміни до Конституції голосуються на двох сесіях. Третя сесія стартує на початку лютого і нам треба спрямувати (текст законопроєкту. – Ред.) до Конституційного суду, отримати конституційний висновок і проголосувати в першому читанні – це 226 голосів. А одразу на початку четвертої сесії, яка стартує на початку вересня, потрібно ухвалити цей закон конституційною більшістю (300 голосів. – Ред.)", – пояснила Кравчук.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3171978
 
 
 Топ коментарі
 
Лугандонські бібізяни теж братимуть участь в виборах?
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Місцеві вибори в Україні відбудуться наприкінці жовтня за будь-яких умов, - заступник голови фракції СН Кравчук - Цензор.НЕТ 3622 с чего бы это?

вместо клоунов выберут себе опоблок...
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Лугандонські бібізяни теж братимуть участь в виборах?
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судя по ходу действий Зе и Ко, они будут участвовать, а вот переселенцам так и не дадут права голоса Місцеві вибори в Україні відбудуться наприкінці жовтня за будь-яких умов, - заступник голови фракції СН Кравчук - Цензор.НЕТ 3972
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Интересно, а где "Лугандонські бібізян" заканчиваются? За 0м блокпостом боевиков? За границей Луганской и Донецкой областей, по Днепру?
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ЛуганДон, це ОРДЛО. Вони і живуть в тому зоопарку.
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От і побачимо порозумнішали наші громадяни чи ні...
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с чего бы это?

вместо клоунов выберут себе опоблок...
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Прикольно комент удалили.
Да да, вы агитируете за опоблок, делая это осознано или нет!
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да совсем нет... - не агитирую...
просто я понял что у нарида Украины большая потребность прикончить свое государство...
а опоблок это самая быстрая дорога в сочетании с Клоунами в топ управлении...
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Да я извиняюсь, я имел ввиду не Вас, но мой коментарий удалили, а агитаторов, которые пишут следующее содержание: Указывают, что они сторонники кпримеру, Порошенко, оскорбляют оппонента (называя дебилом или аналогичным словом) и указывают на очевидный промах власти. Как следствие это агитация за Опоблок, т.к. Не будут люди поддерживать того, кто их оскорбляет, а их симпатии перетекают, к "опытным управленцам"
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Цена газа на крупнейшем евро. хабе в Нидерландах продолжает падать и опустилась до уровня в $117 за тысячу куб. м.
А цена газа для украинцев на хабе ОПГ "Нафтогаз" продолжает расти.
К 6,91 грн за куб. м. добавляется 1,248 грн за куб. м. в виде надбавки за транс газа
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"Цена газа на крупнейшем еврохабе в Нидерландах" - це оптова ціна, не путай. В роздріб - до 50% дорожче.
Потім: в Україні нема конкуренції серед постачальників для населення та для комун.теплоенерго. Тут - лише один постачальник (поки що).
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Більшість наших громадян це тупа біомаса!
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хто вона така, щоб обіцяти? Беня ще нічого не вирішив.
"Ты поучи жену щи варить. Я ещё ничего не решил" - http://цитаты-из-фильмов.рф/phrases/1/15/
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А я бы все-таки не писал "при любых условиях" - сделал бы ремарочку про форс-мажор.
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Вы землю сначала переживите. А уж потом обещания раздавайте.
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Странно...Уже столько статья висит, а еще до сих пор ни единого вангователя, что партия сывочолого гэтьмана наберет 146% на предстоящих выборах.Місцеві вибори в Україні відбудуться наприкінці жовтня за будь-яких умов, - заступник голови фракції СН Кравчук - Цензор.НЕТ 3144
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А ты больше жалоб пиши на административу форума , зебота. Авось поможет твоему главзебилу в памперсы не так жиденько класть😁😁😁
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Слыш, "главзебил", хочу тебя расстроить: я ни за пэсов, ни за тюлек, ни за попоблоковцев, ни за "главзебилов" никогда не голосовал и голосовать не буду - я не из вашего стада идиотов, голосующих за тех, кто 29 лет грабит Украину.
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Понятно,что не голосовал.Для участия в голосовании надо быть гражданином Украины,а лахтинские тролли имеют в основном гражданство московии.
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П"ять міліонів бюлетенів спрацюють на кума Путіна.

А на каналах Медведчука йде критика Зюзі по всім напрямкам.

Щоб комар носа не підточив.

Багатоходовочка Путіна розпочата агентом російських спецслужб Порошенко має бути завершенна в раніше обговорені і узгодженні строкі - за мінськими угодами...
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Тебе и всем СН надо еще очень постараться дожить до осени.
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