 Місцеві вибори в Україні відбудуться наприкінці жовтня за будь-яких умов, - заступник голови фракції СН Кравчук

"Вибори відбудуться наприкінці жовтня за будь-яких умов – незалежно від того, чи будуть внесені зміни до Конституції", – повідомила народна депутатка України від фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Обозреватель".
Кравчук нагадала, що виборчий процес стартує 5 вересня, відповідно, депутатам необхідно ухвалити закон про децентралізацію до цієї дати (згідно із законодавством, у ході передвиборної кампанії не можна вносити жодних змін до Конституції).
На її думку, встигнути ухвалити закон до 5 вересня – цілком реально.
"У нас є можливість, і за часом ми встигаємо. Зміни до Конституції голосуються на двох сесіях. Третя сесія стартує на початку лютого і нам треба спрямувати (текст законопроєкту. – Ред.) до Конституційного суду, отримати конституційний висновок і проголосувати в першому читанні – це 226 голосів. А одразу на початку четвертої сесії, яка стартує на початку вересня, потрібно ухвалити цей закон конституційною більшістю (300 голосів. – Ред.)", – пояснила Кравчук.
вместо клоунов выберут себе опоблок...
Да да, вы агитируете за опоблок, делая это осознано или нет!
просто я понял что у нарида Украины большая потребность прикончить свое государство...
а опоблок это самая быстрая дорога в сочетании с Клоунами в топ управлении...
А цена газа для украинцев на хабе ОПГ "Нафтогаз" продолжает расти.
К 6,91 грн за куб. м. добавляется 1,248 грн за куб. м. в виде надбавки за транс газа
Потім: в Україні нема конкуренції серед постачальників для населення та для комун.теплоенерго. Тут - лише один постачальник (поки що).
"Ты поучи жену щи варить. Я ещё ничего не решил" - http://цитаты-из-фильмов.рф/phrases/1/15/
А на каналах Медведчука йде критика Зюзі по всім напрямкам.
Щоб комар носа не підточив.
Багатоходовочка Путіна розпочата агентом російських спецслужб Порошенко має бути завершенна в раніше обговорені і узгодженні строкі - за мінськими угодами...