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Все про:Держдепартамент США (541) Ірак (83) обстріл (5917) посольство (370) США (5990)

 "Ми зберігаємо пильність", - Держдеп про черговий ракетний обстріл посольства США в Багдаді

Представник пресслужби Державного департаменту США прокоментував атаку на дипломатичне представництво США в Багдаді, унаслідок якої ракети впали на територію посольства, а також закликав Ірак виконувати свої зобов'язання щодо захисту американських дипломатичних об'єктів.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.UA, про це повідомляє CNN.

"Ми в курсі повідомлень про ракетний обстріл міжнародної зони. Ми закликаємо владу Іраку виконувати свої зобов'язання з охорони дипломатичних об'єктів", - повідомив дипломат.

За його словами, ситуація у сфері безпеки залишається напруженою, і збройні угруповання, підтримувані Іраном, як і раніше, становлять загрозу для США.

"Тому, ми зберігаємо пильність", - зазначив він.

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Раніше повідомлялося, що посольство Сполучених Штатів Америки в Іраку знову піддалося обстрілу з реактивної артилерії.

У "зеленій зоні" Багдада, де розташовані урядові будівлі посольства іноземних держав, в неділю, 26 січня, впали п'ять ракет, випущених з реактивної системи залпового вогню радянського виробництва. Три реактивні снаряди впали на території посольства США, один з них потрапив в ресторан дипломатичної місії.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3171977
 
 
 Топ коментарі
 
"Мы сохраняем бздительность"
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чурбани достріляються, поки Американці їх не спалять там...
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чурбани достріляються, поки Американці їх не спалять там...
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импотенты и ничтожества зеленские правят миром....

скоро нам всем пипец....

"сохраняем бдительность" - адовый Ад...
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А нічого сунути носа у внутрішні справи інших країн!
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То що, тепер можна обстріляти посольство расєйки? Ти дозволяєш?))
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Є навіть ціла територія, населена такими американофобами. Дехто називає ту територію країною, проте МакКейн чітко і правильно назвав її- бензоколонка))
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Ему сейчас поди нелегко, под импичментом
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омэрика фуфлоооооооооооооооооо
в 1500-1600 годах туда ринулось все отребье со старого света
убийцы, мошенники, аферисты и дегенераты всех мастей
вот и наплодили выродков , а весь мир отхлебывает теперь
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Дегенераты живут за поребреком... ходят срать под забор.жрут валежник и бухают огуречный лосьен.и это называется рузький мир.
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докатились штаты..."они просто упали"....
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Ну наверно по таким амерам можно градами стрелять, их по ходу все устраивает.
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