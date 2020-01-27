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 Події, За кордоном
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Все про:вірус (70) Китай (245)

 Кількість жертв китайського коронавірусу збільшилася до 80, лише за останню добу померли 24 особи

За минулу добу в Китаї від пневмонії, спричиненої новим типом коронавірусу, померли 24 особи, загальна кількість померлих сягнула 80.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив державний комітет КНР у справах охорони здоров'я.

Усі нові випадки летальних наслідків припадають на провінцію Хубей, адміністративний центр якої місто Ухань є епіцентром поширення захворювання.

Загалом станом на 00:00 годину понеділка кількість уражених новим коронавірусом сягнула в країні 2 тис. 794 осіб, збільшившись за добу на 769 виявлених випадків. Під підозрою на наявність захворювання перебувають понад 3,8 тис. осіб. Двоє людей успішно пройшли курс лікування і виписані з лікарень.

На територіях за межами материкової частини країни вісім випадків захворювання виявлено в Гонконгу, п'ять - у Макао, чотири - на Тайвані.

Крім того, за даними Держкомздоров’я КНР, сім випадків захворювання виявлено в Таїланді, по чотири - в Австралії і Сінгапурі, по три - в Японії, Південній Кореї, США, Малайзії та Франції, два - у В'єтнамі, один - у Непалі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Уряд посилює заходи безпеки для захисту українців від потенційної загрози коронавірусу, - Гончарук

Нагадаємо, вперше новий тип вірусу, що викликає атипову пневмонію, було підтверджено 31 грудня 2019 року в Ухані (Китай), населення якого становить понад 11 млн осіб. Початкові симптоми захворювання: підвищена температура і кашель. Багато хто з інфікованих повідомляв, що відвідували рибний ринок Хуанань або працювали там. 21 січня Національна комісія охорони здоров'я Китаю підтвердила передачу коронавірусу 2019-nCoV від людини людині.

Станом на ранок 26 січня кількість загиблих від вірусу в Китаї становила 56 осіб, загалом зареєстровано 1975 підтверджених випадків пневмонії, викликаної коронавірусом. 324 людини перебувають у критичному стані, водночас 49 осіб одужали.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3171973
 
 
 Топ коментарі
 
шо такое для Китая 80 человек.
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Это становится весьма навязчивым, что раздражает. Если не Гончарук, то Милованов, если не Милованов, то Бородянский и коронавирус. Ну, ладно. Пишите. Я подобные изыски более не комментирую.
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А я хотіла, щоб на Землі всі жили в достатку і здоров*ї, були щасливі, щоб не було воєн і голоду ...
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Доэксперементировались в своих лабораториях,уроды.
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Мда... Я завжди мріяв про зомбіапокаліпсис....
А тут тричі чхнув і вмер....
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Ви бачите його початок. Нестача якісної їжі та води, голод, катаклізми, війни та катастрофи ((( І це за якихось останніх 10-20 років
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Судячи з проценту вилікуваних- і це при всій медичній допомозі- голод нікому не загрожує. В результаті масштабної епідемії виживатиме один із тисячі.
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В эпидемию не верю. Но количество скотов по всему миру уже начинает раздражать. Так что не жалко
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А ви певно вважаєте себе взірцем людини?
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Логичный вопрос)) Нет, не считаю. Но я никогда ни к кому не лезу, не ворую и стараюсь с уважением относиться к людям. Но это все не работает. К тому же я не берусь никого судить и решать, кому жить или умирать.
Посмотрите, к чему привела доброжелательность Украины
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А я хотіла, щоб на Землі всі жили в достатку і здоров*ї, були щасливі, щоб не було воєн і голоду ...
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А я надлишком оптимізму якось ніколи не міг похвалитися....
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Я якось не парюсь цим. Все в руках Божих, на все Його воля.
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А не приходила до Вас думка, що першими зомбі стануть якраз ті, хто мріяв про зомбіапокаліпсис?
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Головне, якщо вночі прокинешся і тобі зле- повикидати на вулицю котиків.
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Скажу честно, слишком много людей на Земле. Причем большинство- необразованные, агрессивные, нечистоплотные варвары. Ситуация меняется к худшему с невероятной скоростью.
Нужно честно начать говорить об ограничении рождаемости
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Это становится весьма навязчивым, что раздражает. Если не Гончарук, то Милованов, если не Милованов, то Бородянский и коронавирус. Ну, ладно. Пишите. Я подобные изыски более не комментирую.
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Настануть часи коли живі будуть заздрити мертвим.
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Так... Ану не мешайте разводить панику! Количество жертв китайского коронавируса увеличилось до 80, только за последние сутки скончались 24 человека - Цензор.НЕТ 54
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😆 да, какой-то массовый психоз начался
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Згадайте, що спочатку повідомляли комуністи про аварію на ЧАЕС.
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Так, інформації від влади Китаю я якось не дуже довіряю.
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За добу 2-200, 2-300. Оце біда. Коментарі закриті. А зрадник шляється по Польщі.
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На фб вичитала, що воно типу співчуття висловило, бо розгнівані люди звернення слали до оп-и, що нема реакції.
То це, щоб ніби заспокоїти суспільство.
Але на фб-чику йому добряче виказали.
Тільки ж толку ...
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Зеленський більш орієнтований на російського глядача.
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а може воно вже десь у омані чи то що.... яка різниця...
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