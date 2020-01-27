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 Політика України, За кордоном
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Все про:допомога (979) США (5990) Трамп (2135) Болтон (80)

 Болтон підтвердив, що Трамп затримував допомогу Україні, щоб отримати компромат на Байдена, - NYT

Джон Болтон - відставний радник президента США з національної безпеки - у своїй книзі, яка готується до випуску, визнав, що президент США Дональд Трамп намагався шляхом затримки фінансової допомоги Україні домогтися проведення українською владою розслідування діяльності батька і сина Байденів.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомило видання New York Times.

Як пише газета, в неопублікованій книзі Болтон повідомляє, що він, держсекретар Майк Помпео і шеф Пентагону Марк Еспер тиснули на Трампа з метою направити вже схвалену Конгресом допомогу. Але в серпні 2019 року в розмові з Болтоном Трамп сказав, що вважає за краще не посилати жодної допомоги Україні, поки українські чиновники не нададуть матеріали про результати розслідування діяльності в Україні колишнього віцепрезидента США Джо Байдена - найімовірнішого суперника президента на виборах 2020 року - і його сина Гантера.

Чернетку книги Болтон направив для ознайомлення в Білий дім.

Випадок із затримкою допомоги Україні розглядається демократами в американському конгресі як тиск на українську владу, він став одним з основних пунктів обвинувачень на адресу Трампа на процесі про імпічмент президента, що відбувається в Сенаті.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сенат США упродовж 2 тижнів вирішить, чи оголошувати Трампу імпічмент

Демократи наполягають, щоб Болтон дав свідчення на процесі, Трамп і Білий дім виступають проти його участі.

Трамп заявив раніше: "Він (Болтон. – Ред.) займався питаннями національної безпеки. Він знає, що я думаю з низки тем, з приводу іноземних лідерів, урядів".

"Крім того, тут потрібно зазначити, що він пішов у відставку не найбільш мирним чином", - додав президент.

Він пояснив, що було б неправильно, якби на відкритих слуханнях у Сенаті Болтон, наприклад, почав би розповідати про те, що президент США насправді думає про того чи іншого іноземного лідера.

Також читайте: У Конгресі США підтримали виділення Україні $698 млн допомоги в 2020 році

Нагадаємо, 24 вересня 2019 року в Палаті представників США оголосили про введення формальної процедури імпічменту Дональда Трампа. Шість комітетів нижньої палати Конгресу почнуть власні розслідування щодо порушення законів президентом США і його командою.

Як повідомляли американські ЗМІ, Трамп 25 липня 2019 року намагався в телефонній розмові переконати президента України Володимира Зеленського в необхідності почати розслідування щодо Гантера Байдена - сина колишнього віцепрезидента Джо Байдена.

25 вересня 2019 року Білий дім опублікував стенограму розмови Трампа і Зеленського, яка відбулася 25 липня того ж року.

3 грудня 2019 року представники демократичної партії США в Комітеті з питань розвідки Палати представників Конгресу оприлюднили звіт про процедуру імпічменту президента США Дональда Трампа.

За даними Bloomberg, чиновники Білого Дому розпорядилися затримати військову допомогу Україні вже через годину після телефонної розмови Зеленського і Трампа, яка відбулася 25 липня 2019 року.

Раніше журналісти газети New York Times написали, що держсекретар США Майк Помпео і глава Пентагону Марк Еспер намагалися вплинути на американського президента Дональда Трампа, щоб той не заморожував військову допомогу Україні.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3171972
 
 
 Топ коментарі
 
получается и трамп и вазелин тупо соврали..... два сапога пара.. пара дебилов и клоунов
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Болтону вірю, серйозна людина. А раз так, як він каже, то Трамп - ще той кекс.
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получается и трамп и вазелин тупо соврали..... два сапога пара.. пара дебилов и клоунов
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Как раз зеля отмолчался, и правильно сделал. Зачем ссориться . Сегодня трамп перзидент, завтра кто-то другой. А Америка - наш основной партнер и поддержка
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у них много общего... один - четырежды уклонист, другой - четырежды банкрот... и оба ссут в очи своим избирателям, выдавая испражнения за росу... разница в том, что трумп вовчиком жопу подтирает, а вовчик демонстрирует Украине "селфи" процесса с увлеченностью промакашки...
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а вороватые байдены , по-твоему лучше?,чем четырежды банкрот?
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Это только по утверждению Болтона в его (болтоновской) неопубликованной книге.

Очередной распятый мальчик, которого ну точно видели.
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Болтону вірю, серйозна людина. А раз так, як він каже, то Трамп - ще той кекс.
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Ты с Болтоном водку пил ? Иди проспись , серьезна людина .
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По твоему,серьезные люди только те,которые водку пьют вместе? И тогда,с кем ты пил водку,-с пригожиным?
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Даже если и давил, то:

1. Выделение помощи было в пределах юридически-установленных сроков. Демократы утверждают, что выделить нужно было на месяц раньше. Такое положение дел - это совсем не та ситуация, как если бы были сорваны юридические сроки.

2. Народ США имеет право знать, куда шли их деньги. Если разворовывались через сына Байдена демпартии - они имеют право это знать. Поэтому действия Трампа, если они вообще были, не являются лишь извлечением личной выгоды.

3. Такое не является основанием для импичмента.

Единственная причина, по которой Трампа импечментуют - это то, что он выполняет предвыборные обещания. За его время в америке уже стало на 7млн рабочих мест больше. Демократы рассказывали, что экономика уже развита и рост 2% это новая реальность к которой надо привыкать - а при Трампе рост составил более 3%.

А где это видано, чтобы политик выполнял обещания? Это ж его а на нас могут выбрать на новый срок, какой ужас-ужас! Надо его срочно валить!
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Лише дурачки можуть оперувати інфою взятою з якоїсь невиданої книжки. Де його свідчення під час процесу?
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пойди почисть зубы, умойся и поменяй носки: от тебя москалем за милю разит!!!!!!!!!!!!!
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Быть кацапом, не означает НЕ быть ублюдком.Скорее наоборот!
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Руками Москвы и Вашигтона Украина вместо независимого государства стала кормом для мирового еврейства.
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А Байден и Ненси Пелоси отмывали с помощью украинских олигархов помощь которую Украина получала от Соединенных Штатов . Байден и Пелоси через своих сынишек украли миллионы долларов приндлежащих налогоплательщикам США и еще один миллиард американских денег растворился в неизвестном направлении из Приват банка . Кто-нибудь из продажных журналюшек потребовал расследовать воровство верхушки демпартии ? Нет ? Вопрос почему - потому что весь американский эстаблишмент замешан в подобного рода махинациях и если потянуть Байдена то придется тогда говорить и о подобных делишках республиканцев . Трамп имел полное право задержать помощь ибо ее банально разворовывали украинские и американские воришки . Он единственный из американских президентов кто наступил на коррупционную гадину американского политического эстаблишмента . Вот и вся его вина .
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касап брехливий, допомога Україні від США надходила зброєю (Джавеліни, катера Island, тощо). І навчальними програмами (для тих же моряків, наприклад). За яку платив американський держбюджет. І від того, коли Трамп дозволяв чи ні відрахувати бабло з держбюджету - тими чи іншими темпами Україна отримувала ту допомогу.
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Ты ЗЕидиот прочитанное понимаешь ? Скорее всего нет . Закрой пасть и отводи войска как твой путинский клоун Зеленский делает .
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Оружием помощь приходила - а откаты демпартии от помощи деньгами были "платой" за эту помощь.
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Дійсно - "нінка пілотка" ще та аферистка.
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Мальчик, я что-то не вижу финансовых расследований в США, по поводу "разворованных денег"... А у американцев ЭТО "нехило" поставлено, уже много лет... Кого там, Лаки Лучиано, кажется, за уклонение от налогов, посадили, когда не удалось посадить за убийства?
(Мне кажется, твои "песни" о "хищениях" Пелоси и Болтона - из той же "обоймы", что и "панамские оффшоры" Порошенко... Из "лахтинской"...).
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Альфо́нсе Габриэ́ль «Великий Аль» Капо́не (итал. Alphonse Gabriel «Great Al» Capone; 17 января 1899 - 25 января 1947)
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Ясно... Спасибо... Хоть на память не жалуюсь, но и у хорошей памяти пределы есть...
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Если бы голова не забывала ненужную информацию, она бы очень быстро стала неработоспособной...
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Еще один клоун . Ты масштаб и уровень коррупции понимаешь ? Вицепрезидент и глава палаты представителей . Кто против них заведет дело ? Они поэтому и носятся четвертый год с ипичментом - избавиться от Трампа единственный способ скрыть свою коррупцию и продолжить красть налево и направо . Точнор как ваши политики . Где вы ЗЕизбиратели оставили свои мозги ?
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То что тебе кажется крестись, девочка Сын Байдена работал в Барисме которая перечисляла ему кучу денег за ничего неделания . Сын Байдена летал с папашей в Китай на государственом самолете где получил 1 миллиард для своей фирмочки от китайского правительства . Он же Байден на камеру перед журналистами в называл Порошенко сукиным сыном и требовал уволить генпрокурора , а то не дадут миллиард . Это все факты . Но цензор по понятным причинам о них не пишет . Я тебе вверху объяснил слишком большие люди и огромные деньги . Вы за свою тупость платите наличием у вас ЗЕпрезидента .
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"Мальчик", давай ссылки на финансовые расследования в США, по этому поводу, а не "сказки" рассказывай!... Если-бы, подобное было, Байдену уже "задницу в клочки порвали"-бы... И Трамп приложил-бы, максимум усилий для этого... А пока у тебя только получается "Ля-ля, тополя...". "Цензор" тебе тут, "рот не закрывает..." Давай, доказывай, "Лахта"...
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Пока не будет завершено расследование то его открывать для кого попало не будут.
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Ну так сидите там, на "Лахте", и не гавкайте, "расследователи"...
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помощь джавелинами и катерами от США....а откаты с Украины себе на личные счета ....так понятно? потому и коломойшу Трамп отловить-допросить хочет
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фэйк ньюз. туфта. демократам-лузерам ничего не обломится. А Трампа ещё раз выберут.
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Джон Болтун в готовящейся книге написал...пачуйте його
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Болтон сообщает, что он, госсекретарь Майк Помпео и шеф Пентагона Марк Эспер оказывали давление на Трампа Источник: https://censor.net.ua/n3171972 И кто им после этого доктор?
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