 Болтон підтвердив, що Трамп затримував допомогу Україні, щоб отримати компромат на Байдена, - NYT

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомило видання New York Times.

Як пише газета, в неопублікованій книзі Болтон повідомляє, що він, держсекретар Майк Помпео і шеф Пентагону Марк Еспер тиснули на Трампа з метою направити вже схвалену Конгресом допомогу. Але в серпні 2019 року в розмові з Болтоном Трамп сказав, що вважає за краще не посилати жодної допомоги Україні, поки українські чиновники не нададуть матеріали про результати розслідування діяльності в Україні колишнього віцепрезидента США Джо Байдена - найімовірнішого суперника президента на виборах 2020 року - і його сина Гантера.

Чернетку книги Болтон направив для ознайомлення в Білий дім.

Випадок із затримкою допомоги Україні розглядається демократами в американському конгресі як тиск на українську владу, він став одним з основних пунктів обвинувачень на адресу Трампа на процесі про імпічмент президента, що відбувається в Сенаті.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сенат США упродовж 2 тижнів вирішить, чи оголошувати Трампу імпічмент

Демократи наполягають, щоб Болтон дав свідчення на процесі, Трамп і Білий дім виступають проти його участі.

Трамп заявив раніше: "Він (Болтон. – Ред.) займався питаннями національної безпеки. Він знає, що я думаю з низки тем, з приводу іноземних лідерів, урядів".

"Крім того, тут потрібно зазначити, що він пішов у відставку не найбільш мирним чином", - додав президент.

Він пояснив, що було б неправильно, якби на відкритих слуханнях у Сенаті Болтон, наприклад, почав би розповідати про те, що президент США насправді думає про того чи іншого іноземного лідера.

Також читайте: У Конгресі США підтримали виділення Україні $698 млн допомоги в 2020 році

Нагадаємо, 24 вересня 2019 року в Палаті представників США оголосили про введення формальної процедури імпічменту Дональда Трампа. Шість комітетів нижньої палати Конгресу почнуть власні розслідування щодо порушення законів президентом США і його командою.

Як повідомляли американські ЗМІ, Трамп 25 липня 2019 року намагався в телефонній розмові переконати президента України Володимира Зеленського в необхідності почати розслідування щодо Гантера Байдена - сина колишнього віцепрезидента Джо Байдена.

25 вересня 2019 року Білий дім опублікував стенограму розмови Трампа і Зеленського, яка відбулася 25 липня того ж року.

3 грудня 2019 року представники демократичної партії США в Комітеті з питань розвідки Палати представників Конгресу оприлюднили звіт про процедуру імпічменту президента США Дональда Трампа.

За даними Bloomberg, чиновники Білого Дому розпорядилися затримати військову допомогу Україні вже через годину після телефонної розмови Зеленського і Трампа, яка відбулася 25 липня 2019 року.

Раніше журналісти газети New York Times написали, що держсекретар США Майк Помпео і глава Пентагону Марк Еспер намагалися вплинути на американського президента Дональда Трампа, щоб той не заморожував військову допомогу Україні.