 Коронавірус може передаватися в інкубаційний період, - глава Нацкомісії охорони здоров'я КНР Цзяовей

Глава Національної комісії охорони здоров'я КНР Ма Цзяовей сказала на пресконференції в Пекіні, що про природу коронавірусу поки відомо мало, і важко передбачити, які саме ризики пов'язані з його мутацією, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на BBC.
Вона додала, що інкубаційний період вірусу становить від одного до 14 днів, однак заражені можуть передавати його іншим людям навіть протягом інкубації, чого не було під час епідемії важкого гострого респіраторного синдрому (Sars) у 2002-2003 роках.
Це означає, що носіями захворювання можуть бути люди, у яких немає жодних симптомів, боротися з його поширенням у такому випадку значно складніше.
Нагадаємо, вперше новий тип вірусу, що викликає атипову пневмонію, було підтверджено 31 грудня 2019 року в Ухані (Китай), населення якого становить понад 11 млн осіб. Початкові симптоми захворювання: підвищена температура і кашель. Багато хто з інфікованих повідомляв, що відвідували рибний ринок Хуанань або працювали там. 21 січня Національна комісія охорони здоров'я Китаю підтвердила передачу коронавірусу 2019-nCoV від людини людині.
Станом на ранок 26 січня кількість загиблих від вірусу в Китаї становила 56 осіб, загалом зареєстровано 1975 підтверджених випадків пневмонії, викликаної коронавірусом. 324 людини перебувають у критичному стані, водночас 49 осіб одужали.
Стежте за новинами. І будьте обережні.
Продезинфікувати варто буде в будь-якому випадку.
- пол литра?
- пол литра
- на посылки с али?
- на посылки
- да я тебя....!
завозить вирус своими силами
без карантина???
Ученые определили, что миллионы литров океанских вод каждый день стекают в мантию планеты. Об этом сообщает planet-today. Открытие принадлежит исследователям из Университета Осло, процесс называется глубинным водным циклом.
По словам ученым, вода из океанов поглощается в мантию Земли, по мере ее приближения к ядру планеты она нагревается до определенной температуры, а далее часть воды выталкивается обратно в океан через гидротермальные источники. !!! Но уже уточните какая!!! это вода. Вы в шаге от открытия!
Согласно данным, это явление определяет падение и подъем уровня океана.
Ведущий исследователь Центра эволюции и динамики Земли UiO Кристер Карлсен рассказал, что историческое поднятие уровня океана можно рассмотреть на примере распада суперконтинента Пангеи.
После распада суперконтинента образовался новый глубокий водный цикл, который привел к падению океанских вод того времени на 130 метров. Таким образом появились новые океаны: Северная Атлантика (175 млн лет назад), Южная Атлантика (145 млн лет назад). Далее появился Северо-Ледовитый, после Тихий океан.
Хмм...ну тогда по другому лодка бога Ра которая плыла по воде!(какой воде?) в царство Осириса?
Сколько из зараженных - заболевают.
Без этой цифры - разговор ни о чем
хз сколько чайников разьехались по миру
и сколько погибло уже под видом восполения легких
Но это ничего не даёт, конечно.
проблема в том, что люди БЕЗ температуры могут разносить вирус. а таких вообще НИКАК не ограничивают, т.е. их НЕ считали опасными.
короче, сейчас ВСЁ зависит от масок: если маски препятсвуют - тогда всё ОК. если маски малоэффективны - тогда Ж...па. После всех медицинских "реформ" за последние 35 лет