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 За кордоном, Здоров'я
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Все про:вірус (70) Китай (245)

 Коронавірус може передаватися в інкубаційний період, - глава Нацкомісії охорони здоров'я КНР Цзяовей

Китайська влада заявила, що коронавірус 2019-nCoV дедалі швидше набуває здатності передаватися від людини до людини, тому кількість зарежених зростатиме.

Глава Національної комісії охорони здоров'я КНР Ма Цзяовей сказала на пресконференції в Пекіні, що про природу коронавірусу поки відомо мало, і важко передбачити, які саме ризики пов'язані з його мутацією, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на BBC.

Вона додала, що інкубаційний період вірусу становить від одного до 14 днів, однак заражені можуть передавати його іншим людям навіть протягом інкубації, чого не було під час епідемії важкого гострого респіраторного синдрому (Sars) у 2002-2003 роках.

Це означає, що носіями захворювання можуть бути люди, у яких немає жодних симптомів, боротися з його поширенням у такому випадку значно складніше.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Уряд посилює заходи безпеки для захисту українців від потенційної загрози коронавірусу, - Гончарук

Нагадаємо, вперше новий тип вірусу, що викликає атипову пневмонію, було підтверджено 31 грудня 2019 року в Ухані (Китай), населення якого становить понад 11 млн осіб. Початкові симптоми захворювання: підвищена температура і кашель. Багато хто з інфікованих повідомляв, що відвідували рибний ринок Хуанань або працювали там. 21 січня Національна комісія охорони здоров'я Китаю підтвердила передачу коронавірусу 2019-nCoV від людини людині.

Станом на ранок 26 січня кількість загиблих від вірусу в Китаї становила 56 осіб, загалом зареєстровано 1975 підтверджених випадків пневмонії, викликаної коронавірусом. 324 людини перебувають у критичному стані, водночас 49 осіб одужали.

Читайте: Зеленський доручив МОЗ посилити комунікацію і дати чіткі рекомендації щодо ситуації з китайським коронавірусом. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3171971
 
 
 Топ коментарі
 
Зє!льона плєсєнь поборола всє віруси і балєзні аднім махом - нада просто пєрєстать балєть
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На терафлю баба Йуля неплохо состояние нажила. На сотни миллионов было закуплено просроченого индийского гавна которое потом еще несколько лет утилизировали.
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«Россия - самая паскудная, до блевоты мерзкая страна во всей мировой истории. Методом селекции здесь вывели чудовищных моральных уродов, у которых само понятие Добра и Зла вывернуто наизнанку. Всю свою историю эта нация барахтается в дерьме и при этом желает потопить в нем весь мир.» (Иван Ильин, русский философ, один из главных идеологов Белого движения)
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Власти КНР должны объяснять откуда в Ухани этот вирус взялся, вероятно из Уханьского института вирусологии?!
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«Русские - это не народ, а скотина, хам, дикая орда душегубов и злодеев.» (Михаил Булгаков)
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Держи,рашист,уточненный список бойцов ополчения так называемых Доунбасцев и Лугандонев, погибших во время гражданской войны на юго-востоке Украины В данном списке названы 4569 фамилий. По каждой имеются краткие данные о дате и месте рождения, возрасте, в каком воинском подразделении служил, где и когда он погиб.https://www.znak.com/2018-10-16/opublikovan_novyy_spisok_iz_4569_dobrovolcev_i_naemnikov_pogibshih_v_sirii_i_na_ukraine
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Вопрос к модераторам, почему не банят по IP
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vpn или опера в режиме "турбо" и бан по ip обходится на ура
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И что нет никакой возможности забанить навсегда?
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есть. называется "инвайт" - регистрация на сайте по рекомендации уже зарегистрированных участников
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Не нада на меня наговаривать )) Я пишу честно и объективно
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Трудно осуществимо, и ограничит аудиторию только до профессиональных писателей)) а это конец любого форума
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понимаешь, свинособаки как глисты. пролезут везде если не ставить жесткий забор. вариант № 2 - админ на смене круглые сутки и деактив по нику. ведь это долб....** все время в своем нике одно слово использует когда по русски когда транслитерацией. в общем надо заморочиться и ли же подождать пока утром проснется админ и прибьет ублюдка
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глисты - это да, их натура, свиньи и их производные стоят на ступенях эволюции стоят гораздо выше рассейцев
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пшел в будку свинособака. задрал своими высерами. ты чмо обрыганное чего сюда приперлось? тебе места мало на срувесне? ты рожденый в пол даун любишь когда тебя унижают и оскорбляют?
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Там дата стоит и время.А вообще у москалей на 1/8 части суши 135 млн.козлов вместо 3.5 млрд.южнее мордора,а ты мне о 21462-х жертвах кацапии ноешь за 5-ть лет оккупации части Украины.Дали козлам по рогам и ещё дадут-пока не уберутся за Дон.
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Ага,поки адмін не прокинувся(різниця в часі в 7м годин)я тут з Свинарьовими кацапськими боровся до півночі,а зараз поросенки 8%-і тут на мене будуть стукати ратицями за критику їхнього поросенка.То чи не одинаково для мене що маскальські воші,а що українськіі гниди?
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стопэ!!!! у меня с али 7 посылок едут с декабря.....
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Пишуть (поки), що вірус поза межами людського організму живе дві доби, але хто його знає.
Стежте за новинами. І будьте обережні.
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угу. интересно, а спирт убивает вирус? в принципе едет почти все такое что можно окунуть в водку без последствий (кроме одной посылки)
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Я схильна вважати, що він справді довго не може існувати сам, поза сприятливим середовищем, яким є людський організм.
Продезинфікувати варто буде в будь-якому випадку.
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угу.
- пол литра?
- пол литра
- на посылки с али?
- на посылки
- да я тебя....!
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Когда идешь на почту забрать посилочку с Aliexpress

Коронавірус може передаватися в інкубаційний період, - глава Нацкомісії охорони здоров'я КНР Цзяовей - Цензор.НЕТ 7658
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В той час коли США. і інші країни вивозять своїх громадян з Китаю, в Україні температуру міряють, роблять маніпуляції від яких нульовий ефект, одним словом зебіли...
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умно
завозить вирус своими силами
без карантина???
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корона-вирус мог трансформироваться только искусственно в результате тех экспериментов,которые производились в Уханьском Институте вирусологии. Виновность Института вирусологии в том что корона-вирус вырвался на свободу должны признать или опровергнуть официальные представители КНР,
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Черговий развод публікі, на кшалт "пташиного, свинячого гриппу".Тіки в тіх випадках були маркетінгови передумови, а в ціх випадках політичні...Мийті руки, та менш вештайтесь де попало, та будє вам щастя...
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Ну наконец тооооо!!! у нас проясняется. Теперь осталось с вирусом разобраться. Потерпите.

Ученые определили, что миллионы литров океанских вод каждый день стекают в мантию планеты. Об этом сообщает planet-today. Открытие принадлежит исследователям из Университета Осло, процесс называется глубинным водным циклом.
По словам ученым, вода из океанов поглощается в мантию Земли, по мере ее приближения к ядру планеты она нагревается до определенной температуры, а далее часть воды выталкивается обратно в океан через гидротермальные источники. !!! Но уже уточните какая!!! это вода. Вы в шаге от открытия!
Согласно данным, это явление определяет падение и подъем уровня океана.
Ведущий исследователь Центра эволюции и динамики Земли UiO Кристер Карлсен рассказал, что историческое поднятие уровня океана можно рассмотреть на примере распада суперконтинента Пангеи.
После распада суперконтинента образовался новый глубокий водный цикл, который привел к падению океанских вод того времени на 130 метров. Таким образом появились новые океаны: Северная Атлантика (175 млн лет назад), Южная Атлантика (145 млн лет назад). Далее появился Северо-Ледовитый, после Тихий океан.
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Ну подсказка....ледяные круги на воде. Хорошо, ледяные круги на незамерзающий воде?....хммм. Ну тогда так вода которая замерзает при температуре 3,8 С?....смелее, смелее...
Хмм...ну тогда по другому лодка бога Ра которая плыла по воде!(какой воде?) в царство Осириса?
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По мірі наближення до ядра планети вода перестає бути водою. Бо, разпадається на кисень та водень при 1000 градусів, а там значно більше. Дозвольте процитувати класика: Тепіли, млять
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гаварит и паказиваєт дно параші. жгі свинособака а ми посміємося над тобою випердиш кацапський Коронавирус может передаваться в инкубационный период, - глава Нацкомиссии здравоохранения КНР Цзяовей - Цензор.НЕТ 8004
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Русы с Кия пришли,мокшей сцать стоя научили-мокши стали русския-оккуеть дебилы на русов с Кия бочку котять-горилки просят.Китайский учите,рашисты грёбаные-скоро с короновирусными воевать придётся.
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В Москве в возрасте 51 года скончался спикер РПЦ, протоиерей Всеволод Чаплин подержавший агрессию рассии протрив Украины. ахаха скот прямо на мор пошел , очень хорошая новость на одну руССкуя свинью меньше ))
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Самое главной инфы в упор нигде нет
Сколько из зараженных - заболевают.
Без этой цифры - разговор ни о чем
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В рузьке свина загострення після свят, певно вірус підхопив, тепер діарею має...нескінченну.
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это херовая новость
хз сколько чайников разьехались по миру
и сколько погибло уже под видом восполения легких
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Трупы сжигают.

Но это ничего не даёт, конечно.
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Трупы сжигают. Но это ничего не дает, конечно.
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Да все ок. Этот вирус имени "Пенсионного фонда" заберет свою долю и уйдет. При таких раскладах никакие, даже самые строгие, карантинные меры бесполезны.
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,,слiвайте воду е**ани масони,чи як вас там...,,
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"Это означает, что носителями заболевания могут быть люди, у которых нет никаких симптомов" - не правильно, надо было написать: "разносчиками вируса"
проблема в том, что люди БЕЗ температуры могут разносить вирус. а таких вообще НИКАК не ограничивают, т.е. их НЕ считали опасными.
короче, сейчас ВСЁ зависит от масок: если маски препятсвуют - тогда всё ОК. если маски малоэффективны - тогда Ж...па. После всех медицинских "реформ" за последние 35 лет
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