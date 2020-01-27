 У 2018 році Трамп запитував, скільки Україна протримається в боротьбі з РФ без допомоги США, - АР

Це сталося на зустрічі з донорами, серед яких були партнери його особистого адвоката Руді Джуліані, яким пізніше було висунуто обвинувачення в порушенні правил фінансування виборчих кампаній, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.
"Як довго вони протримаються в боротьбі з Росією?" - чути голос Трампа на аудіо-доріжці відеозапису, після чого він закликає звільнити посла США в Україні Марі Йованович.
Повний відеозапис 80-хвилинної вечері в Trump Hotel у Вашингтоні було отримано в суботу агентством Associated Press. Витяги з нього вперше були опубліковані в п'ятницю АВС News. Людей видно тільки в деяких частинах запису.
Запис суперечить заявам президента про те, що він не знайомий зі співробітниками Джуліані Левом Парнасом і Ігорем Фруманом, яким минулого року висунули обвинувачення в порушенні правил фінансування виборчих кампаній. Запис з'явилася в той час, коли демократи закликають до виклику свідків і представлення доказів під час слухань у межах процедури імпічменту в Сенаті.
На записі чути голос, схожий на голос Парнаса, який каже: "Найбільша проблема, з якої, як мені здається, ми маємо почати, - це позбавитися посла".
Пізніше цей самий голос каже Трампу: "Вона, по суті, ходить і говорить усім: Зачекайте, його піддадуть імпічменту. Просто почекайте".
Трамп відповідає: "Позбавтеся її! Позбавтеся завтра ж. Мені все одно. Позбавтеся її завтра. Приберіть її. Гаразд? Зробіть це".
Тема України виникла в контексті розмови про енергетичні ринки. Людина з голосом, схожим на голос Парнаса, каже про участь у придбанні української енергетичної компанії.
главное это намерения, увы
_Ну так! У оно ведь перед путлером обязательства. И помощь уже было заморозил но всякие гады шум подняли!
теперь далее качаем на шару
westnews.info/news/vibori-zlodiyi-v-zakoni-yevreyi-putin-i-zelenskii.html
БАНДИТКА
Я вел расстреливать бандитку.
Она пощады не просила.
Смотрела гордо и сердито.
Платок от боли закусила.
Потом сказала: «Слушай, хлопец,
Я все равно от пули сгину.
Дай перед тем, как будешь хлопать,
Дай поглядеть на Украину.
На Украине кони скачут
Под стягом с именем Бандеры.
На Украине ружья прячут,
На Украине ищут веры.
Кипит зеленая горилка
В белёных хатах под Березно,
И пьяным москалям с ухмылкой
В затылки тычутся обрезы.
Пора пограбить печенегам!
Пора поплакать русским бабам!
Довольно украинским хлебом
Кормиться москалям и швабам!
Им не жиреть на нашем сале
И нашей водкой не обпиться!
Еще не начисто вписали
Хохлов в Россию летописцы!
Пускай уздечкой, как монистом,
Позвякает бульбаш по полю!
Нехай як хочут коммунисты
В своей Руси будуют волю…
Придуманы колхозы ими
Для ротозея и растяпы.
Нам все равно на Украине,
НКВД или гестапо».
И я сказал: «Пошли, гадюка,
Получишь то, что заслужила.
Не ты ль вчера ножом без звука
Дружка навеки уложила.
Таких, как ты, полно по свету,
Таких, как он, на свете мало.
Так помирать тебе в кювете,
Не ожидая трибунала».
Мы шли. А поле было дико.
В дубраве птица голосила.
Я вел расстреливать бандитку.
Она пощады не просила.
1946
В данном конкретном случае Слова , конечно же, вырваны из контекста.
Хотя Трамп, конечно, неадекват ещё тот.
Санкций наложено ровно столько сколько можно было чтобы Калибры не полетели на штаб-квартиру НАТО.
Не считай себя умнее лидеров Запада.
во-первых, им это ведет к убытку
во-вторых, а зачем бороться за Украину, если сама Украина отказывается воевать за свои территории и за свой народ. Более того, московия продолжала оставаться главным торговым партнером Украины
«Все евреи Украины молятся за вас», - говорит еще один бизнесмен украинского происхождения, Игорь Фруман, который сидит за банкетным столом через один стул от Трампа.
Are you hoping to discipline them with the WTO eventually? They steal everything, they cheat, they lie.
Donald Trump:
Well the WTO is worse than them. The WTO is totally in their pocket. The people that made the deal with the WTO were not smart people. They made a deal with the WTO where we lose every lawsuit until the last year. In the last year we've won every lawsuit because they often got to pull our country out.
Donald Trump:
We're like the punching bag. We're like the dummies that get punched in the face all day long and come back for more. But they now know that I get the WTO. China didn't become great until the WTO. From the day they joined the WTO, which was a Clinton disaster, they went up like a rocket ship. They were this way for 1,000 years and then they got into the WTO and they've taken it… Look, I give them credit.
в 2018 Петрусь уже создал сильнейшую армию и загнал плешивого карлика педофила под шконку, разве не?