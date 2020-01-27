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Все про:Росія (15222) США (5990) Трамп (2135)

 У 2018 році Трамп запитував, скільки Україна протримається в боротьбі з РФ без допомоги США, - АР

Президент США Дональд Трамп у 2018 році цікавився, як довго Україна зможе чинити опір російській агресії без допомоги США.

Це сталося на зустрічі з донорами, серед яких були партнери його особистого адвоката Руді Джуліані, яким пізніше було висунуто обвинувачення в порушенні правил фінансування виборчих кампаній, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.

"Як довго вони протримаються в боротьбі з Росією?" - чути голос Трампа на аудіо-доріжці відеозапису, після чого він закликає звільнити посла США в Україні Марі Йованович.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп звинуватив Обаму в затримці допомоги Україні

Повний відеозапис 80-хвилинної вечері в Trump Hotel у Вашингтоні було отримано в суботу агентством Associated Press. Витяги з нього вперше були опубліковані в п'ятницю АВС News. Людей видно тільки в деяких частинах запису.

Запис суперечить заявам президента про те, що він не знайомий зі співробітниками Джуліані Левом Парнасом і Ігорем Фруманом, яким минулого року висунули обвинувачення в порушенні правил фінансування виборчих кампаній. Запис з'явилася в той час, коли демократи закликають до виклику свідків і представлення доказів під час слухань у межах процедури імпічменту в Сенаті.

На записі чути голос, схожий на голос Парнаса, який каже: "Найбільша проблема, з якої, як мені здається, ми маємо почати, - це позбавитися посла".

Пізніше цей самий голос каже Трампу: "Вона, по суті, ходить і говорить усім: Зачекайте, його піддадуть імпічменту. Просто почекайте".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Американські слідчі допитали співробітників посольства США в Україні у справі можливого стеження за Йованович, - ЗМІ

Трамп відповідає: "Позбавтеся її! Позбавтеся завтра ж. Мені все одно. Позбавтеся її завтра. Приберіть її. Гаразд? Зробіть це".

Тема України виникла в контексті розмови про енергетичні ринки. Людина з голосом, схожим на голос Парнаса, каже про участь у придбанні української енергетичної компанії.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3171970
 
   
 Топ коментарі
 
Рыжий не политик. Он - жулик в крупных масштабах. В числе его фанатов - неонацисты, симпатизирующие русне. Он просто вычисляет проценты под сл. выборную кампанию. Он не Американский националист - он просто хочет быть американским фюрером.
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Вот ето зашквар рыжей дохлой белки
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Трамп "патриот" Украины.хоть интересовался в отличии от Обамы
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так и есть, что плохого в вопросе ?
главное это намерения, увы
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другое дело, что кравчука и депутатов, что в теме повесить публично следует
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В 2018 году Трамп спрашивал, сколько Украина продержится в борьбе с РФ без помощи США, - АР
_Ну так! У оно ведь перед путлером обязательства. И помощь уже было заморозил но всякие гады шум подняли!
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Иди купи мозги ЗЕбот . Деньги получаемые из США в виде помощи ваши олигархи пилили вместе с политиками из Демпартии США . В часности Байден и Ненси Пелоси через своих сынишек мыли миллионы при использовании Барисмы .
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Україну здали. Вороги зовнішні та внутрішні. Зє!льона плєсєнь прислужуйє ***** в дєлє рєставрації московськой імпєрії!!!
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А как насчет предыдущей "плесени", которая пять лет обещала продать свой бизнес, но так этого и не сделала, при этом держала часть этого бизнеса на территории врага?
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во первых , фабрика была арестована и нечего там сделать было нельзя .и это спецом сделали что говорить - а у него фабрика в россии.во вторых,бизнес он не обещал продавать , в таких случаях бизнес передают под управление трастовым фирмам , что к стати и было сделано , также сч. сделал и трамп.
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За транзить газа получали 3 млрд дол в год .в 7 раз больше. чем от США.Мы воюем с Россией за бабло России?
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Если бы мы прекратили транзит, то Газпром имел бы шансы выиграть Стокгольмский арбитраж и слупить с Украины несколько миллиардов долларов. Путлеру этого очень хотелось бы. А Вам?
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могли, так зелёная плесень новый контракт заключила,
теперь далее качаем на шару
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Рыжий не политик. Он - жулик в крупных масштабах. В числе его фанатов - неонацисты, симпатизирующие русне. Он просто вычисляет проценты под сл. выборную кампанию. Он не Американский националист - он просто хочет быть американским фюрером.
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Ти якого американця тут словесний портрет нарисував? Мені показалось, що то за єврея Янелоха розмова!
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, я Американец, вообще-то. Американский националист, если точнее.
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Так ведь в Америке сейчас китайцев много живет. Индусы, африканцы, со всего мира эмигранты. Вчера приехал в страну а сегодня слился со всеми и платишь налоги.
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Не путай этнический национализм с политическим. USA-above all. И,кстати, я стал Гражданином США еще когда нынешний фюрер русни был лакеем у Собчака.
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а вот мы не стали и сидим тут изучаем в интернете что в мире делается
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Та шоб я так жил, как Вы прибедняетесь, ну!
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Ты американец? Тогда я Микки Маус))) Десять лет назад ты еще камбалу на Сахалине ловила, бородатая макака. И не забывай кем был твой дедушка. Запомни это не США дерьмо, это ты дерьмо США.
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Не спорьте. Ведь вы оба русскоязычные американцы? Вот вас-то Путин и придет спасать в Америку. Как и нас, русскоязычных украинцев, пришел спасать в Украину. .
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Хорошо хоть индусы не идут спасать всех индо-европейцев. 😋
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В этой записи также слышно, как Трамп хвалит украинцев, как отличных борцов. Говорит, что "они воюют уже так долго, что не знают, что бы они делали без борьбы". Когда он спросил, как долго Украина продержится, кто-то ответил: "Без нас недолго". "Без нас ..." - повторил Трамп, и спросил, чувствует ли Украина, что у них всё будет в порядке. Кто-то ответил: "Если вы их поддержите, то да."
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"Без нас" может кацапня и захватит еще что-то,но спокойной жизни для них никогда не будет.
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Хабадский расклад.
westnews.info/news/vibori-zlodiyi-v-zakoni-yevreyi-putin-i-zelenskii.html
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Давид Самойлов
БАНДИТКА

Я вел расстреливать бандитку.
Она пощады не просила.
Смотрела гордо и сердито.
Платок от боли закусила.

Потом сказала: «Слушай, хлопец,
Я все равно от пули сгину.
Дай перед тем, как будешь хлопать,
Дай поглядеть на Украину.

На Украине кони скачут
Под стягом с именем Бандеры.
На Украине ружья прячут,
На Украине ищут веры.

Кипит зеленая горилка
В белёных хатах под Березно,
И пьяным москалям с ухмылкой
В затылки тычутся обрезы.

Пора пограбить печенегам!
Пора поплакать русским бабам!
Довольно украинским хлебом
Кормиться москалям и швабам!

Им не жиреть на нашем сале
И нашей водкой не обпиться!
Еще не начисто вписали
Хохлов в Россию летописцы!

Пускай уздечкой, как монистом,
Позвякает бульбаш по полю!
Нехай як хочут коммунисты
В своей Руси будуют волю…

Придуманы колхозы ими
Для ротозея и растяпы.
Нам все равно на Украине,
НКВД или гестапо».

И я сказал: «Пошли, гадюка,
Получишь то, что заслужила.
Не ты ль вчера ножом без звука
Дружка навеки уложила.

Таких, как ты, полно по свету,
Таких, как он, на свете мало.
Так помирать тебе в кювете,
Не ожидая трибунала».

Мы шли. А поле было дико.
В дубраве птица голосила.
Я вел расстреливать бандитку.
Она пощады не просила.

1946

В 2018 году Трамп спрашивал, сколько Украина продержится в борьбе с РФ без помощи США, - АР - Цензор.НЕТ 5542

В 2018 году Трамп спрашивал, сколько Украина продержится в борьбе с РФ без помощи США, - АР - Цензор.НЕТ 5542В 2018 году Трамп спрашивал, сколько Украина продержится в борьбе с РФ без помощи США, - АР - Цензор.НЕТ 5542
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Самое позорное, что страны-гаранты могли бы просто ввести адекватные санкции , и никакой войны бы уже как минимум пять лет бы не было, не было бы и такого количества погибших. Так что не только рашка виновата, своим бездействием запад превратился в соучастников.
В данном конкретном случае Слова , конечно же, вырваны из контекста.
Хотя Трамп, конечно, неадекват ещё тот.
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Свистунья, не валяй дурака.
Санкций наложено ровно столько сколько можно было чтобы Калибры не полетели на штаб-квартиру НАТО.
Не считай себя умнее лидеров Запада.
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Лидерам запада начхать на Украину, они это явео подемонстрировали. Чем параша пользуется
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они могли бы, но зачем?
во-первых, им это ведет к убытку
во-вторых, а зачем бороться за Украину, если сама Украина отказывается воевать за свои территории и за свой народ. Более того, московия продолжала оставаться главным торговым партнером Украины
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Ближе к концу ужина можно услышать, как Трампу презентуют подарок Трампа от «главного раввина Украины». Подарок делает магнат украинского происхождения Лев Парнас. Он советует Трампу показать подарок Джареду Кушнеру, зятю президента, который исповедует иудаизм и сможет объяснить значение подарка.

«Все евреи Украины молятся за вас», - говорит еще один бизнесмен украинского происхождения, Игорь Фруман, который сидит за банкетным столом через один стул от Трампа.
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Speaker 7
Are you hoping to discipline them with the WTO eventually? They steal everything, they cheat, they lie.
Donald Trump:
Well the WTO is worse than them. The WTO is totally in their pocket. The people that made the deal with the WTO were not smart people. They made a deal with the WTO where we lose every lawsuit until the last year. In the last year we've won every lawsuit because they often got to pull our country out.
Donald Trump:
We're like the punching bag. We're like the dummies that get punched in the face all day long and come back for more. But they now know that I get the WTO. China didn't become great until the WTO. From the day they joined the WTO, which was a Clinton disaster, they went up like a rocket ship. They were this way for 1,000 years and then they got into the WTO and they've taken it… Look, I give them credit.
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хрень какая-то
в 2018 Петрусь уже создал сильнейшую армию и загнал плешивого карлика педофила под шконку, разве не?
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Не переносишь шоколада? Так проблейся, и не употребляй. Чаплин вон плевался ядовитой слюной, и захлебнулся.
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