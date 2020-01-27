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 Політика України, За кордоном
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Все про:посол (581) Росія (15222) нормандська четвірка (967) Мюнхен (69)

 Глави МЗС "нормандської четвірки" можуть зустрітися в лютому в Мюнхені, - посол ФРН у РФ фон Гайрі

На полях Мюнхенської конференції з безпеки в лютому можуть відбутися переговори міністрів закордонних справ країн "нормандського формату" (Україна, Росія, Німеччина, Франція).

Таку можливість допустив посол ФРН у Росії Геза Андреас фон Гайрі в інтерв'ю російському виданню "Комерсант", повідомляє Цензор.НЕТ.

"Мюнхенська конференція з безпеки - це найважливіше місце зустрічі для консультацій не тільки з найгостріших, а й зі стратегічно важливих тем політики безпеки. Чудово, якщо в ній візьме участь представницька російська делегація, готова найактивнішим чином брати участь в обговореннях. Без сумніву, українська тема буде в багатьох розмовах відігравати важливу роль. Цілком можливо, що її вдасться обговорити і в форматі "нормандської четвірки". Але підтвердити цю зустріч я зараз не можу", - сказав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зустріч Зеленського і Путіна до "нормандського саміту" в квітні не планується, - Пєсков

Найбільша міжнародна конференція з безпеки відбудеться в Мюнхені 14-16 лютого.

"Що стосується України, ми намагаємося разом із Францією чимось допомогти, насамперед, щоб полегшити вже багаторічні страждання місцевих жителів, а також щоб захищати принципи правової держави і міжнародного права, дотримання яких є нашим спільним обов'язком. Це потребує серйозних зусиль. Але саме формат "нормандської четвірки" дозволив в останні тижні і місяці нам домогтися значних успіхів і конкретного прогресу, - заявив посол ФРН у РФ. – Достатньо згадати розведення сил, обмін полоненими або "формулу Штайнмаєра". І цю динаміку, цей імпульс необхідно зберегти і продовжувати відновлювати довіру". "Важливо, щоб нова зустріч глав держав була добре і детально підготовлена ​​- як минула", - додав співрозмовник "Ъ".

Нагадаємо, новий саміт у "нормандському форматі", який прийме Німеччина, може відбутися на початку квітня 2020 року. Точної дати немає, але обговорюється перша половина цього місяця. Зустрічам на вищому рівні, як правило, передують консультації на рівні міністрів закордонних справ. У мюнхенській конференції, як очікується, візьмуть участь глави МЗС усіх чотирьох країн "нормандського формату", а отже, існує велика ймовірність їхніх переговорів щодо України.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3171969
 
 
 Топ коментарі
 
Бред. Что там создано? Бандитская группировка, которая прекратит свое существование за пару дней, если начнется полномасштабное наступление ВСУ.
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помочь, прежде всего, чтобы облегчить уже многолетние страдания местных жителей Источник: https://censor.net.ua/n3171969
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мір любой ценой - раді удопства "ме-е-есних" готови здать суверинітет України
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путинхло заявил,что преступления рузьге не имеют срока давности
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Якщо деякі свині та козли й виздихають-інші зустрінуться,аби подумати-чому на 1/8 частині суші 140млн.населення,а на іншій 3.5 млрд.
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Встречи в "нормандском" формате начинают надоедать..... а зачем встречаться, какой смысл в них?
Пускай Зеленский или Меркель изучат "историю" создания "Приднестровской молдавской республики" почти тридцать лет назад.... ЛДНР уже созданы и "интегрировать" не подконтрольные территории в Украину может только псих. Пора прекратить спекуляции на тему возврата потерянных территорий и начинать движение в Европу....
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Бред. Что там создано? Бандитская группировка, которая прекратит свое существование за пару дней, если начнется полномасштабное наступление ВСУ.
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помочь, прежде всего, чтобы облегчить уже многолетние страдания местных жителей Источник: https://censor.net.ua/n3171969
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мір любой ценой - раді удопства "ме-е-есних" готови здать суверинітет України
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прогресс - разведение сил, обмен пленными и "формула Штайнмайера

Источник: https://censor.net.ua/n3171969
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і шо то за прагрєсс? нас розвели - ми відвели, а вони стріляють і вбивають. ОбмАн плєннимі - так ми віддали купу терористів, масових убивць, військових злочинців, а назад отримали дизертирів, дурнуватих бабусь, торговок попугайчиками, таксістів та ше кількох шмар, які не захотіли мінятись - їх і в лугандоні нєплохо кормят. А про формулу шахєр-махєр імєні ***** Штайнмайєр і не чув.
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"А про формулу шахєр-махєр імєні ***** Штайнмайєр" - это та, которую в 2016 году Порошенко собирался имплементировать?
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ковбаску погризти мабуть ще, під пиво...)
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То зібралися б у Житомирі там і ковбаска домашня непогана і пиво пінне)
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Бандитов и наемников только уничтожают, другого средства нет.
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Ми приклали зусилля, що закінчити війну.
За січень загинуло 12 бійців.
Треба зі ще більшими зусиллями намагатися завершити війну - Зеленський.
Цука!
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