 Глави МЗС "нормандської четвірки" можуть зустрітися в лютому в Мюнхені, - посол ФРН у РФ фон Гайрі

Таку можливість допустив посол ФРН у Росії Геза Андреас фон Гайрі в інтерв'ю російському виданню "Комерсант", повідомляє Цензор.НЕТ.
"Мюнхенська конференція з безпеки - це найважливіше місце зустрічі для консультацій не тільки з найгостріших, а й зі стратегічно важливих тем політики безпеки. Чудово, якщо в ній візьме участь представницька російська делегація, готова найактивнішим чином брати участь в обговореннях. Без сумніву, українська тема буде в багатьох розмовах відігравати важливу роль. Цілком можливо, що її вдасться обговорити і в форматі "нормандської четвірки". Але підтвердити цю зустріч я зараз не можу", - сказав він.
Найбільша міжнародна конференція з безпеки відбудеться в Мюнхені 14-16 лютого.
"Що стосується України, ми намагаємося разом із Францією чимось допомогти, насамперед, щоб полегшити вже багаторічні страждання місцевих жителів, а також щоб захищати принципи правової держави і міжнародного права, дотримання яких є нашим спільним обов'язком. Це потребує серйозних зусиль. Але саме формат "нормандської четвірки" дозволив в останні тижні і місяці нам домогтися значних успіхів і конкретного прогресу, - заявив посол ФРН у РФ. – Достатньо згадати розведення сил, обмін полоненими або "формулу Штайнмаєра". І цю динаміку, цей імпульс необхідно зберегти і продовжувати відновлювати довіру". "Важливо, щоб нова зустріч глав держав була добре і детально підготовлена - як минула", - додав співрозмовник "Ъ".
Нагадаємо, новий саміт у "нормандському форматі", який прийме Німеччина, може відбутися на початку квітня 2020 року. Точної дати немає, але обговорюється перша половина цього місяця. Зустрічам на вищому рівні, як правило, передують консультації на рівні міністрів закордонних справ. У мюнхенській конференції, як очікується, візьмуть участь глави МЗС усіх чотирьох країн "нормандського формату", а отже, існує велика ймовірність їхніх переговорів щодо України.
Пускай Зеленский или Меркель изучат "историю" создания "Приднестровской молдавской республики" почти тридцать лет назад.... ЛДНР уже созданы и "интегрировать" не подконтрольные территории в Украину может только псих. Пора прекратить спекуляции на тему возврата потерянных территорий и начинать движение в Европу....
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мір любой ценой - раді удопства "ме-е-есних" готови здать суверинітет України
Источник: https://censor.net.ua/n3171969
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і шо то за прагрєсс? нас розвели - ми відвели, а вони стріляють і вбивають. ОбмАн плєннимі - так ми віддали купу терористів, масових убивць, військових злочинців, а назад отримали дизертирів, дурнуватих бабусь, торговок попугайчиками, таксістів та ше кількох шмар, які не захотіли мінятись - їх і в лугандоні нєплохо кормят. А про формулу шахєр-махєр імєні ***** Штайнмайєр і не чув.
За січень загинуло 12 бійців.
Треба зі ще більшими зусиллями намагатися завершити війну - Зеленський.
Цука!