 Глави МЗС "нормандської четвірки" можуть зустрітися в лютому в Мюнхені, - посол ФРН у РФ фон Гайрі

Таку можливість допустив посол ФРН у Росії Геза Андреас фон Гайрі в інтерв'ю російському виданню "Комерсант", повідомляє Цензор.НЕТ.

"Мюнхенська конференція з безпеки - це найважливіше місце зустрічі для консультацій не тільки з найгостріших, а й зі стратегічно важливих тем політики безпеки. Чудово, якщо в ній візьме участь представницька російська делегація, готова найактивнішим чином брати участь в обговореннях. Без сумніву, українська тема буде в багатьох розмовах відігравати важливу роль. Цілком можливо, що її вдасться обговорити і в форматі "нормандської четвірки". Але підтвердити цю зустріч я зараз не можу", - сказав він.

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Найбільша міжнародна конференція з безпеки відбудеться в Мюнхені 14-16 лютого.

"Що стосується України, ми намагаємося разом із Францією чимось допомогти, насамперед, щоб полегшити вже багаторічні страждання місцевих жителів, а також щоб захищати принципи правової держави і міжнародного права, дотримання яких є нашим спільним обов'язком. Це потребує серйозних зусиль. Але саме формат "нормандської четвірки" дозволив в останні тижні і місяці нам домогтися значних успіхів і конкретного прогресу, - заявив посол ФРН у РФ. – Достатньо згадати розведення сил, обмін полоненими або "формулу Штайнмаєра". І цю динаміку, цей імпульс необхідно зберегти і продовжувати відновлювати довіру". "Важливо, щоб нова зустріч глав держав була добре і детально підготовлена ​​- як минула", - додав співрозмовник "Ъ".

Нагадаємо, новий саміт у "нормандському форматі", який прийме Німеччина, може відбутися на початку квітня 2020 року. Точної дати немає, але обговорюється перша половина цього місяця. Зустрічам на вищому рівні, як правило, передують консультації на рівні міністрів закордонних справ. У мюнхенській конференції, як очікується, візьмуть участь глави МЗС усіх чотирьох країн "нормандського формату", а отже, існує велика ймовірність їхніх переговорів щодо України.

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