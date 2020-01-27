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 Політика України
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Все про:Зеленський (4261) Путін (5372) Кулеба Дмитро (208)

 У Росії вирішує лише Путін, тому Зеленський має з ним зустрічатися, - Кулеба

Президент України Володимир Зеленський і президент Росії Володимир Путін мають зустрічатися.

Про це заявив віцепрем'єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Дмитро Кулеба в інтерв'ю Радіо Свобода, інформує Цензор.НЕТ.

"Якщо ми знаємо, що в Росії вирішує президент Путін, у них немає демократії, там усе вирішує одна людина, то немає іншого шляху вирішення питання, як розмова з президентом Путіним. Боятися потрібно не розмов з Путіним. Боятися потрібно, з чим ти ідеш на розмову з Путіним. Я думаю, що вся країна побачила – президент Зеленський іде на розмову з Путіним із сильною українською позицією", – сказав Кулеба.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Новорічне привітання Зеленського Путіну було "дипломатичним маневром", - віцепрем'єр Кулеба

Нагадаємо, Володимир Зеленський та Володимир Путін зустрічалися одного разу – на полях саміту лідерів "нормандської четвірки" в Парижі 9 грудня. Друга їхня зустріч могла відбутися 23 січня в Ізраїлі, але цього не сталося: речник Кремля Дмитро Пєсков називав серед причин відмову Зеленського взяти участь у Всесвітньому форумі пам’яті Голокосту.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3171967
 
 
 Топ коментарі
 
Зусилля по закінченню війни по уявленням шмарклі - це виведення наших захисників у чисте поле, не відповідати на постріли, на смерті наших вояків, здача України азіопський обісРашці, впасти на коліна перед пуйлом...

мерзота ЗеБільна.
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Так, зобов'язаний. І взасос, взасос...(((

В России решает только Путин, поэтому Зеленский должен с ним встречаться, - Кулеба - Цензор.НЕТ 9449
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Кулеба никто и звать никак. Международными делами Украины заправляет руснявая мартышка Ермак.
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Інакше кажучи, Ослобородько приймає умови гри, нав'язані неприятелем. На його полі та за його правилами.
Хмуйова стратегія, пані та панове. Вона вже з самого початку програшна. Оскільки ворога треба - навпаки! - вибивати з його території, ламати його сеттінг та чавити у непередбачуваних та незручних для нього умовах.
Інакше - хмизда.
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Ага, з одним уточненням: Зє!біл грає ніби в нашій формі, але за *****
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Зє!льона плєсєнь - ворог України. Всі його "недолугі" дії абсолютно логічні та послідовні, якшо їх розглядати в цьому ключі
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На фб прокоментували: своїх пожалів (с)
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Это не президент, а шлюха дешевая. Или, говоря его же словами, "актер немецкого фильма для взрослых", готовый "принять в любом количестве с любой стороны". Особенно со стороны х..ла. Как интересно его "шутки" оборачиваются против него же. Недавно Мальдивы ему поперек горла Оманом стали, а теперь этот бесконечный марафон в надежде упасть на колени перед х...лом. Фу, гадость(((
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абсолютно верно, только так.
а какао-ботва, что тут кудахчет просто слабоумна.
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судя по всему ***** решает не только в расее, а уже и в Украине...
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Ну да, ну да... Встреча гадюки с болонкой...
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да порохоскот из полей польши против🤣🤣
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Дупоголові 73% пишайтесь своєю зєлєю в якої зірка кулєба виявила "сильну Українську позицію" . Певно не одна вона з СННН угледіла те чого апріорі бути не може , решта кагалу теж це угледіли і вам тлумачитимуть . Ви ж ідіоти обирали СННН .
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Давно пора в бiй. Тiльки двобiй вирiшить хто є хто. У кацапiв нема армiї. Уявiть, тиша, i на позицiiї виходять нашi танки, як блискавки, лIтаки, як гром з ясного неба, ну там кулемети рзiнi... i вперед до Кранодару.
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кулеба, а шо нам в Украине должен решать путлер? давайте мы уж как нибудь сами порешаем!
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Кулеба, зеленский должен встречаться с моторолой да гиви с задорновьім и кабзоном.
По всей видимости и тебе тоже
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В Японии всё решает только император Хирохито, поэтому Трумэн должен с ним встречаться. Не послушал Трумэн "мудрого совета" и сделал в Хиросиме и Нагасаки местное потепление. В России решает только Путин, поэтому Зеленский должен с ним встречаться, - Кулеба - Цензор.НЕТ 9723
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Да, вся страна увидела не только с "какой позицией Зеленский идет на переговоры", но и с какой выходит.
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а с аваковым ? зеленский мусорская гнида
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Пусть едут на место жительства в Москву и там встречаются до скону. Нечего народные деньги зря тратить.
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нехай попугайчик зі слугами вже переїде на маскву щоб було легше зустрічатись з путіним а ми вже якось без цирку пожевемо а то вже заморили своїми скетчами стендапом і гегами
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московський манкурт сивоха на содєржанії..от же ш падлюка...
Сергей Сивохо увидел в террористах миротворцев
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В аду с Путиным пусть встречаются. Какой толк от встречи с человеком, которого одним верным словом охарактеризовал Немцов.
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🔷 "Установлен контакт": у Путіна заявили про прогрес із Зеленським.
➡️ А щоб тебе підняло та гепнуло!! Так, Зеленський, і тебе теж! Щоб.
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Президент Зеленскай вчера высказали сожаление по поводу гибели Украинских воинов на Донбассе.
Думаете он назвал виновных,кто развязал войну?
Нет, просто какая-то война,и просто жаль
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Зеленскай про погибших воинов на Донбассе
- Нужно ещё больше просто прекратить стрелять.
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это писали слуги собственного народа но не холуи рашистские ,которым есть Кулеба-
"Договор с Россией не стоит той бумаги на которой написан" Отто фон Бисмарк
"Фашисты будущего будут называть себя антифашистами" Хьюи Пирс Лонг
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Может уже хватит встречаться? Украина после каждой такой встречи теряет территорию, людей и укреплённые военные позиции.
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Ну вже зустрічався в Норманському форматі і що ? Краще тієї зустрічі і не було б ,відвели наші війська з укріплених позицій ,ворог ні .Відпустили 127 вбивць всю мерзоту ,замість було звільнені лише 12 наших полонених.Про що з путіном можна говорити?для нього є тільки "русский мир" ,справді обрали горе президента .
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Та беги уже сдайся ему, придуркулеба придурковатый.
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Главное что бы в итоге потом не услышали " В Украине все решает Путин"
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