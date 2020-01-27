 У Росії вирішує лише Путін, тому Зеленський має з ним зустрічатися, - Кулеба

Про це заявив віцепрем'єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Дмитро Кулеба в інтерв'ю Радіо Свобода, інформує Цензор.НЕТ.
"Якщо ми знаємо, що в Росії вирішує президент Путін, у них немає демократії, там усе вирішує одна людина, то немає іншого шляху вирішення питання, як розмова з президентом Путіним. Боятися потрібно не розмов з Путіним. Боятися потрібно, з чим ти ідеш на розмову з Путіним. Я думаю, що вся країна побачила – президент Зеленський іде на розмову з Путіним із сильною українською позицією", – сказав Кулеба.
Нагадаємо, Володимир Зеленський та Володимир Путін зустрічалися одного разу – на полях саміту лідерів "нормандської четвірки" в Парижі 9 грудня. Друга їхня зустріч могла відбутися 23 січня в Ізраїлі, але цього не сталося: речник Кремля Дмитро Пєсков називав серед причин відмову Зеленського взяти участь у Всесвітньому форумі пам’яті Голокосту.
Хмуйова стратегія, пані та панове. Вона вже з самого початку програшна. Оскільки ворога треба - навпаки! - вибивати з його території, ламати його сеттінг та чавити у непередбачуваних та незручних для нього умовах.
Інакше - хмизда.
--
може какомада?
а какао-ботва, что тут кудахчет просто слабоумна.
По всей видимости и тебе тоже
Сергей Сивохо увидел в террористах миротворцев
➡️ А щоб тебе підняло та гепнуло!! Так, Зеленський, і тебе теж! Щоб.
Думаете он назвал виновных,кто развязал войну?
Нет, просто какая-то война,и просто жаль
- Нужно ещё больше просто прекратить стрелять.
"Договор с Россией не стоит той бумаги на которой написан" Отто фон Бисмарк
"Фашисты будущего будут называть себя антифашистами" Хьюи Пирс Лонг