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Все про:Правоохоронні органи (687) Антикорупційна прокуратура (1057) Альперін Вадим (26)

 Підстав знімати браслет стеження з Альперіна не було, найближчим часом його знову одягнуть, - начальник відділу САП Симків

САП планує реєстрацію кримінального провадження стосовно співробітників поліції, які зняли "електронний браслет" з одеського бізнесмена Вадима Альперіна і стягнути з нього 70 млн гривень застави за порушення покладених на нього обов'язків.

Про це заявив начальник відділу САП, процесуальний керівник у справі Альперіна Роман Симків у коментарі "Українській правді", передає Цензор.НЕТ.

За словами прокурора, жодних правових підстав знімати "електронний браслет" з Альперіна не було, і найближчим часом його буде знову вдягнуто.

Він пояснив, що попередня ухвала про обрання Альперіну запобіжного заходу передбачає обов'язок носити "електронний браслет" протягом 2 місяців з моменту внесення застави, тобто до 2 лютого. Термін 25 січня, зазначений там, стосувався лише запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Читайте на "Цензор.НЕТ": З Альперіна зняли браслет стеження, прокурор САП забув передати рішення суду до виконання, - адвокат Федур

"Альперін був на засіданні в четвер, де йому була вручена копія ухвали судді, яка передбачала, в тому числі, обов'язок носити "браслет". Якщо він дав згоду на зняття "браслету", то він порушив цю ухвалу.

Завтра САП і НАБУ будуть вирішувати два питання – реєстрація кримінального провадження щодо працівників поліції Одеси і подача до суду клопотання про стягнення з Альперіна застави у 70 мільйонів гривень за зняття "браслету".

Прокурор САП підкреслив, що коли поліція знімає "електронний браслет" з підозрюваного, вона повідомляє про це прокурора, слідчого або детектива, однак у неділю жодного з представників обвинувачення повідомлено не було. Втім, "браслет" було знято близько 12 години дня.

"Вже за втручання НАБУ зараз повторно цей "браслет" буде вдягнутий на Альперіна".

"Ця ситуація буде мати подальший розвиток. Бо такої зухвалості ще не проявляв жоден із підозрюваних, які фігурують у провадженнях САП" , - підкреслив Симків.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Антикорупційний суд продовжив на 2 місяці запобіжний захід Альперіну, підозрюваному в організації схем на митниці

Як повідомлялося, відомий одеський бізнесмен Вадим Альперін пропонував хабар у 800 тисяч доларів детективам НАБУ за зняття арештів із рахунків підконтрольних йому підприємств.

30 листопада 2017 року в ГПУ повідомили, що Печерський районний суд заарештував Альперіна на 2 місяці з можливістю внесення застави в 21 млн гривень. Пізніше Апеляційний суд Києва зменшив суму застави для Альперіна до 141 тисячі гривень. Після внесення застави він вийшов з-під варти.

В інтерв'ю "Цензор.НЕТ" Євген Шевченко, який співпрацював з НАБУ, розповів, що "Альперін запропонував мільйон доларів за зняття арешту зі своїх рахунків".

Улітку 2019 року журналіст Євген Плінський заявив, що в.о начальника Одеської митниці Володимир Передерій та одеський контрабандист Вадим Альперін організували схему, за якою за два місяці вкрали з держбюджету 110 мільйонів гривень.

26 листопада НАБУ затримало заступника голови київської митниці Сергія Тупальського і ще 6 осіб у справі Альперіна. Президент Володимир Зеленський пообіцяв подарунок за допомогу в затриманні самого Альперіна.

27 листопада Альперіна затримали в приміщенні САП співробітники НАБУ.

28 листопада Національне антикорупційне бюро України оголосило підозру затриманому бізнесменові Вадиму Альперіну.

29 листопада 2019 року Вищий антикорупційний суд України обрав Альперіну запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави в 70 млн грн.

3 грудня 2019 року Альперін вийшов із СІЗО - за нього внесли заставу.

24 січня 2020 року Вищий антикорупційний суд продовжив термін дії зобов'язань Альперіна до 23 березня, включаючи носіння електронної засоби контролю (браслет).

26 січня адвокат Альперіна Андрій Федур заявив, що з його підзахисного зняли "електронний браслет", оскільки закінчився термін дії постанови слідчого судді.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3171965
 
 
 Топ коментарі
 
Ему электрический ошейник нужен, а не браслет. Клоунада какая-то.
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Тих хто зняв браслет з Альперіна потрібно самих посадити в тюрму, вони корупціонери! Альперін дав хабар за зняття браслету і хтось схожий на Авакова цей хабар взяв!
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А це не той Альпєрін якого бубочко охрестило главарьом митної мафії і обіцяло премію за затримання? Оснований снимать браслет слежения с Альперина не было, в ближайшее время его снова наденут, - начальник отдела САП Симкив - Цензор.НЕТ 5835
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Ему электрический ошейник нужен, а не браслет. Клоунада какая-то.
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Тих хто зняв браслет з Альперіна потрібно самих посадити в тюрму, вони корупціонери! Альперін дав хабар за зняття браслету і хтось схожий на Авакова цей хабар взяв!
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добре шо на зелєнського ніхто не схожий))) Все вони, боярє прокляті
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Ты тут как тут! "Если он дал согласие на снятие "браслета", то он нарушил это постановление")))) ты хоть понимаешь весь абсурд этой фразы?! Тебя закинули в обезьянник, по подозрению в гомосексуализме. Заходит дежурный и говорит-свободен, на выход. Ты ушел. А потом кидают предъяву-если вышел, значит виноват, гей!
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Скоро надену, потом снимут, но уже тише.
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А це не той Альпєрін якого бубочко охрестило главарьом митної мафії і обіцяло премію за затримання? Оснований снимать браслет слежения с Альперина не было, в ближайшее время его снова наденут, - начальник отдела САП Симкив - Цензор.НЕТ 5835
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Именно тот.
И защищает его в суде Андрей Федур, который в минувшем году защищал в судах Петра Алексеевича Порошенка.
Там у них своя тусовка.
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Не путайтесь. Адвокат Порошенка Головань) Федур был адвокатом Пашинского, сына Авакова, а когда-то даже матери Гонгадзе.
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идиот адвокат растрезвонил (мудила) - теперь шум.
приходится тратить время и писать, что наденут опять.
разумеется, никто ничего надевать не будет - но адвокату дадут по шапке, чтоб впредь не тявкал.
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По словам прокурора, никаких правовых оснований снимать "электронный браслет" с Альперина не было, и в ближайшее время он будет снова надет. Источник: https://censor.net.ua/n3171965
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Так і будуть знімати та одягати браслети.
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Вот это поворот. Адвокат пусть теперь и платит )))
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А наказание прокурору будет? За халатность.Может с роботы уволят,хотя уже наверное поделился.
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Оснований снимать браслет слежения с Альперина не было, в ближайшее время его снова наденут, - начальник отдела САП Симкив

Ха ха. Дело в цене. Ментяры продажные много не возьмут. У них мозгов не хватит. Авакову долю занесли? Без него ни как такое не провернули бы.
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Не могу понять такого резонансного возмущения. Чувака обвиняют в том, что "завозил товары по низким ценам". Себе что ли? Ты, и все выше, их покупали, а теперь крики, а на таможне "порядок", но цены растут, и ты возмущаешься ценам. Где логика? За банкет в любом случае платит потребитель.
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