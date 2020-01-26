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 Один із найзнаменитіших спортсменів сучасності Кобі Браянт загинув під час катастрофи вертольота в США

Поліція США підтвердила загибель колишнього гравця збірної США з баскетболу та клубу "Лос-Анджелес Лейкерс" Кобі Браянта.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.

Вертоліт Sikorsky S-76, що належав Браяту, зазнав аварії в Калабасасі, штат Каліфорнія. На борту було 5 осіб, всі вони загинули, як повідомив шериф поліції Лос-Анджелеса.

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Колишньому гравцеві збірної США з баскетболу та клубу "Лос-Анджелес Лейкерс" був 41 рік.

Напередодні трагедії, 25 січня, нинішній лідер "Лос-Анджелес Лейкерс" ЛеБрон Джеймс обійшов Кобі Браянта, який посідав третє місце в списку найрезультативніших гравців в історії Національної баскетбольної асоціації (NBA). Браянт одним з перших привітав Джеймса з його досягненням.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3171964
 
 
 Топ коментарі
 
Йо ма йо.... Покойся с миром чувак...
Один из самых знаменитых спортсменов современности Коби Брайант погиб при крушении вертолета в США - Цензор.НЕТ 9603
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Просто шок.
Великий баскетболист был.
У Коби остались три дочери, младшей всего 3 года.
Вечная память
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Хтось відкинув копита широко відомий у вузьких колах. Білше не піде грати в баскетбол.
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соевая ссанина? Можешь не отвечать, хуже вас только кацапы
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Коби Брайянт - насильник, по совместительству - звезда баскетбола.
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Сообщается, что его дочь погибла вместе с ним. Ей было 13 лет.
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Снимал на камеру изнасилование....burn in Hell.
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Просто шок.
Великий баскетболист был.
У Коби остались три дочери, младшей всего 3 года.
Вечная память
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Вічна Память!Нехай з Богом спочивають!
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вообще эти вертолеты подстава какая-то. В прошлом году владалец Лестер Сити погиб так же в своем и от своего вертолета. Сам садишся за руль авто, желательно не Тесла, и прешь 100 км в час. А если за рубеж, то летайте обще гражданским флотом. Смотрел много игр ЛА с ним лет 15 назад. Земля пухом, Коби.
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Ублюдки свинорвлые, почему не пишите, что Булочка виноват в смерти Коби? Подонки!!!
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тебе, существо болотное, к чаплину, на .сру твое место, падаль.
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Ні слова не написали яка причина падіння гвинтокрила.
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После сезона 2005/06 Коби Брайант сменил свой номер в Лос-Анджелес Лейкерс с 8-го на 24-й, объяснив это тем, что изначально хотел выступать под 24-м или 33-м номером (под этими номерами Коби играл в высшей школе).

В декабре 2017 года, в знак уважения и заслуг перед клубом, Лейкерс вывели из обращения оба - 8-й и 24-й - номера Кобе Брайанта. Брайант стал 10-м игроком в истории Лейкерс, чей номер был выведен из обращения, и первым, в честь которого вывели сразу два номера.

У Брайанта была успешная карьера ещё в школе, когда играл за Лауэр Мерион. Там он был признан лучшим баскетболистом среди школьников страны.

Так же школьная майка Коби Брайанта с №33, выведена из обращения в школе Лауэр Мерион.
Один із найзнаменитіших спортсменів сучасності Кобі Браянт загинув під час катастрофи вертольота в США - Цензор.НЕТ 9169
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