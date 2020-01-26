 Уряд посилює заходи безпеки для захисту українців від потенційної загрози коронавірусу, - Гончарук

Про це в фейсбук повідомив прем'єр-міністр України Олексій Гончарук, інформує Цензор.НЕТ.

"Уряд підсилює заходи безпеки для захисту українців від потенційної загрози коронавірусу. Наразі ситуація з розповсюдженням коронавірусу в світі є такою, що потребує особливої уваги. Тому ми посилили контроль на пунктах в’їзду в Україну для вчасного виявлення можливих випадків захворювання.



На сьогодні в Україні не зареєстровано жодного випадку на захворювання коронавірусом", - пише він.



За його словами, відсьогодні, з 26 січня, в аеропорту Бориспіль всі пасажири прямих авіарейсів з Китаю проходять температурний скринінг тіла. Фахівці санітарно-карантинного підрозділу Міністерства охорони здоров’я підготовлені, укомплектовані інфрачервоними термометрами та вже працюють в аеропорту.



"Перевіряють абсолютно всіх пасажирів — і тих, хто приїхав в Україну, і тих, хто транзитом подорожує. Чому ми ввели такий скрінінг тільки на прямі рейси з Китаю? Тому що такі ж перевірки працюють в інших аеропортах світу. Наприклад, якщо людина приїжджає в Київ транзитом, наприклад, через Мілан, то температурний скрінінг ця людина пройде в Мілані.

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Сьогодні наші фахівці вже зустріли перший рейс з Китаю, на ньому було 150 людей. Жодної людини з них, у якою були ознаки захворювання не виявили, всі — допущені на територію України".



Усіх тварин, що ввозяться в Україну, також обов’язково оглядають спеціальними ветеринарними службами.

"За моїм дорученням, створено оперативний штаб при МОЗ України, куди увійшли представники Державною прикордонною службою, МВС України, Держпродспоживслужби та Державною митною службою України. Є чіткий план заходів між цими органами, що робити у разі зафіксованого випадку захворювання в країні. МОЗ разом з усіма іншими медичними закладами повністю готові виявити вірус на ранніх стадіях та надати всю потрібну медичну допомогу людям.



І нагадую, всю достовірну інформацію необхідно отримувати лише на офіційних джерелах. Це сайт Міністерства охорони здоров’я або інших представників оперативного штабу, Урядовий портал або офіційні ресурси Всесвітньої організації охорони здоров’я", - пише Гончарук.

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Нагадаємо, вперше новий тип вірусу, що викликає атипову пневмонію, було підтверджено 31 грудня 2019 року в Ухані (Китай), населення якого становить понад 11 млн осіб. Початкові симптоми захворювання: підвищена температура і кашель. Багато хто з інфікованих повідомляв, що відвідували рибний ринок Хуанань або працювали там. 21 січня Національна комісія охорони здоров'я Китаю підтвердила передачу коронавірусу 2019-nCoV від людини людині. Станом на ранок 26 січня кількість загиблих від вірусу в Китаї становить 56 осіб, загалом зареєстровано 1975 підтверджених випадків пневмонії, викликаної коронавірусом. 324 людини перебувають у критичному стані, 49 осіб одужали.