 Уряд посилює заходи безпеки для захисту українців від потенційної загрози коронавірусу, - Гончарук

Про це в фейсбук повідомив прем'єр-міністр України Олексій Гончарук, інформує Цензор.НЕТ.
"Уряд підсилює заходи безпеки для захисту українців від потенційної загрози коронавірусу. Наразі ситуація з розповсюдженням коронавірусу в світі є такою, що потребує особливої уваги. Тому ми посилили контроль на пунктах в’їзду в Україну для вчасного виявлення можливих випадків захворювання.
На сьогодні в Україні не зареєстровано жодного випадку на захворювання коронавірусом", - пише він.
За його словами, відсьогодні, з 26 січня, в аеропорту Бориспіль всі пасажири прямих авіарейсів з Китаю проходять температурний скринінг тіла. Фахівці санітарно-карантинного підрозділу Міністерства охорони здоров’я підготовлені, укомплектовані інфрачервоними термометрами та вже працюють в аеропорту.
"Перевіряють абсолютно всіх пасажирів — і тих, хто приїхав в Україну, і тих, хто транзитом подорожує. Чому ми ввели такий скрінінг тільки на прямі рейси з Китаю? Тому що такі ж перевірки працюють в інших аеропортах світу. Наприклад, якщо людина приїжджає в Київ транзитом, наприклад, через Мілан, то температурний скрінінг ця людина пройде в Мілані.
Сьогодні наші фахівці вже зустріли перший рейс з Китаю, на ньому було 150 людей. Жодної людини з них, у якою були ознаки захворювання не виявили, всі — допущені на територію України".
Усіх тварин, що ввозяться в Україну, також обов’язково оглядають спеціальними ветеринарними службами.
"За моїм дорученням, створено оперативний штаб при МОЗ України, куди увійшли представники Державною прикордонною службою, МВС України, Держпродспоживслужби та Державною митною службою України. Є чіткий план заходів між цими органами, що робити у разі зафіксованого випадку захворювання в країні. МОЗ разом з усіма іншими медичними закладами повністю готові виявити вірус на ранніх стадіях та надати всю потрібну медичну допомогу людям.
І нагадую, всю достовірну інформацію необхідно отримувати лише на офіційних джерелах. Це сайт Міністерства охорони здоров’я або інших представників оперативного штабу, Урядовий портал або офіційні ресурси Всесвітньої організації охорони здоров’я", - пише Гончарук.
Нагадаємо, вперше новий тип вірусу, що викликає атипову пневмонію, було підтверджено 31 грудня 2019 року в Ухані (Китай), населення якого становить понад 11 млн осіб. Початкові симптоми захворювання: підвищена температура і кашель. Багато хто з інфікованих повідомляв, що відвідували рибний ринок Хуанань або працювали там. 21 січня Національна комісія охорони здоров'я Китаю підтвердила передачу коронавірусу 2019-nCoV від людини людині. Станом на ранок 26 січня кількість загиблих від вірусу в Китаї становить 56 осіб, загалом зареєстровано 1975 підтверджених випадків пневмонії, викликаної коронавірусом. 324 людини перебувають у критичному стані, 49 осіб одужали.
Через 2-4 недели города Украины станут смертельной ловушкой... Вот уж не отсюда я ждал беды.
_Боже, как я хочу ошибиться.
когда начнется то государство устранится и все ляжет на людей самостоятельно все расходы и выживание за счет самих украинцев если Вы сейчас не в состоянии навести лад то в экстремальных условиях Вы разведете руками
Кавказ центр обычно старается не проверенные факты не публиковать...
Ждем..
Kavkaz Center
@newkc14
·1 ч
Из #Китая просачиваются шокирующие данные о реальном положении дел Режим скрывает катастрофу В реале 2,8 МИЛЛИОНОВ инфицированных. 112 000 человек умерли. Причина смерти: полиорганная недостаточность. Трупы сжигают на секретных полигонах (готовим материал -КЦ) #коронавирус
Уверен, что Китай на это бы не обиделся - понял....
Но это не про наших идиотов и импотентов...
Гончарук :"Відсьогодні, з 26 січня, в аеропорту Бориспіль всі пасажири прямих авіарейсів з Китаю проходять температурний скринінг тіла."
Міністр МОЗ Китаю Ма Сяовей:
"Новий коронавірус є інфекційним і під час інкубаційного періоду у своєму носієві.
Це ускладнює роботу влади щодо стримування поширення вірусу. Його інкубаційний період, коли людина вже хвора, але ніяких симптомів захворювання немає, становить від одного до 14 днів."
ДВА ТИЖНІ ! Через два тижні можуть проявитися симптоми !!!
Штаби-комісії створюють,імбецили !!!
Этот мудак на самокате понимает, что такое инкубационный период в 14 дней? Такого пассажира ни один сканер не засветит, и ни один врач инфекционнист не опознает, пока тот через 10 дней начнет чихать. А такой человек будет эти 19 дней ходить на работу, ездить в метро и заражать каждый других.
При нашем уровне развития медицины и похоронного дела нужно отменять все рейсы из Китая и всех прибывших на карантин, а населению выделять по 2 кв.метра на семью и лопаты. И отслеживать тех, кто с пересадкой прибывает. Французы своих 700 человек всех помещают на карантин еще в Китае! Или они дурнее нашего "недоуволенного"? Я только смотрю, какие у китайских врачей защитные костюмы и с ужасом вспоминаю наши белые халаты времен Склифосовского с Пироговым. Показывали по ICTV бедного санитара с единственным сканерным термометром, который с третьего раза замерил температуру.
Да блин, катастрофа уже началась - она сидит в Кабмине!
Зачем украинская власть постоянно обманывает население Украины, в ТСН уже показали, как пассажиры прямых авиарейсов из Китая "проходят" температурный скрининг тела.
все умрут , потом проснутся ... але анальььні отвори будуть дефлоровані