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 Уряд посилює заходи безпеки для захисту українців від потенційної загрози коронавірусу, - Гончарук

На сьогодні в Україні не зареєстровано жодного випадку захворювання коронавірусом 2019 nCoV.

Про це в фейсбук повідомив прем'єр-міністр України Олексій Гончарук, інформує Цензор.НЕТ.

"Уряд підсилює заходи безпеки для захисту українців від потенційної загрози коронавірусу. Наразі ситуація з розповсюдженням коронавірусу в світі є такою, що потребує особливої уваги. Тому ми посилили контроль на пунктах в’їзду в Україну для вчасного виявлення можливих випадків захворювання.

На сьогодні  в Україні не зареєстровано жодного випадку на захворювання коронавірусом", - пише він.

За його словами, відсьогодні, з 26 січня, в аеропорту Бориспіль всі пасажири прямих авіарейсів з Китаю проходять температурний скринінг тіла. Фахівці санітарно-карантинного підрозділу Міністерства охорони здоров’я підготовлені, укомплектовані інфрачервоними термометрами та вже працюють в аеропорту.

"Перевіряють абсолютно всіх пасажирів — і тих, хто приїхав в Україну, і тих, хто транзитом подорожує. Чому ми ввели такий скрінінг тільки на прямі рейси з Китаю? Тому що такі ж перевірки працюють в інших аеропортах світу. Наприклад, якщо людина приїжджає в Київ транзитом, наприклад, через Мілан, то температурний скрінінг ця людина пройде в Мілані.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Глава ВООЗ Гебрейєсус відправився в Китай

Сьогодні наші фахівці вже зустріли перший рейс з Китаю, на ньому було 150 людей. Жодної людини з них, у якою були ознаки захворювання не виявили, всі — допущені на територію України".

Усіх тварин, що ввозяться в Україну, також обов’язково оглядають спеціальними ветеринарними службами.

"За моїм дорученням, створено оперативний штаб при МОЗ України, куди увійшли представники Державною прикордонною службою, МВС України, Держпродспоживслужби та Державною митною службою України. Є чіткий план заходів між цими органами, що робити у разі зафіксованого випадку захворювання в країні. МОЗ разом з усіма іншими медичними закладами повністю готові виявити вірус на ранніх стадіях та надати всю потрібну медичну допомогу людям.

І нагадую, всю достовірну інформацію необхідно отримувати лише на офіційних джерелах. Це сайт Міністерства охорони здоров’я або інших представників оперативного штабу, Урядовий портал або офіційні ресурси Всесвітньої організації охорони здоров’я", - пише Гончарук.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Швидкість поширення нового коронавірусу зростає, - управління охорони здоров'я Китаю

Уряд посилює заходи безпеки для захисту українців від потенційної загрози коронавірусу, - Гончарук 01

Нагадаємо, вперше новий тип вірусу, що викликає атипову пневмонію, було підтверджено 31 грудня 2019 року в Ухані (Китай), населення якого становить понад 11 млн осіб. Початкові симптоми захворювання: підвищена температура і кашель. Багато хто з інфікованих повідомляв, що відвідували рибний ринок Хуанань або працювали там. 21 січня Національна комісія охорони здоров'я Китаю підтвердила передачу коронавірусу 2019-nCoV від людини людині. Станом на ранок 26 січня кількість загиблих від вірусу в Китаї становить 56 осіб, загалом зареєстровано 1975 підтверджених випадків пневмонії, викликаної коронавірусом. 324 людини перебувають у критичному стані, 49 осіб одужали.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3171963
 
 
 Топ коментарі
 
Правильно писать: у нас- "в Украине" и у вас- "на параше". Чему вас в Ольгино учат?
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Россия стремительно превращается в Узбекистан и вам это пипец как не понравится!
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учитивая что инкубационний период вируса до 14 дней то скоро будет веселуха на украине
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Россия стремительно превращается в Узбекистан и вам это пипец как не понравится!
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Вірус вже зареєстровано в Європі, Австралії, Малайзії, Японії та США, тому перевіряти потрібно абсолютно всі авіарейси, залізничні потяги, морські та річкові судна, автобусні лінії на кордоні і всіх хто перетинає кордон будь яким способом! Якщо у людини яка перетинає кордон підвищена температура - її потрібно відразу поміщати в карантин під нагляд лікарів! Всіх людей які прибули з КНР в Україну з грудня 2019 року потрібно обстежити на наявність збудника короновіруса! В КНР вірус вбиває людей з грудня 2019 року! В дитсадках, школах та будь яких інших навчальних закладах потрібно кожен день проводити заміри температури у всіх учнів та персоналу - всіх в кого підвищена температура відправляти додому і повідомляти лікарів! Україна має розпочати масове виробництво медичних масок на випадок розповсюдження короновірусу в Україні. Мають бути створені запаси антибіотиків, які можуть подолати короновірус, згідно з останніми даними про чутливість вірусу до тих чи інших типів антибіотиків. Нічого з цього уряд та РНБОУ не роблять, бо непрофесіонали!
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Які це антибіотики можуть подолати вірус? Ви не знаєте, що антибіотики то протимікробні препарати, а віруси то є зовсім - зовсім інше
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потому что самокатчик продолжает пускать сюда китайцев пачками
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Правильно писать: у нас- "в Украине" и у вас- "на параше". Чему вас в Ольгино учат?
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Та да, никакой конспирации... эх, не та уже школа кэгэбэ
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Меня он взволновал! Если кто-то его встретит, то передайте, что электросамокаты, из Китая- тоже прут сюда "стремительным домкратом"(с)! Тысячами поперли, насколько мне известно. А у него- похоже южно-корейский. Ему- пофиг! А так- не надА!
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Вирус вне биологического обьекта существует чуть более двух суток. Учитывая "скорость" доставки посылок из Китая... Этот вариант заражения смело вычеркиваем! 😂
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Фух... вы меня успокоили. А я уже хотел принять 40 капель эфирной валерьянки(с). Тогда- обожду.
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Ну, вы там не расслабляйтесь на жаре... хорошая срееда для всякой вирусно-микробной дряни
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_Надвигается просто апокалипсис. Что-то вырвалось у этих ублюдков сначала из лаборатории в Ухани, а теперь и за пределы кетая! Инкубационный период 2 недели - это чистый кошмар! Смертность, ежу понятно, кетайцы сильно секретят. У них там заблокированы все вскмирные соцсети, чтоб вы понимали... кроме внутрикитайской. Плюс языковой барьер.

Через 2-4 недели города Украины станут смертельной ловушкой... Вот уж не отсюда я ждал беды.

_Боже, как я хочу ошибиться.
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То есть, вы ото, вначале- серьёзно?! Ну... ладно. Ничего, скоро об этом забудут. Ведь в 2001-м, в китайских ТВ-новостях, даже в правом нижнем углу, в кружочке, показывали количество 200-х от птичьего гриппа. Паника была! А потом- раз! И всё! И нет ничего. На этот раз- будет тоже самое.
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Как это нет ничего? После "эпидемии" свинского грипа в Штатах осталось 140 млн невостребованных доз вакцины...а только ЕСовские фармкомпании стали резко богаче на 7 лярдов долляров...а сколько подняли индусы то тайна великая....вот как то так...
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Да? Вот это- я не учел! По наивности своей. Ну, да, вы правы, реально- кое-что таки осталось! Уряд посилює заходи безпеки для захисту українців від потенційної загрози коронавірусу, - Гончарук - Цензор.НЕТ 3984
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Во Франции и Японии зафиксировали уже три случая заражения китайским вирусом.
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по селектору нашугают чиновников в областях шоб лекари во всех случаях писали орз
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Смотри, Гончарук, вернётся Зеля из Польши с вирусом в пробирке... Правительство усиливает меры безопасности для защиты украинцев от потенциальной угрозы коронавируса, - Гончарук - Цензор.НЕТ 6822
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....Шура!(Балаганов)----запускай Супруниху.....*.
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зебилы никчемные аматоры, которые по факту ****** а ничего сделать не смогут
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Єто страшно
когда начнется то государство устранится и все ляжет на людей самостоятельно все расходы и выживание за счет самих украинцев если Вы сейчас не в состоянии навести лад то в экстремальных условиях Вы разведете руками Правительство усиливает меры безопасности для защиты украинцев от потенциальной угрозы коронавируса, - Гончарук - Цензор.НЕТ 3785
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Да задрали вы уже своим виртуальным вирусом. У нас реальный вирус рашизма косит тысячи наших людей и никто не чешится.
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почему не запрещаете въезд китайцев к нам?
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_Уже не спасёт, геометрическая прогрессия (( Это цунами и его уже не остановить черпая воду ситом.
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скажут мы знали что вирус уже тут, но не говорили так как не имели справки (с)
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При Порошенко все снегом завалено было, а при Зе всё убрано снег нигде не валяется!
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Такое ощущение что власти хотят нас отвлечь от более реальных угроз. Кацапы лезут в Украину толпами и явно не чтобы с нами дружить и почему то границы до сих пор с ними не закрывает.
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Какой толк, если уже в инкубационном периоде происходит заражение. Т.е. человек без манифестаций уже опасен для окружающих.
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Це розуміють лише притомні люди.Теперішня міністерка МОЗ в їх число не входить.
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Если вирус и попадет в Украину то явно не из Киатая а скорее от наших северных соседей, которые не только новичком умеют баловаться.
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Со всех сторон. Будет многократное, перекрёстное заражение.
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Кавказ центр обычно старается не проверенные факты не публиковать...
Ждем..

Уряд посилює заходи безпеки для захисту українців від потенційної загрози коронавірусу, - Гончарук - Цензор.НЕТ 8707 Kavkaz Center

@newkc14

·1 ч

Из #Китая просачиваются шокирующие данные о реальном положении дел Режим скрывает катастрофу В реале 2,8 МИЛЛИОНОВ инфицированных. 112 000 человек умерли. Причина смерти: полиорганная недостаточность. Трупы сжигают на секретных полигонах (готовим материал -КЦ) #коронавирус

Уряд посилює заходи безпеки для захисту українців від потенційної загрози коронавірусу, - Гончарук - Цензор.НЕТ 9280
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_В такое верит очень не хочется. Очень! Но совершенно очевидно, что кетайские официалы очень крепко врут, когда говорят о 2000 заболевших и 60 умерших! И потому они изолировали 50 млн. кетайцев... Дураки поверят. Наверное.
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по уму нужно было бы вообще запретить гражданам Китая посещать Украину...
Уверен, что Китай на это бы не обиделся - понял....
Но это не про наших идиотов и импотентов...
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Я тебе по секрету скажу, бо в методичке ты все равно не найдешь - разведки развитых стран занимаются именно разведкой, в отличие от вашей . И если б было что то серьезное - границы давно уже бы закрыли...С такой лапшой педаль в Воронеж -там поверят
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О-о-о-о !
Гончарук :"Відсьогодні, з 26 січня, в аеропорту Бориспіль всі пасажири прямих авіарейсів з Китаю проходять температурний скринінг тіла."

Міністр МОЗ Китаю Ма Сяовей:
"Новий коронавірус є інфекційним і під час інкубаційного періоду у своєму носієві.
Це ускладнює роботу влади щодо стримування поширення вірусу. Його інкубаційний період, коли людина вже хвора, але ніяких симптомів захворювання немає, становить від одного до 14 днів."
ДВА ТИЖНІ ! Через два тижні можуть проявитися симптоми !!!
Штаби-комісії створюють,імбецили !!!
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В Україні імбіцили у владі давно, останніх триста років точно.
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Ну, все, звіздєц. Якщо неуки взялися боротися з епідемією то, хоч з хати не виходь. Вони кращеб з кацапами кордон закрили наглухо. Бо, китайці на кацапії рознесуть болячку, а потім з відти зомбії полізуть.
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Неуків обрали ті, хто був проти усіх. Тепер маємо наслідки цього вибору.
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Ой, перестаньте кокєтнічати, раніше там були всі такі самі. Там і зараз половина колишніх БППшників у другому ешелоні.
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Так не кокєтнічайте та визнавайте свою відповідальність за цю владу.
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Ти ще напиши що "всі голосували за зю". Не забудь вставити слово "ідіоти".
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Да блин... Попали мы в засаду к молодыи дебилам.
Этот мудак на самокате понимает, что такое инкубационный период в 14 дней? Такого пассажира ни один сканер не засветит, и ни один врач инфекционнист не опознает, пока тот через 10 дней начнет чихать. А такой человек будет эти 19 дней ходить на работу, ездить в метро и заражать каждый других.
При нашем уровне развития медицины и похоронного дела нужно отменять все рейсы из Китая и всех прибывших на карантин, а населению выделять по 2 кв.метра на семью и лопаты. И отслеживать тех, кто с пересадкой прибывает. Французы своих 700 человек всех помещают на карантин еще в Китае! Или они дурнее нашего "недоуволенного"? Я только смотрю, какие у китайских врачей защитные костюмы и с ужасом вспоминаю наши белые халаты времен Склифосовского с Пироговым. Показывали по ICTV бедного санитара с единственным сканерным термометром, который с третьего раза замерил температуру.
Да блин, катастрофа уже началась - она сидит в Кабмине!
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Катастрофа з КабМіну і не вилазила, там все ті самі люди, міняється тільки "гаварящая галава"
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_Похеру уже тот кабмин. Хоть бы потом по миру АЭС заглушить успели... А то выжившим мало не покажется.
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китайцы подтвердили что вирус мутирует и передается от человека к человеку в инкубационый период,логичнее вообще закрыть сообщение с китаем
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С сегодняшнего дня, с 26 января, в аэропорту "Борисполь" все пассажиры прямых авиарейсов из Китая проходят температурный скрининг тела. Проверяют абсолютно всех пассажиров - и тех, кто приехал в Украину, и тех, кто транзитом путешествует ", - сказал он.

Зачем украинская власть постоянно обманывает население Украины, в ТСН уже показали, как пассажиры прямых авиарейсов из Китая "проходят" температурный скрининг тела.

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Рассия это Китай.От рассии нужно отгораживаться.
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как там в пророчестве
все умрут , потом проснутся ... але анальььні отвори будуть дефлоровані Уряд посилює заходи безпеки для захисту українців від потенційної загрози коронавірусу, - Гончарук - Цензор.НЕТ 4200
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