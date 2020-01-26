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 Політика України, Події
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Все про:Зеленський (4261) Донбас (13107) втрати (1547)

 Ще з більшими зусиллями треба намагатися завершити війну, - Зеленський висловив співчуття у зв'язку із загибеллю двох бійців на Донбасі 26 січня

Від початку 2020 року 11 військовослужбовців ЗСУ загинули в боях на Донбасі.

Про це йдеться в публікації на  фейсбук-сторінці Зеленського, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні на Донбасі загинуло двоє наших хлопців. Один під час обстрілу, другий – підірвався. Це означає, що війна триває. І що ще з більшими зусиллями треба намагатися її завершити. Цього року вже одинадцять військових загинули у боях. Розділяю біль кожного, кого не оминула страшна втрата близької людини. Вічна пам’ять", - написав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Найманці РФ не пропустили спостерігачів ОБСЄ на 7 ділянок окупованої території, зокрема до камери СММ біля Петрівського, - СЦКК

Ще з більшими зусиллями треба намагатися завершити війну, - Зеленський висловив співчуття у звязку із загибеллю двох бійців на Донбасі 26 січня 01

Нагадаємо, збройні формування Російської Федерації 26 січня 12 разів порушили режим припинення вогню. В результаті ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил загинув і один має бойову травму. Також в результаті підриву на невстановленому вибуховому пристрої один захисник загинув і один військовослужбовець зазнав бойової травми.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Доброволець Антон Хоба загинув 26 січня на Донбасі. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3171962
 
 
 Топ коментарі
 
Перестать стрелять ещё с большими усилиями??
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Год назад за одного нашего погибшего параша платила четырьма. Сейчас потери 1:1. Это результат "миролюбия" этого урода.
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Даун, у нас не гражданский конфликт. На нас наступает рашисткая ********* своими прокси-подразделениями сформированными из наемников, контрактников армии РФ и местных коллаборантов. Их цель была озвучена в 2014 году - это как минимум новороссия, как максимум захват всей Украины по Львов. Тут четыре варианта развития событий : Если мы прекратим стрелять -***** своими орками дойдет до Киева, как 100 лет назад это сделал Муравьев. Если не прекратим стрелять - будет кошмарить на Донбассе, пока нынешняя капитулянсткая власть не сдаст всю страну. Если капитулянстская власть, думает, что она очень хитра и будет торговаться, пытаясь развести *****, сдавая нацинтересы по чуть-чуть, ***** будет просто ждать пока уставший от войны одурманенный вражеской пропагандой украинский народ не выберет еще более пророссийскую власть. И четвертый вариант, это вооружаться и воевать пока не появиться окно возможностей по зачистке ордло. Призывая к одностороннему завершению войны, ты по сути сдаешь страну агрессору.
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Треба чекати заворушень в Рашці, наприклад коли ***** здохне.
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А чому там мають бути заворушення ?
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Тому що Росії буде не до Донбасу тоді. Я не бачу іншого сценарію коли Росія просто закриє очі на деокупацію, хіба що під тиском НАТО та Китаю, а це майже фантастика.
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Так з якого переляку там мають бути заворушення, як подохне х**ло ?
Їм нового =атца народов= представлять і московітське стадо буде його вітати і поклонятися.
Чого їм ворушитися ?
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Можливо ви й праві. Совок там дуже слухняне стадо вивів за 70 років.
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в московії з 2000 року гебісти вистроїли свойо государство
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Одно другому не мешает, но только на одно это надеяться глупо.
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Нам надо брать пример с Франции.
В 1800-м году Наполеон Бонапарт был еще не императором, а Первым консулом. Республика Франция до 1804-го года успешно отбивалась от нападений со всех сторон и в это время были проведены основные реформы. Но потом Бонапарта понесло и он решил стать императором, надеясь что королевские дома Европы его признают и оставят Францию в покое, чего не случилось.

И воевать и проводить настоящие реформы, а не фейковые 145, как при Порошенко или полную распродажу гос собственности, как при Зеленскому.
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Нехай це жиденя почитає як Ізраїль свою землю здобував і захищав. Хай найде хоть 1 випадок того коли "Ністрілять" допомогло закінчити війну.
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Порохастые вы СКОТЫ!
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даунбасянин чи сачувствующий?Мабуть і мишебрат ще.
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Просто человек в отличии от вас, СКОТОВ! вам лишь бы на Зеленского говна побросать, твари безродные! Если бы сто человек погибло вы бы очманели от радости...
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Я б очманів від радості якби 100 козлорилих на тій стороні здохло, хоч би знав що хлопці захищаючі нашу землю загинули не дарма.
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Почитай коммменты, свои и своих единомышленников на этой ветке...
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що робив зе у Омані спочатку падло нехай відповість, з ким воно там лиськалось, за скільки рогатим продався...
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Вместо того чтобы выразить соболезнование вы, порохастые, серите и гадите, СКОТЫ! настоящие СКОТЫ!
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курва Ще з більшими зусиллями треба намагатися завершити війну, - Зеленський висловив співчуття у зв'язку із загибеллю двох бійців на Донбасі 26 січня - Цензор.НЕТ 3415 Ще з більшими зусиллями треба намагатися завершити війну, - Зеленський висловив співчуття у зв'язку із загибеллю двох бійців на Донбасі 26 січня - Цензор.НЕТ 3415 Ще з більшими зусиллями треба намагатися завершити війну, - Зеленський висловив співчуття у зв'язку із загибеллю двох бійців на Донбасі 26 січня - Цензор.НЕТ 3415 ну не 3,14ц ...- граф родовитый отозвались,расступись,потомок местечковой знати слово молвят !
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Заткнись убогий жид,и моника твоя пусть лучше молчит,ваши соболезнования никому не нужны,иди лишу смеха смотри,урод моральный.
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Алкас, не рви горлянку. Ми знаємо що ти моральний урод. Проте зайві ржублі тобі не завадять. Сиди у спамі.
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І шо дало твоє сране розведення???!!!Ти шо не розумієш шо псіх в кремлі бачив далеко то шо ти плетеш,це маньяк який задоволення утримує від крові!!!
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Короче, пора майдан собирать, задрал этот молокосос.
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Зяма, за двух наших погибших бойцов, надо закрыть все КПВВ минимум на полгода.
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Автомат в руки, падло, і на фронт завершувати війну, все одно в Києві з тебе користі як з козла молока.
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И шо?
Товарищ Кац предлагает еще более срочно сдаться?
И землю непременно срочно продать!
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Цьому Припезеденту варто почитати як УНР та Директорія розводили війська в 1917-1920. Дорозводили аж до Збруча інтернувавшись в Польщі.
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Дебилоид ты зелЕный!когда ты уже поймешь - кацапо-фашисты понимают только силу!
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при чому кацапня спецом лупить на так завних ділянках розведення. Навіть найтупіший олігофрен повинен задуматись - а чому вони так роблять? А до зелєнскага не доходить.
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чому ти вирішив шо Зє!біл тупий? Всьо до нього доходить. Це ше до багатьох українців не дійшло ху із Зє! - рєЗє!дєнт *****, агєнт ФСБ
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А как же вопли по поводу " это Порошенко развязал войну деньги зарабатывать" а сейчас что? Ты же обещал на коленях просить будешь, а клоун, а ты никому ничего не должен.
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Это ***** и Бене надо окончание войны
чтобы санкции сняли
А нам нужна победа
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- Позаторік ми засіяли буряком 50 гектарів. Усе зжер довгоносик.
- Торік ми засіяли 100 гектарів. І знову все зжер довгоносик.
- Цього року пропоную засіяти 200 гектарів! Нехай той клятий довгоносик вже подавиться!!!
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тільки в нашому випадку гинуть захисники України від злочинних дій рєЗє!дєнта *****
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нет реальной оппозиции,способной изменить ход вещей,такое впечатление,что всем всё пох..
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на Рачке апазиции не будет, так как ана закончит существование на нашем бохе.
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Сил мало. Серед них багато тих, хто у скрутному становищі, втратив здоров*я, бореться з важкими хворобами, не має роботи ... Люди багато чого віддали і пожертвували за ці роки і побачили, що все марно.
Знову підніматися заради бидла ? Знову ризикувати собою ? Біомаса все одно всі завоювання здасть ...
Тому й замислилися про себе і про свої родини ...
Чого вставати і куди йти ?
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если бы великие люди 20-го века слишком задумывались о судьбах своих местных зебилов - то исторический прогресс сменился бы упадком и деградацией (как в сегодняшней Украине)
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ракетные стрельбы на 1200 км. ускорят процесс мира на годы.
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Якісь Ви чудні! Блазень є блазень, і буде блазнем завжди! Он просрав за 9 місяців 460! мільярдів гривень і шо! А зебіли в екстазі-- міровой лідєр!
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Бывали хуже времена, но не было подлей.
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Всё очень просто . Если бывший комик Вова говорит про безальтернативное миролюбство с агрессором это подразумевает ,,зраду" . Когда про безальтернативное миролюбство говорил бывший рыг , олигарх миллиардер то это была убедительная ,,перемога" .Неужели мнимая зрада от мнимой перемоги отличается просто количеством денег на счету политика ? И какая же польза от этого государству ?
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да все он правильно говорит, главное что бы не молчал...........
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Порошенко говорив, але не забороняв захищати власне життя. Він чітко казав - якщо існує загроза життю, то вогонь на попередження можна відкривати без згоди командування!
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неужель до сих пор ещё не понятно, что в нашем случае войну сможет завершить только тот , кто её начал (с захвата Крыма)...и ваще... када па жызни, я слышал от чела «какая разница» (эт, окромя денег, разумеется),
это означало челу пох : «*****» темы-проблемы, изучать, время тратить, думать, вникать,
разбирацца … вот теперя и «*****»- безразличие в обществе- карт-бланш к беззаконию в государстве, а «*****» - безнаказанность приглашает к новому преступлению, но задумайтесь …а ежель полное «*****»- беззаконие, то знать и наказание будет без суда и следствия…
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Стену построить если денег хватит. А так ну как ее завершить? Все равно выиграть у России военным способом мало вероятно. Почему индейцев победили в Америке иммигранты? Потому что у белых людей было лучше оружие , они были богаче, сильнее, опытнее. Вот и вышло что коренной народ был лишен власти на своей земле. Побеждает сильнейший.
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Завершить её очень просто, как Афганистан завершил войну против СССР. Как Вьетнам завершил войну против США. Нужно убивать оккупантов - рецепт прост и проверен веками.
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выиграть у России военным способом мало вероятно

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то есть афганцы выиграли, а мы классом пониже, пральна?
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Вот долбо*б. Закончить войну? Чем больше ***** убивает наших людей тем сильнее етот урод хочет с *****м помириться. Ще з більшими зусиллями треба намагатися завершити війну, - Зеленський висловив співчуття у зв'язку із загибеллю двох бійців на Донбасі 26 січня - Цензор.НЕТ 3095
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Украинцы продолжают сидеть в позиции терпил. "Мы должны стать исландцами в футболе, израильтянами в обороне родной земли...", Зеленский, очнись, Израиль так себя не ведёт.
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Падло ты гнусявое. Ето результат твоих переговоров и сосаний с Чортом которому ты преданно смотрел в глаза, держал за руку и поздравлял с новым годом. И убитых не 11 а в два раза больше.
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В Україні москалі вбивали мільйони голодною смертю. В історії жодна своя влада не вчиняла геноцид над власним народом - ось вам і відповідь, за що воювати.
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Сценарист протверезів і викреслив репліку "нада_просто_перестать_стрелять"?
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Ні, переінакшив у =прикладати ще більше зусиль=.
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шось зеля-жид якось стидаєця українського прапору
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птіцу-мутанта на гєрб і сталінскій гімн
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Черчилль садив за ґрати тільки за те, що хтось ставив під сумнів його перемогу над Гітлером. За таке у Британії позбавляли волі на 5 років.
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Ні на кого, окрім себе, не надійтеся в цій війні. Не має у міжнародній політиці "адвокатів", "братів", "сестер"… - є лише національні інтереси. Симон Петлюра з Юзефом Пілсудським вже підписували Варшавський договір 21 квітня 1920 р., а далі в березні 1921 р. у Ризі польські орлята разом з більшовиками поділили Україну.
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Пока с Трампа не снимут предварительный импичмент в Сенате, то стрелять будут. Там нео либералы почувствовали угрозу всем своим планам и начинаниям ну вот и затеяли всю муйню. Адам Шиф на слушаниях так и сказал, что сша ведут войну с россией в Украине. Прокси войнушка такая тлеющая. Поэтому здесь прямая зависимость от ситуации в сша с импичментом. А пока будут стрелять-постеливать.
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