 Ще з більшими зусиллями треба намагатися завершити війну, - Зеленський висловив співчуття у зв'язку із загибеллю двох бійців на Донбасі 26 січня

Про це йдеться в публікації на фейсбук-сторінці Зеленського, інформує Цензор.НЕТ.
"Сьогодні на Донбасі загинуло двоє наших хлопців. Один під час обстрілу, другий – підірвався. Це означає, що війна триває. І що ще з більшими зусиллями треба намагатися її завершити. Цього року вже одинадцять військових загинули у боях. Розділяю біль кожного, кого не оминула страшна втрата близької людини. Вічна пам’ять", - написав він.
Нагадаємо, збройні формування Російської Федерації 26 січня 12 разів порушили режим припинення вогню. В результаті ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил загинув і один має бойову травму. Також в результаті підриву на невстановленому вибуховому пристрої один захисник загинув і один військовослужбовець зазнав бойової травми.
Їм нового =атца народов= представлять і московітське стадо буде його вітати і поклонятися.
Чого їм ворушитися ?
В 1800-м году Наполеон Бонапарт был еще не императором, а Первым консулом. Республика Франция до 1804-го года успешно отбивалась от нападений со всех сторон и в это время были проведены основные реформы. Но потом Бонапарта понесло и он решил стать императором, надеясь что королевские дома Европы его признают и оставят Францию в покое, чего не случилось.
И воевать и проводить настоящие реформы, а не фейковые 145, как при Порошенко или полную распродажу гос собственности, как при Зеленскому.
Товарищ Кац предлагает еще более срочно сдаться?
И землю непременно срочно продать!
чтобы санкции сняли
А нам нужна победа
- Торік ми засіяли 100 гектарів. І знову все зжер довгоносик.
- Цього року пропоную засіяти 200 гектарів! Нехай той клятий довгоносик вже подавиться!!!
Знову підніматися заради бидла ? Знову ризикувати собою ? Біомаса все одно всі завоювання здасть ...
Тому й замислилися про себе і про свої родини ...
Чого вставати і куди йти ?
это означало челу пох : «*****» темы-проблемы, изучать, время тратить, думать, вникать,
разбирацца … вот теперя и «*****»- безразличие в обществе- карт-бланш к беззаконию в государстве, а «*****» - безнаказанность приглашает к новому преступлению, но задумайтесь …а ежель полное «*****»- беззаконие, то знать и наказание будет без суда и следствия…
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то есть афганцы выиграли, а мы классом пониже, пральна?