 Глава ВООЗ Гебрейєсус відправився в Китай

Про це він повідомив у твіттер, інформує Цензор.НЕТ.
"Я перебуваю на шляху до Китаю, щоб провести зустрічі з урядом та експертами в галузі охорони здоров'я, що беруть участь у реагуванні на спалах коронавірусу", - написав глава ВООЗ.
Він також зазначив, що завдання поїздки - захист від спалаху пневмонії нового типу.
Нагадуємо, вперше новий тип вірусу, що викликає атипову пневмонію, підтвердили 31 грудня 2019 року в Ухані (Китай), населення якого становить понад 11 млн осіб. Початкові симптоми захворювання - підвищена температура і кашель. Багато інфікованих повідомляли, що відвідували рибний ринок Хуанань або працювали там. 21 січня Національна комісія охорони здоров'я Китаю підтвердила передачу коронавірусу 2019 nCoV від людини до людини.
Станом на ранок 26 січня кількість загиблих від вірусу в Китаї становить 56 осіб, всього зареєстровано 1 975 підтверджених випадків пневмонії, викликаної коронавірусом. 324 людини перебувають у критичному стані, при цьому 49 осіб одужали.
China and Hong Kong take no chances as Wuhan coronavirus spreads
Ситуация на фронте обостряется...
Пишут - похоже на 15 г.
Клоун на все забил, приказ - не отвечать на обстрелы.
Но с завтра мониторинг положения на фронте начинается вот тут:
https://twitter.com/tZEinform
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_1.html
Другого источника информации - нет.
Власти разбежались по норам.
В лучшем случае, выяснится, что в Китае таки есть эпидемия.
(рус. - еврей Иисус, бел. - габрэй Ісус, католики произносят - Езус)
Так что теперь точно можно быть спокойным. Дело в руках прффесионалов (именно которые фф а не сс).
Капитан Беринг
Открыл наш дикий берег
Что за чудо-капитан!
И в этот берег дикий
Стучит волною Тихий,
Ужасно тихий океан.
припев
Подо мной глубина -
Пять километров до дна,
Пять километров и двадцать пять акул.
А волна до небес
Раскачала МРС,
Но пока еще никто не утонул.
Подношу к свету
Последнюю галету
И делю на семь персон.
А "Беломора" нету,
И спичек тоже нету,
Зато селедки двадцать тонн.
Припев.
Если ты смелый,
Ходи да дело делай,
А акулу позабудь!
А если ты не смелый,
То тоже дело делай,
Тогда спокойно кончишь путь.
Юлий Ким, рыбак.
пишут, что это их Аллах наказывает за издевательства над уйгурами....
ХЗ.... возможно да.., карма...
москалі теж,наприклад дивуються-чому ми в них стріляємо а не злиємось в екстазі в нову імперію..
Corona Virus News, [26.01.20 21:28]
[ Відео ]
The situation in ***** is gone out of control, most of the population has already been infected. The doctors can't do anything and they're getting infected too. The latest reports from the few amount of doctors who are still able to work says that the sicks are around 250.000 and the number of deaths is touching the 5.000 +
Ivan Buben
@bubenfire
Обострение эпидемии началось аккурат в день подписания Китаем и США мировой в торговой войне. Ещё через три дня из Уханя через Шанхай в Питер прилетел первый заболевший россиянин. Вопрос кто из двух героев выжил: Чепига или Мишкин?
tZE inform
@tZEinform
·38 минВсемирная организация здравоохранения запросила срочный мониторинг ситуации в районах КНР. закрываемых на карантин. Глава ВОЗ вылетел в Китай. Китай дал разрешение на прибытие вместе с ним группы специалистов военно-биологической службы ВС США.
Думать, что с нами не может случиться ничего подобного событиям 1918 года, просто глупо
Реальность, по его словам, такова, что вирус почти наверняка начнет распространяться.
А когда такое случится, заражен будет весь мир - скорее всего, в течение нескольких недель, учитывая нынешнюю степень мобильности населения.
"Грипп - это один из тех вирусов, которые, как только попадают в восприимчивую среду, тут же дают вспышку заболеваемости, - отмечает Джерардо Чоуэлл, профессор эпидемиологии и биостатистики Университета штата Джорджия. - Заразившийся человек начинает распространять вирус за день до того, как у него самого появятся симптомы".
Поскольку за последнее столетие количество людей на планете выросло более чем в четыре раза, можно предположить, что заразившихся и умерших будет соответственно больше, чем в 1918 году.
Если 100 лет назад вирус убил 50 миллионов, то ныне можно ожидать более 200 миллионов смертей. "Нам просто не хватит мешков для трупов - они очень быстро закончатся".
https://www.bbc.com/russian/vert-fut-46385557
найгірше що?
народ ще цього не розумів..
1) за 7(!) років вакцини проти саудівського короновірусу так і не знайдено.
2) у час інкубаційного періоду(без симптомів) від 1 до 14 днів можливе зараження.
Тому вірус вже в росії.
але не злорадствую.
у нас теж буде.
тому виїхати планувало 5,а встигли 2 млн.
9 залишилось.
ще раз.
по динаміці інфектування НА ЗАРАЗ ПОЗА МЕЖАМИ УХАНЯ 10-20 ТИС. РОЗНОСЩИКІВ...
Ухань -вже,здається, безнадійна ситуація.Хто виживе-той виживе..(