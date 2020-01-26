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Все про:вірус (70) ВОЗ (37) Китай (245)

 Глава ВООЗ Гебрейєсус відправився в Китай

Генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Тедрос Адханом Гебрейєсус відправився в Китай в зв'язку зі спалахом пневмонії нового типу.

Про це він повідомив у твіттер, інформує Цензор.НЕТ.

"Я перебуваю на шляху до Китаю, щоб провести зустрічі з урядом та експертами в галузі охорони здоров'я, що беруть участь у реагуванні на спалах коронавірусу", - написав глава ВООЗ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": При РНБО створено оперативну групу для моніторингу та аналізу ситуації з коронавірусом із Китаю

Він також зазначив, що завдання поїздки - захист від спалаху пневмонії нового типу.

Глава ВООЗ Гебрейєсус відправився в Китай 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": При РНБО створено оперативну групу для моніторингу та аналізу ситуації з коронавірусом із Китаю

Нагадуємо, вперше новий тип вірусу, що викликає атипову пневмонію, підтвердили 31 грудня 2019 року в Ухані (Китай), населення якого становить понад 11 млн осіб. Початкові симптоми захворювання - підвищена температура і кашель. Багато інфікованих повідомляли, що відвідували рибний ринок Хуанань або працювали там. 21 січня Національна комісія охорони здоров'я Китаю підтвердила передачу коронавірусу 2019 nCoV від людини до людини.

Станом на ранок 26 січня кількість загиблих від вірусу в Китаї становить 56 осіб, всього зареєстровано 1 975 підтверджених випадків пневмонії, викликаної коронавірусом. 324 людини перебувають у критичному стані, при цьому 49 осіб одужали.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3171960
 
 
 Топ коментарі
 
І чим він зможе допомогти ?
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Короче, подключилась ОБСЕ по части медицины...
В лучшем случае, выяснится, что в Китае таки есть эпидемия.
Глава ВОЗ Гебрейесус отправился в Китай - Цензор.НЕТ 3498
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Ну все ж краще ніж Оманського Віслюка заслати
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Україна теж має направити в Китай своїх фахівців вірусологів, щоб мати інформацію безпосередньо з епіцентру розповсюдження вірусу! Які симптоми нового захворювання, як лікувати, яка група ризику, як запобігти - все це китайці не будуть розповідати поки ми не дізнаємось самі. Україна має попросити КНР щоб дали дозвіл нашим вірусологам допомагати китайським колегам і приймати участь в розробці вакцини проти вірусу.
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...лучше тебя отправим в Китай - для опытов, вася Глава ВООЗ Гебрейєсус відправився в Китай - Цензор.НЕТ 5343 "Ехай на...уй навсегда"(с) Глава ВООЗ Гебрейєсус відправився в Китай - Цензор.НЕТ 5343
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В Китаї немає паніки, там все під контролем. До речі китайські лікарні в рази краще обладнані за українські! На 11 мільйонів 50 загинувших від грипу це не епідемія!
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...вот и ехай туда, вася, может, хоть китайцы тебе чердак отремонтируют... Глава ВООЗ Гебрейєсус відправився в Китай - Цензор.НЕТ 1024
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Їхати мають ті чиєю професією є вірусологія, щоб зібрати дані для розробки вакцин проти нових типів вірусів.
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Доповісти, це вже апокаліпсис в треба закривати кордони , чи ще можна покашляти
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Поки що небезпеки поширення вірусу немає, Китай тримає ситуацію під контролем.
China and Hong Kong take no chances as Wuhan coronavirus spreads
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украинские вирусологи уже давно в Британии работают и гражданство Британское имеют)))
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Привезе нам китайського грипа.Щас китайське все модне.
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К нам этот зверь идет с другой стороны.

Ситуация на фронте обостряется...
Пишут - похоже на 15 г.

Клоун на все забил, приказ - не отвечать на обстрелы.

Но с завтра мониторинг положения на фронте начинается вот тут:
https://twitter.com/tZEinform
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_1.html

Другого источника информации - нет.
Власти разбежались по норам.
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Короче, подключилась ОБСЕ по части медицины...
В лучшем случае, выяснится, что в Китае таки есть эпидемия.

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Прямо как применение биологического оружия пробирку на базаре бросили и шарах 14 дней инкубационный период а за это время сколько заразилось и потом увеличение с геометрической прогрессией что то нехорошее надвигается
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Фамилия интересная Гебрей Есус...
(рус. - еврей Иисус, бел. - габрэй Ісус, католики произносят - Езус)
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А это не тот ли глава, который назначил Мугабе послом доброй воли от ВОЗ?
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Похоже, что тот самый: "Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) назначила президента Зимбабве Роберта Мугабе послом доброй воли. 20 октября глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус заявил, что назначение Мугабе поможет «повлиять на его коллег в регионе»."

Так что теперь точно можно быть спокойным. Дело в руках прффесионалов (именно которые фф а не сс).
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У меня тут-, по сравнению с Китаем- лафа! В связи со стоянкой на якоре, в 2,1 км от берега, даже нет малярийных комаров. Даже- мух! Ещё бы жара куда-нибудь делась... и можно снова контракт продлить, на месяцок. Зря я тока до конца февраля продлил! Как мне кажется, именно тогда, при въезде в Украину, начнут не только температуру измерять, а и что-то ещё придумают. Например- проктолога! А шо??? Запросто!
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В данный момент- да! Стоим... терминал магнезитный- не работает, ввиду торговой войны. Сегодня- ровно два месяца. Однако, нас загоняют в порт, ежемесячно, на два-три дня. Берем воду, продукты, техническое снабжение. Понятно- дьюти-фри... и- обратно. Контракта между китайской стороной и Ганой- пока нет.
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Good. Вот и посиди на борту, пока ясность не появится с этой новой чумой. Вискарем из duty-free, я недеюсь, ты запасся? А закусывать можно галетами с лимонным соком из сухпайка. Если шо,могу научить, как ставить брагу в огнетушителе, и перегонять на камбузе, с помощью двух кастрюль.
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Отменно! Благодарю, за своевременные советы! Пока- всё в порядке. Таких контрактов, когда от скуки становится реально скучно- у меня ещё не было.
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Угу. Про контакты своей жене расскажешь. Мне не надо - сам бывший пахарь Лебединой Дороги Глава ВООЗ Гебрейєсус відправився в Китай - Цензор.НЕТ 5558
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Я в курсе. У тебя реально была каторга. Сахалин ведь? Тут тоже было круто, когда сновали, аки волчок, по два рейса в сутки. А сейчас- просто странная лафа.
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Та не, я бывший морской артиллерист, ТОВВМУ. Но таки да, вся родня по мужской линии - рыбаки-сахалинцы. Сам в юности ходил пару раз на МРС-ке.
Капитан Беринг
Открыл наш дикий берег
Что за чудо-капитан!
И в этот берег дикий
Стучит волною Тихий,
Ужасно тихий океан.
припев
Подо мной глубина -
Пять километров до дна,
Пять километров и двадцать пять акул.
А волна до небес
Раскачала МРС,
Но пока еще никто не утонул.
Подношу к свету
Последнюю галету
И делю на семь персон.
А "Беломора" нету,
И спичек тоже нету,
Зато селедки двадцать тонн.
Припев.
Если ты смелый,
Ходи да дело делай,
А акулу позабудь!
А если ты не смелый,
То тоже дело делай,
Тогда спокойно кончишь путь.
Юлий Ким, рыбак.
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Эх, жаль! У меня сейчас ИНЕТ отвратительный. Чи развернуло нас так... видео- не загружается.
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Вскоре очередной маскарад в городах и селах Украины , как то было в 2009-м во время истерии по поводу "неизлечимого свинного гриппа":
Глава ВОЗ Гебрейесус отправился в Китай - Цензор.НЕТ 1313
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Китай ждет катастрофа: коронавирус приближается к лагерям для уйгуров - Business Insider, https://uc.ink/1q22sf?pub=link [Китай ждет катастрофа: коронавирус приближается к лагерям для уйгуров - Business Insider - Экономика от Пророка]: Посмотри!
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многие мусульмане радуются в сетях этому вирусу в Китае...
пишут, что это их Аллах наказывает за издевательства над уйгурами....
ХЗ.... возможно да.., карма...
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але цих ідіотів можна зрозуміти..

москалі теж,наприклад дивуються-чому ми в них стріляємо а не злиємось в екстазі в нову імперію..
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Да фуфло вся эта паника. Работать врачам надо конечно. Но сколько уже этих вирусов было и благополучно забылось как озоновые дыры.
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є чутки про 250 000 інфікованих в Ухані і 5000+ смертей.

Corona Virus News, [26.01.20 21:28]
[ Відео ]
The situation in ***** is gone out of control, most of the population has already been infected. The doctors can't do anything and they're getting infected too. The latest reports from the few amount of doctors who are still able to work says that the sicks are around 250.000 and the number of deaths is touching the 5.000 +
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Ivan Buben

@bubenfire


Обострение эпидемии началось аккурат в день подписания Китаем и США мировой в торговой войне. Ещё через три дня из Уханя через Шанхай в Питер прилетел первый заболевший россиянин. Вопрос кто из двух героев выжил: Чепига или Мишкин?
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"Дата появи симптому в першого виявленого пацієнта була 1 грудня 2019 р. В жодного з членів його сім'ї не розвинулася лихоманка або будь-які респіраторні симптоми. Епідеміологічної зв'язку між першим пацієнтом та пізнішими випадками не виявлено. Перший летальний випадок, який зазнавав постійного впливу на ринку, потрапив до лікарні через 7-денну історію лихоманки, кашлю та задишки. Через 5 днів після початку хвороби його дружина, 53-річна жінка, яка не мала нагоди потрапляння на ринок, також перенесла пневмонію та була госпіталізована з ізоляцією". - https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(20)30183-5/fulltext
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А може зеДонкі заслати в китай,вірусу несолодко буде.
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tZE inform

@tZEinform

·38 минВсемирная организация здравоохранения запросила срочный мониторинг ситуации в районах КНР. закрываемых на карантин. Глава ВОЗ вылетел в Китай. Китай дал разрешение на прибытие вместе с ним группы специалистов военно-биологической службы ВС США.
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"Наша система наблюдения, возможно, хороша, но мы не можем отследить каждую курицу и каждую свинью в мире - это просто невозможно, - говорит Уэбстер. - Нам понадобится значительная степень удачи, чтобы поймать эпидемию на ранней стадии".

Думать, что с нами не может случиться ничего подобного событиям 1918 года, просто глупо
Реальность, по его словам, такова, что вирус почти наверняка начнет распространяться.
А когда такое случится, заражен будет весь мир - скорее всего, в течение нескольких недель, учитывая нынешнюю степень мобильности населения.


"Грипп - это один из тех вирусов, которые, как только попадают в восприимчивую среду, тут же дают вспышку заболеваемости, - отмечает Джерардо Чоуэлл, профессор эпидемиологии и биостатистики Университета штата Джорджия. - Заразившийся человек начинает распространять вирус за день до того, как у него самого появятся симптомы".
Поскольку за последнее столетие количество людей на планете выросло более чем в четыре раза, можно предположить, что заразившихся и умерших будет соответственно больше, чем в 1918 году.
Если 100 лет назад вирус убил 50 миллионов, то ныне можно ожидать более 200 миллионов смертей. "Нам просто не хватит мешков для трупов - они очень быстро закончатся".
https://www.bbc.com/russian/vert-fut-46385557
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Сьогодні по новинних казали,що складність ситуації полягає у тому,що з дня вияву першого хворого по день,коли був оголошений карантин,з Уханя виїхало 5 міл.чоловік.Люди приїхали до родини в гості,погостювати і роз'їхалися по країні.Тепер поліція і військові мають всіх їх вичистити і знайти.
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це вже нереально..(

найгірше що?

народ ще цього не розумів..
1) за 7(!) років вакцини проти саудівського короновірусу так і не знайдено.
2) у час інкубаційного періоду(без симптомів) від 1 до 14 днів можливе зараження.

Тому вірус вже в росії.
але не злорадствую.

у нас теж буде.
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китайський новий рік-два тижні.
тому виїхати планувало 5,а встигли 2 млн.
9 залишилось.
ще раз.
по динаміці інфектування НА ЗАРАЗ ПОЗА МЕЖАМИ УХАНЯ 10-20 ТИС. РОЗНОСЩИКІВ...

Ухань -вже,здається, безнадійна ситуація.Хто виживе-той виживе..(
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Пане Павло,я,напевно,неправильно висловила свою думку.За межами Уханя-не 10тис.ймовірних інфікованих,а 5 мільйонів!Ця кількість людей приїхала в гості до родини,побула і повернулася додому.
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