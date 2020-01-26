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 Фігурантів "справи Хізб ут-Тахрір" Ваїтова й Примова, що нещодавно вийшли з в'язниці, повторно засудили на 8 років, - адвокат Гемеджі

Фігуранти севастопольської "справи Хізб ут-Тахрір" Рустем Ваїтов і Нурі Примов після звільнення з російського ув'язнення отримали ще один тюремний термін на 8 років.

Про це розповіла кримський адвокат Ліля Гемеджі в коментарі Крим.Реалії, передає Цензор.НЕТ.

"По суті, це другий термін для Нурі і Рустема. Він передбачає низку обмежень, вони стосуються перебування обох звільнених в певному місці, за місцем реєстрації або проживання, заборон на певні дії. Заборона залишати Сімферопольський район, Крим, заборона на відвідування публічних заходів. Тобто, без відома поліції людина не може нікуди рушити", – розповіла адвокат.

Гемеджі сказала, що такі обмеження суттєво вплинуть на життя Нурі і Рустема.

"У останнього дочка – інвалід дитинства, яку необхідно постійно возити до медичних клінік. Вони перебувають за межами Сімферопольського району. Це патова ситуація: дитині зле, треба відвезти її в лікарню, але спершу необхідно отримати дозвіл співробітників МВС. Ми можемо зараз тільки подавати клопотання на зміну місця проживання та реєстрації", – підсумувала вона.

Гемеджі висловила надію на те, що російські закони щодо "Хізб ут-Тахрір" врешті-решт вдасться пом'якшити.

Рустем Ваїтов відсидів п'ять років у колонії російського міста Курган за звинуваченням в "участі у діяльності терористичної організації". 22 січня його звільнили у зв'язку із закінченням терміну ув'язнення. Другий фігурант севастопольської "справи Хізб ут-Тахрір" Нурі Примов також 22 січня вийшов з російської колонії в Республіці Марій Ел сусідньої Росії.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Фігурант севастопольської "справи Хізб ут-Тахрір" Примов вийшов із російської колонії

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3171958
 
 
 Топ коментарі
 
это реальное днище человечества- тупорылая московия и те, кто её поддерживают.
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От в яку імперію затягує путін Україну.
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это реальное днище человечества- тупорылая московия и те, кто её поддерживают.
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Как ни странно,в Германии "Хизб-ут-Тахрир"(партия освобождения) тоже под запретом.
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На шо наш Ослик Король, обмінювати їх буде Фігурантів "справи Хізб ут-Тахрір" Ваїтова й Примова, що нещодавно вийшли з в'язниці, повторно засудили на 8 років, - адвокат Гемеджі - Цензор.НЕТ 496
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Крестики выше видишь?Там когда то были казламордые😄
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в сентябре 2016 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону огласил приговор Источник: https://censor.net.ua/n3171958

Рустем Ваитов отсидел пять лет в колонии российского города Курган Источник: https://censor.net.ua/n3171958

2016 + 5 = 2021?
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От в яку імперію затягує путін Україну.
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