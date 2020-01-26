 Фігурантів "справи Хізб ут-Тахрір" Ваїтова й Примова, що нещодавно вийшли з в'язниці, повторно засудили на 8 років, - адвокат Гемеджі

Про це розповіла кримський адвокат Ліля Гемеджі в коментарі Крим.Реалії, передає Цензор.НЕТ.

"По суті, це другий термін для Нурі і Рустема. Він передбачає низку обмежень, вони стосуються перебування обох звільнених в певному місці, за місцем реєстрації або проживання, заборон на певні дії. Заборона залишати Сімферопольський район, Крим, заборона на відвідування публічних заходів. Тобто, без відома поліції людина не може нікуди рушити", – розповіла адвокат.

Гемеджі сказала, що такі обмеження суттєво вплинуть на життя Нурі і Рустема.

"У останнього дочка – інвалід дитинства, яку необхідно постійно возити до медичних клінік. Вони перебувають за межами Сімферопольського району. Це патова ситуація: дитині зле, треба відвезти її в лікарню, але спершу необхідно отримати дозвіл співробітників МВС. Ми можемо зараз тільки подавати клопотання на зміну місця проживання та реєстрації", – підсумувала вона.

Гемеджі висловила надію на те, що російські закони щодо "Хізб ут-Тахрір" врешті-решт вдасться пом'якшити.

Рустем Ваїтов відсидів п'ять років у колонії російського міста Курган за звинуваченням в "участі у діяльності терористичної організації". 22 січня його звільнили у зв'язку із закінченням терміну ув'язнення. Другий фігурант севастопольської "справи Хізб ут-Тахрір" Нурі Примов також 22 січня вийшов з російської колонії в Республіці Марій Ел сусідньої Росії.

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