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 Від початку доби два бійці ОС загинули, двоє мають бойові травми, ворог 12 разів відкривав вогонь на Донбасі, - пресцентр

Збройні формування Російської Федерації 26 січня 12 разів порушили режим припинення вогню. Від початку доби в лавах бійців ЗСУ - двоє загиблих і двоє поранених.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Об'єднаних сил, сім обстрілів по наших позиціях було здійснено у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", а саме:
двічі неподалік Красногорівки – зі станкового протитанкового гранатомету – 8 пострілів;
поруч з Лебединським – з мінометів калібру 82 мм противник випустив 3 міни, гранатометів різних систем, озброєння БМП та стрілецької зброї;
двічі неподалік Старогнатівки – з великокаліберних кулеметів;
поблизу Новогригорівки – з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
в районі населеного пункту Гнутове – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Найманці РФ не пропустили спостерігачів ОБСЄ на 7 ділянок окупованої території, зокрема до камери СММ біля Петрівського, - СЦКК

П’ять ворожих обстрілів було зафіксовано у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", а саме:
двічі неподалік Оріхового – з мінометів калібру 120 мм – 3 міни та 82-мм міномету – 4 міни, а також гранатометів різних систем;
двічі поруч населеного пункту Новотошківське – 8 мін зі 120-мм міномету;
неподалік Кримського – з міномету калібру 120 мм противник випустив 3 міни.
Сьогодні, 26 січня, внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил загинув та один має бойову травму. Також, у результаті підриву на невстановленому вибуховому пристрої один захисник загинув та один військовослужбовець має бойову травму", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Доброволець Антон Хоба загинув 26 січня на Донбасі. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Нагадаємо, 25 січня російсько-окупаційні війська 10 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі, поранення має український військовослужбовець.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3171953
 
 
 Топ коментарі
 
Вот вам результат переговоров с Хуйлом в Парыже. Вот вам и хитрый план поздравить Хуйла с новым годом. Такие потери у нас были еще в 2016 году когда шли бои. Но тогда и у рашистов были большие потери. Сейчас же потери только у нас.
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Наших просто безкарно вбивають.

А зе-виродок "наради" про коронавірус збирає ... веде таємні пороговори з ворогом ... і відпочиває.
Хто коли чув його заяву у відповідь на те, що відбувається ? Воно в Ізраїлі теренділо про зменшення обстрілів ? Бігало випрошувало зустріч з х**м, бо тільки тому туди поперлося за державний кошт, а від заходів відмовилося ... де лазило весь час з зе-кодлом, яке повезло ?

Де гнівні заклики ЮБ до свого зе-пре-зе-дента, а він же так ніби-то вболіває за армію ?
Де те чмо, зе-міністр МО і зе-Хомчак ? Хто там зараз "великий командувач" ООС ?

Вороги і зрадники України вибрали таких же ворогів і зрадників і привели їх до влади.
Вже написала, що з вами буде.

Спочивайте у кращому світі, хлопці ...
Одужуйте, поранені ...

І готуйтеся до повного відступу. Три нові позиції на квітень вже є.
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Нет слов.....😡😡😡
Погибшим воинам светлая и вечная память.......Пусть покоятся с миром.....
Родным и близким искренние соболезнования.

Раненным: выздоровления и сил......
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все озброєння було взірвано на складах мальдівською свинею. нема чим захищатися! ви що, думаєте, розведення просто так придумали?
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И сколько патронніх заводов за год у власти начал строить Киндерсюрприз ? КТо ему отказал в вооружении? Кого он просил ?
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ты всерьез считаешь, что тебе главнокомандующий будет отчитываться, у кого он просил помощи и кто согласился и кто отказал? это вообще-то секретная информация
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что зельц сейчас опять будут как сказал твой кулеба дипломатические уловки по телефону типа -"дорогой владимир владимирович ну зачем вы продолжаете стрелять......." тьфу! противно все это!
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ну что перестреляли стрелять?!
кацапо-фашиты понимают только силу!

парням героям - вечная память!
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Помню когда при правлении Ющенко погиб шахтёр, как тогда травили Президента Ющенко за гибель донецкого шахтёра,потом к власти пришёл Донецкий пахан Янукович, сейчас гибнут больше украинцев после отвода украинской армии со своей земли,которую отвоёвывали кровью каждый метр,а народ Украины молчит думая ,что война надоела и может всё так уладиться , а в это время украинский народ на фронте защищает Родину,многие знают что у народа Украины с присловьем "Какая Разница" нет Родины ,у них Родина Не дом и не улица , у них адрес совковый союз Від початку доби два бійці ОС загинули, двоє мають бойові травми, ворог 12 разів відкривав вогонь на Донбасі, - пресцентр - Цензор.НЕТ 9359
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