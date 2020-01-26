 Від початку доби два бійці ОС загинули, двоє мають бойові травми, ворог 12 разів відкривав вогонь на Донбасі, - пресцентр

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Об'єднаних сил, сім обстрілів по наших позиціях було здійснено у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", а саме:

двічі неподалік Красногорівки – зі станкового протитанкового гранатомету – 8 пострілів;

поруч з Лебединським – з мінометів калібру 82 мм противник випустив 3 міни, гранатометів різних систем, озброєння БМП та стрілецької зброї;

двічі неподалік Старогнатівки – з великокаліберних кулеметів;

поблизу Новогригорівки – з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;

в районі населеного пункту Гнутове – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

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П’ять ворожих обстрілів було зафіксовано у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", а саме:

двічі неподалік Оріхового – з мінометів калібру 120 мм – 3 міни та 82-мм міномету – 4 міни, а також гранатометів різних систем;

двічі поруч населеного пункту Новотошківське – 8 мін зі 120-мм міномету;

неподалік Кримського – з міномету калібру 120 мм противник випустив 3 міни.

Сьогодні, 26 січня, внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил загинув та один має бойову травму. Також, у результаті підриву на невстановленому вибуховому пристрої один захисник загинув та один військовослужбовець має бойову травму", - йдеться в повідомленні.

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Нагадаємо, 25 січня російсько-окупаційні війська 10 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі, поранення має український військовослужбовець.