 З Альперіна зняли браслет стеження, прокурор САП забув передати рішення суду до виконання, - адвокат Федур

Про це на своїй сторінці в фейсбук повідомив адвокат Альперина Андрій Федур, інформує Цензор.НЕТ.
"І прийшли хороші новини для мого підзахисного Вадима Альперіна. З нього зняли "електронний браслет", закінчився термін дії ухвали слідчого судді ВАС.
Кумедність ситуації полягає в тому, що пару днів назад прокурор САП Перов А.В. (виходець з луганської недореспубліки) боровся, як лев, щоб продовжити судом обов'язок носити "електронний браслет". І слідчий суддя з ВАС дарував йому таку ухвалу. Хоча для цього і не було ніяких правових підстав. А прокурор Перов А.В. "забув" передати ухвалу на виконання і "браслет" злетів.
Як повідомлялося, відомий одеський бізнесмен Вадим Альперін пропонував хабар у 800 тисяч доларів детективам НАБУ за зняття арештів із рахунків підконтрольних йому підприємств.
30 листопада 2017 року в ГПУ повідомили, що Печерський районний суд заарештував Альперіна на 2 місяці з можливістю внесення застави в 21 млн гривень. Пізніше Апеляційний суд Києва зменшив суму застави для Альперіна до 141 тисячі гривень. Після внесення застави він вийшов з-під варти.
В інтерв'ю "Цензор.НЕТ" Євген Шевченко, який співпрацював з НАБУ, розповів, що "Альперін запропонував мільйон доларів за зняття арешту зі своїх рахунків".
Улітку 2019 року журналіст Євген Плінський заявив, що в.о начальника Одеської митниці Володимир Передерій та одеський контрабандист Вадим Альперін організували схему, за якою за два місяці вкрали з держбюджету 110 мільйонів гривень.
26 листопада НАБУ затримало заступника голови київської митниці Сергія Тупальського і ще 6 осіб у справі Альперіна. Президент Володимир Зеленський пообіцяв подарунок за допомогу в затриманні самого Альперіна.
27 листопада Альперіна затримали в приміщенні САП співробітники НАБУ.
28 листопада Національне антикорупційне бюро України оголосило підозру затриманому бізнесменові Вадиму Альперіну.
29 листопада 2019 року Вищий антикорупційний суд України обрав Альперіну запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави в 70 млн грн.
3 грудня 2019 року Альперін вийшов із СІЗО - за нього внесли заставу.
Львовский метрополитен
Срочно покажите это зелибобам. Эпическая история о том как Моника корчила из себя Лауру Ковеши а в итоге обосралась. В ноябре Зеленский назвал Альперина крёстным отцом контрабанды и объявил на него охоту. А сегодня с Альперина сняли электронный браслет.
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пздц....вони там повні ідійоти? Звільнити на)(уй склерозника який "забув"!
За повних ідіотів вони тримають нас.
А ми це мовчки ковтаємо...
Погоджуємося?
Зачмиритель московита
@dujApuLDuR3XSQm3 ч
- Від Донецька й до Львова скрізь лунає:
"Fuck You, Vova!!!"
вітання бубочці за перемогу над корупцією!
Зато сколько понтов дешевых было........эх, а как дышал(с).......
жвачные животные будут довольны.
Прем'єр же в Давосі сказав, що все. Вже побороли. 30 років ніяк не могли, а за півроку ... йєтіть... - і побороли!
То виходить те, що в "папаредників" називали корупцією, в зеленських називають просто "склєрозом", "альцгеймером", "гострим запаленням хитрощів", але ніякої корупції при зеленських немає і не може бути!
Усім добре чути???
НЕ-МА-Є!!!
...Я вірно зрозумів вашу думку?
Але тоді зовсім не зрозуміло, хто ж після такого гучного звільнення цього кримінального авторитета змушує презервента так гучно ... мовчати?
хотя зефилы усе такие...
Укр777
@zsusso777
Президенту передали очередной привет.pS
Что он ничто и его считают ничем
т е борьба с контрабандой
как это видит 95 квартал
Недарма ми обрали таких талановитиз борцунів.
Прокурвор мабуть і догани не отримає не те що тюремний строк!