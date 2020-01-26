 З Альперіна зняли браслет стеження, прокурор САП забув передати рішення суду до виконання, - адвокат Федур

Про це на своїй сторінці в фейсбук повідомив адвокат Альперина Андрій Федур, інформує Цензор.НЕТ.

"І прийшли хороші новини для мого підзахисного Вадима Альперіна. З нього зняли "електронний браслет", закінчився термін дії ухвали слідчого судді ВАС.



Кумедність ситуації полягає в тому, що пару днів назад прокурор САП Перов А.В. (виходець з луганської недореспубліки) боровся, як лев, щоб продовжити судом обов'язок носити "електронний браслет". І слідчий суддя з ВАС дарував йому таку ухвалу. Хоча для цього і не було ніяких правових підстав. А прокурор Перов А.В. "забув" передати ухвалу на виконання і "браслет" злетів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Антикорупційний суд продовжив на 2 місяці запобіжний захід Альперіну, підозрюваному в організації схем на митниці

Як повідомлялося, відомий одеський бізнесмен Вадим Альперін пропонував хабар у 800 тисяч доларів детективам НАБУ за зняття арештів із рахунків підконтрольних йому підприємств.

30 листопада 2017 року в ГПУ повідомили, що Печерський районний суд заарештував Альперіна на 2 місяці з можливістю внесення застави в 21 млн гривень. Пізніше Апеляційний суд Києва зменшив суму застави для Альперіна до 141 тисячі гривень. Після внесення застави він вийшов з-під варти.

В інтерв'ю "Цензор.НЕТ" Євген Шевченко, який співпрацював з НАБУ, розповів, що "Альперін запропонував мільйон доларів за зняття арешту зі своїх рахунків".

Улітку 2019 року журналіст Євген Плінський заявив, що в.о начальника Одеської митниці Володимир Передерій та одеський контрабандист Вадим Альперін організували схему, за якою за два місяці вкрали з держбюджету 110 мільйонів гривень.

26 листопада НАБУ затримало заступника голови київської митниці Сергія Тупальського і ще 6 осіб у справі Альперіна. Президент Володимир Зеленський пообіцяв подарунок за допомогу в затриманні самого Альперіна.

27 листопада Альперіна затримали в приміщенні САП співробітники НАБУ.

28 листопада Національне антикорупційне бюро України оголосило підозру затриманому бізнесменові Вадиму Альперіну.

29 листопада 2019 року Вищий антикорупційний суд України обрав Альперіну запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави в 70 млн грн.

3 грудня 2019 року Альперін вийшов із СІЗО - за нього внесли заставу.