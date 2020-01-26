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Все про:Федур (16) Антикорупційна прокуратура (1057) Антикорупційний суд (531) Альперін Вадим (26)

 З Альперіна зняли браслет стеження, прокурор САП забув передати рішення суду до виконання, - адвокат Федур

З одеського бізнесмена Вадима Альперіна, який підозрюється НАБУ і САП в організації схем на митниці, зняли електронний браслет стеження.

Про це на своїй сторінці в фейсбук повідомив адвокат Альперина Андрій Федур, інформує  Цензор.НЕТ.

"І прийшли хороші новини для мого підзахисного Вадима Альперіна. З нього зняли "електронний браслет", закінчився термін дії ухвали слідчого судді ВАС.

Кумедність ситуації полягає в тому, що пару днів назад прокурор САП Перов А.В. (виходець з луганської недореспубліки) боровся, як лев, щоб продовжити судом обов'язок носити "електронний браслет". І слідчий суддя з ВАС дарував йому таку ухвалу. Хоча для цього і не було ніяких правових підстав. А прокурор Перов А.В. "забув" передати ухвалу на виконання і "браслет" злетів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Антикорупційний суд продовжив на 2 місяці запобіжний захід Альперіну, підозрюваному в організації схем на митниці

Як повідомлялося, відомий одеський бізнесмен Вадим Альперін пропонував хабар у 800 тисяч доларів детективам НАБУ за зняття арештів із рахунків підконтрольних йому підприємств.

30 листопада 2017 року в ГПУ повідомили, що Печерський районний суд заарештував Альперіна на 2 місяці з можливістю внесення застави в 21 млн гривень. Пізніше Апеляційний суд Києва зменшив суму застави для Альперіна до 141 тисячі гривень. Після внесення застави він вийшов з-під варти.

В інтерв'ю "Цензор.НЕТ" Євген Шевченко, який співпрацював з НАБУ, розповів, що "Альперін запропонував мільйон доларів за зняття арешту зі своїх рахунків".

Улітку 2019 року журналіст Євген Плінський заявив, що в.о начальника Одеської митниці Володимир Передерій та одеський контрабандист Вадим Альперін організували схему, за якою за два місяці вкрали з держбюджету 110 мільйонів гривень.

26 листопада НАБУ затримало заступника голови київської митниці Сергія Тупальського і ще 6 осіб у справі Альперіна. Президент Володимир Зеленський пообіцяв подарунок за допомогу в затриманні самого Альперіна.

27 листопада Альперіна затримали в приміщенні САП співробітники НАБУ.

28 листопада Національне антикорупційне бюро України оголосило підозру затриманому бізнесменові Вадиму Альперіну.

29 листопада 2019 року Вищий антикорупційний суд України обрав Альперіну запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави в 70 млн грн.

3 грудня 2019 року Альперін вийшов із СІЗО - за нього внесли заставу.

З Альперіна зняли браслет стеження, прокурор САП забув передати рішення суду до виконання, - адвокат Федур 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3171950
 
 
 Топ коментарі
 


Львовский метрополитен



Срочно покажите это зелибобам. Эпическая история о том как Моника корчила из себя Лауру Ковеши а в итоге обосралась. В ноябре Зеленский назвал Альперина крёстным отцом контрабанды и объявил на него охоту. А сегодня с Альперина сняли электронный браслет.

С Альперина сняли браслет слежения, прокурор САП забыл передать решение суда к исполнению, - адвокат Федур - Цензор.НЕТ 3257
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Зелная клоунада по борьбе с корупцией всё больше похожа на номер 95 квартала.
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Львовский метрополитен



Срочно покажите это зелибобам. Эпическая история о том как Моника корчила из себя Лауру Ковеши а в итоге обосралась. В ноябре Зеленский назвал Альперина крёстным отцом контрабанды и объявил на него охоту. А сегодня с Альперина сняли электронный браслет.

С Альперина сняли браслет слежения, прокурор САП забыл передать решение суда к исполнению, - адвокат Федур - Цензор.НЕТ 3257
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це спортивна риболовля - фото і назад в воду С Альперина сняли браслет слежения, прокурор САП забыл передать решение суда к исполнению, - адвокат Федур - Цензор.НЕТ 4859
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Это говорит о том что слова и дела Зе не стоят ничего просто пустословие и надувание щек а из себя и его дела это просто зеро
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САП забыл передать решение суда к исполнению

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пздц....вони там повні ідійоти? Звільнити на)(уй склерозника який "забув"! С Альперина сняли браслет слежения, прокурор САП забыл передать решение суда к исполнению, - адвокат Федур - Цензор.НЕТ 6716
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Та ні.
За повних ідіотів вони тримають нас.
А ми це мовчки ковтаємо...
Погоджуємося?
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"склероз" прокурора, мабуть, дорого Альперіну коштував
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читайте https://censor.net.ua/news/3171855 - і буде вам щастя. Бо зрозумієте, чому прокурори "забули"...
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А Зеленский забыл сказать что в Оман летит... Какая разница
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Зелная клоунада по борьбе с корупцией всё больше похожа на номер 95 квартала.
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Хавают дураки,а все знают шо это одна банда,под названием "Кагал".
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Зелёная клоунада по борьбе с коррупцией всё больше похожа на не смешной номер 95 квартала.
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і, звичайно ж, того прокурора не уволять за такий "дрібний" проступок
вітання бубочці за перемогу над корупцією!
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интересно что теперь кого-то обвинят в "поштрени фейку"...
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Скорей всего договорились на «высшем» уровне, поэтому и «забыли»........
Зато сколько понтов дешевых было........эх, а как дышал(с).......
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Наверное нашел, того, кто не побоялся и взял мзду.
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по Г+Г об этом не будут говорить - соотв., зебилы и далее будут уверены в том, что бубачка велик, мудр и непогрешим.

жвачные животные будут довольны.
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Огласите, пожалуйста, цену "забывчивости"!
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вот тут бы был весьма кстати велосипед,хоть какая то польза
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А соя все старается. Не важно какая новость и про что, надо Зелю оплевать. Работают не на качество высеров, а на количество. А значит дешево. Соевый хряк как был жлобом, так и остался
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зеботик..таких "зашкваров" уже столько что возникает стойкое и уверенное впечатление что эта "маладая *******" у власти-просто манекены и марионетки...причём сплошь дилетанты и нездари...за редким исключением...а ведь сколько "громких призывов и лозунгов" было перед выборами...! З Альперіна зняли браслет стеження, прокурор САП забув передати рішення суду до виконання, - адвокат Федур - Цензор.НЕТ 8185
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Это уже прокурор, который прошел переаттестацию? Гнать в шею.
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Скока-скока 💵💵 стоит "забывчивость"??!
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Похоже, что чел заработал себе, детям и внукам на старость! Вот как нужно (или всё же не нужно?) поступать! Хотя, какая разница, раз сказал великий Зе? Одним движением руки брюки превращаются в элегантные шорты!
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Нужно надеть этот аксессуар богемной жизни теперь этому забывчивому прокурору. Если САП не передаст под следствие этого Перова, то нужно уже разгонять эту контору, всех менять на новых
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При чём тут президент?он лидер вселенского масштаба,ему некогда заниматься ерундой!🔫
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Президент должен влиять на САП? С каких это пор? Только недавно соевые визжали, когда президент сказал, что Рябошапка его человек, имея в виду, что лично отвечает за его честность. Соевые раздули зраду на весь мир. А тут такое))) Разворот на 180 градусов. Голова не кружится?
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Ну, относительно Порошенко у тебя были совсем другие доводы. Так что лицемер ты. А что имеет в виду Зеленский я тебе могу сказать: он все имеет в виду. И тебя тоже.
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Так побороли корупцію чи ще ні?
Прем'єр же в Давосі сказав, що все. Вже побороли. 30 років ніяк не могли, а за півроку ... йєтіть... - і побороли!
То виходить те, що в "папаредників" називали корупцією, в зеленських називають просто "склєрозом", "альцгеймером", "гострим запаленням хитрощів", але ніякої корупції при зеленських немає і не може бути!
Усім добре чути???
НЕ-МА-Є!!!
...Я вірно зрозумів вашу думку?
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До речі, ніхто не тягнув позелененського за язика базікати Трампу про "свою людину" на посаді генпрокурора. Як і ніхто не змушував янелоха хизуватися "гучним затриманням одеського кримінального авторитета", тим більше, що це не входить до сфери його посадової відповідальності...
Але тоді зовсім не зрозуміло, хто ж після такого гучного звільнення цього кримінального авторитета змушує презервента так гучно ... мовчати?
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О,вы осведомлены,что имеет ввиду президент,что по этому поводу думает наполеон не в курсе?а с богом разговариваете?
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дефушка...вы или так наивны или не читаете "трубу прорвало"... З Альперіна зняли браслет стеження, прокурор САП забув передати рішення суду до виконання, - адвокат Федур - Цензор.НЕТ 7917
хотя зефилы усе такие...
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"Забыл". Вот что даляри с человеком делают. Поганые зеленые бумажки, аж память отшибло у бедняги
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сколько стоит слово "забыл",коррупцию они " подолают",ну не дыбилы
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Походу победил на аукционе про свидание с Богданом
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Укр777
@zsusso777
Президенту передали очередной привет.pS
Что он ничто и его считают ничем
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добре що премії ці потвори не забувають собі малювати за адські труди
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А сколько стоит забывчивость прокурора САП ? (((
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Цирк
т е борьба с контрабандой
как это видит 95 квартал
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А прокурор САП, наверняка, имеет зарплату под 30 тысяч и добавку за усердный труд в 200 процентов. Труженик.
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А Альперин где, браслет снова надели? Если уже не ненадели, наденьте на прокурора, который забыл...
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громада...! я в "тихом акуе"...такое возможно только в Украине .!!! и при яростном борце с коррупцией Зе и его 100% "своей" Прокуратурой...!!! люди отдававшие жизни и силы для борьбы с врогом-за решеткой по "высосаному" делу а ярый "контрабандист" -на СВОБОДЕ!!! я ору...!!!! и больше зеботы не убеждайте меня что :"он молод.неопытен.ему не дают"...дайте время...ПИ......ж!!!
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вот эта "маладая *******" ещё завалит медицину-и усё,приплыли...! Украину откатывают назад ...в "турбарежиме"...!
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это новый "жарт" для Квартала...95 -"По словам адвоката, "забавность ситуации заключается в том, что несколько дней назад прокурор САП Перов А.В. боролся как лев, чтобы продлить судом обязанность носить "электронный браслет". И следственный судья из ВАКС даровал ему такое решение. А прокурор Перов "забыл" передать решение в исполнение и "браслет" слетел"...а ПОКАЖУТ ли ...?!
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Отето боротьба з корупцією від нових облич!
Недарма ми обрали таких талановитиз борцунів.
Прокурвор мабуть і догани не отримає не те що тюремний строк!
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Прокурор бобла получит и поделится. Пойдет на повышение
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Прокурору сделали предложение, от которого он не смог отказатьсяЕще для одного закончилась эпоха бидности
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Зебилы вы сделали это вместе, радуйтесь. Теперь это ваши суды и прокуроры и нефиг на Порошенко бочку катить.
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-и вновь продолжается бой .и сердцу тревожно в груди
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Забыл передать ? А зарплату увеличенную он не забыл получить ?
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