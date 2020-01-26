 Доброволець Антон Хоба загинув 26 січня на Донбасі. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Про це йдеться на фейсбук-сторінці міського голови Шостки Миколи Ноги, передає Цензор.НЕТ.

"На фронті героїчно загинув командир відділення, Антон Хоба, 1992 року народження. Шостка вратила ще одного сина в цій страшній війні. Загинув ще один доброволець. На передовій молодий чоловік був з 2014 року. Від імені жителів Шосткинської об'єднаної територіальної громади висловлюю глибоке співчуття всім, хто знав Антона. Це втрата для кожного з нас та наше спільне горе. Схиляємо голови перед пам'яттю Героя та молимося за упокій його душі...." - зазначається в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Найманці РФ не пропустили спостерігачів ОБСЄ на 7 ділянок окупованої території, зокрема до камери СММ біля Петрівського, - СЦКК





Читайте на "Цензор.НЕТ": 1 український воїн загинув унаслідок ворожих обстрілів вранці 26 січня, - пресцентр ОС

Антон Хоба народився в 1992 році, жив у місті Шостка Сумської області, служив в одному з підрозділів Збройних сил України.

Детальнішу інформацію, а також дату і час прощання буде повідомлено додатково.

У 2018 році боєць брав участь в проєкті телерадіокомпанії "Акцент" "Хоробрі серця". Він розповів про військові і мирні будні, про мрії і плани.





Читайте на "Цензор.НЕТ": З бійцем 10-ї ОГШБр Миколою Сорочуком, загиблим на Донбасі 22 січня, попрощалися в Луцьку. ВІДЕО+ФОТОрепортаж