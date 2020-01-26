 Помер протоієрей РПЦ Чаплін, який закликав до захоплення України

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс.

"Все сталося близько 16:30. Отець Всеволод сидів на лавочці біля свого храму, коли йому раптом стало зле, він впав, і через 15 хвилин швидка констатувала смерть", - йдеться в повідомленні.

Чаплін з 2009 по 2015 рік обіймав посаду голови Відділу у взаєминах Церкви і суспільства РПЦ. Він відомий своїми антиукраїнськими заявами.

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