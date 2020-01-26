 Помер протоієрей РПЦ Чаплін, який закликав до захоплення України

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс.
"Все сталося близько 16:30. Отець Всеволод сидів на лавочці біля свого храму, коли йому раптом стало зле, він впав, і через 15 хвилин швидка констатувала смерть", - йдеться в повідомленні.
Чаплін з 2009 по 2015 рік обіймав посаду голови Відділу у взаєминах Церкви і суспільства РПЦ. Він відомий своїми антиукраїнськими заявами.
🤣🤣
Руцкій мір сдохне тільки коли здохне еРеФія і Мацква стане звичайним облцентром
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Злой Одессит
Jan 26 · 2 min read
Сегодня в стане РПЦ произошли события, которые, на мой взгляд, имеют непосредственную связь между собой, ярко демонстрирующую накал внутри клановой борьбы не только на псевдо-религиозном, но и силовом плацдарме. Но, обо всём по порядку.
Прежде всего, сегодня себя вновь проявил небезызвестный ресурс The Insider, опубликовавший в 15:17 архив взломанной почты "духовника Путина" митрополита Тихона (Шевкунова), ведшего переписку с экс-министром культуры Владимиром Мединским.
Из этого архива стало известно о том, что экс-министр стоял за кампаниями против независимых российских театральных деятелей, их криминального преследования, а так же просил митрополита Тихона поддержать его намерение передать Министерству культуры контроль над СМИ и книгоизданием.
Вторым событием стала скоропостижная кончина протоирея РПЦ Всеволода Чаплина, запомнившегося всем не столько своей деятельностью как священнослужителя, сколько пропагандистскими, человеконенавистническими высказываниям в интересах кремлевской пропаганды.
И вот казалось, что общего между этими двумя событиями, сливе информации на духовника Владимира Путина и неожиданная смерть Всеволода Чаплина? А, собственно - прямая и непосредственная.
Во-первых, прошу обратить внимание, что слив взломанной почты митрополита Тихона был осуществлён через ресурс The Insider, который является информационной площадкой аффилированной ФСБ. Не забываем, что патриарх Кирилл, по сути, является главой филиала ФСБ в лице РПЦ, а потому эта публикация стала возможной даже не столько с его позволения, сколько по его указанию.
Сделано это было по той причине, что именно митрополит Тихон сейчас рассматривается как наиболее вероятная замена патриарха Кирилла, после череды его провалов на религиозном плацдарме, от Украины, до Черногории, и тотального фиаско в противостоянии Фанару и лично Вселенскому патриарху Варфоломею.
Во-вторых, следует понимать, что "почивший в бозе" сегодня в 16:30 Всеволод Чаплин, то ли начитавшись The Insider, и осознав, что среди взломанных архивов могут быть и его письма митрополиту Тихону, таящие информацию не совместимую с жизнью, то ли отведавший в столовой, постных блюд с "новичком", был долгое время не только ретранслятором оголтелой пропаганды, но и самым ярким триггером клановой внутри церковной конфронтации.
Всеволод Чаплин был именно тем оппонентом Кирилла, который не боялся говорить вслух крайне дерзкие вещи в адрес патриарха. Во многом потому, что представлял собой неприкасаемую говорящую голову противоположного хозяину Данилового монастыря филиала. Однако неприкасаемость не означит бессмертность, особенно в эпоху, когда для Кирилла решается вопрос его дальнейшего профессионального выживания.
Таким образом, мы сегодня с вами стали свидетелями или невероятного совпадения, или спланированной операции по устранению наиболее назойливых и раздражающих патриарха Кирилла персонажей. А это значит, что клановая борьба в России выходит на новый, более ожесточенный уровень.
Как говорится - в добрый путь!
Я нікому зла зазвічай НЕ бажаю, але вісь цього товариша давно зачекалася в пеклі
- Какой урок для него! Надеюсь, это пойдет ему на пользу.
🤣🤣
Сева Чаплин ответил есть!
єврействаієрейства он бил, навєрноє, єщо новічок.
Лучше в ад отправьте, будьте людьми
Путин(партия) будет нападать сюда.
у нас нет норм. истребителей. у нас "ппо" - нейтрализуется рашниками
у нас только пехота и броня может дать огонь, но это будет какhttps://www.youtube.com/watch?v=BcJdvt8rZns
українофобство шкодить вашому здоров'ю
добре що ця гнида подохла, це знак іншій нечисті у рясах.
що не мучився
що не мучився
Поп начинает молиться:,,Боже,внуши этому льву христианские мысли!"
Лев встает на колени: ,,Боже,благослови мою пищу!"
Лавка була неісконна...
Теперь доказательства неопровержимы.
Ну, и не скорблю, что ли.
Чтоб два раза не вставать.