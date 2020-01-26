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Все про:РПЦ (250) Чаплін (2)

 Помер протоієрей РПЦ Чаплін, який закликав до захоплення України

У Москві у віці 51 року помер колишній спікер РПЦ, протоієрей Всеволод Чаплін.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс.

"Все сталося близько 16:30. Отець Всеволод сидів на лавочці біля свого храму, коли йому раптом стало зле, він впав, і через 15 хвилин швидка констатувала смерть", - йдеться в повідомленні.

Чаплін з 2009 по 2015 рік обіймав посаду голови Відділу у взаєминах Церкви і суспільства РПЦ. Він відомий своїми антиукраїнськими заявами.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зовнішньополітичний курс Росії безпорадний. Країну чекає революція, розпад і керований хаос, - протоієрей РПЦ Чаплін

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3171943
 
   
 Топ коментарі
 
Отлично. Падёж скота продолжается
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На тебе, такое выкинуть! Взял и сдох посреди полного здоровья!
🤣🤣
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чаплин на днях вел передачу на рой тв с гиркиным,тот ему чайку с новичком подлил.
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послухав чапліна - кончєний урот! Чого воно ше маленьким не здохло???
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Всі здохните христопродавці кацапсячі!!! Помер протоієрей РПЦ Чаплін, який закликав до захоплення України - Цензор.НЕТ 1134
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Клановые войны РПЦ выходят на новый уровень ожесточения

Помер протоієрей РПЦ Чаплін, який закликав до захоплення України - Цензор.НЕТ 237

Злой Одессит

Jan 26 · 2 min read





Сегодня в стане РПЦ произошли события, которые, на мой взгляд, имеют непосредственную связь между собой, ярко демонстрирующую накал внутри клановой борьбы не только на псевдо-религиозном, но и силовом плацдарме. Но, обо всём по порядку.
Прежде всего, сегодня себя вновь проявил небезызвестный ресурс The Insider, опубликовавший в 15:17 архив взломанной почты "духовника Путина" митрополита Тихона (Шевкунова), ведшего переписку с экс-министром культуры Владимиром Мединским.
Из этого архива стало известно о том, что экс-министр стоял за кампаниями против независимых российских театральных деятелей, их криминального преследования, а так же просил митрополита Тихона поддержать его намерение передать Министерству культуры контроль над СМИ и книгоизданием.
Вторым событием стала скоропостижная кончина протоирея РПЦ Всеволода Чаплина, запомнившегося всем не столько своей деятельностью как священнослужителя, сколько пропагандистскими, человеконенавистническими высказываниям в интересах кремлевской пропаганды.
И вот казалось, что общего между этими двумя событиями, сливе информации на духовника Владимира Путина и неожиданная смерть Всеволода Чаплина? А, собственно - прямая и непосредственная.
Во-первых, прошу обратить внимание, что слив взломанной почты митрополита Тихона был осуществлён через ресурс The Insider, который является информационной площадкой аффилированной ФСБ. Не забываем, что патриарх Кирилл, по сути, является главой филиала ФСБ в лице РПЦ, а потому эта публикация стала возможной даже не столько с его позволения, сколько по его указанию.
Сделано это было по той причине, что именно митрополит Тихон сейчас рассматривается как наиболее вероятная замена патриарха Кирилла, после череды его провалов на религиозном плацдарме, от Украины, до Черногории, и тотального фиаско в противостоянии Фанару и лично Вселенскому патриарху Варфоломею.
Во-вторых, следует понимать, что "почивший в бозе" сегодня в 16:30 Всеволод Чаплин, то ли начитавшись The Insider, и осознав, что среди взломанных архивов могут быть и его письма митрополиту Тихону, таящие информацию не совместимую с жизнью, то ли отведавший в столовой, постных блюд с "новичком", был долгое время не только ретранслятором оголтелой пропаганды, но и самым ярким триггером клановой внутри церковной конфронтации.
Всеволод Чаплин был именно тем оппонентом Кирилла, который не боялся говорить вслух крайне дерзкие вещи в адрес патриарха. Во многом потому, что представлял собой неприкасаемую говорящую голову противоположного хозяину Данилового монастыря филиала. Однако неприкасаемость не означит бессмертность, особенно в эпоху, когда для Кирилла решается вопрос его дальнейшего профессионального выживания.
Таким образом, мы сегодня с вами стали свидетелями или невероятного совпадения, или спланированной операции по устранению наиболее назойливых и раздражающих патриарха Кирилла персонажей. А это значит, что клановая борьба в России выходит на новый, более ожесточенный уровень.
Как говорится - в добрый путь!
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Вспомнилась цитата из известного фильма: "Как говорил один мой знакомый, покойник, - Я слишком много знал!" Помер протоієрей РПЦ Чаплін, який закликав до захоплення України - Цензор.НЕТ 5788 Если свидетелем смерти оказался SERBовец Петрунько, это наводит на размышления. Новичок?
Помер протоієрей РПЦ Чаплін, який закликав до захоплення України - Цензор.НЕТ 2757
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вмер Єфім и хр.н з ним.
Я нікому зла зазвічай НЕ бажаю, але вісь цього товариша давно зачекалася в пеклі Помер протоієрей РПЦ Чаплін, який закликав до захоплення України - Цензор.НЕТ 157
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- Да, он умер. Совсем дохлый...
- Какой урок для него! Надеюсь, это пойдет ему на пользу.
🤣🤣
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Путин сказал всем в рай.
Сева Чаплин ответил есть!
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В нєльогком дєлє протоєврействаієрейства он бил, навєрноє, єщо новічок.
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Зачем так жёстко, накасячил он дай боже но в русский мир это прям таки жесть.
Лучше в ад отправьте, будьте людьми
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та понятно шо в унисон.
Путин(партия) будет нападать сюда.
у нас нет норм. истребителей. у нас "ппо" - нейтрализуется рашниками
у нас только пехота и броня может дать огонь, но это будет какhttps://www.youtube.com/watch?v=BcJdvt8rZns
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До своего 40 дня, пусть Дмитрия Н К, пусть облагоразумит, сверху всяк виднее.
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Все призывал бомбить ЯО Украину , теперь пойдет бомбить свой ад .
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Его занесли в Миротворец. А уже потом он умер. Жестокий мир
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миротворец( Харон ) через реку Стикс в ад !
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мінздрав попереджає:
українофобство шкодить вашому здоров'ю
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А тим часом у сектах РПЦ знову чолом бють во славу Гундяю.....
добре що ця гнида подохла, це знак іншій нечисті у рясах.
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Надеюсь, что дождемся скоро такой прекрасной новости про Вовочку Ху..ла.
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Я не злобливый.... желать смерти - нет, не стал бы. Танцевать на костях - тоже не моё. Но и жалости к такой мерзкой шкуре нет как-то. Много слышал от этого попика... да какие это попики, так - отрыжка пропаганды. Содержанцы. Хрен с ними. Но вот что пришло в голову - как эти (пусть даже и не верующие, я тоже, кстати) не могут понять, что всё не вечно, что все земные блага и радости имеют свойство закончится. Как писал классик - могут внезапно закончится. И вот тебе ничего уже не нужно, и память о тебе - как о таракане - просто забудут скоро. Жуть. И сколько их там ещё.... Слава Украине.
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такому подонку и не грех было и смерти пожелать
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Наконец! Хоть и с опозданием всевышний занялся чисткой ортодоксальных путинеров. Дело полезное...В какой очереди гундявый прохиендей? Надо выдвинуть в первый ряд! Да и самого помазанного (чем?) туда же.
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Скоріш за все мучився, коли до нього приходила думка, що Бог дійсно існує.
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Все,що бажали Україні,дай Боже їм в тричі більше.
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Идет поп по саванне.Навстречу ему лев.
Поп начинает молиться:,,Боже,внуши этому льву христианские мысли!"
Лев встает на колени: ,,Боже,благослови мою пищу!"
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Дъявол призвал к себе одного из своих служек
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Рвонув по Запрошенню Кобздоха на кончерт Задротова і Хору Александровського Помер протоієрей РПЦ Чаплін, який закликав до захоплення України - Цензор.НЕТ 173
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Если теория верна, что от Зеленского дохнут антиукраинские гниды, то порохоботам надо начинать бояться
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Безотносительно, что это враг Украины совсем недавно еще был жив, здоров и выглядет нормально. Топил против Пути и его власти, недоволен новой реформой был... И тут раз и умер... странно
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Так це з ним препреЗЕдент в Омані зустрічався?
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Суркова уволили. Чаплин кони кинул. Истинно вам говорю - в Омане Владимир Александрович встречался с россиянами.
Теперь доказательства неопровержимы.
Ну, и не скорблю, что ли.
Чтоб два раза не вставать.
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Лихо напал на Украину!!!!! Зачёт. Так и с кремлядями будет
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Архангел Степан поразил своим мечем врага Украины.
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