 Найманці РФ не пропустили спостерігачів ОБСЄ на 7 ділянок окупованої території, зокрема до камери СММ біля Петрівського, - СЦКК

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.

У щоденному звіті від 25 січня 2020 року СММ ОБСЄ інформує про відмову патрулям Місії у проїзді на тимчасово окуповану територію на блокпостах біля населених пунктів Староласпа, Заїченко, Приморське та Соснівське.



Крім того, у пункті пропуску на кордоні поблизу населеного пункту Ізварине та у пішохідному пункті пропуску на кордоні поблизу населеного пункту Сєверний патрулю Місії було запропоновано залишити зазначені райони.



П’ятий день поспіль представники збройних формувань Російської Федерації обмежують доступ спостерігачів Місії поблизу ділянки розведення сил і засобів у районі населеного пункту Петрівське до камери СММ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Найманці РФ четвертий день поспіль не допускають спостерігачів ОБСЄ до ділянок розведення сил на Донбасі, - СЦКК