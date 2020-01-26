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Все про:ОБСЄ (2373) Донбас (13107) СЦКК (499) розведення сил (116)

 Найманці РФ не пропустили спостерігачів ОБСЄ на 7 ділянок окупованої території, зокрема до камери СММ біля Петрівського, - СЦКК

Українська сторона СЦКК повідомляє про чергові обмеження свободи пересування патрулів СММ ОБСЄ з боку збройних формувань Російської Федерації.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.

У щоденному звіті від 25 січня 2020 року СММ ОБСЄ інформує про відмову патрулям Місії у проїзді на тимчасово окуповану територію на блокпостах біля населених пунктів Староласпа, Заїченко, Приморське та Соснівське.

Крім того, у пункті пропуску на кордоні поблизу населеного пункту Ізварине та у пішохідному пункті пропуску на кордоні поблизу населеного пункту Сєверний патрулю Місії було запропоновано залишити зазначені райони.

П’ятий день поспіль представники збройних формувань Російської Федерації обмежують доступ спостерігачів Місії поблизу ділянки розведення сил і засобів у районі населеного пункту Петрівське до камери СММ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Найманці РФ четвертий день поспіль не допускають спостерігачів ОБСЄ до ділянок розведення сил на Донбасі, - СЦКК

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3171941
 
 
 Топ коментарі
 
Как результат разведения войск бубочкой:
1.Резкое увеличение количества обстрелов.
2.Переход на использование более мощных систем вооружения.
3.Увеличение потерь со стороны ВСУ.

Наемники РФ не пропустили наблюдателей ОБСЕ на 7 участков оккупированной территории, в т.ч. к камере СММ возле Петровского, - СЦКК - Цензор.НЕТ 8661
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Якщо ОБСЄ не пропускають в ОРДЛО, то ця структура стає непотрібною.
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...всё, как у Есенина: Не совею, не торчу, не клянчу...*)
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Как результат разведения войск бубочкой:
1.Резкое увеличение количества обстрелов.
2.Переход на использование более мощных систем вооружения.
3.Увеличение потерь со стороны ВСУ.

Наемники РФ не пропустили наблюдателей ОБСЕ на 7 участков оккупированной территории, в т.ч. к камере СММ возле Петровского, - СЦКК - Цензор.НЕТ 8661
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Якщо ОБСЄ не пропускають в ОРДЛО, то ця структура стає непотрібною.
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Для України, як держави, яка потерпає від агресії - так. Для її преЗедента, який відмовляється опиратися цій агресії - ні, бо є структурою, яка на його дум ку допоможе уникнути необхідності збройного опору. А для агресора - це взагалі ширма, якою зручно прикриватися для забезпечення якомога нижчої ціни за агресію.
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Це ОБСЄ стане непотрібною навіть для бубочки, бо нічого не робить.
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Воно йому потрібне не для того, що щось робити, а для алібі, чому нічого не робиться.
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Спочатку так і буде, але потім це аргумент проти Зе, якщо він не буде говорити про їхню бездіяльність.
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« ОБСЕ - это полный отстой. Они днем присутствуют для того, чтобы сеп**ты могли беспрепятственно наращивать войска. Ночью террористы привозят тяжелую технику» Москаль
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протоирей всеволод чаплин знатній украино-фоб
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Тлі передайте. Воно то без толку, але прес-центр ООС свою карму хоч трошки підправить, а то забрехалися по самі вуха.
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Свет мой , зеркальце скажи : Я ль на свете всех сильнее, всех богаче и смелее ?

Нет , - ответило стекло , ты по прежнему ху и ло .
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Кто то троллит Чепушилу.
Сейчас на вики его приемник - Ананченко

Найманці РФ не пропустили спостерігачів ОБСЄ на 7 ділянок окупованої території, зокрема до камери СММ біля Петрівського, - СЦКК - Цензор.НЕТ 3776
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не... Ананченко приёмник другого.
Пардон, в сортах говна не разбираюсь...
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Щоб не спровокувати тотально-військової реакції Заходу, Москва, ймовірно, в розпалюванні воєнних конфліктів буде застосовувати тактику прикриття і зменшення їх значення та гостроти. . Типові зразки такої тактики полягають в тому, що Москва офіційно не бере участь у війні, нею спровокованої, а тільки веде її безпосередньо, руками своїх сателітів або так званими «добровольців». А безпосередню, відкриту, участь Москви у війні може бути замасковано нібито «гуманними» мотивами збройної інтервенції ". /С. Бандера, 1957/
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