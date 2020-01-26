 В озері Качине в Києві потонув чоловік, - ДСНС

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС.
Інформація про те, що в озері Качине перебуває тіло чоловіка, надійшла в ДСНС 26 січня о 10:22.
Відразу ж до місця виклику було направлено рятувальників 24-ї Державної пожежно-рятувальної частини. Як виявилося, потопельник перебував на відстані 2 м від берега.
Витягнувши потопельника із води, рятувальники передали його працівникам правоохоронних органів для з'ясування всіх обставин.
У ДСНС повідомляють, що від початку 2020 року на водних об'єктах м. Києва загинуло 3 людини.