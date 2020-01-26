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 Політика України, Здоров'я
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Все про:вірус (70) Данілов (51) Китай (239) РНБО (641)

 При РНБО створено оперативну групу для моніторингу та аналізу ситуації з коронавірусом із Китаю

З 20 січня при Апараті РНБО України працює оперативна група з питань моніторингу та аналізу ситуації щодо поширення нового коронавірусу з Китаю.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу РНБО.

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов зазначив, що ситуація з поширенням нового коронавірусу перебуває на постійному контролі, і Апарат РНБО України володіє в повному обсязі всією необхідною інформацією щодо цього питання. За його словами, моніторинг розповсюдження нового коронавірусу (2019-n-CoV) здійснюється стосовно країн Азії (насамперед КНР), Європи, США, та країн СНД, з якими Україна має спільний кордон.

У цілодобовому режимі аналізуються і вивчаються заходи, яких вживають органи влади іноземних держав для запобігання подальшому поширенню вірусу, і статистика випадків пневмонії, спричиненої новим коронавірусом (2019-нCoV).

Українські органи влади реалізують планові заходи щодо недопущення поширення коронавірусу.

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Так, Міністерством охорони здоров'я України з 26 січня ц.р. в аеропорту "Бориспіль" запроваджено температурний скринінг пасажирів на прямих авіарейсах з Китаю. Фахівці санітарно-карантинного підрозділу вже підготовлені, їх обладнання укомплектовано інфрачервоними термометрами. Тварини, що ввозяться в Україну, проходять спеціальний огляд ветеринарних служб.

Центром громадського здоров'я МОЗ України опубліковано оновлені поради ВООЗ щодо міжнародних перевезень через спалах нового коронавірусу у перекладі українською.

У цілому, станом на 26 січня п.р. проблемних ситуацій, пов'язаних з поширенням коронавірусу в Україні, не виявлено, ситуація повністю контролюється, загальнодержавні інфекційні профільні медичні заклади готові надати відповідну допомогу громадянам.

Нагадуємо, вперше новий тип вірусу, що викликає атипову пневмонію, підтвердили 31 грудня 2019 року в Ухані (Китай), населення якого становить понад 11 млн осіб. Початкові симптоми захворювання - підвищена температура і кашель. Багато інфікованих повідомляли, що відвідували рибний ринок Хуанань або працювали там. 21 січня Національна комісія охорони здоров'я Китаю підтвердила передачу коронавірусу 2019 nCoV від людини до людини.

Станом на ранок 26 січня кількість загиблих від вірусу в Китаї становить 56 осіб, всього зареєстровано 1 975 підтверджених випадків пневмонії, викликаної коронавірусом. 324 людини перебувають у критичному стані, при цьому 49 осіб одужали.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3171937
 
 
 Топ коментарі
 
сивуха-гроза всех коронавирусов При СНБО создана оперативная группа для мониторинга и анализа ситуации с коронавирусом из Китая - Цензор.НЕТ 1911
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Всех с праздником
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А жирная сивуха разве может оперативно передвигаться?? Или когда стакан накатит...то аж бегом?
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Цікаво що буде робити РНБОУ у випадку появи цього вірусу в Україні! А може цей вірус вже давно в Україні є, останнім часом респиратурні захворювання набули в Україні важкої форми, люди лікуються до місяця часу від звичайної простуди, з високою температурою тіла і стандартні антибіотики не допомагають, або вони всі фальсифікат! То що, може цей вірус вже в Україні, враховуючи тисячі нелегальних мігрантів - китайців які перебувають в Україні перед нелегальною переправкою в Європу? По всій Україні азіатських нелегалів десятки тисяч, вони приїзять нелегально і нелегально виїздять з України в ЄС. Чи не прийшов час навести порядок і затримати всіх цих азіатиських та інших нелегалів і зупинити потоки тразниту нелегалів через Україну? Але я думаю РНБОУ буде бездіяльним та безпорадним як і завжди! Секретар РНБОУ Данілов, який по суті не виріс ментально до своєї посади і лишився дрібним регіональним чиновником, не може організувати роботу РНБОУ так щоб вона була дійсно ефективною і хоч на щось впливала в Україні!
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А жирная сивуха разве может оперативно передвигаться?? Или когда стакан накатит...то аж бегом?
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А його качають. Попхнули-він і покотився.
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Надо срочно отправить в Китай комиссию, для изучения вопроса!
Причем, не пустяковую комиссию, а минимум несколько министров.
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Нет, одна не разберется. Нужны три: одна из Рады, вторая из министерства, а третья из ОПы.
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Админ, эти комменты выше точно этичны и в тему?
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Вот теперь я за Украину абсолютно спокоен. Надеюсь, Сивуху в группу включили. А то как же без такого высококвалифицированного специалиста?
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там такі люди у тому РНБО, що вони таки намоніторять
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Может все же сперва зад и перед а под конец руки?
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Нет, последовательность именно такая. Даже написано "мыть руки, перед", а дальше мы не читали.
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Зачем ты после переда и зада сразу руки под конец подносишь?
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создать комитет комиссию выдать зарплату надбавку премию.
а потом сказать ну не получилось
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срочно создать еще одно министерство, назвать "рога и копыта" и по миллиону им зарплаты из бюджета))
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Всех с праздником
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Сумніваюсь, що наш народ тах легко вичмихати з маршрутки ))
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Из Китая надо вытаскивать наших.Хотя летальность не превышает 4 %
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А как Вы статистику про летальность вычисляли? Количество заболевших сравнивали с количеством умерших? Мы же не знаем инкубационный период вируса. Поэтому, возможно, всё только начинается.
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Які ж вони тупі, половина китайців вьїзджають в Україну не через Бориспіль, а з Бєлгорода через Гоптовку, бо квитки МАУ Коломойського в 3 рази дорожчі.
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Трохи офтопу- здох українофоб, агент фсб-рпц Чаплін))))
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Тепер усе ясно. На зустріч в Оман сурков літав із чапліним.
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Пусть горит в аду,мразь. А на его могилу будет паломничество собак с целью поссать.
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56 китайцев умерло... вы что шутите, с таким населением как у них больше вероятность быть изнасилованной инопланетяненом выше чем от этого ВИРУСА - сказка для выколачивания бабосиков
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А выздоровели только 49. Прикинь? За 3 дня заболело более тысячи человек, прикинь? Города закрывают, на трассах строят кирпичные стены и создают земляные насыпи. Больницы строят на тысячи коек. Врачей в одну провинцию пару тысяч сгоняют. Дураки, наверное. Не то, что ты. Этот вирус распространяется быстрее ,чем грипп, а смертность гораздо выше. Это уже опасно.
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Ага. Ситуация один в один с "неизлечимым в 100% случаев свинным гриппом" зимы 2009-го года. Хотя нет - сейчас немного меньше истерии с телевизора, чем тогда. При РНБО створено оперативну групу для моніторингу та аналізу ситуації з коронавірусом із Китаю - Цензор.НЕТ 3906
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Я уже тебе писал, что болел тогда. До этого я не считал грипп серьезным заболеванием. Но речь не в том. Никакой массовой истерии в мире тогда по поводу того гриппа не было. Истерия была только у нас для закупки Тамифлю. Так что, фильтруй информацию. Свиному гриппу уже более 100 лет. Ни о какой 100% смертности никогда никакой речи не было.
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що характерно в нас на дорогах щодня гине більше ніж від смертельних хвороб навіть за кілька років
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Для нашей многомиллионной страны с отреформированной медициной, достаточно появления всего лишь одного инфицированного китайца.
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Опять Канада скажет что в Украине эпидемия,а данилов заявит,что сразу об этом знал,но не говорил,потому что ждали доказательств.
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Это на полном серьезе. Заказал несколько посылок из Китая, а в СМИ нас так китайцы зашугали, шо я теперь не знаю, шо делать с этими посылками. Брать чи не брать их на почте?
И получать страшно и не получать жалко. Офуеть дожили
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Головне щоб той коронавірус не дійшов до України. Бо в наших лікарнях максимум - це будуть лікувати подорожніком, і то чекатимуть до весни, поки він виросте.
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Дааа, супрун нареформировала
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Вам и подорожник ни к чему. Есть же животворящий портрет Степана Андреевича.
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Та нііі. Він від москалів. Їх від нього корчить в судорогах, як тих відьом на кострі☺
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На вирусе "пэтя" Корона?
Та сыньоносый рашен удавится!)))
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Корону забрав перший захворівший в Україні на корона-вірус. І його с весни корона не попускає, хоч він вже більше півроку, як не призедент України. При РНБО створено оперативну групу для моніторингу та аналізу ситуації з коронавірусом із Китаю - Цензор.НЕТ 6046
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поплакался? попустило? теперь пойди бояры стакан накати за чаплина, он отправился на концерт кобзона, а тебя с собой забыл взять.
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Сивохо, жертвуя собой, уничтожает смертельный вирус:

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Ну справи пішли!!!!
Це ж скільки бабла можна наварить-розпилять нашим керманичам від медицини і не тільки від медицини!
І все собі коханим!!!
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Це той випадок, коли бригада п'яних в дупу клоунів збирається зробити операцію трепанації черепу хворому через його анус за допомогою дистанційного керування бензопилою.
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