 При РНБО створено оперативну групу для моніторингу та аналізу ситуації з коронавірусом із Китаю

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу РНБО.

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов зазначив, що ситуація з поширенням нового коронавірусу перебуває на постійному контролі, і Апарат РНБО України володіє в повному обсязі всією необхідною інформацією щодо цього питання. За його словами, моніторинг розповсюдження нового коронавірусу (2019-n-CoV) здійснюється стосовно країн Азії (насамперед КНР), Європи, США, та країн СНД, з якими Україна має спільний кордон.

У цілодобовому режимі аналізуються і вивчаються заходи, яких вживають органи влади іноземних держав для запобігання подальшому поширенню вірусу, і статистика випадків пневмонії, спричиненої новим коронавірусом (2019-нCoV).

Українські органи влади реалізують планові заходи щодо недопущення поширення коронавірусу.

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Так, Міністерством охорони здоров'я України з 26 січня ц.р. в аеропорту "Бориспіль" запроваджено температурний скринінг пасажирів на прямих авіарейсах з Китаю. Фахівці санітарно-карантинного підрозділу вже підготовлені, їх обладнання укомплектовано інфрачервоними термометрами. Тварини, що ввозяться в Україну, проходять спеціальний огляд ветеринарних служб.

Центром громадського здоров'я МОЗ України опубліковано оновлені поради ВООЗ щодо міжнародних перевезень через спалах нового коронавірусу у перекладі українською.

У цілому, станом на 26 січня п.р. проблемних ситуацій, пов'язаних з поширенням коронавірусу в Україні, не виявлено, ситуація повністю контролюється, загальнодержавні інфекційні профільні медичні заклади готові надати відповідну допомогу громадянам.

Нагадуємо, вперше новий тип вірусу, що викликає атипову пневмонію, підтвердили 31 грудня 2019 року в Ухані (Китай), населення якого становить понад 11 млн осіб. Початкові симптоми захворювання - підвищена температура і кашель. Багато інфікованих повідомляли, що відвідували рибний ринок Хуанань або працювали там. 21 січня Національна комісія охорони здоров'я Китаю підтвердила передачу коронавірусу 2019 nCoV від людини до людини.

Станом на ранок 26 січня кількість загиблих від вірусу в Китаї становить 56 осіб, всього зареєстровано 1 975 підтверджених випадків пневмонії, викликаної коронавірусом. 324 людини перебувають у критичному стані, при цьому 49 осіб одужали.