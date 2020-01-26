 Найманці РФ обстріляли з 120-мм мінометів позиції ЗСУ біля Кримського

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.
"Противник випустив 3 міни за цим напрямком. Внаслідок злочинного обстрілу ніхто з українських військовослужбовців не постраждав", - йдеться в повідомленні.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.
"Противник випустив 3 міни за цим напрямком. Внаслідок злочинного обстрілу ніхто з українських військовослужбовців не постраждав", - йдеться в повідомленні.
Так это что не саботаж или не сдача страны?
https://www.facebook.com/groups/2380452475329982/wp/204653974003086/?av=100007565253177
Ето уже что то новенькое обозначение войны. Скоро обстрел из артиллерии будут называть *возмущением* или *приглашением к миру*. Интересно если бы по Конче Заспе так отстреляться из минометов как бы ето назвали?
Умер протоиерей РПЦ Всеволод Чаплин
Всех с праздником
т.е даже Храм полудохлого вытолкал...
Боженька услыхал и выполнил.
В воскресенье, 26 января, в России скончался скандально известный протоиерей Русской православной церкви Всеволод Чаплин.
Скорбєть нє будєм.
і молитви "Руцького світу" їм читає