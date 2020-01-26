 Найманці РФ обстріляли з 120-мм мінометів позиції ЗСУ біля Кримського

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.

"Противник випустив 3 міни за цим напрямком. Внаслідок злочинного обстрілу ніхто з українських військовослужбовців не постраждав", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За тиждень піротехніки ДСНС обстежили 34 га території, знешкодили 241 вибухонебезпечний предмет, - пресцентр ОС. ФОТО