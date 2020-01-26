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Все про:обстріл (5917) Донбас (13107)

 Найманці РФ обстріляли з 120-мм мінометів позиції ЗСУ біля Кримського

О 14:25 26 січня окупаційні війська РФ вкотре порушили зобов'язання з припинення вогню на Донбасі й обстріляли позиції Об'єднаних сил в районі Кримського із заборонених мінометів калібру 120 мм.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.

"Противник випустив 3 міни за цим напрямком. Внаслідок злочинного обстрілу ніхто з українських військовослужбовців не постраждав", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За тиждень піротехніки ДСНС обстежили 34 га території, знешкодили 241 вибухонебезпечний предмет, - пресцентр ОС. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3171936
 
 
 Топ коментарі
 
Давайте відводити наші війська, може менше стрілятимуть
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нарушили обязательства по прекращению огня Найманці РФ обстріляли з 120-мм мінометів позиції ЗСУ біля Кримського - Цензор.НЕТ 3922

Ето уже что то новенькое обозначение войны. Скоро обстрел из артиллерии будут называть *возмущением* или *приглашением к миру*. Интересно если бы по Конче Заспе так отстреляться из минометов как бы ето назвали?
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Давайте відводити наші війська, може менше стрілятимуть
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Я українець і Україна моя Батьківщина,але мені думається що відступати не можна але частину військ треба розвернути та навести в країні порядок.Адже в нашій країні більше внутрішніх ворогів чим зовнішніх і вони більше шкодять країні чим кацапи на сході країни.
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бояры перебрал?..или вкурил несвежих мухоморов?..
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Да здесь и ,,перебирать,, не надо,когда по украинским ВСУ ******** из всех калибров а им запрещают давать ответку,когда сам Президент делает вид что ничего страшного в стране не творится при том что ежедневно погибают наши воины,и поздравляет ***** с новым годом.
Так это что не саботаж или не сдача страны?
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это другое..а нах войска то отводить вглубь..кого валить артой?
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Зеленский заявил, что войну можно остановить, если есть желание ... Видно нет этого желания у президента
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У него желание одностороннее и извращенное.
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Соглашусь с ослом ели ответите мне,куда подевались даные нам америкосами противоартелирийские радарные установки,куда подевалось антиминометное и антиснайперовское оборудование,куда подевались эфективное волонтерское оборудование по монитроингу позиций врага.Перечислять еще?Но погибших в етом еще не завершенном месяце уже в разы превышает прошлогодние январские потери.Враг ежедневно применяет запрещенное Минскими соглашениями оружие а наше правительство делает вид что ничего не происходит.
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Классно стрелять **************. Когда главзебил подготовил бесплатный тир за счёт жизней защитников , перестав стрелять и отвев войска с выгодных стратегически позиций .
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ну а чё не пострелять, если сам пан президент поздравил с новым годом , а возможно и пригласили на сафари.... "Установлено наименование, количество и возможные задачи подразделения прибывшего 17.01.2020 г. на ж\д станцию Дебальцево (вот, Донецкая область) . Данное подразделение является подразделением 45-й отдельной бригады специального назначения, место постоянной дислокации Кубинка, Московской области. Количество л\с 626 человек разделенных на сформированные группы по 30 человек. Штабная группа подразделения сформирована из офицеров среднего звена оперативного отдела ГШ ВС РФ. Кодовое название штабной группы "Рысь-3". Командир - офицер оперативного отдела ГШ ВС РФ подполковник Алексей Чибисов (*фамилия возможно изменена). Штабная группа имеет собственную систему связи как со своими боевыми группами, так и с ГШ ВС РФ. Боевые группы разворачиваются вдоль всей линии соприкосновения. " ...-нужно же как то зарабатывать на крови. не всё-же одному шоколадному зарабатывать
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"Ответка", как понимаю, запрещена? Или опять, какая разница?
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"Ответка" не решение когда тебя убили, надо работать на опережение, а тут запрет от зеленого осла
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В Иране заявили, что не отдадут «черные ящики» украинского самолета,наверное потому что государство Украина слабое и не у неё ядерных бомб, а может уже договорились дипломатично с Кремлём все стороны
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Ну вот за этим Володин и прилетал в иран
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Терміново вручити уклоністу Вофкє Сцикуну повістку у військомат і відправити на фронт. Йому вчора стукнуло нарешті 42 і нічого тепер дєточкє підштанники по Оманах протирати
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нарушили обязательства по прекращению огня Найманці РФ обстріляли з 120-мм мінометів позиції ЗСУ біля Кримського - Цензор.НЕТ 3922

Ето уже что то новенькое обозначение войны. Скоро обстрел из артиллерии будут называть *возмущением* или *приглашением к миру*. Интересно если бы по Конче Заспе так отстреляться из минометов как бы ето назвали?
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Смерть клятим расіянсько-масковським окупантам!!!!
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Зелених клованів тупаків, відправити на фронт, нехай розводять кацапську мерзоту.
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цели сразу засекли американские контрбатарейные радары и дали координаты дежурящим в небе ударным байрактарам
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вышел из Храма ...упал и умер (из рашаговносми)....
т.е даже Храм полудохлого вытолкал...
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этому упырю уже давно черти в аду прогулы ставилиНайманці РФ обстріляли з 120-мм мінометів позиції ЗСУ біля Кримського - Цензор.НЕТ 3117
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Близкий к главе РПЦ патриарху Кириллу священник Всеволод Чаплин в соцсети публично призвал к уничтожению Украины

Боженька услыхал и выполнил.
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Будьмо відверті- представники народу презЕдента не гинуть і навіть роблять свій маленький гешефт.
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Стаханов. 26 января. Опять стреляют.. А вроде как должны были отвести орудия!?
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Свет мой , зеркальце скажи : Я ль на свете всех сильнее, всех богаче и смелее ? Нет , - ответило стекло , ты по прежнему ху и ло .
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26 січня 2020 Всеволод Чаплін зустрівся з Гіві, Моторолою, Захарченко і Кобзоном

і молитви "Руцького світу" їм читає
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В зоне ответственности 93 бригады, зафиксировано уже несколько случаев задержания холодноярцами транспорта который перевозили контрабанду и незаконно вырубленный лес. И во всех случаях (случайно конечно же, совпало так) местное ВСП становилось на сторону гражданских бедняжечекНайманці РФ обстріляли з 120-мм мінометів позиції ЗСУ біля Кримського - Цензор.НЕТ 8142
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