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 Політика України, Здоров'я
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Все про:вірус (70) Зеленський (4261) Мінздоров'я (1052) Зоряна Скалецька (63)

 Зеленський доручив МОЗ посилити комунікацію і дати чіткі рекомендації щодо ситуації з китайським коронавірусом. ФОТО

Президент України Володимир Зеленський заслухав керівництво Міністерства охорони здоров’я щодо ситуації з коронавірусом, який розповсюджується з Китаю, та заходів, яких МОЗ вживає у зв’язку з цим.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу глави держави.

Зеленський доручив МОЗ посилити комунікацію і дати чіткі рекомендації щодо ситуації з китайським коронавірусом 01

Міністр Зоряна Скалецька повідомила, що наразі в Україні не зафіксовано зараження цим вірусом. Виявлені випадки, про які повідомляли ЗМІ, були звичайним грипом.

За словами міністра охорони здоров’я, постійно працює оперативний штаб з узгодження необхідних медичних та міжвідомчих дій.

МОЗ підготувало порядок реагування для лікарень і лікарів, служб, відповідальних за перетин кордону, та лабораторій.

"Сьогодні для всіх очевидні процедури в разі виявлення, необхідності лікування та діагностування. Є готовність в лабораторіях і за тест-системами для виявлення та виключення підозрілих випадків щодо того, стосуються вони чи ні китайського коронавірусу. Взаємодія з міжнародними організаціями, які моніторять на глобальному, міждержавному рівні, щоденна", – наголосила Зоряна Скалецька.

Заступник міністра охорони здоров’я Віктор Ляшко повідомив, що налагоджена постійна оперативна комунікація з прикордонною службою, зокрема в аеропортах, підготовлено інструкцію, як реагувати й перевіряти пасажирів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Швидкість поширення нового коронавірусу зростає, - управління охорони здоров'я Китаю

Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) рекомендувала запровадити температурний скринінг пасажирів після прибуття літаків і в разі виявлення осіб із симптомами недуги – перевіряти їх на віруси.

Через наявність у хвороби інкубаційного періоду проведена робота із сімейними лікарями – для моніторингу та вчасного реагування.

Віктор Ляшко також запевнив, що в Україні готові лікувати вірус, якщо його буде виявлено.

"Ті технології, які допомогли вилікувати людей в Китаї, застосовуються і в Україні. Наші інфекціоністи знають про них і готові ними скористатися. За допомогою таких же технологій вони лікують грипоподібні захворювання", – зазначив заступник міністра охорони здоров’я.

Президент наголосив на необхідності покращити інформування громадян та сформувати чіткі рекомендації.

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"Треба посилити комунікацію. Люди її не бачать. У новинах нам повідомляють лише статистику – де й скільки випадків. Але не кажуть, що нам потрібно робити. Необхідно сформувати рекомендації першочергових дій, які необхідно робити людям навіть у разі буденного сезонного захворювання на ГРВІ", – підкреслив глава держави.

Зокрема, слід нагадати про стандартні заходи для убезпечення від зимових хвороб, а також дати чіткі рекомендації уникати подорожей до певних країн.

Міністр Зоряна Скалецька зі свого боку зазначила: "Цей вірус вивчають фахівці ВООЗ. Тому щодня ми можемо отримувати інформацію про нові особливості реагування від ВООЗ, можуть бути нові рекомендації з лікування, виявлення тощо. Ми тримаємо руку на пульсі – інформуємо лікарів. Погоджуюся, що громадян також треба більше інформувати".

Президент запропонував укомплектувати в аеропорту "Бориспіль" медичний штаб або тимчасову службу.

Представники МОЗ додали, що нині розглядається також можливість створення спеціальної лабораторії для оперативного виявлення вірусів.

Нагадуємо, вперше новий тип вірусу, що викликає атипову пневмонію, підтвердили 31 грудня 2019 року в Ухані (Китай), населення якого становить понад 11 млн осіб. Початкові симптоми захворювання - підвищена температура і кашель. Багато інфікованих повідомляли, що відвідували рибний ринок Хуанань або працювали там. 21 січня Національна комісія охорони здоров'я Китаю підтвердила передачу коронавірусу 2019 nCoV від людини до людини.

Станом на ранок 26 січня кількість загиблих від вірусу в Китаї становить 56 осіб, всього зареєстровано 1 975 підтверджених випадків пневмонії, викликаної коронавірусом. 324 людини перебувають у критичному стані, при цьому 49 осіб одужали.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3171935
 
 
 Топ коментарі
 
Під чітким керівництвом керівника держави,були розроблені чіткі рекомендації розширити,поглибити,опрацювати і донести !
Зеленский поручил Минздраву усилить коммуникацию и дать четкие рекомендации по ситуации с китайским коронавирусом - Цензор.НЕТ 8224
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Цирк ***. Неужели из стретегических запасов выдадут старые бинты для марлевых повязок и вазелин
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мне кажется и без напоминания Зеленского... Минздрав должен был выступить с разъяснениям... хотя бы чтоб не нагнетать обстановку...но и не расслабляться тоже...
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Предлагаю поехать в Минск на переговоры с вирусом, посмотреть ему в глаза, пожать руку и обявить перемирие. Почему бы не попробовать. С рашизмом ведь так делаете.
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Випала можливість для зелених "прибарахлится, чтоб внукам хватило "
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Этот осел и указ о быстром мобильном интернете в селах уже издавал....интернет лучше не стал....
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всєгда на службє нарота - сєм'ю-дєтєй нє відіт, нє спал-нє йєл-нє піл
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Yuen Kwok-****,мікробіолог і дослідник Sars з Гонг-Конгського університету,відповідаючи на питання журналістів «Тіme",пояснив:»Цей новий вірус може бути більш заразним ніж Sars,бо його поширення є блискавичним,кількість інфікованих росте з величезною швидкістю.Ми оглядали дітей,які будучи хворими на пневмонію,не мали ні температури,а ні кашлю.Це говорить,що діагностика цієї хвороби є дуже важкою.»
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В Китае уже вылечили

1 (Одного) п а ц и е н т а. Видно у него -
сильнейшая иммунная система .
Штаты пытались с т р о и т ь такую же биологическую лабораторию (комплекс) в Украине .Только громадные протесты проживающего населения заставило
их отказаться от этой идеи.
Лаборатория смерти под Харьковом. Все в открытом доступе в инете.
"""" В 2005 году, министерство охраны здоровья Украины
заключило с Пентагоном соглашение
о так называемом Уменьшении биологической угрозы в Украине. В соответствии с этим проектом, планировалось открыть ряд биологических центров в Одессе, Львове, Виннице, Ужгороде, Херсоне и Мерефе. Так, в 2010 году на базе противочумного НИИ имени Мечникова в Одессе была открыта американская биолаборатория. Символично, что в церемонии открытия объекта принимал участие тогдашний посол США в Киеве Джон Теффт ..26.01.2020 16:39
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Міністр Скалецька сказала,що наразі в Україні не виявлено випадків коронавірусу...Потім подумала і додала,що наразі і можливості такої в нас нема той вірус виявляти...
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Вирус еще не убил ни единого украинца, не сжег ни одного дома, не отобрал ниукого землю а уже столько кипиша. Кацапы уже убили десятки тысяч украинцев, окупировали 1/7 часть Украины, пролезли в самое сердце и голову страны, а у нас продолжают заверять что не нужно паникерства и с рашизмом не нужно бороться а нужно примириться. Люди ***, вы не дебилы случайно все поголовно?
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Ні, вас - 73% основних.
Решта серед 2% і 38%.
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Скорее 90%. Если бы в стране было хоть 20% адекватных то такого бы никто не допустил. И из за таких уродов как ты которые в 2014 визжали что все под контролем и не нужно паники. Кстати не хочешь сказать куда делось 54% порохоботов? Или у вас в методичке новый вид математики Рошен издал.
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Я нічого не верещала.
Знайдеш підтвердження, тоді будеш розтуляти писок.

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Була в нас американська мавпа, яка наробила лиха в медицині.. Тепер буде наша рідна мавпа, яка її доб'є!!
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ти б краще б про себе розповів: не надумав з дерева злізти?
чи вже у наступному житті?
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Дурна українська мавпа радіє що її не витягнули з багна.)
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Писали, що така ж "рідна", як і пре-зе-дент ...
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Просто все зебильные "новые лица" работать начинают только после пенделя.
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Каким боком президент к Минздраву??? Зеленський доручив МОЗ посилити комунікацію і дати чіткі рекомендації щодо ситуації з китайським коронавірусом - Цензор.НЕТ 119
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Хороший вопрос ! Это забота прежде всего Минздрава под патронатом Премьер-Министра.
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Первые симптомы не кашель и т.д, а тошнота, диарея(срачка), боли в кишечнике. Кашель, температура, одышка и т.д появляются только через 1-2 недели.
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ні.

Глава державного управління охорони здоров'я КНР Ма Сяовей заявив, що новий коронавірус 2019-nCoV передається від людини людині і під час інкубаційного періоду(***без симптомів),
Інкубаційний період нового вірусу (у цей час не виявляються симптоми захворювання) становить від одного до 14 днів.
The Guardian.
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Про симптомы сообщили сами заразившиеся, а врач то до жопы шо он говорит.
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"Согласна, что граждан также надо больше информировать" Источник: https://censor.net.ua/n3171935
Так чем ты раньше занималась?

Понабирали в цирке по объявлению. Зеленський доручив МОЗ посилити комунікацію і дати чіткі рекомендації щодо ситуації з китайським коронавірусом - Цензор.НЕТ 65
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Это значит что министр здравоохранения абсолютно профнепригодный. Она сидела и ждала команды президента для «усиления мер»?!
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У нас таких вечно полное правительство было. Пока от Лукашенко нагоняй не получат, никакого толку.
Только сейчас, когда вечных "крэпких хазяйственникав" поперли, начали трохи работать.
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ні.

Скалецька юрист.

Тобто вказівки шоумена юристу по розробці карантинних заходів це звучить дико..
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Никто из них не читал конституцию, скажите уже этому "Леониду Ильичу" что он не является главой правительства, "дал поручение", мерзкий совок.
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Замечательная картинка к этой новости.
Сгорбленный презедент со скрещенными ногами под стулом.
Наверное, много украинцев хотят услышать "Я устал. Я ухожу".
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Казахстан принял защитные меры из-за коронавируса в Китае
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Президент поручил принять решительные организационные меры по недопущению распространения коронавируса из Китая на территории Казахстана", - сказал Мамин.
По итогам совещания глава правительства дал поручение принять следующий комплекс предупредительных мер:

. Усилить санитарно-эпидемиологический и миграционный контроль в пунктах пропуска на государственной границе, в том числе на объектах воздушного, автомобильного и железнодорожного транспорта. 2. Установить медицинское наблюдение за всеми лицами, прибывающими из КНР, по месту их проживания. 3. Обеспечить готовность медицинских учреждений к оказанию необходимой помощи населению в случае ухудшения эпидемиологической ситуации. 4. Ограничить выезд в Китай в служебные командировки, а также рекомендовать воздержаться от поездок по частным делам и в туристических целях. 5. Приостановить действие режима 72-часового безвизового пребывания на территории РК для транзитных пассажиров из КНР. 6. Временно приостановить работу казахстанской части МЦПС "Хоргос". 7. Активизировать работу с казахстанскими гражданами, находящимися на территории КНР, в целях оказания им консульской и иной помощи. 8. Государственным органам организовать необходимое взаимодействие с соответствующими государственными структурами КНР и других заинтересованных стран с целью координации действий по предотвращению распространения коронавирусной инфекции. 9. В случае необходимости обеспечить экстренную эвакуацию казахстанских студентов и других граждан РК, находящихся в городе Ухань КНР. 10. Создать межведомственную комиссию под председательством заместителя премьер-министра Бердибека Сапарбаева, которой поручено подготовить план действий по недопущению распространения коронавируса в КазахстанеПодробнее: https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/kazahstan-prinyal-zaschitnyie-meryi-iz-za-koronavirusa-kitae-389708/
Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на Tengrinews.kz
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атец наріда, скажут мыть руки и не подходить к зараженным... а слабо отменить рейсы из китая, а туристов вывезти своим самолетом под присмотром врачей
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А був би Петро він нас всіх би захистив від коронавірусу. Ще не пишуть такого?
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может бы и защитил, он мобилизацию не засцал объявить - запретил бы рейсы из китая и ввел карантин
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а какого кера през дает поручения правительству, он у нас генсек или что
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