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 На Хмельниччині унаслідок вибуху гранати РГД-5 загинув чоловік, - Нацполіція

У Хмельницькій області унаслідок вибуху у дворі однієї з багатоповерхівок м. Старокостянтинів загинув 27-річний чоловік.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

Вибух стався відразу після опівночі 26 січня. Під час обстеження місця події та проведення слідчих дій поліцейські з'ясували, що вибухнула граната РГД-5. Ймовірною причиною вибуху стало незаконне поводження зі вибуховими речовинами місцевого жителя, який від отриманих травм загинув на місці.

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За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ознаками правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3171934
 
 
 Топ коментарі
 
"Сидить мавпа, грається гранатою, одягнувши кільце собі на палець. Їй кричать:
- Ти що, здуріла?!!! Вона ж рвоне!!!
- Нічого, у мене ще одна є..."
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"Сидить мавпа, грається гранатою, одягнувши кільце собі на палець. Їй кричать:
- Ти що, здуріла?!!! Вона ж рвоне!!!
- Нічого, у мене ще одна є..."
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бо незаконно обращався з гранатою, о!
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Дураков, которых мало, оказывается много...
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Купідон нашол осколочную гранату - так началась групповуха
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Пуля- дура, а граната ваще идиотка...
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Чому одразу Дарвін?
Може його подорвала стороння особа?
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Пока живут на свете дураки, взрываться им стало бы с руки...
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