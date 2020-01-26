 На Хмельниччині унаслідок вибуху гранати РГД-5 загинув чоловік, - Нацполіція

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

Вибух стався відразу після опівночі 26 січня. Під час обстеження місця події та проведення слідчих дій поліцейські з'ясували, що вибухнула граната РГД-5. Ймовірною причиною вибуху стало незаконне поводження зі вибуховими речовинами місцевого жителя, який від отриманих травм загинув на місці.

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За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ознаками правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).