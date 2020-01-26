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Все про:Бердянськ (94) грип (182) карантин (76)

 Всі школи та дитячі садки в Бердянську закрили на карантин

У Бердянську Запорізької області до кінця січня на карантин закрили всі школи і дитячі садки, а також через зростання захворюваності на ГРВІ призупинено роботу десятків дитячих установ Запоріжжя та регіону.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Запорізький обласний лабораторний центр МОЗ України.

За даними пресслужби відомства, дитячі установи в Бердянську закрито на карантин до 31 січня через високий рівень захворюваності на ГРВІ. Крім того, унаслідок зростання захворювання на вірусні інфекції призупинено роботу 51 класу у 27 школах області, серед яких 23 навчальні заклади Запоріжжя, а також школи Василівського, Вільнянського, Запорізького і Чернігівського районів.

Також у Запорізькій області закрито на карантин ще 4 школи, а саме:  Тимошівська ЗОШ, Молочанська ЗОШ, Новоолексіївський НВК і Владівська ЗОШ.

За даними Запорізького обласного лабораторного центру МОЗ України, в школах відсутні 8,4% учнів, із них 6,3% учнів унаслідок захворюваності на ГРВІ.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3171933
 
 
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Вот и пойми теперь, где ОРВИ, а где корона.
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Давно пишу , что бы летние каникулы сделать короче можно даже на месяц , например не делать 25 мая последний звонок, как это было в совдепии , а на 2 недели позже , так само и с первым сентябрем, делать на 2 недели раньше, и этот месяц дать каникулы зимой для детей . А то каждою зиму закраивают школы , а так не надо будет закрывать и программу потом догонять , тай на отоплений школы можно с экономить .
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может в дании это и хорошо . а в бердянске две недели после 25 мая и две недели до 1 сентября температура около + 30 . у нас бывает . что в сентябре занятия в школах укороченные из за жары .
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Свет мой , зеркальце скажи : Я ль на свете всех сильнее, всех богаче и смелее ?

Нет , - ответило стекло , ты по прежнему ху и ло .
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Київ теж має багато випадків захворювання на ГРВІ.
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буквально пару дней назад обратил внимание на школьников - в кроссовках летних с короткими носками и в штанах чуть ниже колен . без шапок и расстёгнутые ещё подумал как они не заболели до сих пор .
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В это время года всегда начинаются эпидемии гриппа и как следствие карантин в школах.
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