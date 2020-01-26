 "Має дуже добрий вигляд", - Милованов розбавив "зраду" в економіці позитивними фактами

Як передає Цензор.НЕТ, про це міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов написав на сторінці у фейсбуці.
"Кругом зрада. Так важко жити. Додам трохи позитиву. Фактами.
1. У Давосі президент анонсував пакет привабливих умов для інвесторів. Ці умови поширюються і на українських і на іноземних інвесторів. Інвестори від 100 млн дол. отримають персонального "опікуна" від уряду. Вони також матимуть можливість підписати окрему угоду з урядом України, в якій будуть обговорені пільги, умови та зобов’язання від уряду та інвестора. Наприклад, якщо потрібно, уряд може побудувати станцію УЗ чи гарантувати підключення до енергетичної інфраструктури. Наступне, для учасників приватизації підприємств від 10 млн дол - 5-річні податкові канікули з податку на прибуток. Також швидке повернення інвестицій у модернізацію: від 2 до 5 років, замість 10 і 12. І, нарешті, новий міжнародний арбітраж для інвесторів для вирішення суперечок.
2. Восени Світовий банк покращив свій прогноз стосовно економічного зростання України з 3% до 3,7% у 2020 р. (прогнози для більшості країн не змінився або переглянуто в бік зменшення).
3. Затверджено на робочому рівні програму з МВФ.
4. Залучаємо зовнішні запозичення під найнижчі відсотки за всю історію незалежності: позичили 1,25 млрд євро під 4,375% річних (минулого року було 6,75% на рік). Це дозволяє економити 2 млн грн у день на обслуговування боргу - кошти на соціально-економічний розвиток.
5. Макроекономічна стабільність: 4,1% - інфляція (5-річний мінімум); 25,3 млрд дол. - золотовалютні резерви (7-річний максимум); держборг зменшився до 52% порівняно з 80% у 2016 році; економічне зростання України у 2019-му: 3,6 - 4,2% - порівняно із середнім рівнем у 2,5% у світі. (Так, на мою думку, потрібна м’якша монетарна політика: нижча ставка та вищий курс. Але все інше має дуже добрий вигляд).
6. Успішно відбулись два перші концесійні конкурси. "Рисоіл-Херсон" інвестує близько 300 млн грн (інвестиційні зобов’язання). Заявкою передбачається висока ставка змінного концесійного платежу, сума якого становить 12 млн грн одноразово та 7% доходу щорічно. Крім того, переможець вкладе понад 18 млн грн у місцеву інфраструктуру.
QTerminals, провідний портовий оператор Катару, інвестує в Ольвію: щорічні концесійні платежі - 82 млн грн; інвестиційні зобов’язання - 3,4 млрд гривень (за 5 років); кошти для розвитку місцевої інфраструктури - 80 млн грн.
7. Критична проблема економіки України - дуже маленькі інвестиції в розвиток та відсутність модернізації. Ми хочемо, щоб 2020-й став роком повноцінного відновлення кредитування та інвестицій. Тому - інвестиційний пакет ініціатив від Президента. Але також ми маємо створити можливості для малого бізнесу. Отже, в лютому стартує програма доступних кредитів для бізнесу 5-7-9. Це лише перший крок великої програми доступних кредитів. На осінь плануємо вийти з іпотекою під 10-12 річних".
Вот после этого: Гончарук - лучший премьер-министр за всю историю Украины, сейчас на него идет очередная атака, - Милованов Источник: https://censor.net.ua/n3171926
Тепер про ріст. Так, середньорічний ріст був. Перші три квартали був ріст, здебільшого інеррційний. Він тривав 14 кварталів поспіль. А останні квартал був спад. І лише першмюий квартал цього року покаже тенденцію.
Тепер про захоплення ростом економіки іноземними кредитними інституціями. Фактично співпраці з МВФ на сьогоднішній день немає. За словами МВФ Україна не виконала низку умов. Тому зради немає. Є маніпуляції. А "ріст" українці оце щойно отримали. Дві платіжки за газ і мінус субсидії. Тому у зебілів дилема - вірити Милованов, чи власним порожнім кишеням.
Так,ЗЕ може приманити тимчасових інвесторів-аферистів пільговими умовами та жебрацькими зарплатами робітників.Ось чому у нас не зростають зарплати,приманюють інвесторів дешевою рабсилою.
2005 315
2010 351
2013 392
2014 373
2015 340
2016 353
2017 368
2018 408
2019 408 (реально меньше)
- Финансовый кризис нас не затронет. Потому что. Я вам точно говорю.
Население, знающее толк в заявлениях официальных лиц, выматерилось негромко и отправилось закупать соль,спички и сахар.
На следующий день в телевизоре появился смущенный донельзя Министр Торговли и сказал:
- Запасы хлеба и товаров первой необходимости позволяют нам с гордостью утверждать, что голод и товарный дефицит нам не грозит. Вот вам цифры.
- Ох! - сказало население и докупило еще муку и крупы.
Министр Сельского Хозяйства для убедительности сплясал на трибуне и сказал радостно:
- Невиданный урожай! Надежды на экспорт! Возрождаемся! Закрома трещат!
- Во даже как! - ужаснулось население и побежало конвертировать сбережения в иностранную валюту.
- Цены на недвижимость упадут! Каждому студенту по пентхаузу! В ближайшем будущем! - не поморщившись выпалил Министр Строительства.
- Да что ж такое, а? - взвыло население и побежало покупать керосин, керосиновые лампы, дрова и уголь.
- Современная армия на контрактной основе. Уже завтра. И гранаты новой системы. В мире таких еще нет. - солидно сказал Министр Обороны. - Ну а чего нам? Денег же - тьма тьмущая. Резервы, запасы и вообще профицит.
- Мама!...- пискнуло население и начало копать землянки.
- Все о-фи-ген-но! Вы понимаете?! О-ФИ-ГЕН-НО!!! - внушал Президент. - Мы уже сегодня могли бы построить коммунизм. Единственное что нас останавливает - нам всем станет нефиг делать. Потому можете спать спокойно! Стабильнее не бывает! Пенсионеры покупают икру ведрами! Предвижу качественный скачок, рывок и прыжок. А количественный - вообще бег! Семимильными шагами к достатку и процветанию. Карибы становятся ближе. Отсель грозить мы будем миру. По сто тридцать центнеров роз с каждой клумбы. Надои будем вообще сокращать. Коровы не могут таскать вымя. Население возмущено дешевизной. Южная Америка просится в состав нас на правах совхоза. Ура!
- Да что ж вы там такое готовите, звери?! - закричало население и на всякий случай переоделось во все чистое.
)))
Счастье узкой группы чиновников всегда оплачивается за счет конфискации счастья у большинства...
Спокійно, пасажири, спокійно. Хто сказав, що ми нікуди не їдем. Зараз я додам позитиву: ми не тільки нікуди не їдем, ми ще й не вміємо їздити.
Хто сказав, що в нас нема плану? - У нас його й не було. - Усі полегшено зітхнули.
"Привлекаем внешние заимствования под самые низкие проценты за всю историю независимости: позаимствовали 1,25 млрд евро под 4,375% годовых (в прошлом году было 6,75% в год). Это позволяет экономить 2 млн грн в день на обслуживание долга - средства на социально-экономическое развитие."
"Макроэкономическая стабильность: 4,1% - инфляция (5-летний минимум) 25,3 млрд долл - золотовалютные резервы (7-летний максимум) госдолг уменьшился до 52% - по сравнению с 80% в 2016 году; экономический рост Украины в 2019-м: 3,6 - 4,2%.."
То реформы успешно реализуются 30 месяцев, то госдолг уменьшается в период "порошенковского" правительства (ещё три квартала 2019 года)...
Нужно просто перестать тупить (с)
А вже ж не крадуть, так, зеленкуватні ?
"президент Володимир Зеленський в Давосі фактично пообіцяв потенційним інвесторам корупцію в Україні" - так вважає депутат України VIII скликання Тетяна Чорновол, коментуючи заяву Зеленського про "інвестиційну няню" в ефірі "Прямого":
"Дивіться, згадав він "бізнес-няню", яка буде даватись якимось потужним інвесторам. Але, якщо він вже говорить про якісь окремі умови, коли навпаки інвестори хочуть єдиного закону для всіх, він говорить вже про якісь окремі умови, про якусь "бізнес-няню". Так давайте почнемо, спочатку інвестору особисту "бізнес-няню", потім проблеми з судами в Україні? А інвестор буде казати: а давайте мені особистого суддю? А далі? Особистого податківця. І пішли далі. Так до чого ми дійдемо?.. Так, "інститут смотрящих". Тепер хто будуть цими "смотрящими"? Вони дадуть окреме фінансування всім 255 "слугам народу" у Верховній Раді? Насправді це мова йшла про корупцію, по великому рахунку. Як може президент виголошувати такі речі? Тим паче, що вони, правда, мають місце в нашій країні, що є найстрашнішим", - зауважила Чорновол.https://prm.ua/zelenskiy-v-davosi-faktichno-poobitsyav-investoram-shho-v-********-na-nih-chekaye-koruptsiya-chornovol/
"Заяви владної команді про "інвестиційну няню" і про те, що гармонізація українського законодавства з європейським не на часі, дають інвесторам сигнал про те, що Україна не є правовою державою" - так вважає, народний депутат фракції "Європейської Солідарності" Ірина Фріз, про що вона заявила в ефірі "Прямого"
"Коли лідер фракції монобільшості виходить і говорить про те, що нам не потрібна гармонізація нашого законодавства з європейським, коли пан президент виходить і говорить про те, що ми кожному, хто приведе понад 100 мільйонів доларів в державу, дамо "інвестиційну няню", яка буде 24/7 з ним працювати, то вони фактично розписуються в тому, що Україна не є правовою державою", - сказала вона.
Фріз назвала ці заяви хибним меседжем.
"Росія побіжить швидко і дуже буде вкладати зручно. Й "інвестиційна няня" в неї буде тут в Україні. Але чи потрібні Україні російські інвестиції? Я думаю, що ні. Тому що російська агресія довела до того, що ми всі розуміємо: наша незалежність, наша унітарність, наш суверенітет є понад усе", - додала вона.
https://prm.ua/vlada-u-davosi-dala-investoram-signal-shho-********-ne-ye-pravovoyu-derzhavoyu-deputat-yevropeyskoyi-solidarnosti/
«Президент України Володимир Зеленський на Всесвітньому економічному форумі у Давосі пообіцяв інвесторам, що їх будуть "кришувати"» - вважає ветеран АТО, народний депутат VIII скликання Ігор Лапін. Про що він заявив в ефірі "Прямого":
«Ти про що розповідав людям? Що я вас буду "кришувати"? Вибачте. Воно так виглядало: я вам дам "кришу", дам "смотрящего". І ви не забудьте, якщо ви хочете 10 років мати успіх в Україні, то ви мене ще підтримайте, щоб я ще два терміни відбув. А як же? Хто вкладає 100 мільйонів? Що, відбити їх за рік чи за два? Любий інвестор розуміє, що такі гроші не повертаються так швидко. І ти кажеш: я вам дам "смотрящего" 24 на 7, і він буде вам рішати питання з Портновим, Богданом і так далі з судами? Той же самий Ємельянов бігає в офіс. Про що він говорить сьогодні? Люди, які мають такі гроші, мають мільярди і готові вкласти 100 мільйонів, у них є своя розвідка, фінрозвідка, у них є збір інформації. Ти про що розповідаєш? Ти демонтував судову систему тими "беркутівськими судами". Ти демонтував сьогодні довіру до інституцій влади тим Гончаруком, який несе тобі на поклон заяву про відставку, що це взагалі неконституційно і так далі. Тобто ти займаєшся повним демонтажем держави України і кажеш: якщо ви 100 мільйонів, то я ж вам… Шановні люди, так воно не літає. Дуже погано давати рекомендації президенту Зеленському - він все одно нас не буде чути», - наголосив Лапін
Я ни на что не намекаю
Яркий пример в наши дни - ситуация вокруг «Київметробуд». Пан Микитась увидел, что что-то крупное в Киеве прошло мимо него и тупым пиратским методом(как обычно) решил рейдернуть предприятие, получившее контракт на строительство линии метро на Виноградарь. Сначала сделал главу набсовета предприятия О.Токарева своим "троянским конём", "замотивировав" его, затем привлёк криминального авторитета "Лешего" (Лещенко), задействовал некоего Ильяшева с карманными нотариусами и т.д., а министр юстиции обеспокоится и обещал «быстро отреагировать».
Вот это все, включая клички бандитов, фамилии карманных нотариусов и других "черных регистраторов" необходимо рассказывать потенциальным инвесторам ДО приглашения их к нам на различных давосах. Будет честно, если они будут знать, что их вполне может ожидать в Украине.
А если еще мировой кризис нагрянет, то и макроуровень ляжет.
Решил закрыть ФОП. Продаж нету, люди торгуются за гривну. Общий платеж по налогам возрос на 300+ грн в связи с увеличением минимальной зп.
Кредит взять негде, банки дают только после года работы.
Вчера ехал в автобусе, кондукторам выдали кассовый аппарат. Вы бы видели это. На кондукторском сидении метры бумаги для чеков, которые печатаются через раз в лучшем случае, нервы, маты и проклятия...
схерали у инвесторов будут такие преимущества перед украинским бизнесом?
А про афробананових «нянь» краще би мовчав...
- Что у нас происходит с Генеральной прокуратурой?
- Рябошапка, по собственной ли инициативе или по инициативе своих патронов, с которыми работал долгие годы, Генпрокуратуру уничтожает. В ближайшие годы она работать не сможет. Сможет ли работать ГБР, которое тоже находится на пороге глобальной перезагрузки, пока вопрос... Поэтому неудивительно, что депутаты Кучеренко, Дубинский и Деркач обнародовали информацию о тех миллиардах, которые вывел из страны Янукович и отмыл с участием Байдена. По сути, это не просто коррупция, а глобальный грабеж на миллиарды. По сути, Украина загоняется в долговую кабалу и становится на грань дефолта - в конце 2020 года - начале 2021-го. Это уже угрожает нашей национальной безопасности.
- Президенту необходимо отреагировать на этот беспредел…
- Безусловно. Тут как раз и уместно Президенту, даже если у него есть проблемы в силовой вертикали, проявить политическую волю. Необходимо создать временную следственную комиссию по этим фактам, принят закон о специальном прокуроре, обратиться к Дональду Трампу, к министерству юстиции Соединенных Штатов Америки, с тем, чтобы вывести преступников на чистую воду или хотя бы приостановить выплаты по этим ценным бумагам, которые, по сути, являются пирамидой, созданной Януковичем и Порошенко. Сажать «мелкую рыбешку» никакого эффекта не даст. Надо показать пример, что топ-коррупция, которая покрывалась не только в Украине, - а в Вашингтоне, поскольку демократы контролируют большинство американских медиа, и здесь точно так же был «заговор умолчания» по поводу того, что нашу страну ограбили на миллиарды и загнали на десятки лет в долговую кабалу.
Украина выплачивает внешние долги под колоссально высокие проценты на украденные у нее же деньги, поэтому украинской власти необходимо раз и навсегда покончить с пирамидой Януковича и Порошенко, закрыть схемы вывода миллиардов долларов из государственной казны.