 "Має дуже добрий вигляд", - Милованов розбавив "зраду" в економіці позитивними фактами

Як передає Цензор.НЕТ, про це міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов написав на сторінці у фейсбуці.

"Кругом зрада. Так важко жити. Додам трохи позитиву. Фактами.

1. У Давосі президент анонсував пакет привабливих умов для інвесторів. Ці умови поширюються і на українських і на іноземних інвесторів. Інвестори від 100 млн дол. отримають персонального "опікуна" від уряду. Вони також матимуть можливість підписати окрему угоду з урядом України, в якій будуть обговорені пільги, умови та зобов’язання від уряду та інвестора. Наприклад, якщо потрібно, уряд може побудувати станцію УЗ чи гарантувати підключення до енергетичної інфраструктури. Наступне, для учасників приватизації підприємств від 10 млн дол - 5-річні податкові канікули з податку на прибуток. Також швидке повернення інвестицій у модернізацію: від 2 до 5 років, замість 10 і 12. І, нарешті, новий міжнародний арбітраж для інвесторів для вирішення суперечок.

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2. Восени Світовий банк покращив свій прогноз стосовно економічного зростання України з 3% до 3,7% у 2020 р. (прогнози для більшості країн не змінився або переглянуто в бік зменшення).

3. Затверджено на робочому рівні програму з МВФ.

4. Залучаємо зовнішні запозичення під найнижчі відсотки за всю історію незалежності: позичили 1,25 млрд євро під 4,375% річних (минулого року було 6,75% на рік). Це дозволяє економити 2 млн грн у день на обслуговування боргу - кошти на соціально-економічний розвиток.

5. Макроекономічна стабільність: 4,1% - інфляція (5-річний мінімум); 25,3 млрд дол. - золотовалютні резерви (7-річний максимум); держборг зменшився до 52% порівняно з 80% у 2016 році; економічне зростання України у 2019-му: 3,6 - 4,2% - порівняно із середнім рівнем у 2,5% у світі. (Так, на мою думку, потрібна м’якша монетарна політика: нижча ставка та вищий курс. Але все інше має дуже добрий вигляд).

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6. Успішно відбулись два перші концесійні конкурси. "Рисоіл-Херсон" інвестує близько 300 млн грн (інвестиційні зобов’язання). Заявкою передбачається висока ставка змінного концесійного платежу, сума якого становить 12 млн грн одноразово та 7% доходу щорічно. Крім того, переможець вкладе понад 18 млн грн у місцеву інфраструктуру.

QTerminals, провідний портовий оператор Катару, інвестує в Ольвію: щорічні концесійні платежі - 82 млн грн; інвестиційні зобов’язання - 3,4 млрд гривень (за 5 років); кошти для розвитку місцевої інфраструктури - 80 млн грн.

7. Критична проблема економіки України - дуже маленькі інвестиції в розвиток та відсутність модернізації. Ми хочемо, щоб 2020-й став роком повноцінного відновлення кредитування та інвестицій. Тому - інвестиційний пакет ініціатив від Президента. Але також ми маємо створити можливості для малого бізнесу. Отже, в лютому стартує програма доступних кредитів для бізнесу 5-7-9. Це лише перший крок великої програми доступних кредитів. На осінь плануємо вийти з іпотекою під 10-12 річних".

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