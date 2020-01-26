EN|RU|UK
Теми дня: Записи Труби Записи Гончарука Катастрофа літака МАУ в Ірані Обмін полоненими Убивство Шеремета Ринок землі Обирай свідомо
 За кордоном
  9706  91
Все про:хвороба (190) вірус (70) Китай (239)

 Швидкість поширення нового коронавірусу зростає, - управління охорони здоров'я Китаю

Голова Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпін заявив, що швидкість поширення смертельного коронавірусу в Китаї зростає.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Гордон", про це повідомляє агентство Reuters.

За словами лідера Китаю, ситуація є "важкою".

Заступник голови державного департаменту з питань громадської безпеки Ху Цінхай зазначив на брифінгу, що Китай зіткнувся "з надзвичайно серйозною кризою громадської охорони здоров'я".

Глава державного управління охорони здоров'я КНР Ма Сяовей заявив, що новий коронавірус 2019-nCoV передається від людини людині і під час інкубаційного періоду, повідомляє 26 січня The Guardian.

Інкубаційний період нового вірусу (у цей час не виявляються симптоми захворювання) становить від одного до 14 днів.

Ма Сяовей також констатував, що швидкість поширення вірусу зростає і кількість заражених може збільшитися. Водночас він повідомив, що інформація про характеристики 2019-nCoV поки обмежена, тому незрозуміло, які ризики можуть становити подальші мутації вірусу.

Читайте також: Смертельний коронавірус із Китаю: США, Японія та Франція евакуюють своїх громадян з Уханю

Вперше новий тип вірусу, що викликає атипову пневмонію, було підтверджено 31 грудня 2019 року в Ухані (Китай), населення якого становить понад 11 млн осіб. Початкові симптоми захворювання: підвищена температура і кашель. Багато хто з інфікованих повідомляв, що відвідували рибний ринок Хуанань або працювали там. 21 січня Національна комісія охорони здоров'я Китаю підтвердила передачу коронавірусу 2019-nCoV від людини людині. Станом на ранок 26 січня кількість загиблих від вірусу в Китаї становить 56 осіб, загалом зареєстровано 1975 підтверджених випадків пневмонії, викликаної коронавірусом. 324 людини перебувають у критичному стані, 49 осіб одужали.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3171923
 
 
 Топ коментарі
 
Если Китай ликвидирует Путина, эпидемия закончится.
То как аплодировали Путину в Иерусалиме главы многих стран, говорит о том , что человечество деградировало до черты, после которой Небо готово такое человечество перезагрузить.
 показати весь коментар
 
В 1918-19 годах испанский грипп унес жизни до 100 миллионов человек.
Так что совсем не смішно, нужно закрьівать города наглухо если передается еще во время инкубационного периода.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Первые симптомы: Тошнота, диарея, боли в кишечнике. Это рассказали сами заболевшие. А температура, одышка и т.д проявляется через 1-2 недели. Швидкість поширення нового коронавірусу зростає, - управління охорони здоров'я Китаю - Цензор.НЕТ 907
 показати весь коментар
 
 
А тут и "священник " Чаплин 52 года( который призывал оккупировать Украину) взял билет до Кобзона ( а может вирус уже до ихтамнетов добрался)
Как пишут, сидел на лавке, тут поплохело ему что-то, и вот он уже на концерте.
Швидкість поширення нового коронавірусу зростає, - управління охорони здоров'я Китаю - Цензор.НЕТ 5348
 показати весь коментар
 
 
Почему этот вирус может погубить человечество- потому что у него инкубационный период около двух недель. Представьте сколько один заражённый может заразить вокруг себя. ЭКСТРЕННО ПЕРЕКРЫТЬ ВСЁ С КИТАЕМ! Швидкість поширення нового коронавірусу зростає, - управління охорони здоров'я Китаю - Цензор.НЕТ 5197
 показати весь коментар
 
 
Потрібно послати їм на допомогу міністра охорони здоровья України. Той їм наработає...
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Бывшего, та профи.
 показати весь коментар
 
 
юлу владимировну послать в китай , она большой слециалист
 показати весь коментар
 
 
Це ж скільки таміфлю можна було би закупити.
 показати весь коментар
 
 
зачем им юристи завещание составлять ?
 показати весь коментар
 
Если Китай ликвидирует Путина, эпидемия закончится.
То как аплодировали Путину в Иерусалиме главы многих стран, говорит о том , что человечество деградировало до черты, после которой Небо готово такое человечество перезагрузить.
 показати весь коментар
 
 
минздрав должен запретить прием в страну людей из Китая
 показати весь коментар
 
 
почему? они же переносчики. могут бьіть.
 показати весь коментар
 
Объем товаров в порт Одессы с китая, вот где жесть!
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
И с параши тоже.Там китайцев,как рошена.
 показати весь коментар
 
 
В 1918-19 годах испанский грипп унес жизни до 100 миллионов человек.
Так что совсем не смішно, нужно закрьівать города наглухо если передается еще во время инкубационного периода.
 показати весь коментар
 
 
Пока не сделают вакциньі или лекарства.
 показати весь коментар
 
Скоро! Зустрічайте в усіх містах, де торгують китайці.

Як буде протидіяти наша "медицина" всім зрозуміло.

Стане не 37 млн. мобільних телефонів, а на 2 млн. меньше.
 показати весь коментар
 
 
йулька-твій зоряний час! Винось приникані маски від грипу !
 показати весь коментар
 
 
продам маски от гриппа. дорого. блистер тамифлю в подарок.)
 показати весь коментар
 
Винні китайці які жерли сирих мишей риб і змій. Скорость распространения нового коронавируса растет, - управления здравоохранения Китая - Цензор.НЕТ 2870
 показати весь коментар
 
 
Показывали как они пьют кровь кобры, и едят ещё бьющееся сердце кобры...
 показати весь коментар
 
 
москалі винні .
недоїли риб і змій.
котрі доїли китайці.
А у них імунітет не загартований водярою Швидкість поширення нового коронавірусу зростає, - управління охорони здоров'я Китаю - Цензор.НЕТ 935
 показати весь коментар
 



do not resuscitate

@Nat_anest


Интересное исследование от Lancet о ********** за первыми 41 пациентами: * первый пациент был обнаружен еще 1 декабря!!! и у него связи с рынком. Ни у кого из его окружения симптомов не было. Связь его с последующими случаями отсутсвует.
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(20)30183-5/fulltext
 показати весь коментар
 
посмотри фильм "Заражение" 2011 один в один.
 показати весь коментар
 
В Ухане этом находится лаборатория по этим вирусам, вот где "собака" зарыта, пошла утечка, как в свое время и СПИДа с другой лаборатории.
 показати весь коментар
 
 
Нельзя впускать пассажиров из Китая, потому что наши не могут справиться с обычным гриппом, уже в стране 12 смертей.
 показати весь коментар
 
 
Негайно запускайте Зєлєнского в Китай ! Тільки він врятує людство !
 показати весь коментар
 
 
на паралельній гілці вже дає розпорядження Швидкість поширення нового коронавірусу зростає, - управління охорони здоров'я Китаю - Цензор.НЕТ 3063
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
Хихикающие прыхыльныкы пэтра пятого, по поводу этого вируса, вы оцените масштаб катастрофы для Украины.
Ведь в Одессу сейчас возвращаются тысячи китайцев с родины после празднования НГ, а про объем товара в порт Одессы я промолчу просто.
Хихикайте дальше!
 показати весь коментар
 
 
Перелякані до всрачки прихильники Вовіка шостого, стосовно того вірусу- у вас, бачу, і у коронаровірусі Порошенко винен. І Дамбасс бамбіт, і мізки у вас украв, так мало того що в штани вам сере- ще в перервах і вірус запустити встиг. Скорость распространения нового коронавируса растет, - управления здравоохранения Китая - Цензор.НЕТ 6816
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Беги к супрун, тебе стало хуже!
 показати весь коментар
 
 
Гончарук, Данилов, Скалецкая - есть кто живой? По динамике распространения у вас 18-24 часа на принятия решения о закрытии въезда из эпидемных территорий. Потом будет поздно. И разбудите Вову в Польше !
 показати весь коментар
 
 
усЭ сдохнуть не могут ибо как то не так все выйдет
 показати весь коментар
 
Закрыть все въезды в Украину! И начать строить стену ибо Китай РФ заразит и эти зомби будут наступать! Вернуть ядерное вооружение, чтобы сбивать волны зомбаков! Выдать вооружение и всех на стену! Нужно сдержать одичалых!!!
 показати весь коментар
 
 
Ого! Купил где, или сам где дури накосил и насушил?
 показати весь коментар
 
Этот вирус не!!! распространяется. Его - распространяют! Это должно быть важно для понимания. Но по опыту скажу, что даже обычные маски уже препятствуют его распространению. Но! снимать нельзя даже дома. Учтите, если вы чихаете, значит вирус уже вам заброшен. Поэтому слизистая носа должна быть тут же санирована. Чем быстрее тем лучше.
 показати весь коментар
 
 
коронавирус аполитичен... и ему по фиг кто кому сочувствует или симпатизирует...
инфекции все равно ...от слова - ваще!
поэтому, береги Боженька Украину от пандемии...и массового психоза...
 показати весь коментар
 
 
Ну а кацапам этого вируса побольше!Должны же эти скоты хоть от чего-то массово здыхать?!
 показати весь коментар
 
 
я думаю...он им с Дальнего Востока уже зашел... просто бздят пока говорить )))))
 показати весь коментар
 
 
Нам труба. Даже во время эпидемий гриппа повязки носят единицы.
 показати весь коментар
 
 
нехрен желтопузым было жрать собак ...

давно надо было запретить фестиваль живодеров в Юйлине, а так получите распишитесь
 показати весь коментар
 
Не поможет. Китайцев в ********* больше миллиона. А у нас с Парашей безвиз. Так китайцы хоть марлевые повязки носят
Швидкість поширення нового коронавірусу зростає, - управління охорони здоров'я Китаю - Цензор.НЕТ 7154
 показати весь коментар
 
 
Азиажопа, такое же дерьмо как и руцький мир. Ничего кроме геморроя для цивилизации. Если не *****, то очередная эпидемия
 показати весь коментар
 
 
Менше народу - більше кіслороду! 8 мільярдів людей забагато для нашої планети. 1, максимум 2 мільярда і тоді рівень життя у всіх буде як в Німеччині!
 показати весь коментар
 
 
лучше напишите . что сделали , что бы в Украину эта зараза не добралась... или как всегда " а вдруг пронесёт.."
 показати весь коментар
 
 
. Скорее всего, вирус доберется и до нас. А вот что будет дальше, никто не знает. Скорее всего, с нашей медициной у нас будет полная опа.
 показати весь коментар
 
 
Треба щось для зміцнення імунітету приймати,не чекаючи,поки та зараза до нас добереться(тьфу,тьфу)
 показати весь коментар
 
 
Поздно пить "Боржоми"...
Імунітет за пару днів не зміцниться...
 показати весь коментар
 
Це так,але краще хоч щось робити,чим сидіти і чекати ту напасть
 показати весь коментар
 
 
https://rusmonitor.com/kitajskaya-laboratoriya-kotoraya-izuchaet-samye-opasnye-patogeny-v-mire-baziruetsya-v-uhane.html?fbclid=IwAR1DKhlgt4NaAQEURVnVXsl1QZE4DncgmKqIG8jeNYn5I4QKTlPE0SkOPm0

походу шось пішло не так у китайозів на біологічному обєкті,але у всьому винні змії і кажани.А мені здається що ні,конспірація як в росії.Шось знає Сіндзепінь,раз каже про загрозу,але признатись комуняка не хоче,що вони щось мутили на тому заводі,а ті ж кажани могли просто перенести ту заразу на ринок.
 показати весь коментар
 
 
Проблема швидкого розповсюдження - досить великий інкубаційний період. Тобто, людина (по всім ознакам злорова) перетинає кордон, ходить де великі скупчення народу і навіть не здогадується, що вже розносить бацилу...
 показати весь коментар
 
 
Це Ви все правильно кажете. А тепер з практичної точки зору: хвора людина під час інкубаційного періоду має підвищену температуру, чи ні? Бо якщо не має, заходи в аропортах по пошуку заражених серед прибувших із Китаю можуть виявити лише хворих в активній фазі захворювання і пропустять в Україну хворих, що знаходяться у інкубаційному періоді. Скажіть, що Ви знаєте по цій темі?
 показати весь коментар
 
Інкубаційний період . ніяких симптомів , взагалі ніяких. Хіба що аналізи, мазки можуть щось показати
 показати весь коментар
 
Як,що Китай не просит помощи у Мировых ЦКЗ,то скорее всего, у них вже есть антидот. Швидкість поширення нового коронавірусу зростає, - управління охорони здоров'я Китаю - Цензор.НЕТ 5123
 показати весь коментар
 
 
Пекин, 26 января /Синьхуа/ -- Китай заявил, что материалы, пожертвованные из-за рубежа для борьбы с пневмонией, вызванной коронавирусом нового типа /2019-nCoV/, будут проходить по каналу быстрого таможенного оформления.

Будут приложены все усилия для обеспечения быстрого таможенного оформления импортируемых лекарств, дезинфицирующих средств, средств защиты и медицинских устройств с целью борьбы со вспышкой коронавируса нового типа, говорится в заявлении Главного таможенного управления Китая, опубликованном в воскресенье.

Главное таможенное управление распорядилось открыть "зеленый канал" и специальные окошки обслуживания на таможне на месте, чтобы ускорить таможенную очистку зарубежных пожертвований в виде медицинских материалов.
 показати весь коментар
 
 
В окошки исследование не передашь.Это должен быть, мировой консилиум включающий в себя представителей всех ведущих ЦКЗ Мира.И в передвижной лаборатории должен быть совместными усилиями разработан антидот в очаге вспышки вируса Швидкість поширення нового коронавірусу зростає, - управління охорони здоров'я Китаю - Цензор.НЕТ 1568
 показати весь коментар
 
 
повинен..

але...
ліки від подібного короновірусу(від одногорбих верблюдів) з 2012 не розроблені і досі...
 показати весь коментар
 
Пекин, 26 января /Синьхуа/ -- В Китайском центре по профилактике болезней и контролю за очагами их возникновения начали разработку вакцины против коронавируса нового типа /2019-nCoV/, сообщил источник организации в воскресенье.

В центре выделили вирус и в настоящее время идентифицируют штамм, отметил директор Государственного института по контролю и профилактике вирусных заболеваний при центре Сюй Вэньбо.

Эксперты также проводят скрининг препаратов, нацеленных на борьбу с пневмонией, вызванной коронавирусом нового типа, добавил он.
 показати весь коментар
 
Це все слова.Треба попасть на место преступления,щоб эффективно его расследовать.Изучается всё.Флора,фауна,воздух,грунт,вода.Всё могло спровоцировать вирус.Китайцы, вже пустили когось кроме себя, в очаг вспышки эпидемии? Швидкість поширення нового коронавірусу зростає, - управління охорони здоров'я Китаю - Цензор.НЕТ 3965
 показати весь коментар
 
Шас китайцы вытянут заранее приготовленный антидот и будут шантажировать западные страны.
 показати весь коментар
 
Смысла не вижу. По поводу чего шантажировать?.
 показати весь коментар
 
Пишут что уже скопытилось 112000 китаезов. 2.8 мильенов инфицировано. Брешуть небось. Или нет...
 показати весь коментар
 
112 000 смертей це неможливо..

офіційно говориться про вже 5000 інфікованих...
хоча спокійно можна множити цифру на 5.
 показати весь коментар
 
Вчера пошел прямо вал информации о том, что Китай в панике предпринимает такие беспрецедентные меры безопасности не потому, что не знает, что это за вирус, а как раз таки потому, что, наоборот, знает.
И что в этой их Ухани как раз находится биологическая лаборатория с каким-то супер-пупер высоким уровнем секретности.
Не знаю, насколько это соответствует действительности, но если эта китайская Корпорация "Амбрелла" таки устроила нам обитель зла в своем китайском Ракон Сити, то это несколько меняет ситуацию.
Можно начинать паниковать.
Мила. Ты где. Мир ждет тебя.
Впрочем, у нас есть еще одно сверхоружие против вируса.
Украина. Выпускай Владимира Александровича.
Если даже Ослик Апокалипсиса не сможет ******** этот Улей - тогда нам точно *****.
 показати весь коментар
 
 
Почему-то китайцам выгодня разгонять жахи по этому поводу.
 показати весь коментар
 
Виникає закономірне питання!
Скільки було б жителів на Землі, якби не було епібемій чуми, холери, іспанки, воєн, голодоморів, голокостів і т.д. і т.п.!
То це просто регуляція популяції людей Богом(хто не вірить в Бога хай буде Всесвітом), тому що ну дуже багато Зла принесли люди Природі!
Так що готуємось до порідіння рядів за гріхи!
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниЗа кордоном
 
 
 
 
 
 вгору