 Швидкість поширення нового коронавірусу зростає, - управління охорони здоров'я Китаю

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Гордон", про це повідомляє агентство Reuters.

За словами лідера Китаю, ситуація є "важкою".

Заступник голови державного департаменту з питань громадської безпеки Ху Цінхай зазначив на брифінгу, що Китай зіткнувся "з надзвичайно серйозною кризою громадської охорони здоров'я".

Глава державного управління охорони здоров'я КНР Ма Сяовей заявив, що новий коронавірус 2019-nCoV передається від людини людині і під час інкубаційного періоду, повідомляє 26 січня The Guardian.

Інкубаційний період нового вірусу (у цей час не виявляються симптоми захворювання) становить від одного до 14 днів.

Ма Сяовей також констатував, що швидкість поширення вірусу зростає і кількість заражених може збільшитися. Водночас він повідомив, що інформація про характеристики 2019-nCoV поки обмежена, тому незрозуміло, які ризики можуть становити подальші мутації вірусу.

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Вперше новий тип вірусу, що викликає атипову пневмонію, було підтверджено 31 грудня 2019 року в Ухані (Китай), населення якого становить понад 11 млн осіб. Початкові симптоми захворювання: підвищена температура і кашель. Багато хто з інфікованих повідомляв, що відвідували рибний ринок Хуанань або працювали там. 21 січня Національна комісія охорони здоров'я Китаю підтвердила передачу коронавірусу 2019-nCoV від людини людині. Станом на ранок 26 січня кількість загиблих від вірусу в Китаї становить 56 осіб, загалом зареєстровано 1975 підтверджених випадків пневмонії, викликаної коронавірусом. 324 людини перебувають у критичному стані, 49 осіб одужали.