 Швидкість поширення нового коронавірусу зростає, - управління охорони здоров'я Китаю

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Гордон", про це повідомляє агентство Reuters.
За словами лідера Китаю, ситуація є "важкою".
Заступник голови державного департаменту з питань громадської безпеки Ху Цінхай зазначив на брифінгу, що Китай зіткнувся "з надзвичайно серйозною кризою громадської охорони здоров'я".
Глава державного управління охорони здоров'я КНР Ма Сяовей заявив, що новий коронавірус 2019-nCoV передається від людини людині і під час інкубаційного періоду, повідомляє 26 січня The Guardian.
Інкубаційний період нового вірусу (у цей час не виявляються симптоми захворювання) становить від одного до 14 днів.
Ма Сяовей також констатував, що швидкість поширення вірусу зростає і кількість заражених може збільшитися. Водночас він повідомив, що інформація про характеристики 2019-nCoV поки обмежена, тому незрозуміло, які ризики можуть становити подальші мутації вірусу.
Вперше новий тип вірусу, що викликає атипову пневмонію, було підтверджено 31 грудня 2019 року в Ухані (Китай), населення якого становить понад 11 млн осіб. Початкові симптоми захворювання: підвищена температура і кашель. Багато хто з інфікованих повідомляв, що відвідували рибний ринок Хуанань або працювали там. 21 січня Національна комісія охорони здоров'я Китаю підтвердила передачу коронавірусу 2019-nCoV від людини людині. Станом на ранок 26 січня кількість загиблих від вірусу в Китаї становить 56 осіб, загалом зареєстровано 1975 підтверджених випадків пневмонії, викликаної коронавірусом. 324 людини перебувають у критичному стані, 49 осіб одужали.
Как пишут, сидел на лавке, тут поплохело ему что-то, и вот он уже на концерте.
То как аплодировали Путину в Иерусалиме главы многих стран, говорит о том , что человечество деградировало до черты, после которой Небо готово такое человечество перезагрузить.
Так что совсем не смішно, нужно закрьівать города наглухо если передается еще во время инкубационного периода.
Як буде протидіяти наша "медицина" всім зрозуміло.
Стане не 37 млн. мобільних телефонів, а на 2 млн. меньше.
недоїли риб і змій.
котрі доїли китайці.
А у них імунітет не загартований водярою
do not resuscitate
@Nat_anest
Интересное исследование от Lancet о ********** за первыми 41 пациентами: * первый пациент был обнаружен еще 1 декабря!!! и у него связи с рынком. Ни у кого из его окружения симптомов не было. Связь его с последующими случаями отсутсвует.
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(20)30183-5/fulltext
Ведь в Одессу сейчас возвращаются тысячи китайцев с родины после празднования НГ, а про объем товара в порт Одессы я промолчу просто.
Хихикайте дальше!
инфекции все равно ...от слова - ваще!
поэтому, береги Боженька Украину от пандемии...и массового психоза...
давно надо было запретить фестиваль живодеров в Юйлине, а так получите распишитесь
Імунітет за пару днів не зміцниться...
походу шось пішло не так у китайозів на біологічному обєкті,але у всьому винні змії і кажани.А мені здається що ні,конспірація як в росії.Шось знає Сіндзепінь,раз каже про загрозу,але признатись комуняка не хоче,що вони щось мутили на тому заводі,а ті ж кажани могли просто перенести ту заразу на ринок.
Будут приложены все усилия для обеспечения быстрого таможенного оформления импортируемых лекарств, дезинфицирующих средств, средств защиты и медицинских устройств с целью борьбы со вспышкой коронавируса нового типа, говорится в заявлении Главного таможенного управления Китая, опубликованном в воскресенье.
Главное таможенное управление распорядилось открыть "зеленый канал" и специальные окошки обслуживания на таможне на месте, чтобы ускорить таможенную очистку зарубежных пожертвований в виде медицинских материалов.
але...
ліки від подібного короновірусу(від одногорбих верблюдів) з 2012 не розроблені і досі...
В центре выделили вирус и в настоящее время идентифицируют штамм, отметил директор Государственного института по контролю и профилактике вирусных заболеваний при центре Сюй Вэньбо.
Эксперты также проводят скрининг препаратов, нацеленных на борьбу с пневмонией, вызванной коронавирусом нового типа, добавил он.
офіційно говориться про вже 5000 інфікованих...
хоча спокійно можна множити цифру на 5.
И что в этой их Ухани как раз находится биологическая лаборатория с каким-то супер-пупер высоким уровнем секретности.
Не знаю, насколько это соответствует действительности, но если эта китайская Корпорация "Амбрелла" таки устроила нам обитель зла в своем китайском Ракон Сити, то это несколько меняет ситуацию.
Можно начинать паниковать.
Мила. Ты где. Мир ждет тебя.
Впрочем, у нас есть еще одно сверхоружие против вируса.
Украина. Выпускай Владимира Александровича.
Если даже Ослик Апокалипсиса не сможет ******** этот Улей - тогда нам точно *****.
Umbrella Corp
Скільки було б жителів на Землі, якби не було епібемій чуми, холери, іспанки, воєн, голодоморів, голокостів і т.д. і т.п.!
То це просто регуляція популяції людей Богом(хто не вірить в Бога хай буде Всесвітом), тому що ну дуже багато Зла принесли люди Природі!
Так що готуємось до порідіння рядів за гріхи!