 Смертельний коронавірус із Китаю: США, Японія та Франція евакуюють своїх громадян з Уханю

Як передає Цензор.НЕТ, зокрема, агентство Reuters повідомляє, що США евакуюють весь персонал американського консульства в Ухані. Також буде надано обмежену кількість місць для інших громадян під час вильоту з міста. Частина з них зможе сісти на "єдиний рейс", який 28 січня вирушить із Уханю до Сан-Франциско.
Натомість японське видання NHK повідомило, що Міністерство закордонних справ Японії домовляється з урядом Китаю про евакуацію японських громадян з міста Ухань. Зазначається, що на п'ятницю, 24 січня, в китайському місті Ухань перебували близько 700 японців.
Евакуювати своїх громадян збирається і Франція. Як пише France24, розглядається можливість створення автобусного сполучення, яке дозволить французьким громадянам, а також їхнім сім'ям покинути Ухань. Їх будуть відвозити в інші китайські міста, де вони 14 днів перебуватимуть під карантином. МЗС Франції також створило телефон екстреного зв'язку.
Видання зазначає, що інші держави поки також ведуть переговори з китайською владою, щоб організувати евакуацію своїх громадян.
кожен, *****, вірус нашу вулицю обходе посторонь.. бо стерилізація 100%!!!
не дай бог!!!. т-т-т..
Китайская лаборатория, которая изучает «самые опасные патогены в мире» базируется в Ухане
Экология 24-янв, 03:369 3 183 0
Китайская лаборатория, которая изучает «самые опасные патогены в мире» базируется в Ухане
Лаборатория высшего уровня биологической угрозы, на территории Уханьского института вирусологии, которая изучает «самые опасные патогены в мире», базируется в городе, который стал эпицентром вспышки коронавируса 2019-nCoV в Китае.
Опасения по поводу деятельности лаборатории высказывало авторитетное американское издание Nature еще в 2017 году.
В социальных сетях уже появились предположения, авторы которых утверждают, что вирус, жертвами которого, по состоянию на вечер 23 января уже стали, как минимум, 18 человек, а количество инфицированных приближается к 700, мог родиться в лаборатории.
Еще в 2017 году журнал Nature сообщил о Медицинском научно-исследовательском институте при Университете города Ухань, где находится лаборатория уровня биобезопасности 4 (BSL-4), которая обошлась в 300 миллионов юаней (44 миллиона долларов США).
Деятельность лаборатории включала в себя программу по изучения «патогена, вызывающего атипичную пневмонию (или SARS)», что тогда побудило журналистов Nature выразить беспокойство по поводу по поводу того не могут ли вирусы, с которыми работают китайские ученые вырваться за пределы лаборатории.
В статье, в частности говорилось:
Некоторые ученые за пределами Китая беспокоятся о том, что патогенные микроорганизмы вырваться наружу, а также о возможном добавлении биологического измерения в геополитическую напряженность между Китаем и другими странами. Но китайские ученые празднуют свое вхождение в элиту микробиологи, способную бороться с величайшими биологическими угрозами в мире.
В статье также отмечается, что вирус атипичной пневмонии «бежал» с территории объектов высокого уровня защиты в Пекине несколько раз», отмечается в статье, которая приводит слова Ричарда Эбрайта, молекулярного биолога из Ратгерского университета.
Пользователи Твиттер уже задаются вопросом - не может ли лаборатория в Ухане «китайской версией Umbrella Corp», (ссылка на фармацевтическую компанию во Вселенной Resident Evil, которая тайно разработала био-оружие, которое вырвавшись наружу привело мир к катастрофе. - Ред.)
Некоторые даже пишут, что расположение исследовательского центра в Ухане «подталкивает к неизбежному вопросу, не является ли эпидемия коронавируса оружейным вирусом, который только что сбежал из лаборатории».
Официальное объяснение эпидемии заключается в том, что коронавирус возник с нелегального рынка морепродуктов в Ухане, который по словам властей «проводил незаконные операции с дикими животными».
Впрочем, учитывая тот факт, что на эпицентром распространения инфекции являлся рынок живой природы в Ухане, где для употребления в пищу продавались летучие мыши и змеи, а экперты-вирусологи утверждают, что 2019-nCoV является мутацией вируса, свойственного летучим мышам и змеям, именно это объяснение по-прежнему остается наиболее вероятным.
Тем временем, власти Китая закрыли на карантин уже 7-й по счету город.
«В последнюю пятницу марта 1979 года, когда производство спор сибирской язвы было временно приостановлено, один из работников лаборатории снял загрязнённый фильтр, предотвращавший выброс спор в окружающее пространство. Он оставил об этом записку, однако не сделал полагающейся записи в журнале. Начальник следующей смены включил оборудование, и только через несколько часов было обнаружено, что фильтр не установлен. Канатжан Алибеков (одна из ключевых фигур в советском проекте по созданию биологического оружия) даже называет имя виновника - Николай Чернышев. Чернышев не понес никакого наказания за смерть десятков невинных людей и впоследствии работал на секретном заводе в Степногорске[4]. Тем не менее, вину конкретно Чернышева доказать невозможно, в отличие от самого факта аварии. »
https://ru.wikipedia.org/wiki/Эпидемия_сибирской_язвы_в_Свердловске
Как ВСЄ в СССР зналі, на самом дєлє СПІД прідумалі США.
А єщє самєй самєй, СПІД ВИДУМАЛІ фамкомпаніїї, чтоп тянуть с людєй бабло.
И как это может быть употребление в сыром виде змей илетучих мышей, если в традиционной китайской кулинарии термической обработке подвергаются все продукты?
Если не дай Бог этот вирус и достигнет Украины, то наш народный президент Владимир Александрович Зеленский блокирует проблему на раз..., - его воля, интеллект, его мощная команда не оставляет вирусу ни одного шанса..
Расслабляемся малороссы и продолжаем смотреть Квартал 95...
Все буде ОК...
Нет, чтобы вывезти в другие районы Китая на временный карантин...
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Вчені виявили в пробах льоду з Тибету віком 15 тисяч років 28 вірусів, невідомих науці.
Про це повідомляє Live Science із посиланням на роботи вчених.
Проби льоду зібрали у 2015 році вчені з США та Китаю, для цього вони просвердлили 50 метрів льодовика на Тибеті. При свердлінні та транспортуванні поверхня частина проб була забруднена бактеріями, досліджувалася внутрішня частина зразків.
Лід помістили до холодної кімнати з температурою -5 градусів за Цельсієм і використовували стерильну стрічкову пилку для зрізання по півсантиметра з зовнішнього шару проб. Потім лід промили етанолом і оплавили ще по 0,5 сантиметрів.
У результаті вчені промили зразки стерильною водою, переконавшись, що вони не заражені іншими бактеріями та вірусами. У них були знайдені 28 невідомих вірусів.
Дослідники зазначили, що через танення льодовиків по всьому світу зразки стародавніх вірусів надалі можуть бути втрачені. Також через глобальне потепління невідомі патогени можуть потрапити в навколишнє середовище і завдати шкоди здоров'ю і життю людей.
На момент карантинного закрытия г. Ухань (КНР) в нем находилось минимум 43 украинских студента обучающихся по различным обменным программам. (Информация группы внешнего мониторинга tZE inform .)
Тут соевые схемы не канают!
НО ШО ТО АМЕРИКАНЦЫ СОВСЕМ НЕСОГЛАСНЫ СО ,,СВЕТИЛОМ МИРОВОЙ МЕДИЦИНЫ", ,,ПРОХВЕСОРОМ-АКАДЕМИКОМ" ПО ПРОТИРАНИЮ РЕНГЕН АППАРАТА УЛЯНКОЙ СУПРУН. 😂😅😂
"though conditions in Wuhan - where overcrowded hospitals are short of basic supplies - have led to speculation the outbreak may be far worse."
А Красный Крест КНР не предложил помощь?