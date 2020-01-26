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 Смертельний коронавірус із Китаю: США, Японія та Франція евакуюють своїх громадян з Уханю

США, Японія та Франція оголосили про початок евакуації своїх громадян із китайського міста Ухань, яке є епіцентром поширення смертельного коронавірусу.

Як передає Цензор.НЕТ, зокрема, агентство Reuters повідомляє, що США евакуюють весь персонал американського консульства в Ухані. Також буде надано обмежену кількість місць для інших громадян під час вильоту з міста. Частина з них зможе сісти на "єдиний рейс", який 28 січня вирушить із Уханю до Сан-Франциско.

Натомість японське видання NHK повідомило, що Міністерство закордонних справ Японії домовляється з урядом Китаю про евакуацію японських громадян з міста Ухань. Зазначається, що на п'ятницю, 24 січня, в китайському місті Ухань перебували близько 700 японців.

Евакуювати своїх громадян збирається і Франція. Як пише France24, розглядається можливість створення автобусного сполучення, яке дозволить французьким громадянам, а також їхнім сім'ям покинути Ухань. Їх будуть відвозити в інші китайські міста, де вони 14 днів перебуватимуть під карантином. МЗС Франції також створило телефон екстреного зв'язку.

Видання зазначає, що інші держави поки також ведуть переговори з китайською владою, щоб організувати евакуацію своїх громадян.

Читайте також: Від коронавірусу в Китаї померли вже 56 людей, заражених - близько 2000

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3171920
 
 
 Топ коментарі
 
Эт точно.. хавают всё что движется и ползает а потом - ой
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Вот еще версия:
Китайская лаборатория, которая изучает «самые опасные патогены в мире» базируется в Ухане
Экология 24-янв, 03:369 3 183 0
Китайская лаборатория, которая изучает «самые опасные патогены в мире» базируется в Ухане

Лаборатория высшего уровня биологической угрозы, на территории Уханьского института вирусологии, которая изучает «самые опасные патогены в мире», базируется в городе, который стал эпицентром вспышки коронавируса 2019-nCoV в Китае.

Опасения по поводу деятельности лаборатории высказывало авторитетное американское издание Nature еще в 2017 году.

В социальных сетях уже появились предположения, авторы которых утверждают, что вирус, жертвами которого, по состоянию на вечер 23 января уже стали, как минимум, 18 человек, а количество инфицированных приближается к 700, мог родиться в лаборатории.

Еще в 2017 году журнал Nature сообщил о Медицинском научно-исследовательском институте при Университете города Ухань, где находится лаборатория уровня биобезопасности 4 (BSL-4), которая обошлась в 300 миллионов юаней (44 миллиона долларов США).

Деятельность лаборатории включала в себя программу по изучения «патогена, вызывающего атипичную пневмонию (или SARS)», что тогда побудило журналистов Nature выразить беспокойство по поводу по поводу того не могут ли вирусы, с которыми работают китайские ученые вырваться за пределы лаборатории.

В статье, в частности говорилось:

Некоторые ученые за пределами Китая беспокоятся о том, что патогенные микроорганизмы вырваться наружу, а также о возможном добавлении биологического измерения в геополитическую напряженность между Китаем и другими странами. Но китайские ученые празднуют свое вхождение в элиту микробиологи, способную бороться с величайшими биологическими угрозами в мире.

В статье также отмечается, что вирус атипичной пневмонии «бежал» с территории объектов высокого уровня защиты в Пекине несколько раз», отмечается в статье, которая приводит слова Ричарда Эбрайта, молекулярного биолога из Ратгерского университета.

Пользователи Твиттер уже задаются вопросом - не может ли лаборатория в Ухане «китайской версией Umbrella Corp», (ссылка на фармацевтическую компанию во Вселенной Resident Evil, которая тайно разработала био-оружие, которое вырвавшись наружу привело мир к катастрофе. - Ред.)

Некоторые даже пишут, что расположение исследовательского центра в Ухане «подталкивает к неизбежному вопросу, не является ли эпидемия коронавируса оружейным вирусом, который только что сбежал из лаборатории».

Официальное объяснение эпидемии заключается в том, что коронавирус возник с нелегального рынка морепродуктов в Ухане, который по словам властей «проводил незаконные операции с дикими животными».

Впрочем, учитывая тот факт, что на эпицентром распространения инфекции являлся рынок живой природы в Ухане, где для употребления в пищу продавались летучие мыши и змеи, а экперты-вирусологи утверждают, что 2019-nCoV является мутацией вируса, свойственного летучим мышам и змеям, именно это объяснение по-прежнему остается наиболее вероятным.

Тем временем, власти Китая закрыли на карантин уже 7-й по счету город.
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в прессе пишут, что возможным источником появления вируса, стала потребление сырого мяса и крови змей, в крови которых жили животные вирусы, но при взаимодействии с человеческой кровью, они (вирусы) мутировали и стали хищниками..
не дай бог!!!. т-т-т..
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Тепер і українцям треба готуватися,що треба знати як лікувати інфікованих цим короновірусом.
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Все як завжди: горілка, сало, цибуля, часник для профілактики.
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в мене на дачи (під Черкасами), сусід жене самогон 55% на джерельної воді..
кожен, *****, вірус нашу вулицю обходе посторонь.. бо стерилізація 100%!!!
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Нашел кому про сало рассказывать! Смертельный коронавирус из Китая: США, Япония и Франция эвакуируют своих граждан из Уханя - Цензор.НЕТ 5391
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Сало буває не тільки свиняче. Цибуля і часник природні антибіотики.
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никогда не слышал о другом сале, которое точно также употребляли бы в пищу в сыром виде, как свиное
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в прессе пишут, что возможным источником появления вируса, стала потребление сырого мяса и крови змей, в крови которых жили животные вирусы, но при взаимодействии с человеческой кровью, они (вирусы) мутировали и стали хищниками..
не дай бог!!!. т-т-т..
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Эт точно.. хавают всё что движется и ползает а потом - ой
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А також джерелом короновірусу був місцевий ринок морепродуктів. Враховуючи забруднення моря біля Китаю, там може бути багато різних вірусів.
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Вот еще версия:
Китайская лаборатория, которая изучает «самые опасные патогены в мире» базируется в Ухане
Экология 24-янв, 03:369 3 183 0
Китайская лаборатория, которая изучает «самые опасные патогены в мире» базируется в Ухане

Лаборатория высшего уровня биологической угрозы, на территории Уханьского института вирусологии, которая изучает «самые опасные патогены в мире», базируется в городе, который стал эпицентром вспышки коронавируса 2019-nCoV в Китае.

Опасения по поводу деятельности лаборатории высказывало авторитетное американское издание Nature еще в 2017 году.

В социальных сетях уже появились предположения, авторы которых утверждают, что вирус, жертвами которого, по состоянию на вечер 23 января уже стали, как минимум, 18 человек, а количество инфицированных приближается к 700, мог родиться в лаборатории.

Еще в 2017 году журнал Nature сообщил о Медицинском научно-исследовательском институте при Университете города Ухань, где находится лаборатория уровня биобезопасности 4 (BSL-4), которая обошлась в 300 миллионов юаней (44 миллиона долларов США).

Деятельность лаборатории включала в себя программу по изучения «патогена, вызывающего атипичную пневмонию (или SARS)», что тогда побудило журналистов Nature выразить беспокойство по поводу по поводу того не могут ли вирусы, с которыми работают китайские ученые вырваться за пределы лаборатории.

В статье, в частности говорилось:

Некоторые ученые за пределами Китая беспокоятся о том, что патогенные микроорганизмы вырваться наружу, а также о возможном добавлении биологического измерения в геополитическую напряженность между Китаем и другими странами. Но китайские ученые празднуют свое вхождение в элиту микробиологи, способную бороться с величайшими биологическими угрозами в мире.

В статье также отмечается, что вирус атипичной пневмонии «бежал» с территории объектов высокого уровня защиты в Пекине несколько раз», отмечается в статье, которая приводит слова Ричарда Эбрайта, молекулярного биолога из Ратгерского университета.

Пользователи Твиттер уже задаются вопросом - не может ли лаборатория в Ухане «китайской версией Umbrella Corp», (ссылка на фармацевтическую компанию во Вселенной Resident Evil, которая тайно разработала био-оружие, которое вырвавшись наружу привело мир к катастрофе. - Ред.)

Некоторые даже пишут, что расположение исследовательского центра в Ухане «подталкивает к неизбежному вопросу, не является ли эпидемия коронавируса оружейным вирусом, который только что сбежал из лаборатории».

Официальное объяснение эпидемии заключается в том, что коронавирус возник с нелегального рынка морепродуктов в Ухане, который по словам властей «проводил незаконные операции с дикими животными».

Впрочем, учитывая тот факт, что на эпицентром распространения инфекции являлся рынок живой природы в Ухане, где для употребления в пищу продавались летучие мыши и змеи, а экперты-вирусологи утверждают, что 2019-nCoV является мутацией вируса, свойственного летучим мышам и змеям, именно это объяснение по-прежнему остается наиболее вероятным.

Тем временем, власти Китая закрыли на карантин уже 7-й по счету город.
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Думаю, что версия про искусственное происхождение - наиболее реальная. Естественно, что утечку попытаются скрыть другой версией - заражение от животных (как было в свое время с ВИЧ)
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«Эпидемия сибирской язвы в Свердловске - вспышка заболеваний сибирской язвой, произошедшая в Свердловске (ныне Екатеринбург) в 1979 году.
«В последнюю пятницу марта 1979 года, когда производство спор сибирской язвы было временно приостановлено, один из работников лаборатории снял загрязнённый фильтр, предотвращавший выброс спор в окружающее пространство. Он оставил об этом записку, однако не сделал полагающейся записи в журнале. Начальник следующей смены включил оборудование, и только через несколько часов было обнаружено, что фильтр не установлен. Канатжан Алибеков (одна из ключевых фигур в советском проекте по созданию биологического оружия) даже называет имя виновника - Николай Чернышев. Чернышев не понес никакого наказания за смерть десятков невинных людей и впоследствии работал на секретном заводе в Степногорске[4]. Тем не менее, вину конкретно Чернышева доказать невозможно, в отличие от самого факта аварии. »
https://ru.wikipedia.org/wiki/Эпидемия_сибирской_язвы_в_Свердловске
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Эпидемия сибирской язвы в Свердловске в апреле 1979 года доказала непригодность Свердловска-19, находящегося в самом центре крупного города, к масштабному развёртыванию производства боевых рецептур. Поэтому в 1982 году в 10 километрах от города Степногорск был построен завод по промышленному производству сибиреязвенной культуры мощностью приблизительно 400 т. в год. Подземные бункеры позволяли хранить 550 т. сибиреязвенной культуры, имелись приспособления для снаряжения боеголовок. На предприятии в 1990 году работало приблизительно 500 человек[2]. В 1989 году под руководством К. Б. Алибекова в Степногорске были проведены испытания «варианта У» вируса Марбург[3] Это обозначение штамм получил от фамилии Николая Устинова, погибшего в результате случайного заражения; в результате пассажа in vivo в организм Устинова вирус значительно повысил свою вирулентность. По результатам испытаний «вариант У» был принят на вооружение[4].
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А что там со СПИДом? Я до сих пор считаю, что это продукт половой связи негров с приматами... Отстал от жизни?
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Дадада.
Как ВСЄ в СССР зналі, на самом дєлє СПІД прідумалі США.
А єщє самєй самєй, СПІД ВИДУМАЛІ фамкомпаніїї, чтоп тянуть с людєй бабло.
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"нелегальный рынок морепродуктов в Ухане" - какой может быть "нелегальный" рынок в стране, обвешанной видео-камерами круглосуточного наблюдения, как елка - игрушками?
И как это может быть употребление в сыром виде змей илетучих мышей, если в традиционной китайской кулинарии термической обработке подвергаются все продукты?
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Я бачив, що іноді китайці не смажать чи варять, а їдять сире. Китайська кухня відрізняється в різних провінціях, бо там живуть люди різних національностей.
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Писали бы честно - крышуемый рынок, антисанитарный.
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Шокирующая азия. Странное мышление. Поведение. И их последствия.
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По недостоверной последней информации,вирус был привит к порохоботам ))
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За достовірною інформацією зебіли і є самим короновірусом.
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капец вирусу.... Смертельний коронавірус із Китаю: США, Японія та Франція евакуюють своїх громадян з Уханю - Цензор.НЕТ 6144
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нам переживать не о чем...
Если не дай Бог этот вирус и достигнет Украины, то наш народный президент Владимир Александрович Зеленский блокирует проблему на раз..., - его воля, интеллект, его мощная команда не оставляет вирусу ни одного шанса..
Расслабляемся малороссы и продолжаем смотреть Квартал 95...
Все буде ОК... Смертельный коронавирус из Китая: США, Япония и Франция эвакуируют своих граждан из Уханя - Цензор.НЕТ 3375
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тут главное туроператоров прикрутить...ибо начнут на человеческой слабости и жадности играть, опускать цены на туры в Китай...а любителей халявы, никакой коронавирус не страшит... еще и детей потянут яжематери...
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Сри,ту,ван - инфицирован Хасан ))
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Так, але тобі треба вивчити українську мову, росіянин. Є різниця між словами йди і прийди.
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Ща потянут вирус с эвакуированными по всему миру.
Нет, чтобы вывезти в другие районы Китая на временный карантин...
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Как пишет France24, рассматривается возможность создания автобусного сообщения, которое позволит французским гражданам, а также их семьям, покинуть Ухань. Их будут отвозить в другие китайские города, где они 14 дней будут находиться под карантином. Источник: https://censor.net.ua/n3171920
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Терміново відправити з візитом в Ухань Вофку Членограя разом з усією його Зє-командою . Заразу заразою лікують
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суперечливо...))) класика навпаки - зараза до зарази не пристаэ ))))
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лучше боевых пепиков - им никакой вирус не страшен, уничтожат заклинаниями из методичек (кстати, первый уже начал экспериментировать, чуть выше уже заклинания написал)
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Какая-то очень нездоровая хрень там происходит. Нам что то не договаривают
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Я на рахунок того що вони вивозять людей в карантин, а не тупо забирають додому можливих хворих.
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Бо бояться заразитися. Один із відомих французьких епідеміологів - Мішель Ностродамус був євреєм. І зараз теж їм хтось це підказав.
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Думаю, що ризику нема. Ловлять жаб на Закарпатті, а потім заморожують їхні лапки. Потім французи їх варять...
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У ЛЬОДОВИКАХ ТИБЕТУ ВЧЕНІ ЗНАЙШЛИ 28 ВІРУСІВ, НЕВІДОМИХ НАУЦІ

Вчені виявили в пробах льоду з Тибету віком 15 тисяч років 28 вірусів, невідомих науці.

Про це повідомляє Live Science із посиланням на роботи вчених.

Проби льоду зібрали у 2015 році вчені з США та Китаю, для цього вони просвердлили 50 метрів льодовика на Тибеті. При свердлінні та транспортуванні поверхня частина проб була забруднена бактеріями, досліджувалася внутрішня частина зразків.

Лід помістили до холодної кімнати з температурою -5 градусів за Цельсієм і використовували стерильну стрічкову пилку для зрізання по півсантиметра з зовнішнього шару проб. Потім лід промили етанолом і оплавили ще по 0,5 сантиметрів.

У результаті вчені промили зразки стерильною водою, переконавшись, що вони не заражені іншими бактеріями та вірусами. У них були знайдені 28 невідомих вірусів.

Дослідники зазначили, що через танення льодовиків по всьому світу зразки стародавніх вірусів надалі можуть бути втрачені. Також через глобальне потепління невідомі патогени можуть потрапити в навколишнє середовище і завдати шкоди здоров'ю і життю людей.
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Кто то искуственно создал этот вирус, чтобы уничтожить население планеты. Смертельний коронавірус із Китаю: США, Японія та Франція евакуюють своїх громадян з Уханю - Цензор.НЕТ 260
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tZE inform‏ @tZEinform 21 ч.21 час назад

На момент карантинного закрытия г. Ухань (КНР) в нем находилось минимум 43 украинских студента обучающихся по различным обменным программам. (Информация группы внешнего мониторинга tZE inform .)
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Фармацевтические корпорации сами создали этот вирус , а сейчас деньги будут на лекарствах=в от и вся история .
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Круз помер, місце апологета кінція світу вільне.
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А чому ж ти не думав, коли 21.04.2019 голосував...
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И вся эта срань лезет по миру из китая - ну сними там понятно - почти полтора миллиарда, но мы то здесь причём.
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Зеля случаем в Китай не слетал бабки прятать? А то как-то там тревожно стало... Смертельний коронавірус із Китаю: США, Японія та Франція евакуюють своїх громадян з Уханю - Цензор.НЕТ 1338
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А ,,ДОКТОР СМЕРТЬ" В УКРАИНЕ УЖЕ ОТЛИЧИЛАСЬ СВОЕЙ ТУПОСТЬЮ ЗАЯВИВ ШО ВИРУС ДЕЙСТВУЕТ ТОЛЬКО НА ПЕНСИОНЕРОВ, ЧЕМ ТАКИ ОБРАДОВАЛА УКРАИНСКИЙ ПЕНСИОННЫЙ ФОНД И МИНЗДРАВ, ТУТ ЖЕ ЗАЯВИВШИЕ ШО ОБЪЯВЛЯТЬ ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКУЮ СИТУАЦИЮ В УКРАИНЕ НЕБУДУТ... 😂😅😂
НО ШО ТО АМЕРИКАНЦЫ СОВСЕМ НЕСОГЛАСНЫ СО ,,СВЕТИЛОМ МИРОВОЙ МЕДИЦИНЫ", ,,ПРОХВЕСОРОМ-АКАДЕМИКОМ" ПО ПРОТИРАНИЮ РЕНГЕН АППАРАТА УЛЯНКОЙ СУПРУН. 😂😅😂
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Вона сказала що вірус діє на людей з слабким імунітетом і повторила цифри КНР що більша частина загиблих, люди похилого віку. Мала сказати що загинули спортсмени у віці 20 років?
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Почитала нашу, австралийскую прессу. Пишут, что в госпиталях Уханя трудности с базовыми расходниками:
"though conditions in Wuhan - where overcrowded hospitals are short of basic supplies - have led to speculation the outbreak may be far worse."

А Красный Крест КНР не предложил помощь?
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засылайте Милу Йовович, в Ухань, там походу, проснулась корпорация Амбрелла))
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