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Все про:обстріл (5917) Донбас (13107) втрати (1546)

 1 український воїн загинув унаслідок ворожих обстрілів вранці 26 січня, - пресцентр ОС

Вранці 26 січня унаслідок прицільного ворожого обстрілу в зоні проведення ООС загинув український військовослужбовець.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.

"Вранці 26 січня, коли вільні від чергування військовослужбовці готувалися до недільного богослужіння, окупанти здійснили потужний обстріл позицій українських захисників у районі населених пунктів Новотошківське, Оріхове, Красногорівка та Лебединське, застосувавши БМП, гранатомети різних систем і заборонені Мінськими домовленостями міномети калібру 120 і 82 мм.

На жаль, унаслідок прицільного вогню російсько-окупаційних військ сьогодні вранці зазнав несумісних із життям поранень один наш воїн", - йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що у відповідь на ворожу активність українські військовослужбовці застосували чергові вогневі засоби, без відкриття вогню із заборонених видів зброї.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3171919
 
 
 Топ коментарі
 
Суки!!!
Горіть у пеклі москалі! 1 украинский воин погиб в результате вражеских обстрелов утром 26 января, - пресс-центр ОС - Цензор.НЕТ 6682
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"Просто перестать стрелять"... Відвели важкі озброєння, тепер нема чим дати адекватну відповідь, чи навіть на упередження дати...
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Знайомий патрульний із Центральної України, відправлений у командировку в Золоте, повідомляв що трьохсоті у ЗСУ БАГАТЬМА ДЕСЯТКАМИ відправляються у госпіталі .
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"Просто перестать стрелять"... Відвели важкі озброєння, тепер нема чим дати адекватну відповідь, чи навіть на упередження дати...
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Війна на Донбасі не є так званою громадянською війною, чи конфліктом. В них є термін, а саме - "збройний конфлікт військової інтенсивності", - вважає військовий експерт Олег Жданов. Пропонується ознайомитися із деякими його міркуваннями в блозі Gazeta.ua
"События на Донбассе не является так называемой гражданской войной, или конфликтом. У них есть срок, а именно - "вооруженный конфликт военной интенсивности"". "Он продолжается благодаря такому огневому воздействию - мы несем потери и ощущаем политическое и социальное давление со стороны РФ. Хотя Зеленский договорился, но с кем? С Россией. Да, но представитель Путина Дмитрий Песков заявил, что РФ не является стороной конфликта и поэтому не гарантирует выполнение договоренностей, тем самым они сняли себя политическую ответственность за все, что творится на Донбассе. А Зеленский и его команда до сих пор не определились с тем, кто вторая сторона конфликта, с которыми мы ведем военные действия, более того, они до сих пор не определились с тем, есть ли военные действия, или нет? Потому что если это граждане Украины, то это гражданская война, а если это русские, то это вторжение. Этого до сих пор он не признал", - додає експерт.
Росіяни задіяли проти нас артилерію. "Почему-то господин Зеленский решил, что, если отвести войска будет мир. А я говорю, что в таком случае надо разводить войска на 150 км, потому что РСЗО "Смерч", российского производства поражают цели на 150 км. Кстати, в Золотом интересно получилось: после разведения российские минометы 86 калибра до нас не достают, и русские задействовали гаубицы 120 калибра. Новые позиции ЗСУ оборудованы плохо и поэтому мы имеем такие потери", - каже він.

https://gazeta.ua/ru/articles/donbas/_sobytiya-na-donbasse-ne-yavlyaetsya-tak-nazyvaemoj-grazhdanskoj-vojnoj-ili-konfliktom-zdanov/948548
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ради справедливости при Петре не отдавали серые зона и с праздниками не поздравляли, ровно как и не летали чартером через Мацкву.
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Будь-ласка, заведіть в гугл, для прикладу, слова "порошенко росія війна" і ви самі отримаєте безліч підтверджень (або: спростувань вашого цинізму - це вже як подивитися) про те, як Порошенко висловлювався, для прикладу: https://www.bbc.com/ukrainian/politics/2015/05/150519_poroshenko_interview_ms
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Давайте НЕ будем однобоко смотреть на одну и ту же проблему)

Если Вы и эти слова принимаете за цинизм, то, ок, пусть для Вас так и будет) Спасибо).
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таким же цинніком свого часу був і зебіл, військовий експерт Олег Жданов, слова якого я наводив вище. Але, після того, як він не отримав жодної посади після виборів - почав говорити правду. А ви, видать - отримали бажане.
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да что Вы! Они ведь написали, что применяли дежурное оружие а вот что ЭТО такое оружие
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максимум - кулемети калібру 12,8. Так виходить...
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І знову "в районі Орєхово", де Зєля війська розвів. Не інакше, як диверсія Зєлєнскому робить. Моя особиста думка - потрібно зайняти старі позиції. Бо втрати вже критичні саме на цій ділянці. А паскуди, у яких немає Бога в серці, горіти уть у пеклі. І можливо, пекло для них буде ще на землі.
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Как занять,если блиндажи разобрали уже?Зебилов предупреждали что так будет но они ж у нас миролюбивые нелохи
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Не поленитесь, посмотрите сепарские сайты - они все сообщают, что по западной и северной части Донецка по районам Спартак, Путиловка, Вольво-центр "работает" украинская арта, причём нехило так работает!
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ну а ти зеленського, де він був тоді. випадково не на росії з танцюльками?
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Кто, ты? То такое, тебе с этим жить.
Так всё-таки, Какую госдолжность тогда занимал Зеленский?
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у мене убд є, видане в 2015 році, а в тебе воєн? це по перше, а по друге ми розмовляли про хомчака, все надіюсь знаєш про нього?
3 июля 2014 года Верховная Рада поддержала кандидатуру генерал-полковника Валерия Гелетея на должность министра обороны Украины. За назначение Гелетея проголосовали 260 народных депутатов. Кандидатуру Гелетея в среду вечером внес на утверждение парламента президент Украины Петр Порошенко, который лично приехал в Раду представлять кандидата.

5 сентября фракция партии «Батькивщина» в верховной Раде обратилась к Петру Порошенко с призывом уволить Валерия Гелетея с должности министра обороны из-за допущенных просчётов высшего руководства во время боёв под Иловайском, неудовлетворительной организации тылового обеспечения АТО, бесхозяйственности и коррупции, а также публичной критики командиров добровольческих батальонов[25]. В ответ министр 8 октября обратился в суд, потребовав от Юлии Тимошенко извиниться перед украинскими военнослужащими за свои заявления[26].
12 октября 2014 года Пётр Порошенко удовлетворил поданный Валерием Гелетеем рапорт об отставке. По мнению президента, идея о смене главы Минобороны и ряд других кадровых решений серьезно усилят силовые структуры и укрепят обороноспособность Украины[16].
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близько 11-ї години противник з боку населеного пункту Березівське обстріляв опорні пункти підрозділів Об'єднаних сил біля Оріхового - зі 120-го міномету, автоматичних станкових і ручних протитанкових гранатометів, та Новотошківського - з міномету калібру 120 мм.

ЭТО возле Золотого. Стрелять запрещено зеленым ослом.
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Зеленський в Польщу поїхав, туди не долетить.
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