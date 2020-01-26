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 За тиждень піротехніки ДСНС обстежили 34 га території, знешкодили 241 вибухонебезпечний предмет, - пресцентр ОС. ФОТО

За минулий тиждень піротехнічні підрозділи ДСНС зі складу Об'єднаних сил обстежили 34 га території, вилучили і знешкодили 241 вибухонебезпечний предмет.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.

За тиждень піротехніки ДСНС обстежили 34 га території, знешкодили 241 вибухонебезпечний предмет, - пресцентр ОС 01

Загалом від початку проведення ООС піротехнічні підрозділи залучалися 6 112 разів, обстежено 6 731,64 га території та 17,5 га акваторії, вилучено та знищено 33 838 вибухонебезпечних предметів.

За тиждень піротехніки ДСНС обстежили 34 га території, знешкодили 241 вибухонебезпечний предмет, - пресцентр ОС 02
За тиждень піротехніки ДСНС обстежили 34 га території, знешкодили 241 вибухонебезпечний предмет, - пресцентр ОС 03

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Упродовж тижня в районі проведення операції Об'єднаних сил надзвичайних ситуацій не виникало. На території Донецької та Луганської областей відбулося 59 пожеж, під час яких врятовано двох осіб, на пожежах загинуло 6 осіб, ще 2 людини зазнали травм.

У пунктах надання допомоги населенню, розташованих на території контрольних пунктів в'їзду-виїзду рятувальниками було надано медичну та психологічну допомогу 984 особам.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3171917
 
   
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