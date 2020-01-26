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Все про:спростування (80) спорт (795) Міністерство культури, молоді та спорту (19)

 У Міністерстві культури, молоді та спорту спростували переговори з Росією щодо проведення спільного ЧЄ з гандболу

Інформація про нібито переговори з Росією щодо можливого проведення спільного жіночого чемпіонату Європи з гандболу у 2026 році не відповідає дійсності.

Як передає Цензор.НЕТ, відповідну заяву Міністерства культури, молоді та спорту, а також Федерації гандболу України опубліковано на сторінці міністерства у фейсбуці.

"Представники російських медіа поширили інформацію щодо подачі спільної заявки з Україною на проведення жіночого чемпіонату Європи з гандболу в 2026 році. Від імені Міністерства культури, молоді та спорту України, а також Федерації гандболу України повідомляємо, що ми не вели та не ведемо жодних перемовин про проведення спільних чемпіонатів із представниками Російської Федерації.

Інформація щодо можливості подання заявки на проведення жіночого чемпіонату Європи з гандболу у 2026 році не є достовірною. Неприйнятно проводити спільні заходи із країною-агресором".

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3171916
 
 
 Топ коментарі
 
на таке панове треба реагувати одразу, а не після того як його тиражують. І я в тому числі тут на Цензорі. ЯК, які перемовини?
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Зараз ЗЕлепуха з бурятом подзвонять і підете грати як миленькі! В Министерстве и Федерации опровергли переговоры с Россией о проведении совместного ЧЕ по гандболу - Цензор.НЕТ 3076
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на таке панове треба реагувати одразу, а не після того як його тиражують. І я в тому числі тут на Цензорі. ЯК, які перемовини?
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Мріють, але маскуються сцуки зєльєниє.
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#Слухи
Сейчас в СМИ вышла информация, что Россия обсуждает с Украиной заявку о проведении совместного чемпионата Европы-2026 по гандболу среди женщин.
Наш источник в Офисе Президента сообщает, что по этой инициативе уже отказано россиянам.
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Значит, предложение о совместном с Московией ЧЕ-2026 поступило, было принято и рассмотрено в ОПУ(Зе)!!!!
Самое пикантное в том, что в Украине нет дворцов спорта, вмещающих более 5000 зрителей и более. Самый приличный - в Запорожье (3500).
Эта идея (женский ЧЕ в Украине) всплыла еще в 2005-м году, когда президентом ФГУ назначили некоего г-на по фамилии Миленький...
Этот даже правил игры в гандбол не знал...
Но было желание "пилить бабло" на строительстве дворцов спорта...
Теперь кто-то возбудил эту тему в ОПУ(Зе).
Турбулентный режим, однако...
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Тактика злодіїв, яких спіймано на гарячому.
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«-А помнішь, как ти пяний упал в рєчку?
-І кєпка поплила по рєкє?
-Ага.
- Нє, нє я »(с)
«Свадьба в Маліновкє»
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Зараз ЗЕлепуха з бурятом подзвонять і підете грати як миленькі!
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Поки нема але побачимо як далі все розвиватиметься.Не думаю що їх Порох заставлятиме грати з кацапами .. В Министерстве и Федерации опровергли переговоры с Россией о проведении совместного ЧЕ по гандболу - Цензор.НЕТ 5919
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Неприемлемо проводить совместные мероприятия со страной-агрессором".Источник: https://censor.net.ua/n3171916

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Це буде називатися "акт прімірєнія" Бо інакше портнов в суд подасть на кожного гравця ! В Министерстве и Федерации опровергли переговоры с Россией о проведении совместного ЧЕ по гандболу - Цензор.НЕТ 6833
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Подумать только, Украина когда-то была страной гандбола.
Украинский гандбол явился первым в мире законченным вариантом игры спортивной направленности. Первая официальная игра спортивных гандбольных команд состоялась в 1910 г., в Харькове, а в 1918 г. там была организована «гандбольная лига».
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Взагалі-то всім інфам з касапії не слід довіряти, а належить перевіряти.
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Ан Мур воно то так але саме з кацапських змі ми дізналися що підписали формулу штаймаера наші хотіли не палитися і приховували а потім коли всі узнали з рос медіа прийшосся признатися і нам
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вчорашня українська змішана естафетна команда(10 місце) у Поклюці була дискваліфікована..

кажуть за допінг у сечі Тищенко..
от тільки не змогли його поки що класифікувати В Министерстве и Федерации опровергли переговоры с Россией о проведении совместного ЧЕ по гандболу - Цензор.НЕТ 279 В Министерстве и Федерации опровергли переговоры с Россией о проведении совместного ЧЕ по гандболу - Цензор.НЕТ 279
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Между прочим женский Спартак Киев до сих пор самый титулованный клуб в истории гандбола. 13 раз выигрывал Кубок европейских чемпионов.
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Представители российских медиа распространили информацию / Ещё неопровергнутая Министерством информация росСМИ 2015г. Распятый мальчик. Обглоданные снегири. Каннибализм (за неимением снегирей) в одесском Доме профсоюзов. 12-летний мальчик-разведчик, назначенный мишенью для ракет. После того, как экипаж украинских танков загрузился, люки заваривают, чтобы они не сбежали. Натовские негры воруют из захваченных сёл телевизоры и закрутки.Зомбирование населения Украины с помощью водопроводной воды.1-я кавалерийская дивизия (США) высадилась в Мариуполе и под видом украинских войск начинает наступление на Ростов. Свидетельства режиссёра Говорухина о бандеровцах на Одесской киностудии в 1960-1970-х. Одессит выбросил бабушку с балкона под крики "Слава Украине".
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