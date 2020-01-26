 У Міністерстві культури, молоді та спорту спростували переговори з Росією щодо проведення спільного ЧЄ з гандболу

Як передає Цензор.НЕТ, відповідну заяву Міністерства культури, молоді та спорту, а також Федерації гандболу України опубліковано на сторінці міністерства у фейсбуці.
"Представники російських медіа поширили інформацію щодо подачі спільної заявки з Україною на проведення жіночого чемпіонату Європи з гандболу в 2026 році. Від імені Міністерства культури, молоді та спорту України, а також Федерації гандболу України повідомляємо, що ми не вели та не ведемо жодних перемовин про проведення спільних чемпіонатів із представниками Російської Федерації.
Інформація щодо можливості подання заявки на проведення жіночого чемпіонату Європи з гандболу у 2026 році не є достовірною. Неприйнятно проводити спільні заходи із країною-агресором".
Сейчас в СМИ вышла информация, что Россия обсуждает с Украиной заявку о проведении совместного чемпионата Европы-2026 по гандболу среди женщин.
Наш источник в Офисе Президента сообщает, что по этой инициативе уже отказано россиянам.
Самое пикантное в том, что в Украине нет дворцов спорта, вмещающих более 5000 зрителей и более. Самый приличный - в Запорожье (3500).
Эта идея (женский ЧЕ в Украине) всплыла еще в 2005-м году, когда президентом ФГУ назначили некоего г-на по фамилии Миленький...
Этот даже правил игры в гандбол не знал...
Но было желание "пилить бабло" на строительстве дворцов спорта...
Теперь кто-то возбудил эту тему в ОПУ(Зе).
Турбулентный режим, однако...
-І кєпка поплила по рєкє?
-Ага.
- Нє, нє я »(с)
«Свадьба в Маліновкє»
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Це буде називатися "акт прімірєнія" Бо інакше портнов в суд подасть на кожного гравця !
Украинский гандбол явился первым в мире законченным вариантом игры спортивной направленности. Первая официальная игра спортивных гандбольных команд состоялась в 1910 г., в Харькове, а в 1918 г. там была организована «гандбольная лига».
кажуть за допінг у сечі Тищенко..
от тільки не змогли його поки що класифікувати