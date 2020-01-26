 Качиньський: Росія атакує там, де бачить слабке місце, - як от у Криму і на сході України

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Польське радіо", голова партії "Право і справедливість" Ярослав Качиньський в інтерв'ю німецькій газеті "Bild" звернув увагу на те, що Росія "атакує там, де бачить слабке місце і шанс на перемогу, зокрема в Криму та на сході України. Однак вона має проблему там, де виникає рішучий спротив, навіть дипломатичний".

Він підкреслює, що справа стосується значним чином Польщі та балтійських країн. Тому дуже важлива присутність військ НАТО в цих країнах. "Німеччина має вислати більше військ, особливо в балтійські країни. У Польщі історичне минуле свідчить проти присутності у нас більшої кількості німців. Німеччина має взяти це до уваги. Проте точно відомо одне: потрібні результативні підрозділи швидкого реагування у Східній Європі", - говорить Качиньський.

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Він також згадав про смоленську трагедію, 10-річчя якої буде цього року. В інтерв'ю газеті його запитали, чи вважає він, що його брат Лех Качиньський "загинув унаслідок замаху, за який відповідальний Путін", на що Ярослав Качиньський відповів: "Основна проблема полягає в тому, що Росія ще не повернула нам уламків літака, тому це ніколи не можна належним чином дослідити".

Він також додав, що тривають два слідства, в яких з'ясовуються всі можливі причини. "Я міг би розмовляти з президентом Путіним про смерть свого брата. Але спочатку я б хотів повернути уламки літака", - сказав Ярослав Качиньський.

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