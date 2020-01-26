 Качиньський: Росія атакує там, де бачить слабке місце, - як от у Криму і на сході України

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Польське радіо", голова партії "Право і справедливість" Ярослав Качиньський в інтерв'ю німецькій газеті "Bild" звернув увагу на те, що Росія "атакує там, де бачить слабке місце і шанс на перемогу, зокрема в Криму та на сході України. Однак вона має проблему там, де виникає рішучий спротив, навіть дипломатичний".
Він підкреслює, що справа стосується значним чином Польщі та балтійських країн. Тому дуже важлива присутність військ НАТО в цих країнах. "Німеччина має вислати більше військ, особливо в балтійські країни. У Польщі історичне минуле свідчить проти присутності у нас більшої кількості німців. Німеччина має взяти це до уваги. Проте точно відомо одне: потрібні результативні підрозділи швидкого реагування у Східній Європі", - говорить Качиньський.
Він також згадав про смоленську трагедію, 10-річчя якої буде цього року. В інтерв'ю газеті його запитали, чи вважає він, що його брат Лех Качиньський "загинув унаслідок замаху, за який відповідальний Путін", на що Ярослав Качиньський відповів: "Основна проблема полягає в тому, що Росія ще не повернула нам уламків літака, тому це ніколи не можна належним чином дослідити".
Він також додав, що тривають два слідства, в яких з'ясовуються всі можливі причини. "Я міг би розмовляти з президентом Путіним про смерть свого брата. Але спочатку я б хотів повернути уламки літака", - сказав Ярослав Качиньський.
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Беда...
Владик-в каждой дыре как чопик(затычка)...
Как там-родня вся в России, а ты(типа)агент под прикрытием
строишь из себя украинского патриота?
Пробуй ще, слабенько поки)
Тоже мне секрет....
"Они утонули", кацапчику?
Что такое - Литва и что такое - Русь?
Кто создал словоблудную историческую справедливость при которой необходимо сидеть с секундомером с циферблатом на пару тысяч лет, чтобы определить - о ком в исторических документах идёт речь?
21?
25?
В сорокамільйонній Україні від вірусу Русского Міра з початку цього вже, 2020 року,
загинуло 13 людей.
Какіх єщьо вірусов вам нє хватаєт?"
Страшно представить что будет творится 9 мая в городах Украины вся нечисть повылазит
- Да, уверены, Путин сбил наш самолёт. Ну и что, нам надо было, может, войну объявлять России из-за этого?
Кто-то им мантру крепкую через пропаганду в мозги вложил...
Он бы прямо там и назвал Путина главным фашистом.
Який жах, а світ все ще спостерігає і не робить висновки.