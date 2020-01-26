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Все про:Качиньський Ярослав (16) Польща (2066) Росія (15222)

 Качиньський: Росія атакує там, де бачить слабке місце, - як от у Криму і на сході України

Водночас у Росії відразу виникають проблеми там, де виникає рішучий спротив, навіть дипломатичний.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Польське радіо", голова партії "Право і справедливість" Ярослав Качиньський в інтерв'ю німецькій газеті "Bild" звернув увагу на те, що Росія "атакує там, де бачить слабке місце і шанс на перемогу, зокрема в Криму та на сході України. Однак вона має проблему там, де виникає рішучий спротив, навіть дипломатичний".

Він підкреслює, що справа стосується значним чином Польщі та балтійських країн. Тому дуже важлива присутність військ НАТО в цих країнах. "Німеччина має вислати більше військ, особливо в балтійські країни. У Польщі історичне минуле свідчить проти присутності у нас більшої кількості німців. Німеччина має взяти це до уваги. Проте точно відомо одне: потрібні результативні підрозділи швидкого реагування у Східній Європі", - говорить Качиньський.

Читайте також: Постійна присутність армії США в Польщі - чіткий сигнал для Кремля, - Качинський

Він також згадав про смоленську трагедію, 10-річчя якої буде цього року. В інтерв'ю газеті його запитали, чи вважає він, що його брат Лех Качиньський "загинув унаслідок замаху, за який відповідальний Путін", на що Ярослав Качиньський відповів: "Основна проблема полягає в тому, що Росія ще не повернула нам уламків літака, тому це ніколи не можна належним чином дослідити".

Він також додав, що тривають два слідства, в яких з'ясовуються всі можливі причини. "Я міг би розмовляти з президентом Путіним про смерть свого брата. Але спочатку я б хотів повернути уламки літака", - сказав Ярослав Качиньський.

Читайте також: Росія має заплатити компенсацію за руйнування Польщі під час Другої світової війни, - Качиньський

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3171914
 
   
 Топ коментарі
 
Николаев не трогай.Один выпускник Кузя вам лаптеногим пол бюджета подрезал.А где ваша хваленая армата,что на параде с толкача заводили??? Или как и ракеты из мультиков покажут ватаголовым с открытыми ртами..Страна-ПОЗОРИЩЕ.
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Ну не будуть же вони атакувати Аляску чи Баварію.
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У руских есть поговорка - ,,хорошо там, где нас нет.,, так вот вся правда в том, что действительно хорошо там где их нет !
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якби Росія була на вашому місці, то вона б вас с гівном змішала за той літак і за брата
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При маленькому "нюансі" - коли це їй, було-б, вигідно... Однак, привід, "доколупаться, був-би, прекрасний...
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Ти хоч знаєш обставини, за яких Джонсон промовив цю фразу? Нахапався вершків у шмарія, і намагаєшся тут показати себе інтелектуалом.
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Владик,ты и тут всех обвиняешь?
Беда...
Владик-в каждой дыре как чопик(затычка)...
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Це відповідь тобі була, я бачу ти все правильно зрозумів))) а коли шмарій каже фас, ти теж виконуєш команди так вправно?) Він вашій кодлі хоч платить? Чи ти ідейно ватник?
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Владислав Московский-смешная у тебя фамилия....
Как там-родня вся в России, а ты(типа)агент под прикрытием
строишь из себя украинского патриота?
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Коли лахтоботу нема чого сказати, він намагається перейти на особистості))
Пробуй ще, слабенько поки)
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где больше руських, там больше жопа ....
Тоже мне секрет.... Качиньский: Россия атакует там, где видит слабое место - как в Крыму и на востоке Украины - Цензор.НЕТ 6891
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Газопроводы, в костромские сёла, когда проведёте, "всехпобедители"?
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Легализация сбора валежника сняла эту проблему лет на 50...
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>>ВМФ России пополнили пятнадцать единиц боевого и вспомогательного флота.<<
"Они утонули", кацапчику?
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Николаев не трогай.Один выпускник Кузя вам лаптеногим пол бюджета подрезал.А где ваша хваленая армата,что на параде с толкача заводили??? Или как и ракеты из мультиков покажут ватаголовым с открытыми ртами..Страна-ПОЗОРИЩЕ.
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А ведь и в самом деле Николаев - это имперское название, абсолютно чуждое для современной Украины. Не свидомо как-то. Необходимо восстановить историческую справедливость. Ведь было же там какое-то село, до кацапских царей и коммуняк ? Вот и вернуть это название.
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С исторической справедливость необходимо иметь голову.
Что такое - Литва и что такое - Русь?
Кто создал словоблудную историческую справедливость при которой необходимо сидеть с секундомером с циферблатом на пару тысяч лет, чтобы определить - о ком в исторических документах идёт речь?
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Tak teper trubi SP2 tocno prolozyt v etom godu?Odnomu Kuze byla by trudno Качиньский: Россия атакует там, где видит слабое место - как в Крыму и на востоке Украины - Цензор.НЕТ 1733
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той пшек правильно підмітив - оте кацапйо лізе як слабину почуствуйє, а достатньо огризнутись та рєшитєльно отвєтіть в пятак - то воно скукожуйєця
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якось заїхав в Тюмєнь до знайомої в гості, а біля під'їзду якесь п'яне бидло кучкуйєця, обнагліло - тіпа, куда ето ти с рюкзаком??? і почало клєшні протягувати. Ну, прічініл нєбольшой врєд етому організьму - оно вєрнулось в компанію і сідєло тіхо. І компанія сідєла тіхо. Потом хозяйка, у которой я гостіл, сообщіла мнє шо тот організьм валяйєца в корідорє і пісяйєт кров'ю, но нікакіх возраженій нє прєд'являйєт
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Шо то Ярослав здувся,раньше говорил,шо Смоленская катастрофа это договорняк Путина и Туска.
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когда русское говно (простите за тавтологию) говорит "мы воюем не с Украиной, с Америкой!", просто спросите - а через Берингов пролив не ближе?
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"Скільки, ви кажете, в багатомільярдному Китаї загинуло людей від Коронавіруса?

21?
25?
В сорокамільйонній Україні від вірусу Русского Міра з початку цього вже, 2020 року,
загинуло 13 людей.

Какіх єщьо вірусов вам нє хватаєт?"
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Просрав помсту за брата. І ще шось розказує.
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На заднем плане - фрагменты польского борта. Кое-кого тянет на место происшествия ?
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Ну тепер рішучого спротиву не буде. За кермом ************.
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великий руский народ всегда испытывал чувства братства к славянским народам и неустанно боролся за мир.Качиньський: Росія атакує там, де бачить слабке місце, - як от у Криму і на сході України - Цензор.НЕТ 9187
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Там в Харькове "руЦкий язык" ходу устраивает, потом с автоматами бегают , как в ОРДЛО.
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Симоньян и всей российской пропаганде лично президентом поставлена жесткая и бескомпромиссная задача: за оставшиеся 3 месяца до 9 мая превратить Польшу из жертвы WW2 в союзника Гитлера. И русские уже настолько инфицированы ложью, что у них это получится. Полная атрофия совести.
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сучку эту уже в реанимацию определили..с головой что то))
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Да он прав. Особенно она специализируется на гражданских авиалайнерах .... желательно с президентской командой.
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Тим часом "Інтер" во всю пропагує побєдобєсіє. Анонсували щоранковий "марафон" до "75-лєтія Пабєди" і звільнення Ленінграду від блокади 28 січня.

Страшно представить что будет творится 9 мая в городах Украины вся нечисть повылазит
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Когда спрашиваешь поляков про самолёт, то ответ, почти всегда, как под копирку:
- Да, уверены, Путин сбил наш самолёт. Ну и что, нам надо было, может, войну объявлять России из-за этого?
Кто-то им мантру крепкую через пропаганду в мозги вложил...
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Бывший узниц Освенцима Игорь Малицкий писал Олегу Сенцову - «Олег, обращаюсь к тебе как к узнику путинских лагерей, не делай палачам подарка - держись!» Очень жаль, что его не будет сегодня на мероприятиях в Освенциме.
Он бы прямо там и назвал Путина главным фашистом.
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Після загибелі літака з керівництвом країни, негайно треба було НАТО завести в Польщу.
Який жах, а світ все ще спостерігає і не робить висновки.
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при зєбльадьах слабким місцем стала вся Україна. проукраїнської влади в країні нема.
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