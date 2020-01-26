 Рада асоціації Україна-ЄС, крім економічних питань, розгляне ситуацію на Донбасі та в окупованому Криму, - Кабмін

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.
Це перше засідання з новим складом українського уряду і новим складом Європейської комісії. Порядок денний передбачає обговорення безпекової ситуації на сході України в контексті протидії російській агресії та імплементації Мінських домовленостей, а також стан справ в окупованому Криму.
Під час засідання Ради асоціації сторони також проаналізують досягнутий прогрес щодо імплементації Угоди про асоціацію та обговорять стан двосторонньої торгівлі, шляхи поглиблення економічної та галузевої співпраці України з Європейським Союзом, співпрацю у сфері юстиції, свободи та безпеки.
Делегацію Європейського Союзу очолюватиме верховний представник ЄС із закордонних справ і безпекової політики, віцепрезидент Європейської комісії Жозеп Боррель. У засіданні також візьме участь комісар ЄС із питань європейської політики сусідства і переговорів щодо розширення Олівер Варгеї.
Крім участі в пленарному засіданні, під час візиту в Брюссель глава українського уряду проведе двосторонні зустрічі з президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн, президентом Європейської Ради Шарлем Мішелем, високим представником ЄС із закордонних справ і безпекової політики Жозепом Боррелем, виконавчим віцепрезидентом Європейської комісії Валдісом Домбровскісом, також заплановано зустріч із представниками бельгійського бізнесу.
По-перше, він там нафік потрібен, тому що через пару днів, четвертого лютого, його будуть знімати з посади. По-друге, де-факто (нехай з-за куліс) там проводити всю політику від України буде Порох. Він буде в Брюсселі:
"П'ятий Президент України, Голова політичної партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко відвідає з візитом Брюссель. Візит розпочнеться 27 січня.
Під час поїздки запланована участь Петра Порошенка у засіданні Міжпарламентської ради Україна-НАТО, а також низка зустрічей з керівництвом Європейської народної партії, інституцій Євросоюзу і депутатами Європарламенту".
Ежедневно появляющиеся распятые мальчики и плачущие коровы - так же быстро и канают в Лету. А это неправильно!
Давайте вспомним их всех поимённо.
Но я один не справлюсь - как минимум, что-то я мог и пропустить, поэтому прошу помощи у всех.
Интересует только конкретика, а не абстрактное «бендеровцы всех убили».
Итак, без расставления по рейтингу хит-парада - я потом придумаю схему, как их расставить, а также, если получится, расставить пруфлинки в каждом пункте…
* Распятый мальчик
* Мать упомянутого распятого мальчика, которую привязали к танку и таскали по несуществующей в г. Славянск площади
* Два раба и клаптик земли
* Обглоданные снегири, в отличие от синичек вполне патриотичной расцветки
* Каннибализм (за неимением, видимо, снегирей) в одесском Доме профсоюзов
* Консервы из европейских девственниц
* Задохнувшаяся беременная 56-летняя женщина в одесском Доме профсоюзов
* Изнасилованная пенсионерка-эпилептичка
* Применение монтажной пены при изнасилованиях
* 12-летний мальчик-разведчик, назначенный мишенью для ракет
* Женщина, закрывшая собой установку «Град» и спасшая кучи жизней.
* Наколотые апельсины (Да, это тоже тут, конечно!)