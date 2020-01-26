 Рада асоціації Україна-ЄС, крім економічних питань, розгляне ситуацію на Донбасі та в окупованому Криму, - Кабмін

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.

Це перше засідання з новим складом українського уряду і новим складом Європейської комісії. Порядок денний передбачає обговорення безпекової ситуації на сході України в контексті протидії російській агресії та імплементації Мінських домовленостей, а також стан справ в окупованому Криму.

Під час засідання Ради асоціації сторони також проаналізують досягнутий прогрес щодо імплементації Угоди про асоціацію та обговорять стан двосторонньої торгівлі, шляхи поглиблення економічної та галузевої співпраці України з Європейським Союзом, співпрацю у сфері юстиції, свободи та безпеки.

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Делегацію Європейського Союзу очолюватиме верховний представник ЄС із закордонних справ і безпекової політики, віцепрезидент Європейської комісії Жозеп Боррель. У засіданні також візьме участь комісар ЄС із питань європейської політики сусідства і переговорів щодо розширення Олівер Варгеї.

Крім участі в пленарному засіданні, під час візиту в Брюссель глава українського уряду проведе двосторонні зустрічі з президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн, президентом Європейської Ради Шарлем Мішелем, високим представником ЄС із закордонних справ і безпекової політики Жозепом Боррелем, виконавчим віцепрезидентом Європейської комісії Валдісом Домбровскісом, також заплановано зустріч із представниками бельгійського бізнесу.

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