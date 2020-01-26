EN|RU|UK
Теми дня: Записи Труби Записи Гончарука Катастрофа літака МАУ в Ірані Обмін полоненими Убивство Шеремета Ринок землі Обирай свідомо
 Політика України
  293  3
Все про:Брюссель (178) Євросоюз (2755) Гончарук_Олексій (568) Боррель (12)

 Рада асоціації Україна-ЄС, крім економічних питань, розгляне ситуацію на Донбасі та в окупованому Криму, - Кабмін

28 січня в Брюсселі (Королівство Бельгія) під головуванням прем'єр-міністра України Олексія Гончарука відбудеться шосте засідання Ради асоціації Україна - Європейський Союз.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.

Це перше засідання з новим складом українського уряду і новим складом Європейської комісії. Порядок денний передбачає обговорення безпекової ситуації на сході України в контексті протидії російській агресії та імплементації Мінських домовленостей, а також стан справ в окупованому Криму.

Під час засідання Ради асоціації сторони також проаналізують досягнутий прогрес щодо імплементації Угоди про асоціацію та обговорять стан двосторонньої торгівлі, шляхи поглиблення економічної та галузевої співпраці України з Європейським Союзом, співпрацю у сфері юстиції, свободи та безпеки.

Читайте також: Україна і ЄС обговорили вдосконалення Угоди про асоціацію

Делегацію Європейського Союзу очолюватиме верховний представник ЄС із закордонних справ і безпекової  політики, віцепрезидент Європейської комісії Жозеп Боррель. У засіданні також візьме участь комісар ЄС із питань європейської політики сусідства і переговорів щодо розширення Олівер Варгеї.

Крім участі в пленарному засіданні, під час візиту в Брюссель глава українського уряду проведе двосторонні зустрічі з президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн, президентом Європейської Ради Шарлем Мішелем, високим представником ЄС із закордонних справ і безпекової політики Жозепом Боррелем, виконавчим віцепрезидентом Європейської комісії Валдісом Домбровскісом, також заплановано зустріч із представниками бельгійського бізнесу.

Читайте також: Україна не займається сліпим копіюванням норм ЄС, спочатку ми адаптуємо найвигідніші для нас, - віцепрем'єр Кулеба

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3171913
 
 
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
"28 января в Брюсселе (Королевство Бельгия) под председательством премьер-министра Украины Алексея Гончарука состоится Шестое заседание Совета ассоциации Украина-ЕС" - ??? вжк під головуванням Гончарука?
По-перше, він там нафік потрібен, тому що через пару днів, четвертого лютого, його будуть знімати з посади. По-друге, де-факто (нехай з-за куліс) там проводити всю політику від України буде Порох. Він буде в Брюсселі:

"П'ятий Президент України, Голова політичної партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко відвідає з візитом Брюссель. Візит розпочнеться 27 січня.
Під час поїздки запланована участь Петра Порошенка у засіданні Міжпарламентської ради Україна-НАТО, а також низка зустрічей з керівництвом Європейської народної партії, інституцій Євросоюзу і депутатами Європарламенту".
 показати весь коментар
 
 
Саме на цю дату його і визовуть на допит. Партянка не дрємлєт.
 показати весь коментар
 
КРОВЬ ЛЮДЕЙ НА РУКАХ РОС.ЖУРНАШЛЮХ!! БЕЗ ИХНИЙ "РАБОТЫ" У ПУПКИНА НИЧЕГО БЫ НЕПОЛУЧИЛОСЬ!!====

Ежедневно появляющиеся распятые мальчики и плачущие коровы - так же быстро и канают в Лету. А это неправильно!

Давайте вспомним их всех поимённо.

Но я один не справлюсь - как минимум, что-то я мог и пропустить, поэтому прошу помощи у всех.

Интересует только конкретика, а не абстрактное «бендеровцы всех убили».

Итак, без расставления по рейтингу хит-парада - я потом придумаю схему, как их расставить, а также, если получится, расставить пруфлинки в каждом пункте…

* Распятый мальчик

* Мать упомянутого распятого мальчика, которую привязали к танку и таскали по несуществующей в г. Славянск площади

* Два раба и клаптик земли

* Обглоданные снегири, в отличие от синичек вполне патриотичной расцветки

* Каннибализм (за неимением, видимо, снегирей) в одесском Доме профсоюзов

* Консервы из европейских девственниц

* Задохнувшаяся беременная 56-летняя женщина в одесском Доме профсоюзов

* Изнасилованная пенсионерка-эпилептичка

* Применение монтажной пены при изнасилованиях

* 12-летний мальчик-разведчик, назначенный мишенью для ракет

* Женщина, закрывшая собой установку «Град» и спасшая кучи жизней.

* Наколотые апельсины (Да, это тоже тут, конечно!)
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору