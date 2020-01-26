 "Південмаш" замовив у росіян алюмінію на 110 млн рублів

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Наші гроші", про це повідомляється в системі "Prozorro".

Цьогоріч на умовах FCA Московська обл., м. Електросталь, вул. Горького, буд. 34 (склад постачальника) поставлять алюмінієвий прокат різного сортаменту вагою близько 88 724 кг. Замовник не оприлюднив у звіті про укладення договору інформації щодо марки та ціни за кілограм.

Як зазначив завод в описі закупівлі, якість товару має відповідати державному стандарту або технічним умовам, які є чинними в РФ, що має бути підтверджено сертифікатом якості.

За даними російського реєстру, засновниками фірми "ПЗ "Альфа-Металл" є Дмитро Борунов і Сергій Горячев, а директором - Дмитро Трищенко. З 2017 року "Південмаш" уклав із нею чотири угоди про поставки російського алюмінію на загальну суму 435 млн руб. або 315,1 млн грн. Крім того, в описі торішньої закупівлі було зазначено, що алюміній потрібен для виготовлення заводом "Південмаш" основної конструкції першого ступеня ракети-носія "Antares" (раніше - "Taurus II"), головним розробником якої є американська компанія Northrop Grumman Innovation System (колишня Orbital Sciences Cor poration). Ракета призначена для доставки вантажів на Міжнародну космічну станцію.

Завод "Південмаш" входить до сфери управління Державного космічного агентства України (ДКАУ), яке очолює Володимир Міхеєв.

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