 "Південмаш" замовив у росіян алюмінію на 110 млн рублів

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Наші гроші", про це повідомляється в системі "Prozorro".
Цьогоріч на умовах FCA Московська обл., м. Електросталь, вул. Горького, буд. 34 (склад постачальника) поставлять алюмінієвий прокат різного сортаменту вагою близько 88 724 кг. Замовник не оприлюднив у звіті про укладення договору інформації щодо марки та ціни за кілограм.
Як зазначив завод в описі закупівлі, якість товару має відповідати державному стандарту або технічним умовам, які є чинними в РФ, що має бути підтверджено сертифікатом якості.
За даними російського реєстру, засновниками фірми "ПЗ "Альфа-Металл" є Дмитро Борунов і Сергій Горячев, а директором - Дмитро Трищенко. З 2017 року "Південмаш" уклав із нею чотири угоди про поставки російського алюмінію на загальну суму 435 млн руб. або 315,1 млн грн. Крім того, в описі торішньої закупівлі було зазначено, що алюміній потрібен для виготовлення заводом "Південмаш" основної конструкції першого ступеня ракети-носія "Antares" (раніше - "Taurus II"), головним розробником якої є американська компанія Northrop Grumman Innovation System (колишня Orbital Sciences Cor poration). Ракета призначена для доставки вантажів на Міжнародну космічну станцію.
Завод "Південмаш" входить до сфери управління Державного космічного агентства України (ДКАУ), яке очолює Володимир Міхеєв.
Несмотря на сложные отношения Москвы и Киева, товарооборот между странами продолжает расти. Например, с января по ноябрь 2017 года он увеличился на 28,6 процента, что превысило тот же показатель в торговле Украины с ЕС (27,6 процента).
Денис Богуш розповів, що він спілкувався зі своїми друзями і міжнародними партнерами, які займають серйозні посади в європейських структурах. За словами політолога, і англійці, і німці зараз в один голос заявляють, що сприймають Україну як приставку до Росії.
Свого часу Леонід Кучма підкреслив, що це різні країни, і навіть книгу написав з відповідним назвою. У період президентства Петра Порошенка до позиції України почали прислухатися, все розуміли - країна відстоює свою незалежність, і так далі. Сьогодні ж вже відкритим текстом заявляють, що наша країна є приставкою Росії.
Богуш підкреслив, що Україна зараз все далі відходить в сторону РФ, і стає все більш слабкою державою на міжнародній арені. Саме тому нас і починають так сприймати. Тим часом потрібно розуміти, що таке обійми Росії - це зупинка європейської інтеграції, прагнення задобрити Володимира Путіна, готовність до відведення військ на Донбасі, і так далі. До того ж, з'явилася інформація, що із Зеленським вже працюють російські політтехнологи.
17,5 млн $ / 88724 кг. алюминия = 198 $ за 1 кг. алюминия
или 198000 $ за тонну...
Не бывает так цен на алюминий, тупо кто то бабки выводит...
2 млн.дол. - это 48 млн. гривен.
Ошибка в расчетах.
на ворах шапка палає.
Але такі конкретні , що відразу з копит збивають .
http://metal4u.ru/lme/
Таких цен на прокат не нигде, короче не только торгуем на крови, но и бабки отмьіваем и откатьі неслабьіе имеем.
Технологу по металлообработке?)))
http://metal4u.ru/lme/
Я же сам делаю оборудование из аллюминия)
Як можна вимагати санкцій від інших держав коли самі фінансуємо ворога???
Алюминий это еще полбеды. Вон завод Малышева в Харькове не может выпускать новые танки за отсутсвием пушек. Танки-доноры с пустыря закончились. Там вообще ситуация критическая.
Ну блин не получается люмин заменить карпатской смерекой - пробовали уже, программу Морской старт ухайдокали!
Интересно, а стволы артиллерийских орудий научились нарезать?