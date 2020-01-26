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 Економіка
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Все про:Південмаш (25) Prozorro (98) закупівлі (156)

 "Південмаш" замовив у росіян алюмінію на 110 млн рублів

ДП "ВО Південний машинобудівний завод імені О.М. Макарова" 15 січня уклало угоду з ТОВ "Промислове забезпечення "Альфа-Металл" (Росія) про постачання алюмінію на 110 млн рублів або 42,9 млн грн.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Наші гроші", про це повідомляється в системі "Prozorro".

Цьогоріч на умовах FCA Московська обл., м. Електросталь, вул. Горького, буд. 34 (склад постачальника) поставлять алюмінієвий прокат різного сортаменту вагою близько 88 724 кг. Замовник не оприлюднив у звіті про укладення договору інформації щодо марки та ціни за кілограм.

Як зазначив завод в описі закупівлі, якість товару має відповідати державному стандарту або технічним умовам, які є чинними в РФ, що має бути підтверджено сертифікатом якості.

За даними російського реєстру, засновниками фірми "ПЗ "Альфа-Металл" є Дмитро Борунов і Сергій Горячев, а директором - Дмитро Трищенко. З 2017 року "Південмаш" уклав із нею чотири угоди про поставки російського алюмінію на загальну суму 435 млн руб. або 315,1 млн грн. Крім того, в описі торішньої закупівлі було зазначено, що алюміній потрібен для виготовлення заводом "Південмаш" основної конструкції першого ступеня ракети-носія "Antares" (раніше - "Taurus II"), головним розробником якої є американська компанія Northrop Grumman Innovation System (колишня Orbital Sciences Cor poration). Ракета призначена для доставки вантажів на Міжнародну космічну станцію.

Завод "Південмаш" входить до сфери управління Державного космічного агентства України (ДКАУ), яке очолює Володимир Міхеєв.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Южмаш" будет собирать ракеты для американской аэрокосмической компании "Firefly Aerospace"

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3171911
 
 
 Топ коментарі
 
Це вже торгівля на крові,чи ще поки ні?....
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Свій ЗАлК продали запаребріку, а ті його обанкротили і знищили. Тепер купляють лімінь у них. ДЛБ найвищого рівня.
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Зелєбобина країна АКАКАЯРАЗНІЦА спонсорує війну проти України.
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А что расеянин здесь еще будет обсуждать? Это ж известный на Цензоре рекламщик паРашки, как он ее здесь называет/ для конспирации/ "Південмаш" замовив у росіян алюмінію на 110 млн рублів - Цензор.НЕТ 6301
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Никогда эта война не кончится если шопотом называть ********* агрессором и вести с ней активную торговлю и сотрудничество.
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Оборот внешней торговли между Россией и Украиной в 2018 году составил 14,98 миллиарда долларов по сравнению с 12,86 миллиарда годом ранее, свидетельствуют данные Федеральной таможенной службы.

Несмотря на сложные отношения Москвы и Киева, товарооборот между странами продолжает расти. Например, с января по ноябрь 2017 года он увеличился на 28,6 процента, что превысило тот же показатель в торговле Украины с ЕС (27,6 процента).
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ну так 23% и не хотят, чтобы война заканчивалась
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Богуш: Україна все далі відходить в сторону Росії

Денис Богуш розповів, що він спілкувався зі своїми друзями і міжнародними партнерами, які займають серйозні посади в європейських структурах. За словами політолога, і англійці, і німці зараз в один голос заявляють, що сприймають Україну як приставку до Росії.

Свого часу Леонід Кучма підкреслив, що це різні країни, і навіть книгу написав з відповідним назвою. У період президентства Петра Порошенка до позиції України почали прислухатися, все розуміли - країна відстоює свою незалежність, і так далі. Сьогодні ж вже відкритим текстом заявляють, що наша країна є приставкою Росії.

Богуш підкреслив, що Україна зараз все далі відходить в сторону РФ, і стає все більш слабкою державою на міжнародній арені. Саме тому нас і починають так сприймати. Тим часом потрібно розуміти, що таке обійми Росії - це зупинка європейської інтеграції, прагнення задобрити Володимира Путіна, готовність до відведення військ на Донбасі, і так далі. До того ж, з'явилася інформація, що із Зеленським вже працюють російські політтехнологи.
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даже страшно подумать, сколько в нём деталей из россии могут быть..
"Південмаш" замовив у росіян алюмінію на 110 млн рублів - Цензор.НЕТ 7172
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42,9 миллиона гривен = 17,5 млн. $
17,5 млн $ / 88724 кг. алюминия = 198 $ за 1 кг. алюминия
или 198000 $ за тонну...

Не бывает так цен на алюминий, тупо кто то бабки выводит...
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1 млн.дол. - это 24 млн. гривен.
2 млн.дол. - это 48 млн. гривен.
Ошибка в расчетах.
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"Південмаш" замовив у росіян алюмінію на 110 млн рублів - Цензор.НЕТ 8722Придурошное, курс гривны посмотри. Две гривны за бакс давали 20 лет назад
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Если бы ты школу не прогуливал, сейчас бы не удивлялся.
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Мировая цена на биржах 1877 дол. тонна. Лондонская биржа. Лист дороже.
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Зебилы а вы подхватите лозунг -мародер -тоговля на крови -что раньше применялся к Порошенко причем не от опонентов а от его же избирателей когда упрекали про рошен и Липецкую фабрику которую в последствии закрыли-а сейчас вы избиратели Зе когlа начнете обьективно требовать и критиковать вашего солнецеликого или это делает порох назло до сих пор вашему Вовке ибн Оманскому?
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Так ведь Порошенко постоянно кричал про агрессию РФ, но продолжал с ними торговать. Вот и говорили: торговля на крови. А Зеленский ведь этого не кричит и хочет продавать Сватов. Так что к Зе таких претензий быть не может.
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Торгувати з ПаРашею це все одно що проституцію ставити вище інституту брака.
"Південмаш" замовив у росіян алюмінію на 110 млн рублів - Цензор.НЕТ 2588
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Хрякобот статью прочитай, закупки с 17 года, тоесть при твоем соевом барыге покупали
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закуповували свинарчуки а винен зрозуміло "нелох".
на ворах шапка палає.
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Чмозебільне у тебе в штанах нас.рано - біжи в суд бігом і подавай на "бариг" позов!
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Прекрасно... А то турецкие станки, для проката корпусов снарядов для "Вильхи", "Береста" и "Нептуна", без работы стоят...
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Водафон юзать до 19 года не так заметно , как 90 тонн алюминия . А у кого LG , Lada , прости Господи , Балтику пьют и не давятся - это норм , да , патриоты ?
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Вы неграмотный? Брендом водафон владеют англичане и сдают его кацапью в аренду как гастарбайтерам.Собственник Балтики - скандинавский пивоваренный концерн Baltic Beverages Holding
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Мені от цікаво , коли США і ЄС почнуть вводити санкції проти наших віслюків ?
Але такі конкретні , що відразу з копит збивають .
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Доречі, закупили більше ніж в 10 (десять) разів дорожче ніж алюміній продається на Лондонській біржі металів.
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Алюминий - алюминию рознь. Тем более. что здесь не просто алюминий. а особо прочный сплав
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продается сырье там, то есть первичный алюминий. Хотя бы разобрались что нужно
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Игорь, зачем вы так нагло врете. Купили практически по биржевой цене
http://metal4u.ru/lme/
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42 ляма за 88 тонн, єто почти 500грн за кило проката)))
Таких цен на прокат не нигде, короче не только торгуем на крови, но и бабки отмьіваем и откатьі неслабьіе имеем.
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Алюминий бывает очень разным. А для корпуса ракеты - специальный сплав. который на бирже и по объявлению не купишь
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Кому тьі рассказьіваеш?
Технологу по металлообработке?)))
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Ты такой технолог. как я балерина. 500 грн - примерно 20 баксов. На лондонской бирже примерно такая же цена 17,75 за кг
http://metal4u.ru/lme/
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Нахер мне твой Лондон, лошара, посмотри ценьі на промке у себя под носом)))
Я же сам делаю оборудование из аллюминия)
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Лошара. иди купи на промке 88 тонн ракетного алюминиевого сплава с заданными характеристиками
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Ага, ракетного... космического, а не марсианского)))
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Газовий мне марки "ракетного" аллюминия, ясноликий)
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Ти розумієш що ми торгуємо з тими хто наших дітей на сході вбиває і кричимо про санкції???
Як можна вимагати санкцій від інших держав коли самі фінансуємо ворога???
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Реально алюминия с нужными характеристиками для космической отрасли негде больше купить. Разве что в Штатах по заоблачной цене или в Китае сомнительного качества. Плюс стандарты у них не такие и нужно делать испытания. Это все огромные затраты для завода который еле сводит концы с концами. Вопрос в том или покупать у кацапов или вообще не работать.

Алюминий это еще полбеды. Вон завод Малышева в Харькове не может выпускать новые танки за отсутсвием пушек. Танки-доноры с пустыря закончились. Там вообще ситуация критическая.
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с Малышевым это правда, все же ни чего нового не создано, а старое распилено
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Та закройте вы уже этот Южмаш, наследие коммуняк. "Південмаш" замовив у росіян алюмінію на 110 млн рублів - Цензор.НЕТ 9471
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Не называйте патриотов мразями.
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Закупки начались с 17 года. Тогда у власти был барыга который про патриотизм очень любил рассказывать. Порохоботы, ану бегом оправдывайте вашего работодателя
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Бизнес на крови! Придёт Зеленский, всё закончит! Ах да, он ведь уже пришел "Південмаш" замовив у росіян алюмінію на 110 млн рублів - Цензор.НЕТ 3837
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Все никак наши совковые заводы не отвяжутся от рашкинского рынка.Убожество.
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Технологи шаурмячный, если в технологию изготовления двигателя космической ракеты внесен аллюминий этого ГОСТа, то и только его нужно использовать. Если хочешь заменить - ищи замены, делай испытания, вноси изменения и поставь свою подпись. И потом, если шмякнеться американский корабль, который на МКС виски доставлял, то вешайся, т.к. корабль стоит уже ярды зелени и афигенный крест на совместных программах ЮжМаша.
Ну блин не получается люмин заменить карпатской смерекой - пробовали уже, программу Морской старт ухайдокали!
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Блин, пинкертоны, - вся львовская свалка отходами российских памперсов завалена и в каждом украинском доме моющие средства, дезодоранты, зубные пасты, гели для душа, прокладки и даже корм собаче-кошачий произведен в РФ. И почему еще дорожная полиция с РПГ не расстреливает на дорогах ВАЗы, ГАЗы и КАМАЗы?
Интересно, а стволы артиллерийских орудий научились нарезать?
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