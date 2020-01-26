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Все про:пожежа (2002) перевірка (385) ДСНС (2243)

 ДСНС перевіряє пожежну безпеку в школах і дитсадках на всій території України

Державна служба з надзвичайних ситуацій перевіряє стан протипожежного захисту установ із масовим перебуванням людей.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє сайт ДСНС.

"В Україні тривають позапланові перевірки організацій із масовим перебуванням людей, спрямовані на те, щоб унеможливити виникнення пожежі на таких об'єктах, а в разі виникнення надзвичайної ситуації, забезпечити захист і порятунок громадян від впливу небезпечних факторів пожежі, якими супроводжується неконтрольоване горіння", - йдеться в повідомленні.

Основна увага приділяється стану шляхів евакуації з приміщень, систем пожежної сигналізації та оповіщення про пожежу. Також перевіряється наявність і належний стан первинних засобів пожежогасіння, комплектація пожежних щитів протипожежним інвентарем, стан утримання електрогосподарства, забезпеченість об'єкта протипожежним водопостачанням тощо.

Перевірки відбуваються в кожній області України.

Читайте також: 11 осіб загинуло у пожежах 16 січня, від початку року у пожежах загинуло 129 українців, - ДСНС

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3171908
 
 
 Топ коментарі
 
Так это делается перед каждым новым учебным годом
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Звідки тобі це відомо в твоїх європах, макаронниця? ДСНС перевіряє пожежну безпеку в школах і дитсадках на всій території України - Цензор.НЕТ 6111№7
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А до этого чем они занимались? Взятками
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Так это делается перед каждым новым учебным годом
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так никто из них акты приемки школ не подписывает. оставляют себе пути для отступления.
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нихрена, пусть директриса учится писать заявки на финансирование.
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И не забудьте проверить наличие наклеек на розетках "220В"...это очень важно...от этого мульон пожаров бывает....
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пожежі гасили. Цікавий той факт, що в Австралії з її нещодавними пожежами загинуло аж 28 осіб і далеко не півмільярда тварин, як пишуть наші ЗМІ, бо це по підрахункам в тих лісах проживає до півмільярду тварин. А от тепер наші цифри. З початку року в пожежах в Україні загинуло понад 130 осіб!!!!!!!!!!!!! І чому не волають про це наші ЗМІ? Там ліси горіли, а в нас що? Що вони перевіряють ці пожежники? Загалом така кількість контролюючих органів, а на виході он результати: 23 в катастрофічних пожежах проти 133 просто побутових.
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А ты ,конь пуховый,пойди и поработай в ДСНС, взятками позанимайся,я так понимаю тебя жаба давит,и ты сразу выдал перл,ничего не зная об этой службе,видимо когда тебя мама рожала ,пришлось давать взятку,иначе бы не вылез
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Пердров Юрий покупал дверь и огнетушитель у пожарных? А за носками и трусами в хлебный магазин не пробовал заходить? Зай спроси мож тебе и продадут,только представся Педров,сразу продадут,не сомневайся,а соляру в АТБ по двести литров завезли,на этикетке написано" ТОКА ДЛЯ ПЕРДРОВыХ"
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Казьол класна річ. При виклику грають партію в казла і чий екіпаж програв, ті і їдуть гасити.
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Звідки тобі це відомо в твоїх європах, макаронниця? №7
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Було при всіх і буде при майбутніх. І президенти тут ні до чого.
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пля - а сантехники ремонтируют водопроводы... шофёры крутят баранку... и т.п.

или это ахеренное событие что ДСНС возможно что-то делает?
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А не представители ГСЧС подписывают документы по сдаче объектов в эксплуатацию. Сейчас они кого проверяют, бюджетные заведения, где урезают все доплаты учителям и нет средств на установку сигнализации или проверяют тех работников ГСЧС которые подписывали разрешительные документы. Если проверить все по честному то детям не будет где учиться
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Очередная показуха. Там же в школах и детсадах повсеместно надо всю электрику менять. Она в большинстве случаев древнючая и не соответствует никаким современным требованиям. Но только я сильно сомневаюсь, что это кого-то колышит. Опять будут проверять огнетушители и тп.
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вообще то, каждый год в любом (и каждом) учебном или воспитательном детском учреждении, перед началом нового учебного года принимают АКТы соответствия и по кухне (если есть) и по пожарной безопасности (сигнализация и система оповещения - обязательны, система пожаротушения - приветствуется, и огнетушители (срок годности и наличие) и пожарный рукав с доступом к воде и т.д), доступность и наличие запасного выхода, а у малышей и заглушки на розетках в доступных для детей местах и исправность обогревателей (без спиральных... и дуйчиков) и т.д.
другое дело, что инспектора иногда относятся к своим обязанностям хреново и поддаются на уговоры и...взятки.
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