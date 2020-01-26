 Лідер американських неонацистів Наззаро поїхав до Росії і звідти координував злочини в США, - BBC

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в матеріалі "Російської служби BBC".

Зараз організацією The Base щільно займається ФБР: сімох її імовірних учасників заарештовано і обвинувачено в різних злочинах, зокрема у змові з метою вбивства.

Для спілкування члени організації використовували кодові слова, наприклад 37С означало вбивство.

ФБР описує The Base як "расово вмотивовану воєнізовану екстремістську групу", яка "прагне повалити уряд США, спровокувати расову війну і заснувати етнодержаву для білої раси".

The Base набирала учасників через інтернет. Спілкування відбувалось у захищених месенджерах. Потім вони виїжджали на такі собі військові збори.

На відео в телеграм-каналі The Base видно, як дюжина професійно екіпірованих чоловіків розстрілює з автоматів картонні мішені в лісі, влаштовує факельну ходу, спалює прапори США. Місце проведення цих заходів не уточнюється.

Справжнє ім'я лідера організації тривалий час залишалося невідомим. Проте 24 січня видання Guardian заявило, що його звуть Ріналдо Наззаро. Служба "Бі-Бі-Сі" за підсумками власного розслідування дійшла такого ж висновку.



Ріналдо Наззаро до переїзду в Росію.

У месенджерах Наззаро називав себе Норманом Спіром, але на аватарі використовував своє справжнє фото.

Той же чоловік - іноді з бородою, іноді без - зображений на фотографіях, які опублікували дружина Ріналдо Наззаро і її родичі в російських соцмережах. На одному зі знімків Наззаро зі своєю російською сім'єю, в центрі столу - пляшка горілки і оселедець під шубою.

Дружина Назарро - росіянка. У 2008 році вона переїхала в Нью-Йорк і свого часу, згідно з її резюме, працювала в банку JPMorgan Chase. У 2012 році вона вийшла заміж за Назарро, подружжя народило двох дітей.

Час від часу жінка буває в США: нещодавно вона опублікувала у "ВКонтакте" фото з панорамою Нью-Йоркської затоки, забезпечивши його коментарем про "домашній затишок".

З цього фото журналістам вдалося встановити квартиру в США, де був зареєстрований Наззаро і, можливо, зараз живуть його мати і вітчим. На цю ж адресу зареєстровано компанію The Base Global, яка в 2018 році купила ділянку сільгосппризначення в штаті Вашингтон.



Наззаро в купейному вагоні Санкт-Петербург - Чебоксари.

До переїзду в Росію Наззаро керував компанією Omega Solutions International, йдется в записах комерційного реєстру Нью-Йорка. На своєму сайті компанія пропонувала послуги "мережі професіоналів у галузі безпеки" з навичками психологічних операцій, розвідки, боротьби з тероризмом і боротьби з повстанськими формуваннями.

"Наші співробітники працювали з різними урядовими та військовими відомствами, зокрема під час військових операцій в Іраку й Афганістані", - стверджувалося на сайті. "Бі-Бі-Сі" не вдалося з'ясувати, чи справді Наззаро їздив у гарячі точки.

За адресою реєстрації компанії "Бі-Бі-Сі" виявила лише поштову скриньку. Але в реєстрах зазначено, що компанія, як і раніше, сплачує страхові внески.

У Санкт-Петербурзі Ріналдо Наззаро давав приватні уроки англійської, оголошення розміщував в інтернеті. Зазначений у них номер телефону належить його дружині, але вона не відповіла на дзвінки і смс-повідомлення "Бі-Бі-Сі".

У 2019 році, вже після переїзду, Наззаро відвідав щорічну виставку "Комплексна безпека" в Москві на ВДНГ. Згідно сайту виставки, вона організована за розпорядженням уряду Росії і орієнтована "на демонстрацію результатів державної політики та досягнень у галузі гарантування безпеки країни, її населення і території".

У списку гостей - чиновники, дипломати, співробітники російських оборонних підприємств, НДІ і приватних компаній у сфері безпеки.

На одному з публічних відео сімейство Наззаро їде в купейному вагоні в Чебоксари, до тещі Ріналдо. Він одягнений у чорну футболку із зображенням Володимира Путіна і написом англійською Russia, absolute power ("Росія, абсолютна влада"); такі ж продаються в підземних переходах Москви.

2018 року дружина Наззаро придбала квартиру в елітному житловому комплексі "Будинок біля ратуші" в Дігтярному провулку Санкт-Петербурга - за 200 метрів від будівлі, де розташовані 13 комітетів адміністрації міста. Зараз квартири в ньому коштують від 18 млн рублів. З цієї квартири Наззаро міг координувати роботу The Base.

У соцмережах Норман Спір публікував матеріали британської неонацистської організації "Національна дія" (National Action), яка в самій Британії заборонена. Зараз 11 учасників угруповання засуджено за екстремізм, ще чотири перебувають під судом.

Норман Спір також захоплювався "Аль-Каїдою" - забороненою в Росії та інших країнах терористичною організацією, назва якої з арабської перекладається як "Основа", тобто так само, як The Base.



Незабаром після переїзду із США сім'я Наззаро купила квартиру в Петербурзі.

Наприкінці 2019 року ФБР запобігла замаху на вбивство подружжя антифашистів та їхніх дітей. Затримано було трьох людей. Усі вони виявилися імовірними членами The Base.

На допиті в січні цього року вони заявили, що лідер групи вчив їх спілкуватися кодовими словами. І що, використовуючи цей шифр, вони повідомили лідеру про підготовку злочину. Вбивство антифашистів було заплановано на лютий.

Лідер The Base радив їм не брати публічної відповідальності за злочин, оскільки "сигнал буде і так очевидним і призведе до прискорення [початку расової війни]".

Після недавнього арешту учасників The Base Роман Вульф (він же Норман Спір, він же Ріналдо Наззаро) заявив у телеграм-каналі угруповання: "Ми без зніяковіння продовжимо свою боротьбу за виживання".