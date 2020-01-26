 Лідер американських неонацистів Наззаро поїхав до Росії і звідти координував злочини в США, - BBC

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в матеріалі "Російської служби BBC".
Зараз організацією The Base щільно займається ФБР: сімох її імовірних учасників заарештовано і обвинувачено в різних злочинах, зокрема у змові з метою вбивства.
Для спілкування члени організації використовували кодові слова, наприклад 37С означало вбивство.
ФБР описує The Base як "расово вмотивовану воєнізовану екстремістську групу", яка "прагне повалити уряд США, спровокувати расову війну і заснувати етнодержаву для білої раси".
The Base набирала учасників через інтернет. Спілкування відбувалось у захищених месенджерах. Потім вони виїжджали на такі собі військові збори.
На відео в телеграм-каналі The Base видно, як дюжина професійно екіпірованих чоловіків розстрілює з автоматів картонні мішені в лісі, влаштовує факельну ходу, спалює прапори США. Місце проведення цих заходів не уточнюється.
Справжнє ім'я лідера організації тривалий час залишалося невідомим. Проте 24 січня видання Guardian заявило, що його звуть Ріналдо Наззаро. Служба "Бі-Бі-Сі" за підсумками власного розслідування дійшла такого ж висновку.
Ріналдо Наззаро до переїзду в Росію.
У месенджерах Наззаро називав себе Норманом Спіром, але на аватарі використовував своє справжнє фото.
Той же чоловік - іноді з бородою, іноді без - зображений на фотографіях, які опублікували дружина Ріналдо Наззаро і її родичі в російських соцмережах. На одному зі знімків Наззаро зі своєю російською сім'єю, в центрі столу - пляшка горілки і оселедець під шубою.
Дружина Назарро - росіянка. У 2008 році вона переїхала в Нью-Йорк і свого часу, згідно з її резюме, працювала в банку JPMorgan Chase. У 2012 році вона вийшла заміж за Назарро, подружжя народило двох дітей.
Час від часу жінка буває в США: нещодавно вона опублікувала у "ВКонтакте" фото з панорамою Нью-Йоркської затоки, забезпечивши його коментарем про "домашній затишок".
З цього фото журналістам вдалося встановити квартиру в США, де був зареєстрований Наззаро і, можливо, зараз живуть його мати і вітчим. На цю ж адресу зареєстровано компанію The Base Global, яка в 2018 році купила ділянку сільгосппризначення в штаті Вашингтон.
Наззаро в купейному вагоні Санкт-Петербург - Чебоксари.
До переїзду в Росію Наззаро керував компанією Omega Solutions International, йдется в записах комерційного реєстру Нью-Йорка. На своєму сайті компанія пропонувала послуги "мережі професіоналів у галузі безпеки" з навичками психологічних операцій, розвідки, боротьби з тероризмом і боротьби з повстанськими формуваннями.
"Наші співробітники працювали з різними урядовими та військовими відомствами, зокрема під час військових операцій в Іраку й Афганістані", - стверджувалося на сайті. "Бі-Бі-Сі" не вдалося з'ясувати, чи справді Наззаро їздив у гарячі точки.
За адресою реєстрації компанії "Бі-Бі-Сі" виявила лише поштову скриньку. Але в реєстрах зазначено, що компанія, як і раніше, сплачує страхові внески.
У Санкт-Петербурзі Ріналдо Наззаро давав приватні уроки англійської, оголошення розміщував в інтернеті. Зазначений у них номер телефону належить його дружині, але вона не відповіла на дзвінки і смс-повідомлення "Бі-Бі-Сі".
У 2019 році, вже після переїзду, Наззаро відвідав щорічну виставку "Комплексна безпека" в Москві на ВДНГ. Згідно сайту виставки, вона організована за розпорядженням уряду Росії і орієнтована "на демонстрацію результатів державної політики та досягнень у галузі гарантування безпеки країни, її населення і території".
У списку гостей - чиновники, дипломати, співробітники російських оборонних підприємств, НДІ і приватних компаній у сфері безпеки.
На одному з публічних відео сімейство Наззаро їде в купейному вагоні в Чебоксари, до тещі Ріналдо. Він одягнений у чорну футболку із зображенням Володимира Путіна і написом англійською Russia, absolute power ("Росія, абсолютна влада"); такі ж продаються в підземних переходах Москви.
2018 року дружина Наззаро придбала квартиру в елітному житловому комплексі "Будинок біля ратуші" в Дігтярному провулку Санкт-Петербурга - за 200 метрів від будівлі, де розташовані 13 комітетів адміністрації міста. Зараз квартири в ньому коштують від 18 млн рублів. З цієї квартири Наззаро міг координувати роботу The Base.
У соцмережах Норман Спір публікував матеріали британської неонацистської організації "Національна дія" (National Action), яка в самій Британії заборонена. Зараз 11 учасників угруповання засуджено за екстремізм, ще чотири перебувають під судом.
Норман Спір також захоплювався "Аль-Каїдою" - забороненою в Росії та інших країнах терористичною організацією, назва якої з арабської перекладається як "Основа", тобто так само, як The Base.
Незабаром після переїзду із США сім'я Наззаро купила квартиру в Петербурзі.
Наприкінці 2019 року ФБР запобігла замаху на вбивство подружжя антифашистів та їхніх дітей. Затримано було трьох людей. Усі вони виявилися імовірними членами The Base.
На допиті в січні цього року вони заявили, що лідер групи вчив їх спілкуватися кодовими словами. І що, використовуючи цей шифр, вони повідомили лідеру про підготовку злочину. Вбивство антифашистів було заплановано на лютий.
Лідер The Base радив їм не брати публічної відповідальності за злочин, оскільки "сигнал буде і так очевидним і призведе до прискорення [початку расової війни]".
Після недавнього арешту учасників The Base Роман Вульф (він же Норман Спір, він же Ріналдо Наззаро) заявив у телеграм-каналі угруповання: "Ми без зніяковіння продовжимо свою боротьбу за виживання".
мов мухи на лайно.
https://serg-slavorum.livejournal.com/1526972.html
Зайва хромосома прорізалась неонацизмом і любов'ю до фуйла.
раша нашла кому заплатить . шоб опять развить тему факельных шествий в честь Бандеры
Ежедневно появляющиеся распятые мальчики и плачущие коровы - так же быстро и канают в Лету. А это неправильно!
Давайте вспомним их всех поимённо.
Но я один не справлюсь - как минимум, что-то я мог и пропустить, поэтому прошу помощи у всех.
Интересует только конкретика, а не абстрактное «бендеровцы всех убили».
Итак, без расставления по рейтингу хит-парада - я потом придумаю схему, как их расставить, а также, если получится, расставить пруфлинки в каждом пункте…
* Распятый мальчик
* Мать упомянутого распятого мальчика, которую привязали к танку и таскали по несуществующей в г. Славянск площади
* Два раба и клаптик земли
* Обглоданные снегири, в отличие от синичек вполне патриотичной расцветки
* Каннибализм (за неимением, видимо, снегирей) в одесском Доме профсоюзов
* Консервы из европейских девственниц
* Задохнувшаяся беременная 56-летняя женщина в одесском Доме профсоюзов
* Изнасилованная пенсионерка-эпилептичка
* Применение монтажной пены при изнасилованиях
* 12-летний мальчик-разведчик, назначенный мишенью для ракет
* Женщина, закрывшая собой установку «Град» и спасшая кучи жизней.
* Наколотые апельсины (Да, это тоже тут, конечно!)
* Отравленные конфеты Roshen
* Порошенко, лично мочащийся в чаны с шоколадом, который идёт в Россию
* Знакомая соседки сестры троюродного коллеги, которая работает в морге, там куча трупов, а их заставляют с мобилок трупов рассылать смс, что у них все хорошо
* Подъём рек Лопань и Харьков, чтобы НАТОвские подлодки могли пройти к Донецку
* «форму и оружие можно купить в любом военторге»
* Победа Яроша на президентских выборах
* Визитка Яроша, не горящая ни в каком автомобиле и обнаруживаемая в максимальном количестве мест «преступлений хунты»
* В зоопарке в Межигорье после бегства Януковича распяли беркутов (птиц) за их название
* Киевскую консерваторию сожгли чеченские боевики Доки Умарова, нанятые Правым Сектором (чисто лохи - не могли сами сжечь, только деньги тратили!)
* Друг жены братасоседки от первого брака, который приехал с майдана и врачи обнаружили у него ломку, потому что он пил там чай
* Запрет Деда Мороза Нового года вообще в Украине
* Отмена 9 мая и назначение вместо него гей-парада
* Плачущая корова Ирины
* Зообордели в Киеве, как требование ЕС, и 58 видов геев
* Соженные антимайдановцы-самообороновцы, возвращавшиеся в Крым из Киева
* После того, как экипаж украинских танков загрузился, люки заваривают, чтобы они не сбежали
* «Неславянская форма черепа» у спецназовцев, летящих в вертолёте с Ляшко
* Приказ по всем украинским школам согреть солдат кровью российских младенцев
* 16-летняя девушка, которая бросилась под танк, с фото девушки, взятое из соцсети без её разрешения, и с её же разоблачением этого факта
* Выкармливание ополченцев грудью луганской (или донецкой?) героиней-маркитанкой
* Одессит выбросил бабушку с балкона под крики «Слава Украине».
* Шахты Донбасса, которые будут использовать для захоронения западных радиоактивных отходов
* Натовские негры воруют из захваченных сёл телевизоры и закрутки
* Зомбирование населения Украины с помощью водопроводной воды. Это сложно объяснить, потому дам ссылку
* Пьяные каратели батальона «Батькивщина» избили ветерана Великой Отечественной Войны и силой забрали боевые награды из его дома
* «Одесская мать», она же мать солдата, она же мать, изгнанная из Одессы, она же добравшаяся на собранные по 2 грн на Куликовом поле до Крыма, она же избитая бендеровцами жительница Харькова, она же Валентина Панеяд, она же Анна Кацнеленбоген - воровка на доверии etc.
* Изнасилованная девочка 12 лет, закопанная живьём, только непонятно - до или после
* Три сотни изнасилованных (слушайте, это уже фиксация какая-то!) женщин с пулевыми ранениями в голову в районе квартирования батальона «Днепр-1?
* Голый афроамериканец, говорящий по-грузински, который разделся, чтобы сбежать от Гиркина
* Женщины киллерши - «Белые колготки» - режущие по ночам на блокпостах. Отрезают член, конечно же.
* Преподаватель Одесского университета Музычко, которому одесситы должны отдавать вторые ключи от своих квартир, для размещения бандеровцев или оружейных складов
* Раненный за георгиевскую ленточку 12-летний (любят пацаны этот возраст!) мальчик, которого потом по фото опознали в Сирии.
* Сожжённые в Донецком аэропорту верующие, которые пришли на аэродром 28 мая, «чтобы не допустить кровопролития»
* Правый сектор высылает посылками (надо думать, Укрпоштой или DHL) родственникам взятых в плен ополченцев их отрезанные головы
* Специальные самолеты ВВС НАТО распыляют над всей Украиной ГМО. Просто ГМО, без конкретизации.
». Он отказался. Его били так, что патологоанатом показывал отпечатки армейских ботинок.
* Председателя гуманитарного фонда из Енакиева Аллу Белоусову избивали и хотели изнасиловать за то, что она помогала ополченцам (в этом пункте ОЧЕНЬ важно посмотреть её изображение)
* Село под Марьинкой (Донецкая область), по словам местных жителей у них стоит отряд солдат НАТО, говорят только по английски. Поймали старенькую учительницу истории местной школы, пытали. На вопрос - «Да, а на каком языке допрос вели-то?», - знакомый злобно ответил: «Ну ты и зомбированная!».
* По одноклассникам гуляет: проезжали на машине какие-то, то ли туристы, то ли местные из Донецка. Услышали в кустах стоны (какой же слух иметь надо), остановились, лежит раненый украинский солдат, почти при смерти, они у него нашли телефон (вот в это верю, обшманать решили), нашли номер мамы, позвонили чтоб сказать про сына, а она им отвечает, что деньги за него она уже получила, пусть помирает! 500 лайков!
* Кисет, сделанный мастеровитыми нацгвардейцами из женской груди. Брат троюродного коллеги матери по подъезду сам видел!
* День рождения Гитлера Порошенко собирается сделать праздничным днем
* Сын Чикатило: Папа не убийца, а украинский националист
На сегодня в мире не существует толковых методик противодействия подобному потоку массированного бреда, используемому в качестве реального и убивающего оружия. В разных странах сходит с ума до 86% населения….
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Мы жэ не знали!
нас не спрашивали !
от нас ничего не зависило!...
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А росс-журналисты-РАЗЖИГАЮЩИЕ НЕНАВИСТЬ и ВОЙНЫ..
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А интернэт-ТРОЛЛИ.-
ВСЕ ОНИ ЗНАЛИ и ПОНИМАЛИ........,,!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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АДРЕССА В СТУДИЮ!!!!!!!!!!!!!--
Объявит ведущий на рос тв-- Д. Недоокисшився. !
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Страна должна знать их в лицо!!!!!!!!!!!!!!!
- ВОСКРИКНЕТ толпа в зале !!!
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и новая гармошка заиграет https://uploads.disquscdn.com/images/daa92c7e68404445acc27788042e57fac4cb52c6dc9bc34a64c1a29ed1abb08e.gif пьятый по счету переделаный гимн рф....................
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Кто бы что не говорил...
НО !
ВО всем ВИНОВАТЫ росс "" сми "" !!!
.
И эта поддержка вороватой власти ,
и ОГОЛТЕЛАЯ военная и антиУкраинсская истерия,
Травля народов ,
ЛЖИВАЯ "продукцыя" росс сми- привела к ..
ВОЙНЕ с Украиной , Санкцыям,
и ПОЗОРОМ СТРАНЫ в МИРЕ !!
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. "" ЖУРНАЛИСТОВ "" ПОД СУД !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!,
за ЗАВЕДОМО ЛЖИВУЮ ПРОПОГАНДУ с ЦЕЛЬЮ......
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//
они просто изберут Жутина, или Жмутина и будут вопить: этафсепяндосы, украли деньги на нашу канализацию и газ и ваще - раз-не-тридварас.
кстати, не изберут даже - им назначат очередного психа, который им это скажет и они опять в бараках будут ненавидеть "обама, или че там уже нам гадит на порог, а, это уже Трамп, но он наш друг, это Ярош гадит"
Это реальная Антицивилизация.
И она должна развалиться на эти лоскуты-государства
А позже вычитал мысль похожую: "Россия не победила фашизм... Она его "усыновила"...".
автор заметки из рассеи? или просто проникся духом ватного правописания?