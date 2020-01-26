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 Політика України
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Все про:Зеленський (4257) Польща (2066)

 Зеленський 26-27 січня здійснить робочий візит до Польщі

26-27 січня президент України Володимир Зеленський відправиться з робочим візитом до Польщі для участі в пам'ятних заходах, присвячених 75-й річниці визволення концтабору Аушвіц-Біркенау.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Офісу президента України.

"26-27 січня президент України Володимир Зеленський перебуватиме з робочим візитом у Республіці Польща з метою участі в пам’ятних заходах, які відбудуться у м. Освенцим у 75-ту річницю звільнення концтабору Аушвіц-Біркенау", - йдеться в повідомленні на офіційному сайті президента України в неділю вранці.

Програмою візиту також передбачена зустріч із президентом Польщі Анджеєм Дудою.

Читайте також: Польська інтелігенція просить владу РП публічно засудити знищення та осквернення українських могил і пам'ятників

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3171905
 
 
 Топ коментарі
 
Полякам приготовиться к беде! К ним едет зелёный велосипедист апокалипсиса!
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Треба подзвонити, хай з дому не виходять.
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Треба подзвонити, хай з дому не виходять.
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Та ні, скажи хай вийдуть і харкнуть в його продажне рило
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Полякам приготовиться к беде! К ним едет зелёный велосипедист апокалипсиса!
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А мені цікаво за чиї бабки цей туризм.
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Польщу точно атакує короновірус після візиту ЗЕнепорозуміння! Не людина- а 33 нещастя ! От уже ж вибрали собі на радість- а людям на втіху!
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Сколько людей там фашисты замордовали, страшно подумать.
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Землетрясение в ИзраилеТелеканал КАН сообщает о том, что в Районе Гуш-Дана ощущалось землетрясение.

Эпицентр землетрясения находился неподалеку от города Альзиг на востоке Турции. Магнитуда землетрясения составила 6,7 баллов.
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ну раз эпицентр не в израиле, то незачет, думай еще
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Что то очкую я за Варшаву, красивый город, дай Бог что б после моники не прошедшем времени
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Зеля решил опозориться во всех странах ? 😱
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У шолодоядных всегда агентом Кремля была Юля, после пенделя их божку им стал Зеленский.. Следующим агентом Кремля 100% у них будет следующий президент.. Итак по кругу Зеленський 26-27 січня здійснить робочий візит до Польщі - Цензор.НЕТ 4966
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Ничем эти персонажи не отличаются от парашенко, просто конкурирующие между собой ОПГ
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опять пронафталиненную методичку достал "фсеаниадинакавые"?
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Так ставки мона будет принимать - что случится после визита нашего.
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Зеля решил опозориться во всех странах ? Поганому виду -немає стиду!
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хотелось бы услышать как оно будет объяснять свой вояж и маниакальное желение пагаварить с х.лом, Президенту Польши, категорически отказавшемуся ехать и именно из-за присутствия там токсичного х.ла...
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Порохнявому остолопу лиш бы шо нить пёрднуть
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Разевай... Почистим, не побрезгуем... Не такие "помойки" разгребать приходилось, после ухода "старшего брата"...
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Что, опять! После Давоса и Израиля еще в себя не пришли
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Бійся цапа спереду, коня - ззаду, дурня - з усіх боків.
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може полякам повезет?во всяком правиле есть исключения

Зеленський 26-27 січня здійснить робочий візит до Польщі - Цензор.НЕТ 1048
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Ну я ж писав: "БЕРЕЖІТЬ Аль-Аксу!"... Не повірили...
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Так... Хана Кракову!... Згорить... Євген Березняк, у 1944 році, врятував, а зараз нема кому...
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