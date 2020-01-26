 Зеленський 26-27 січня здійснить робочий візит до Польщі

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Офісу президента України.

"26-27 січня президент України Володимир Зеленський перебуватиме з робочим візитом у Республіці Польща з метою участі в пам’ятних заходах, які відбудуться у м. Освенцим у 75-ту річницю звільнення концтабору Аушвіц-Біркенау", - йдеться в повідомленні на офіційному сайті президента України в неділю вранці.

Програмою візиту також передбачена зустріч із президентом Польщі Анджеєм Дудою.

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