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Все про:хвороба (190) вірус (66) Китай (239)

 Від коронавірусу в Китаї померли вже 56 людей, заражених - близько 2000

Кількість загиблих від коронавірусу в Китаї збільшилась до 56 осіб.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це повідомило агентство Xinhua з посиланням на дані Національної комісії охорони здоров'я.

Також наголошується, що загальна кількість заражених у країні тепер становить 1975.

Водночас 49 осіб одужали. Ще у 2684 пацієнтів підозрюють зараження вірусом, але це наразі не підтверджено.

Також стало відомо, що уряд Шанхая повідомив про першу смерть у місті від вірусу.

Голова КНР Сі Цзіньпін сказав, що Китай зіткнувся з "важкою ситуацією", коли кількість загиблих унаслідок спалаху коронавірусу зросла до 42. За його словами, темпи поширення небезпечної інфекції у країні прискорюються.

Як повідомлялося, в Китаї з грудня реєструються випадки захворювання на пневмонію, викликану новим коронавірусом (nCoV). Попередньо визначено, що джерелом коронавірусу можуть бути тварини. Вірус було підтверджено в сусідніх із Китаєм країнах: Таїланді, Південній Кореї, Японії, Тайвані, РФ, В'єтнамі, а також у США та Франції.

Читайте також: Пасажирам прямих рейсів із Китаю будуть вимірювати температуру тіла в аеропорту "Бориспіль", - МОЗ

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3171902
 
 
 Топ коментарі
 
В миллиардном Китае померли 54 человека от "короновируса"...
Теперь немного статистики с Украины, где по разным подсчетам около 40 млн населения, т. е в 25 раз меньше: "Станом на 22 січня: 11 людей померли від ускладнень грипу в Україні з початку епідсезону ( перша смерть була зафіксована 31 грудня)."©
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А ну ж посилання, де я радив вживати ртуть. Інакше ти брехун із брехунів і просто ница людина, на кшталт кацапа.
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Нашу планету вже всі разом так заюзали і засрали що Земля шукає свого порятунку шляхом зменшення кількості населення хомо сапиенс любим способом ! все просто!
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Кацапов тоже расплодилось много. Планета что не видит?
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можна і без конспірології...

кількість населення росте.Зменшується кількість якісної ,природньої для людини їжі..
сприятливе до мутацій середовище(при зменшенні імунітету людини) теж росте..
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Головне, щоб той коронавірус не добрався до України. Бо в наших лікарнях талончиків не вистачить
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Про "сплюнь" поговори з ОА, харкання, це її улюблена тема...
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До того як не вистачить талончиків, там для всіх хворих не вистачить апаратів штучного дихання!..
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нічого смішного.

А найгірше що..
'вангую"

заклики влади не приведуть до масового носіння респіраторних масок..
а одна людина за день заразить сотні.


СВЯТО НАБЛИЖАЄТЬСЯ
У ПЕНСІЙНОМУ ФОНДІ УКРАЇНИ.
І У "ФОНДІ СОРОСА" Від коронавірусу в Китаї померли вже 56 людей, заражених - близько 2000 - Цензор.НЕТ 344
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Как рассказала гражданка Беларуси Кристина, которая проживает в карантинном китайском городе, власти настоятельно рекомендуют избегать общественных мест. Чтобы уберечься от вируса, люди носят маски. Кристина говорит, что их в аптеках хватает, хотя уточняет, что обошла 5 аптек, чтобы приобрести нужную - обычная не подойдет.

Больше читайте здесь: https://tsn.ua/ru/svit/blokposty-i-massovye-pobegi-kak-zhivet-kitayskiy-gorod-uhan-stavshiy-epicentrom-vspyshki-ubiystvennogo-koronavirusa-1479615.html
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Армия открыла огонь на поражение в тех, кто пытался вырваться из карантина. Все серьезно.
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По перших днях говорити про пандемію не доводиться. Інша річ, якщо китайці дають абсолютно недостовірні статистичні дані. Бо заходи безпеки, які вони прийняли, абсолютно не відповідають цій статистиці. Окрім того, є інфа, що в Ухані, місті з якого почалось зараження, є якийсь секретний об'єкт, на якому вивчаються небезпечні віруси. Тому є підозра у серйозному втручанні людського фактору (умисному чи ненавмисному) в цю ситуацію з розповсюдженням коронавірусу.
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НІ. ЗАХОДИ АБСОЛЮТНО АДЕКВАТНІ ХОЧ І ТРОХИ ЗАПІЗНІЛІ.
Враховано густоту населення.

16 закритих міст трохи стримають епідемію..
але пора Китаю переходити до мір реагування у ситуації неконтрольованої епідемії у межах цілої країни
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Франція,Сша зреагували найоптимальніше -зараз евакуюють свох громадян з Уханю...
орієнтовно за два тижні "драпати " з Китаю будуть всі.

Апропо.. російська система реагування на епідемії(з часів СССР виявилась досить ефективною).
В,Україні вона ледве дихала.
Супрун її не посилила..
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Супрун тут ні до чогось. Ліквідація санепідслужби почалася в 2010 році при міністрі охорони здоров'я Богатирьовій в уряді Азарова за президенства Януковича . На час призначення Супрун в.о.міністра держсанепідемслужби в Україні вже не існувало, як такої.
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Реальна цифра захворілих і померлих внаслідок зараження короновірусом залежить від результатів вірусологічних лабораторних досліджень . А також спроб органів влади в силу тих чи інших причин приховати від суспільства реальний стан речей з метою недопущення паніки і репутаційних втрат. Наразі обмежувальні заходи спрямовані на локалізацію спалаху на конкретній території з метою запобігання поширення збудника на всю територію Китаю. При відсутності наразі вакцини і ефективної схеми лікування поширення епідемічний процес може прийняти неконтрольований характер , що в свою чергу призведе до значного росту кількості захворілих та померлих.
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У САудівській аравії коронавірус 2012(від веблюдів)дає смертність 35 відсотків.Ліків так і не знайдено

теперішній дає смертність 15.
Але порівняйте чисельність китайців і Саудів..
А ще -там передавався лише від верблюдів і при прямом контакті в лікарні..

тобто зараз ситуація просто ПЛАЧЕВНА
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Так. Але щільність населення в Китаї значно вища, ніж в Саудівській Аравії. А отже і можливість контактного і повітря крапельного шляхів передачі патогенну більша.
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САудівській аравії коронавірус 2012Р ПЕРЕДАВАВСЯ не через повітря..
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Тим більше. При повітряно-крапельному шляху передачі патоген серед населення поширюється значно ширше. І тому вимагає вжиття більш жорсткіших протиепідемічних заходів
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І Що воно тільки в тому Китаї могло трапитись!? Адже Зеленський туди ще не їздив!?.. Від коронавірусу в Китаї померли вже 54 людини, заражених - понад 1600 - Цензор.НЕТ 8407
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Там на Новий рік побував Богдан. Так що цього було достатньо ))
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Адвокат Права, [26.01.20 09:01]
За НЕ перевіреною інформацією в мережі у Китаї більше 100 тисяч інфікованих каронавірусом.(***НАйімовірніше 10-20 тисяч)
Міста спорожніли.
Сайлент Хіл можна знімати.


У Китаї через ситуацію з коронавірусом влада ввела вищий рівень реагування на надзвичайні ситуації в 25 провінціях з 33. У список потрапили такі провінції, як Гуандун, Хенань, Хунань, Чжецзян, Аньхой, Цзянсі, Сичуань, Шаньдун, Юньнань, Гуйчжоу, Фуцзянь , Цзянсу, Хайнань, Хейлунцзян, Хебей, Ганьсу, Ляонін, Шаньсі, Синьцзян-Уйгурський і Гуансі-Чжуанський автономні райони.

Першою про підвищений режим надзвичайного стану оголосила провінція Хубей, де знаходиться вогнище вірусу - місто Ухань, а всього під дію режиму потрапляє 1,2 млрд. осіб.
Станом на 18:00 за східним поясним часом США 23 січня неофіційні джерела проінформували, що на більше 2,8 мільйонів інфікованих(***ЦИФРА ЖЕ СУМНІВНА).. 112 тисяч мертвих.(*** пораховано ВСІХ ПОМЕРЛИХ від ОРЗ за цей період?) Основна причина смерті: поліорганна недостатність. Це дуже сильно відрізняється від ПУБЛІЧНО зареєстрованого числа 830 заражених і 25 смертей (станом на 23 січня, нагадуємо, оскільки 25 січня вже було більше - 39 смертей). Повідомлення від передового доктора в Ухані підтвердило, що причина припинення зростання числа інфікованих полягає в тому, що в лікарнях закінчилися набори для тестування на віруси.


Дякувати Вікіпедії хоч трішки стало зрозуміло що це таке.
Поліорганна недостатність - важка неспецифічна стрес-реакція організму, сукупність недостатності декількох функціональних систем, розвивається як термінальна стадія більшості гострих захворювань і травм. Головною особливістю поліорганної недостатності є нестримність розвитку пошкодження органу або системи до такої міри, що він не здатний підтримувати життєзабезпечення організму. На частку синдрому припадає до 80% загальної летальності палат реанімації та інтенсивної терапії хірургічних стаціонарів.
Туристичні компанії тимчасово зупинили надання своїх послуг, скасовано міжрегіональне автобусне сполучення. Міста перетворилися в порожні бетонні джунглі. У містах, що перебувають на карантині, буквально на прилавках магазинів закінчилися продукти харчування, тому що в'їзд вантажівок заборонений!

Ми не хочемо давати фейкових новин. Ми робимо те, чого вчимо і вас - ставимося до новим критично. Тому нижче прикріпили посилання на інформаційний ресурс, звідки ми отримали вказану вище інформацію.
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у Китаї більше 100 тисяч інфікованих каронавірусом.(***НАйімовірніше 10-20 тисяч)



Станом на 18:00 за східним поясним часом США 23 січня неофіційні джерела проінформували, що на більше 2,8 мільйонів інфікованих(***ЦИФРА ЖЕ СУМНІВНА).. 112 тисяч мертвих.(*** пораховано ВСІХ ПОМЕРЛИХ від ОРЗ за цей період?)



то 100 000 чи 2,8 МЛН?


апропо.. при навіть 100 000 інфікованих не може бути 112 тисяч смертей,враховуючи дату спалаху інфекції.


тому цифра 56- досить коректна..
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100 носіїв інфекції буде за тиждень
1 000 000 -за два тижні..
Це по-мінімуму..(
ЦЕ сумні реалії ДИНАМІКИ процесу...
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Ну, спалах схожого захварювання вже був.
Middle East respiratory syndrome-related coronavirus

"However the major natural reservoir where humans get the virus infection remained unknown until on 9 August 2013, a report in the journal The Lancet Infectious Diseases showed that 50 out of 50 (100%) blood serum from Omani camels and 15 of 105 (14%) from Spanish camels had protein-specific antibodies against the MERS-CoV spike protein. Blood serum from European sheep, goats, cattle, and other camelids had no such antibodies.[45]"

Треба Бубочку перевірити, може той вірус не тільки верблюдів, а й віслюків вражає?
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И вы верите что там 50 человек только умерли? 5 000 это уже реальней.
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В Китаї(1,4 млрд населення) щодня помирають мільйони
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ми далеко. не можемо щось стверджувати категорично..
але є підозра, що в Ухані до кількості смертей можна добавити нулик,а заражених-два..(

тому вихід правильний при тому ,що там ситуація вийшла з-під контролю- місто на карантині:Від коронавірусу в Китаї померли вже 54 людини, заражених - понад 1600 - Цензор.НЕТ 7863
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Чтоб уменьшить скорость распространения вируса, надо просто меньше жрать
https://bykvu.com/ru/bukvy/vcheni-nazvali-nove-dzherelo-kitajskogo-koronavirusu/
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а для головной боли лучший метод -гильйотина Від коронавірусу в Китаї померли вже 56 людей, заражених - близько 2000 - Цензор.НЕТ 8084
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О Небо!!!!
Зроби так, щоб вітер на паРашу подув із Китаю!!!
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Вже подув)))) на 7 хворих аж 12 машин приїхало)
https://bykvu.com/ru/bukvy/v-moskve-iz-gostinicy-gospitalizirovali-grazhdan-kitaja-s-vysokoj-temperaturoj-smi/
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зафіксували ОРВІ..
смерті "спишуть " на поножовщину" серед китайців у лікарні (((

Ху№лу не потрібна "огласка"...І "сумятица умов" у переддень змін в Конституції..коли він стане Туркменбаши...
Расєя -не вже досить цивілізований Китай..
тому епідемія "росію омине"
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Від коронавірусу в Китаї померли вже 56 людей, заражених - близько 2000 - Цензор.НЕТ 5315 Leon Renk bcc9a743 Подумав добре? В Рашці наших заробітчан валом, які шастають туди - сюди регулярно. Хочеш, щоб і нам жопа була?
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Доктор Комаровский рассказал, что в китайском вирусе нет ничего страшного.
Напомните уже кто-нибудь этому усатому долбо_бу что Юля больше не Премьер и самолёт с Тамифлю уже давно прилетел.
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Коморовський не вірусолог..
а НЕСкромний дитячий педіатр
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Комаровський це розпіарений телепень і з нього "доктор" , як з Вовкі Віслюка - прізєдєнт.
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США анонсували,що у вівторок евакуюють дип.персонал з Китаю.
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Цікаво ,скільки українських заробітчан в Китаї ?
10..20 тисяч ?

втім,це завжди особистий ризик заробітчан..
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Не знаю статистики по заробітках українців в Китаї.Але сказати,що їх там нема,не візьмусь.
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заробітчан дійсно невідомо кількість.. але є українська діаспора в Китаї,де вже офіційно зафіксовано випадок смерті.

На кінець ХХ ст. в Китаї проживало приблизно 20 тис. осіб українського походження, всі вони цілком асимілювалися й інтегрувалися в суспільне життя цієї країни. Події 2013-2014 років сприяли відновленню українського життя в КНР: набули організаційної будови громади в Пекіні, Гуанчжоу, Шанхаї та Гонконзі.
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Вірус імуно-дефіциту(ВІЛ) людина теж хватанула від тварини.Просто,Природа була великодушною,бо зробила,що інфікування цією болячкою відбувається через кров.А,покажи Природа зуби і дай ВІЛу повітряно-крапельне розповсюдження,ото би було людству в науку,як займатися «екзотикою» з екзотичними тваринами...
Р.S.Українській діаспорі-пам'ятник,за асиміляцію..
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ні..
55 -це смертність серд китайців віком від 55 років..
у молодих до 35 -взагалі 1.

середня 15.

якщо навіть заразиться 10 відсотків китайців
21 млн загиблих -це трохи забагато..
навіть для Китаю..
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Але пенсійний фонд України нарешті стане незбитковим (((

Середня пенсія за час президентства Петра Порошенка знизилася більш ніж в 2 рази з 183$ в 2013 році до 90$ в 2018.
Податки, які українці віддають на утримання пенсіонерів, не можуть забезпечити їх платникам пенсійного майбутнього і якщо дотації на Пенсійний Фонд не збільшуватимуться, то влада незабаром може просто зупинити виплату пенсій.
За методологією ООН українські пенсіонери вважаються жебраками. З 1 грудня 2018 очікується чергове підвищення мінімальної пенсії до 1497 гривень (приблизно $ 53), проте мінімальна пенсія, і навіть середня пенсії суттєво відстають від критерію ООН, який визначає поріг бідності в державі: жебраками вважаються люди, які в день отримують менше 5$.
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Ето шо же опять у нас народ в стрехе скупит все в аптеках вплоть до вазелина и жгутов
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коли опустіють полки аптек...
Від коронавірусу в Китаї померли вже 56 людей, заражених - близько 2000 - Цензор.НЕТ 1286

ПОМІЧНЕ ВІД КИТАЙСЬКОГО КОРОНАВІРУСУ
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Найдієвіший засіб від "китайського коронавірусу" це касторка. Вип'єш півлітра і чихнути боїшся 😕
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Возможно мы наблюдаем начало конца человечества. Богу уже надоели эти вконец выжившие из ума обезьяны.
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ймовірність дуже мала.. навіть якщо мутує..
зачіпає більше старших.. що вже дали потомство.
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Для тих хто замовив айфона на Алі, раджу прокип'ятити його протягом двох годин у розчині каустичної соди безпосередньо перед використанням!
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але не забути просушити будівельним термофеном... Від коронавірусу в Китаї померли вже 56 людей, заражених - близько 2000 - Цензор.НЕТ 725
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Администрация мессенджера WeChat пригрозила пользователям пожизненной блокировкой аккаунтов за распространение ложной информации об эпидемии, вызванной коронавирусом нового типа, сообщает DEITA.RU.
Как отмечается в сообщении администрации китайского мессенджера, виновным также может грозить уголовная ответственность и тюремный срок.
Администрация WeChat напомнила, что за распространение ложной информации «об опасности, эпидемиях, бедствиях и происшествиях», которая может привести к серьезному нарушению общественного порядка, наказывается лишением свободы сроком до трех лет. В случаях, когда такие действия повлекут особо тяжелые последствия, наказание может составить от трех до семи лет тюремного заключения.
По последним данным, число подтвержденных в Китае случаев заболевания пневмонией, вызванной коронавирусом нового типа, в воскресенье днем достигло 2002 человек. По информации комитетов по вопросам гигиены и здравоохранения регионов КНР, число летальных исходов по-прежнему составляет 56. Кроме того, заражение коронавирусом подозревается еще у почти 2,7 тыс. человек, однако их диагноз пока не подтвержден.
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Лучік позітіва і добра із рашки


Трутнев поручил ФСБ остановить китайский вирус Від коронавірусу в Китаї померли вже 56 людей, заражених - близько 2000 - Цензор.НЕТ 1404
26 Январь 2020, 10:42Від коронавірусу в Китаї померли вже 56 людей, заражених - близько 2000 - Цензор.НЕТ 7713

Заместитель председателя Правительства России - полпред Президента в ДФО Юрий Трутнев поручил обеспечить безопасность приграничных территорий Дальнего Востока в связи с распространением коронавируса, сообщает DEITA.RU.
Как пишут РИА Новости,обеспечить безопасность Дальнего Востока России Юрий Трутнев поручил Роспотребнадзору и погранслужбе ФСБ совместно с главами дальневосточных регионов. Кроме того, органы государственной власти должны разработать комплекс превентивных мер по защите населения.
Доложить полпреду Президента России в ДФО о ситуации и принятых мерах губернаторам и ведомствам нужно в трехдневный срок.

вірус- арестовать,допросіть і расстрелять
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