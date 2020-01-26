 Від коронавірусу в Китаї померли вже 56 людей, заражених - близько 2000

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це повідомило агентство Xinhua з посиланням на дані Національної комісії охорони здоров'я.
Також наголошується, що загальна кількість заражених у країні тепер становить 1975.
Водночас 49 осіб одужали. Ще у 2684 пацієнтів підозрюють зараження вірусом, але це наразі не підтверджено.
Також стало відомо, що уряд Шанхая повідомив про першу смерть у місті від вірусу.
Голова КНР Сі Цзіньпін сказав, що Китай зіткнувся з "важкою ситуацією", коли кількість загиблих унаслідок спалаху коронавірусу зросла до 42. За його словами, темпи поширення небезпечної інфекції у країні прискорюються.
Як повідомлялося, в Китаї з грудня реєструються випадки захворювання на пневмонію, викликану новим коронавірусом (nCoV). Попередньо визначено, що джерелом коронавірусу можуть бути тварини. Вірус було підтверджено в сусідніх із Китаєм країнах: Таїланді, Південній Кореї, Японії, Тайвані, РФ, В'єтнамі, а також у США та Франції.
кількість населення росте.Зменшується кількість якісної ,природньої для людини їжі..
сприятливе до мутацій середовище(при зменшенні імунітету людини) теж росте..
А найгірше що..
'вангую"
заклики влади не приведуть до масового носіння респіраторних масок..
а одна людина за день заразить сотні.
СВЯТО НАБЛИЖАЄТЬСЯ
У ПЕНСІЙНОМУ ФОНДІ УКРАЇНИ.
І У "ФОНДІ СОРОСА"
Больше читайте здесь: https://tsn.ua/ru/svit/blokposty-i-massovye-pobegi-kak-zhivet-kitayskiy-gorod-uhan-stavshiy-epicentrom-vspyshki-ubiystvennogo-koronavirusa-1479615.html
Враховано густоту населення.
16 закритих міст трохи стримають епідемію..
але пора Китаю переходити до мір реагування у ситуації неконтрольованої епідемії у межах цілої країни
орієнтовно за два тижні "драпати " з Китаю будуть всі.
Апропо.. російська система реагування на епідемії(з часів СССР виявилась досить ефективною).
В,Україні вона ледве дихала.
Супрун її не посилила..
теперішній дає смертність 15.
Але порівняйте чисельність китайців і Саудів..
А ще -там передавався лише від верблюдів і при прямом контакті в лікарні..
тобто зараз ситуація просто ПЛАЧЕВНА
За НЕ перевіреною інформацією в мережі у Китаї більше 100 тисяч інфікованих каронавірусом.(***НАйімовірніше 10-20 тисяч)
Міста спорожніли.
Сайлент Хіл можна знімати.
У Китаї через ситуацію з коронавірусом влада ввела вищий рівень реагування на надзвичайні ситуації в 25 провінціях з 33. У список потрапили такі провінції, як Гуандун, Хенань, Хунань, Чжецзян, Аньхой, Цзянсі, Сичуань, Шаньдун, Юньнань, Гуйчжоу, Фуцзянь , Цзянсу, Хайнань, Хейлунцзян, Хебей, Ганьсу, Ляонін, Шаньсі, Синьцзян-Уйгурський і Гуансі-Чжуанський автономні райони.
Першою про підвищений режим надзвичайного стану оголосила провінція Хубей, де знаходиться вогнище вірусу - місто Ухань, а всього під дію режиму потрапляє 1,2 млрд. осіб.
Станом на 18:00 за східним поясним часом США 23 січня неофіційні джерела проінформували, що на більше 2,8 мільйонів інфікованих(***ЦИФРА ЖЕ СУМНІВНА).. 112 тисяч мертвих.(*** пораховано ВСІХ ПОМЕРЛИХ від ОРЗ за цей період?) Основна причина смерті: поліорганна недостатність. Це дуже сильно відрізняється від ПУБЛІЧНО зареєстрованого числа 830 заражених і 25 смертей (станом на 23 січня, нагадуємо, оскільки 25 січня вже було більше - 39 смертей). Повідомлення від передового доктора в Ухані підтвердило, що причина припинення зростання числа інфікованих полягає в тому, що в лікарнях закінчилися набори для тестування на віруси.
Дякувати Вікіпедії хоч трішки стало зрозуміло що це таке.
Поліорганна недостатність - важка неспецифічна стрес-реакція організму, сукупність недостатності декількох функціональних систем, розвивається як термінальна стадія більшості гострих захворювань і травм. Головною особливістю поліорганної недостатності є нестримність розвитку пошкодження органу або системи до такої міри, що він не здатний підтримувати життєзабезпечення організму. На частку синдрому припадає до 80% загальної летальності палат реанімації та інтенсивної терапії хірургічних стаціонарів.
Туристичні компанії тимчасово зупинили надання своїх послуг, скасовано міжрегіональне автобусне сполучення. Міста перетворилися в порожні бетонні джунглі. У містах, що перебувають на карантині, буквально на прилавках магазинів закінчилися продукти харчування, тому що в'їзд вантажівок заборонений!
Ми не хочемо давати фейкових новин. Ми робимо те, чого вчимо і вас - ставимося до новим критично. Тому нижче прикріпили посилання на інформаційний ресурс, звідки ми отримали вказану вище інформацію.
Станом на 18:00 за східним поясним часом США 23 січня неофіційні джерела проінформували, що на більше 2,8 мільйонів інфікованих(***ЦИФРА ЖЕ СУМНІВНА).. 112 тисяч мертвих.(*** пораховано ВСІХ ПОМЕРЛИХ від ОРЗ за цей період?)
то 100 000 чи 2,8 МЛН?
апропо.. при навіть 100 000 інфікованих не може бути 112 тисяч смертей,враховуючи дату спалаху інфекції.
тому цифра 56- досить коректна..
1 000 000 -за два тижні..
Це по-мінімуму..(
ЦЕ сумні реалії ДИНАМІКИ процесу...
Middle East respiratory syndrome-related coronavirus
"However the major natural reservoir where humans get the virus infection remained unknown until on 9 August 2013, a report in the journal The Lancet Infectious Diseases showed that 50 out of 50 (100%) blood serum from Omani camels and 15 of 105 (14%) from Spanish camels had protein-specific antibodies against the MERS-CoV spike protein. Blood serum from European sheep, goats, cattle, and other camelids had no such antibodies.[45]"
Треба Бубочку перевірити, може той вірус не тільки верблюдів, а й віслюків вражає?
але є підозра, що в Ухані до кількості смертей можна добавити нулик,а заражених-два..(
тому вихід правильний при тому ,що там ситуація вийшла з-під контролю- місто на карантині:
https://bykvu.com/ru/bukvy/vcheni-nazvali-nove-dzherelo-kitajskogo-koronavirusu/
Зроби так, щоб вітер на паРашу подув із Китаю!!!
https://bykvu.com/ru/bukvy/v-moskve-iz-gostinicy-gospitalizirovali-grazhdan-kitaja-s-vysokoj-temperaturoj-smi/
смерті "спишуть " на поножовщину" серед китайців у лікарні (((
Ху№лу не потрібна "огласка"...І "сумятица умов" у переддень змін в Конституції..коли він стане Туркменбаши...
Расєя -не вже досить цивілізований Китай..
тому епідемія "росію омине"
Напомните уже кто-нибудь этому усатому долбо_бу что Юля больше не Премьер и самолёт с Тамифлю уже давно прилетел.
а НЕСкромний дитячий педіатр
10..20 тисяч ?
втім,це завжди особистий ризик заробітчан..
На кінець ХХ ст. в Китаї проживало приблизно 20 тис. осіб українського походження, всі вони цілком асимілювалися й інтегрувалися в суспільне життя цієї країни. Події 2013-2014 років сприяли відновленню українського життя в КНР: набули організаційної будови громади в Пекіні, Гуанчжоу, Шанхаї та Гонконзі.
Р.S.Українській діаспорі-пам'ятник,за асиміляцію..
55 -це смертність серд китайців віком від 55 років..
у молодих до 35 -взагалі 1.
середня 15.
якщо навіть заразиться 10 відсотків китайців
21 млн загиблих -це трохи забагато..
навіть для Китаю..
Середня пенсія за час президентства Петра Порошенка знизилася більш ніж в 2 рази з 183$ в 2013 році до 90$ в 2018.
Податки, які українці віддають на утримання пенсіонерів, не можуть забезпечити їх платникам пенсійного майбутнього і якщо дотації на Пенсійний Фонд не збільшуватимуться, то влада незабаром може просто зупинити виплату пенсій.
За методологією ООН українські пенсіонери вважаються жебраками. З 1 грудня 2018 очікується чергове підвищення мінімальної пенсії до 1497 гривень (приблизно $ 53), проте мінімальна пенсія, і навіть середня пенсії суттєво відстають від критерію ООН, який визначає поріг бідності в державі: жебраками вважаються люди, які в день отримують менше 5$.
ПОМІЧНЕ ВІД КИТАЙСЬКОГО КОРОНАВІРУСУ
зачіпає більше старших.. що вже дали потомство.
Как отмечается в сообщении администрации китайского мессенджера, виновным также может грозить уголовная ответственность и тюремный срок.
Администрация WeChat напомнила, что за распространение ложной информации «об опасности, эпидемиях, бедствиях и происшествиях», которая может привести к серьезному нарушению общественного порядка, наказывается лишением свободы сроком до трех лет. В случаях, когда такие действия повлекут особо тяжелые последствия, наказание может составить от трех до семи лет тюремного заключения.
По последним данным, число подтвержденных в Китае случаев заболевания пневмонией, вызванной коронавирусом нового типа, в воскресенье днем достигло 2002 человек. По информации комитетов по вопросам гигиены и здравоохранения регионов КНР, число летальных исходов по-прежнему составляет 56. Кроме того, заражение коронавирусом подозревается еще у почти 2,7 тыс. человек, однако их диагноз пока не подтвержден.
Трутнев поручил ФСБ остановить китайский вирус
26 Январь 2020, 10:42
Заместитель председателя Правительства России - полпред Президента в ДФО Юрий Трутнев поручил обеспечить безопасность приграничных территорий Дальнего Востока в связи с распространением коронавируса, сообщает DEITA.RU.
Как пишут РИА Новости,обеспечить безопасность Дальнего Востока России Юрий Трутнев поручил Роспотребнадзору и погранслужбе ФСБ совместно с главами дальневосточных регионов. Кроме того, органы государственной власти должны разработать комплекс превентивных мер по защите населения.
Доложить полпреду Президента России в ДФО о ситуации и принятых мерах губернаторам и ведомствам нужно в трехдневный срок.
вірус- арестовать,допросіть і расстрелять