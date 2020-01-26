 Від коронавірусу в Китаї померли вже 56 людей, заражених - близько 2000

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це повідомило агентство Xinhua з посиланням на дані Національної комісії охорони здоров'я.

Також наголошується, що загальна кількість заражених у країні тепер становить 1975.

Водночас 49 осіб одужали. Ще у 2684 пацієнтів підозрюють зараження вірусом, але це наразі не підтверджено.

Також стало відомо, що уряд Шанхая повідомив про першу смерть у місті від вірусу.

Голова КНР Сі Цзіньпін сказав, що Китай зіткнувся з "важкою ситуацією", коли кількість загиблих унаслідок спалаху коронавірусу зросла до 42. За його словами, темпи поширення небезпечної інфекції у країні прискорюються.

Як повідомлялося, в Китаї з грудня реєструються випадки захворювання на пневмонію, викликану новим коронавірусом (nCoV). Попередньо визначено, що джерелом коронавірусу можуть бути тварини. Вірус було підтверджено в сусідніх із Китаєм країнах: Таїланді, Південній Кореї, Японії, Тайвані, РФ, В'єтнамі, а також у США та Франції.

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