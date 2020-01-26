 Від коронавірусу в Китаї померли вже 54 людини, заражених - понад 1600

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, в провінції Хубей померли 13 осіб, ще 323 заразилися.
Також наголошується, що загальна кількість заражених у країні тепер становить 1610 осіб. Раніше повідомлялося, що в Китаї кількість підтверджених випадків пневмонії, викликаної коронавірусом 2019-nCoV, збільшилася до 1355.
Також стало відомо, що уряд Шанхая повідомив про першу смерть у місті від вірусу.
Голова КНР Сі Цзіньпін сказав, що Китай зіткнувся з "важкою ситуацією", коли кількість загиблих унаслідок спалаху коронавірусу зросла до 42. За його словами, темпи поширення небезпечної інфекції у країні прискорюються.
Як повідомлялося, в Китаї з грудня реєструються випадки захворювання на пневмонію, викликану новим коронавірусом (nCoV). Попередньо визначено, що джерелом коронавірусу можуть бути тварини. Вірус було підтверджено в сусідніх із Китаєм країнах: Таїланді, Південній Кореї, Японії, Тайвані, РФ, В'єтнамі, а також у США та Франції.
Антиколорадос недавно чуть не обосрался - пишет: ну а че они хотели то - жрут этих мышей и прочую гадость, то ли еще будет..
29 мар. 2018 г. -
Григорий МАЙРАНОВСКИЙ: по следам «доктора-смерти» ... токсикологической лаборатории НКВД-МГБ
Григория Моисеевича Майрановского, ...
звания профессора и ученая степень доктора медицинских наук.https://books.google.de/books?id=-WsqDgAAQBAJ&pg=PT320&lpg=PT320&dq=%D0%BB%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%80%D0%B0+%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F+%D0%9C%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%B0+%D0%9C%D0%B0%D0%B9%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE&source=bl&ots=Nlrotq44na&sig=ACfU3U3v977-XXLQssw__Vqz8ji1MlRGOw&hl=ru&sa=X&ved=2ahUKEwiT2uHY5KDnAhXBZFAKHepKDd8Q6AEwCHoECAkQAQ#v=onepage&q=%D0%BB%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%80%D0%B0%20%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F%20%D0%9C%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%B0%20%D0%9C%D0%B0%D0%B9%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE&f=false
https://www.youtube.com/watch?v=8pljk7caiYw
Теперь немного статистики с Украины, где по разным подсчетам около 40 млн населения, т. е в 25 раз меньше: "Станом на 22 січня: 11 людей померли від ускладнень грипу в Україні з початку епідсезону ( перша смерть була зафіксована 31 грудня)."©
"Я не я і хата не моя! "?
Вже 36 одужало. Проте відсоток смертності все одно високий. Коли в Україні був спалах атипової пневмонії (той же коронавірус), то у Василькові померла 1 жінка- запізно звернулась до лікарів.
КУРОК ЗВЕДЕНИЙ.
Я изначально грешила на сусликов.
А "Руцкий рейх" прав...Всё живое, в мире, мутирует... Как высшие организмы, так и вирусы... Ведь "эбола" и ВИЧ - это тоже "мутации". Китайцы, кстати, вплотную занимаются выведением породы свиней, от которой возможна пересадка органов человеку (свиная кожа уже применяется для пересадки, при обширных ожогах различной природы). А теперь смотрите - мы имеем таких, "генетически модифицированных", свиней. Свиньи подвержены заболеванию под названием АЧС (африканская чума свиней). Оно, для свиней, смертельно (сейчас, на Полесье, выявлена очередная вспышка, в природной среде, среди диких). И, смотрите, какая ситуация получается - ведь не исключено, что возбудитель АЧС, в организме "генетически модифицированных" свиней, тоже изменится, мутирует, приспосабливаясь к новому для себя, организму... А ведь он подобен человеческому!... Что получаем? НОВОЕ, СМЕРТЕЛЬНОЕ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА, ЗАБОЛЕВАНИЕ...
(А суслики и сурки, кстати, неплохое мясо имеют - похоже на зайчатину, только намного жирнее. Особенно осенью. Пробовали, и варили супы, и тушили, в экстрим-походах... (Жрать захочешь - ещё и не то съешь). Особенно вкусно тушёное мясо с луком и чесноком, в кислом молоке, с томатным соусом и перцем... Но, в то же время, в некоторых районах Монголии и Алтая, они переносят смертельное заболевание - "классическую чуму"...Но ведь и домашние животные могут подобным, "наградить"!... Козы, овцы - кошачьей двуусткой, например. Свиньи - трихинеллёзом. Кролики, нутрии - лептоспирозом... Главное - хорошо протушить или проварить мясо или субпродукты).
А тесто для пельменей - и гёзы, и вонтонов - у нас уже продается раскатанным и порционно нарезанным в супермаркетах, охлажденным, в упаковке, что очень удобно.
(Кстати, китайцы молочнокислые продукты именуют "гнилым" молоком...).
Полагаю, что вирус, как и чумная бактерия, прекрасно может жить либо в земле, либо в теле грызуна - норного землекопа, как в термостате.
Более того, в теле грызуна вирус может и мутировать, мне так кажется.
Именно поэтому не стоит есть ни летучих мышей, ни змей, ни сусликов с сурками, особенно в сыром виде.
также не стоит лазать по пещерам, где имеются отложения гуана летучих мышей.
Вот и в Китае, очень своевременно появился "вирус". Можно перекрыть города и подавить нарастающее недовольство. Про Гонконг не забывайте!!!
Источник: https://censor.net.ua/n3171902'
Ничего удивительного, началось празднование Нового года по Восточному календарю.
В это время, традиционно, происходит "великая миграция" народов, все едут навещать родственников, ходят в гости (вручают подарки), храму посещают.
Самое лучшее время для эпидемии.
До тех пор, пока не начнут селюков образовывать, что харкать на землю нельзя, сусликов сырых лопать нельзя, мышей летучих лопать нельзя, змей лопать нельзя - эпидемии будут повторяться снова и снова.
Але можливо ви знаєте як називається фобія на селюків?..
ще маєш час зі знижкою оформити турпутівку в Китай.
all inclusive
або Китайці брєшуть про реальні масштаби єпідемії ...
або нам брешуть і цей вірус завсів не страшний ...
і тоді виникає питання , а чому маб брешуть ?
мабудь хотять налякати ...
і під цє зупинити посилки з aliexpress ...
обмежити вільнє пересування ...
і т. д.
а я так вважаю : - поти не помруть 1мл. мАцкалів, нам зовсім нема з чого турбуватись ...
Та й Майрановський не "сплив"-би, якби сам не став "язиком ляпать", коли його "покровителя" - Берію, ліквідували, а його самого не "запхнули у дальню шухляду"...
это 1800 в день.
А здесь за месяц 54 человека неизвестно от чего - может от возраста.
Очередной разгон волны для быдла.
но все почему-то бегут покупать билетики.
так и тут - в вашей статистике - пофиг на 650к., но зато - Аааааа, померло аж 52 человека(справедливости ради - будет ведь больше, но точно не 650к.))
погибшим - скорейшего оздоровления, Мертвое море ждет вас, Изгаиль, гостиница экстра класса "У Шмульхе", 7 звезд все таки очень и очень дешево.
прикольно - но ведь это факт ...
1900-ЦЕ ВИЯВЛЕНІ ВИПАДКИ..
ТИХ,ХТО ЗАРАЗИВСЯ І ЗАРАЗ ПОЧИНАЄ ЗАРАЖАТИ ІНШИХ-ЦЕ ДЕСЯТКИ ТИСЯЧ..
СОТНІ ТИСЯЧ- ЦЕ БУДЕ ЗА ТИЖДЕНЬ...сМЕРТНІСТЬ ПОКИ ЩО НЕЗНАЧНА,АЛЕ ВІРУС МУТУЄ..
--------------------------МАЙЖЕ----АНАЛОГІЧНО-----------------------------------------
Ближневосточный респираторный синдром
(БВРС) является вирусным респираторным заболеванием, вызванным новым коронавирусом (Коронавирус Ближневосточного респираторного синдрома или БВРС-КоВ), который впервые был диагностирован в Саудовской Аравии в 2012 году.
Примерно 35% зарегистрированных больных БВРС-КоВ скончались.
Профилактика и лечение
В настоящее время не существует ни специфического лекарственного средства, ни вакцины от этой болезни.(ХОЧ ПРОЙШЛО 7 РОКІВ) Тем не менее идет разработка нескольких БВРС-КоВ-специфических вакцин и препаратов. На сегодняшний день лечение заключается в назначении поддерживающей терапии в зависимости от состояния пациента.
Источник вируса
БВРС-КоВ является зоонозным вирусом, то есть вирусом, передаваемым между животными и людьми. Исследования показали, что инфицирование людей происходит при прямых и косвенных контактах с инфицированными верблюдами. БВРС-КоВ был выявлен у одногорбых верблюдов в ряде стран Ближнего Востока, Африки и Южной Азии.
Происхождение этого вируса до конца неизвестно, однако согласно результатам анализа различных геномов вируса полагают, что он возник среди летучих мышей и был передан одногорбым верблюдам в отдаленном прошлом.
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ЗАРАЗ ГІРШИЙ ВИПАДОК.МОЖЛИВА ПЕРЕДАЧА МІЖ ЛЮДЬМИ
це просто як ПСВ і ДСВ - мало статись(трапитись), в чому проблема? завжди такі речі були. Чингіс Хан взагалі тільки стрілами, списами та шаб*ями знищив 11% населення світу - і нічого страшного не відбулось. А тут якийсь вірус - сотні мікр.біо лабів на планеті є, хай відроб*яють бабло своє, шукають різні вакцини тощо. і так залишаться люди, напевно, після вірусу
паперові маски на обличчя,здається малоефективні..
здається,рятує(не китайців) те,що,здається поза Китаєм люди більш опірніші хворобі..
більша смертність на пішоходному переході.Статистика..
а от у старших 55 смертність вже 55 відсотків..
є статистичні дані по динаміці епідемій..
ТИХ,ХТО ЗАРАЗИВСЯ І ЗАРАЗ ПОЧИНАЄ ЗАРАЖАТИ ІНШИХ-ЦЕ вже ДЕСЯТКИ ТИСЯЧ..
СОТНІ ТИСЯЧ- ЦЕ БУДЕ ЗА ТИЖДЕНЬ...сМЕРТНІСТЬ ПОКИ ЩО НЕЗНАЧНА,АЛЕ ВІРУС МУТУЄ..
не приховують..
просто деякі смерті можуть бути зараховані як від інших хвороб..
это
искусственно выведенный вирус и
используется в качестве ведения бактериологической войны .
Украина не имеет защиты тк.к. уничтожены были все центры ГО (гражданской Обороны).
И ликвидированы гешефтниками войска РХБЗ ( радиационной, химической и биологической защиты).Кроме закупленных препаратов не известного происхождения за миллионные средства Украинских налохоплательщиков.
Предотвращение биологических угроз: Что можно сделать...
https://www.unog.ch/80256EDD006B8954/(httpAssets)/A20909F15B8F038BC125823C00347EF5/$file/Biological+Security+Guide_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%82%D0%B2%D1%80%D0%B0%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85+%D1%83%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%B7-%D0%A7%D1%82%D0%BE+%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE+%D1%81%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%8C.pdf
Украина не имеет защиты тк.к. уничтожены были все центры ГО (гражданской Обороны).
центри Го займались конкретною роботою,здається ,ще за часів Сталіна
кількість населення росте.Зменшується кількість якісної ,природньої для людини їжі..
сприятливе до мутацій середовище(при зменшенні імунітету людини) теж росте..