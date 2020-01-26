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Все про:хвороба (189) вірус (66) Китай (239)

 Від коронавірусу в Китаї померли вже 54 людини, заражених - понад 1600

Кількість загиблих від коронавірусу в Китаї збільшилась до 54 осіб.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, в провінції Хубей померли 13 осіб, ще 323 заразилися.

Також наголошується, що загальна кількість заражених у країні тепер становить 1610 осіб. Раніше повідомлялося, що в Китаї кількість підтверджених випадків пневмонії, викликаної коронавірусом 2019-nCoV, збільшилася до 1355.

Також стало відомо, що уряд Шанхая повідомив про першу смерть у місті від вірусу.

Голова КНР Сі Цзіньпін сказав, що Китай зіткнувся з "важкою ситуацією", коли кількість загиблих унаслідок спалаху коронавірусу зросла до 42. За його словами, темпи поширення небезпечної інфекції у країні прискорюються.

Як повідомлялося, в Китаї з грудня реєструються випадки захворювання на пневмонію, викликану новим коронавірусом (nCoV). Попередньо визначено, що джерелом коронавірусу можуть бути тварини. Вірус було підтверджено в сусідніх із Китаєм країнах: Таїланді, Південній Кореї, Японії, Тайвані, РФ, В'єтнамі, а також у США та Франції.

Читайте також: Пасажирам прямих рейсів із Китаю будуть вимірювати температуру тіла в аеропорту "Бориспіль", - МОЗ

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3171902
 
 
 Топ коментарі
 
В миллиардном Китае померли 54 человека от "короновируса"...
Теперь немного статистики с Украины, где по разным подсчетам около 40 млн населения, т. е в 25 раз меньше: "Станом на 22 січня: 11 людей померли від ускладнень грипу в Україні з початку епідсезону ( перша смерть була зафіксована 31 грудня)."©
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А ну ж посилання, де я радив вживати ртуть. Інакше ти брехун із брехунів і просто ница людина, на кшталт кацапа.
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А тушку не жрут что-ли?
Антиколорадос недавно чуть не обосрался - пишет: ну а че они хотели то - жрут этих мышей и прочую гадость, то ли еще будет..
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В этой новости ничего необычного нет. Смертность как от обычного гриппа, даже меньше, у нас сейчас от гриппа большая смертность, если рассчитать на тысячу населения. Видимо журналисты не знают, что такое статистика и как она рассчитывается в зависимости от количества населения.Обычная ежегодная паника , созданная кем-то ( понятно кем) для запугивания людей.
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До речі Менгеле починав у Майнаровського і перші дослідження Менгеле робив на радянських людях з дозволу більшовиків.
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В миллиардном Китае померли 54 человека от "короновируса"...
Теперь немного статистики с Украины, где по разным подсчетам около 40 млн населения, т. е в 25 раз меньше: "Станом на 22 січня: 11 людей померли від ускладнень грипу в Україні з початку епідсезону ( перша смерть була зафіксована 31 грудня)."©
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Ти вже ртуті навернув сьогодня "для профілактікі", як то ти вчора писав? 😂
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А ну ж посилання, де я радив вживати ртуть. Інакше ти брехун із брехунів і просто ница людина, на кшталт кацапа.
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Мені от цікаво, наскільки в тебе хвороблива уява, що таку дурню вже вигадує (і це в твоїй голові вважається за норму)?
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Тобто ти вчора за прийом в якості "вакцини" ртуті не писав, так? 😂
"Я не я і хата не моя! "?
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Намагався в гуглі знайти зв'язку "кацахол ртуть цензор". Знаходить лише твої пости. Дай посилання на його коментар.
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О, брехуняка, і де тут я раджу пити ртуть?
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І повидаляли саме твої коментарі. Так що і в цьому ти збрехав.
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можливо сам повидаляв свої ідіотські коменти"з бодуна"
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А сколько в ДТП гибнет? И этот "вирус" в отличие от гриппа никак не остановишь в ближайшие десятки лет.
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Вірус є в багатьох країнах, а померли від нього лише в Китаї ?
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В інших країнах лише поодинокі випадки. Хвилює що нема тих хто одужав. З отою жінкою, котру буцім-то вилікували не підтвердилося.
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https://enapp.chinadaily.com.cn/a/202001/24/AP5e2aac1aa3103a24b1104c3e.html

Вже 36 одужало. Проте відсоток смертності все одно високий. Коли в Україні був спалах атипової пневмонії (той же коронавірус), то у Василькові померла 1 жінка- запізно звернулась до лікарів.
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це зв'язано з досить довгим інкубаційним періодом і особливостями поширення. Ще,на жаль,будуть смерті і поза кордонами китаю.
КУРОК ЗВЕДЕНИЙ.
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перший спалах нового вірусу був на ринку де продають екзотичних тварин, яких жруть у Китаї. Нефіг експеріментувати з природою бо та відплатить.
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Им такие шапочки в аптеках продавать нужно.
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Одно из двух - или китайцы "довыделывались" со своими генными исследованиями, и "плоды раздумий" вырвались из-под контроля, либо китайцев кто-то решил "притормозить", а то что-то "широко шагать" начали... Тут два варианта - либо США (что маловероятно), либо Россия, в своих бесплодных попытках приостановить "ползучую экспансию" в Сибирь... (Если второе - то я не завидую рассеянам, живущим в Сибири и на Дальнем Востоке - китайцы могут ТАК ответить, что "аукнется" по самый Урал, а то и западнее...).
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Есть версия, и весьма вероятная, что причиной мутации данного коронавируса, приведшей к способности передаваться от животных к человеку, и далее от людей людям, явились оригинальные кулинарные пристрастия китайцев, которые едят всякую странную для еды живность и странные части тела живности.
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Так китайские ученые сами опубликовали результаты исследований, что либо змеи, либо летучие мыши.
Я изначально грешила на сусликов.
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К слову, если Вы интересуетесь китайской кулинарией (а она прекрасна), то заметите, что овощи сырыми не едят. Их могут хотя бы на несколько секунд, но опустить в кипящую воду (бланшировать), или прогреть секундно в воке, но я не знаю традиционных китайских рецептов с сырыми овощами. Делалось это мудрыми людьми в гигиенических целях, чтобы избежать заражения. Но селюкам, как известно, законы не писаны.
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Вы знаете, меня вчера, "посетило" желание приготовить, по собственному рецепту, подобие китайских "бао-цзы" (пельменей), из доступных нам, местных, продуктов. Стал на кухне, приготовил начинку. Жена замесила тесто. Наделал. Вчера ними ужинали. Сейчас отварил ещё порцию, сижу, завтракаю... (могу рецепт скинуть, если интересно). Кстати, смеялся вчера - и чего это меня на китайскую кухню потянуло? Оказывается, вчера был китайский Новый Год...
А "Руцкий рейх" прав...Всё живое, в мире, мутирует... Как высшие организмы, так и вирусы... Ведь "эбола" и ВИЧ - это тоже "мутации". Китайцы, кстати, вплотную занимаются выведением породы свиней, от которой возможна пересадка органов человеку (свиная кожа уже применяется для пересадки, при обширных ожогах различной природы). А теперь смотрите - мы имеем таких, "генетически модифицированных", свиней. Свиньи подвержены заболеванию под названием АЧС (африканская чума свиней). Оно, для свиней, смертельно (сейчас, на Полесье, выявлена очередная вспышка, в природной среде, среди диких). И, смотрите, какая ситуация получается - ведь не исключено, что возбудитель АЧС, в организме "генетически модифицированных" свиней, тоже изменится, мутирует, приспосабливаясь к новому для себя, организму... А ведь он подобен человеческому!... Что получаем? НОВОЕ, СМЕРТЕЛЬНОЕ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА, ЗАБОЛЕВАНИЕ...
(А суслики и сурки, кстати, неплохое мясо имеют - похоже на зайчатину, только намного жирнее. Особенно осенью. Пробовали, и варили супы, и тушили, в экстрим-походах... (Жрать захочешь - ещё и не то съешь). Особенно вкусно тушёное мясо с луком и чесноком, в кислом молоке, с томатным соусом и перцем... Но, в то же время, в некоторых районах Монголии и Алтая, они переносят смертельное заболевание - "классическую чуму"...Но ведь и домашние животные могут подобным, "наградить"!... Козы, овцы - кошачьей двуусткой, например. Свиньи - трихинеллёзом. Кролики, нутрии - лептоспирозом... Главное - хорошо протушить или проварить мясо или субпродукты).
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Спасибо за рецепт, но пока не нужно, у нас тепло, будет жарко, и мне сейчас готовить, честно скажу, лень.
А тесто для пельменей - и гёзы, и вонтонов - у нас уже продается раскатанным и порционно нарезанным в супермаркетах, охлажденным, в упаковке, что очень удобно.
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Предпочитаю делать своими руками... Знаешь, "ЧТО ТАМ"... А то у нас ТАКОГО "набодяжить" способны... А доказывать - "себе дороже"... Судьи не только "дряпички", но ещё и тупые... Тут человек, как-то, писал - около часа, вместе с командиром в/ч, в судебном заседании, пытались объяснить судье, что, хотя "бригада" дислоцируется в райцентре, но "комбриг" - начальник для "комбата", батальон которого дислоцирован в областном центре... До неё так и не "дошло"...
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Никогда не суди об "оригинальности" кухни того или иного народа... Томас Гоббс, когда-то, высказал правильную мысль: "Часто мы именуем других людей "дикарями" лишь по той причине, что их занятия отличаются от наших...". Поинтересуйся классикой НАШИХ кухонь - беларуской "сырокваши", латышской "скабпутры", российского овсяного киселя, украинской "путрей", "квашей", европейским "рокфором"...
(Кстати, китайцы молочнокислые продукты именуют "гнилым" молоком...).
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Не думаю... Полсотни трупов, под две тысячи заболевших - это и для Китая, "слишком"... Недаром рванулись строить отдельный изолятор на тысячу "койко-мест", за неделю...
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Вряд ли.
Полагаю, что вирус, как и чумная бактерия, прекрасно может жить либо в земле, либо в теле грызуна - норного землекопа, как в термостате.
Более того, в теле грызуна вирус может и мутировать, мне так кажется.
Именно поэтому не стоит есть ни летучих мышей, ни змей, ни сусликов с сурками, особенно в сыром виде.
также не стоит лазать по пещерам, где имеются отложения гуана летучих мышей.
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Запуганными людьми легче манипулировать. Поэтому многие правительства всё время держат свой народ в страхе!!
Вот и в Китае, очень своевременно появился "вирус". Можно перекрыть города и подавить нарастающее недовольство. Про Гонконг не забывайте!!!
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"По его словам, темпы распространения опасной инфекции в стране ускоряются."
Источник: https://censor.net.ua/n3171902'

Ничего удивительного, началось празднование Нового года по Восточному календарю.
В это время, традиционно, происходит "великая миграция" народов, все едут навещать родственников, ходят в гости (вручают подарки), храму посещают.
Самое лучшее время для эпидемии.

До тех пор, пока не начнут селюков образовывать, что харкать на землю нельзя, сусликов сырых лопать нельзя, мышей летучих лопать нельзя, змей лопать нельзя - эпидемии будут повторяться снова и снова.
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Про те що ви не знаєте як називається фобія на тих хто харкає, ми вже з"ясували.
Але можливо ви знаєте як називається фобія на селюків?..
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ГЕРОЙ..
ще маєш час зі знижкою оформити турпутівку в Китай.
all inclusive Від коронавірусу в Китаї померли вже 54 людини, заражених - понад 1600 - Цензор.НЕТ 9203
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Знаменитый грипп Испанка в 1918-19 гг.,унес жизни 500 миллионов людей по всему миру.у вас есть время купить сапоги и лишнюю хромосому у кремлевских болванов КГБиста Від коронавірусу в Китаї померли вже 54 людини, заражених - понад 1600 - Цензор.НЕТ 1733
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При відповідній термічній обробці продуктів можна їсти що завгодно і кого угодно, так що пристрасть китайців до всякої мури ні до чого, скоріш за все виною появи корнавірусу єсть глобальне потепління, так як в льодах Гренлндії і Антарктиди єсть ще і не такі віруси!
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хтось бреше
або Китайці брєшуть про реальні масштаби єпідемії ...
або нам брешуть і цей вірус завсів не страшний ...

і тоді виникає питання , а чому маб брешуть ?
мабудь хотять налякати ...
і під цє зупинити посилки з aliexpress ...
обмежити вільнє пересування ...
і т. д.

а я так вважаю : - поти не помруть 1мл. мАцкалів, нам зовсім нема з чого турбуватись ...
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У москалів МОЗ очолюють не "народні цілительки" Супрун чи "соросята" з адвокатською освітою..ЇМ хвилюватись ,навпаки,можна менше (((
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А що Супрун в нас щось очолює?? Нараше скільки зараз мільйонів кітайців?
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нічого не очолює,окрім ,ймовірно,кількох "схем",але поради продовжує роздавати..(
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Лишнехромосомные никогда не болеют.Путлер продал Китаю хромосому. Від коронавірусу в Китаї померли вже 54 людини, заражених - понад 1600 - Цензор.НЕТ 9840онижебраття...
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А кому продали единственную Мрию , авианосец Варяг , завод Мотор Сичь ..... онижебраття, не ?
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Секретные вирусы всяческих заболеваний и эпидемий в СССР разрабатывала лаборатория профессора Гриши Мойсеевича Майрановского.Редкий был негодяй 20 века.Похлеще Сралина и чЛенина вместе взятых...
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А "Питлер" прекратил разработки? Если нет, то придет Потлер и точно станет очень бобрым, а если нет, то через 50 лет Патлер станет не злым.
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Майрановский по ядам был мастер , а не по вирусам
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Майрановський займався отрутами... Це хімічна зброя... Вірусами і бактеріями займалися інші, імена яких до цих пір під грифом "секретно"... Просто з тієї причини, що поряд з роботою на військових вони мали "легенду" - займалися паралельно розробкою вакцин і методів боротьби з хвороботворними вірусами і бактеріями, і іх прізвища вимовляють з пошаною, як "рятівників людства"... (Це ж те саме, що й з комп"ютерами... Спочатку створюють вірус, що шкодить комп"ютеру, а потім розробляють програму "антивірус", і продають її, за хороші гроші...).
Та й Майрановський не "сплив"-би, якби сам не став "язиком ляпать", коли його "покровителя" - Берію, ліквідували, а його самого не "запхнули у дальню шухляду"...
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ЕЖЕГОДНО ОТ ОСЛОЖНЕНИЙ ГРИППА В МИРЕ УМИРАЕТ 650 ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК
это 1800 в день.
А здесь за месяц 54 человека неизвестно от чего - может от возраста.

Очередной разгон волны для быдла.


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боятся коронавируса все, это как: у вас больше шансов умереть по дороге за лот. билетом, чем выиграть "джекпот".
но все почему-то бегут покупать билетики.
так и тут - в вашей статистике - пофиг на 650к., но зато - Аааааа, померло аж 52 человека(справедливости ради - будет ведь больше, но точно не 650к.))
погибшим - скорейшего оздоровления, Мертвое море ждет вас, Изгаиль, гостиница экстра класса "У Шмульхе", 7 звезд все таки очень и очень дешево.

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"у вас больше шансов умереть по дороге за лот. билетом, чем выиграть "джекпот""
прикольно - но ведь это факт ...
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китай заявив, що розповсюдження ПРИСКОРЮЄТЬСЯ.

1900-ЦЕ ВИЯВЛЕНІ ВИПАДКИ..

ТИХ,ХТО ЗАРАЗИВСЯ І ЗАРАЗ ПОЧИНАЄ ЗАРАЖАТИ ІНШИХ-ЦЕ ДЕСЯТКИ ТИСЯЧ..
СОТНІ ТИСЯЧ- ЦЕ БУДЕ ЗА ТИЖДЕНЬ...сМЕРТНІСТЬ ПОКИ ЩО НЕЗНАЧНА,АЛЕ ВІРУС МУТУЄ..
--------------------------МАЙЖЕ----АНАЛОГІЧНО-----------------------------------------
Ближневосточный респираторный синдром
(БВРС) является вирусным респираторным заболеванием, вызванным новым коронавирусом (Коронавирус Ближневосточного респираторного синдрома или БВРС-КоВ), который впервые был диагностирован в Саудовской Аравии в 2012 году.


Примерно 35% зарегистрированных больных БВРС-КоВ скончались.

Профилактика и лечение
В настоящее время не существует ни специфического лекарственного средства, ни вакцины от этой болезни.(ХОЧ ПРОЙШЛО 7 РОКІВ) Тем не менее идет разработка нескольких БВРС-КоВ-специфических вакцин и препаратов. На сегодняшний день лечение заключается в назначении поддерживающей терапии в зависимости от состояния пациента.

Источник вируса
БВРС-КоВ является зоонозным вирусом, то есть вирусом, передаваемым между животными и людьми. Исследования показали, что инфицирование людей происходит при прямых и косвенных контактах с инфицированными верблюдами. БВРС-КоВ был выявлен у одногорбых верблюдов в ряде стран Ближнего Востока, Африки и Южной Азии.
Происхождение этого вируса до конца неизвестно, однако согласно результатам анализа различных геномов вируса полагают, что он возник среди летучих мышей и был передан одногорбым верблюдам в отдаленном прошлом.

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ЗАРАЗ ГІРШИЙ ВИПАДОК.МОЖЛИВА ПЕРЕДАЧА МІЖ ЛЮДЬМИ
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б*же, та було щось із 4 вимирання в історії як мінімум, до 95-ти% живих орг. вимерло, ну то й що?
це просто як ПСВ і ДСВ - мало статись(трапитись), в чому проблема? завжди такі речі були. Чингіс Хан взагалі тільки стрілами, списами та шаб*ями знищив 11% населення світу - і нічого страшного не відбулось. А тут якийсь вірус - сотні мікр.біо лабів на планеті є, хай відроб*яють бабло своє, шукають різні вакцини тощо. і так залишаться люди, напевно, після вірусу Від коронавірусу в Китаї померли вже 54 людини, заражених - понад 1600 - Цензор.НЕТ 4839
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поки що важко сказати.. як 'протікатиме' хвороба..

паперові маски на обличчя,здається малоефективні..
здається,рятує(не китайців) те,що,здається поза Китаєм люди більш опірніші хворобі..
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тим,кому менше 35 в Україні дійсно боятись нічого..Ймовірність(у китайців) смерті після зараження менше 1 відсотка..

більша смертність на пішоходному переході.Статистика..

а от у старших 55 смертність вже 55 відсотків..
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Козловы на РАБссии все стадо БАРАНОВ,не зря грузин мочил в сортире этих МУДАКОВ Від коронавірусу в Китаї померли вже 54 людини, заражених - понад 1600 - Цензор.НЕТ 4292 Від коронавірусу в Китаї померли вже 54 людини, заражених - понад 1600 - Цензор.НЕТ 4292
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это да, но пострадали как всегда строители Ссанкт Пи*ербурга((
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Китайцы 100% скрывают и жертв больше и к цифрам нужно прибавлять еще несколько ноликов!!! Предлагаю закрыть въезд всем китайцам!!! А всех наших с Китая вернувшихся на карантин на месяц и если все норм, то выпускать,а нет то изолировать!
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Нужно дзяпину кинуть клич "Перед смертью сибиря наш!"
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погоджусь.

є статистичні дані по динаміці епідемій..

ТИХ,ХТО ЗАРАЗИВСЯ І ЗАРАЗ ПОЧИНАЄ ЗАРАЖАТИ ІНШИХ-ЦЕ вже ДЕСЯТКИ ТИСЯЧ..
СОТНІ ТИСЯЧ- ЦЕ БУДЕ ЗА ТИЖДЕНЬ...сМЕРТНІСТЬ ПОКИ ЩО НЕЗНАЧНА,АЛЕ ВІРУС МУТУЄ..
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цього разу ні.
не приховують..

просто деякі смерті можуть бути зараховані як від інших хвороб..
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Наверняка -

это

искусственно выведенный вирус и

используется в качестве ведения бактериологической войны .
Украина не имеет защиты тк.к. уничтожены были все центры ГО (гражданской Обороны).
И ликвидированы гешефтниками войска РХБЗ ( радиационной, химической и биологической защиты).Кроме закупленных препаратов не известного происхождения за миллионные средства Украинских налохоплательщиков.
Предотвращение биологических угроз: Что можно сделать...
https://www.unog.ch/80256EDD006B8954/(httpAssets)/A20909F15B8F038BC125823C00347EF5/$file/Biological+Security+Guide_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%82%D0%B2%D1%80%D0%B0%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85+%D1%83%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%B7-%D0%A7%D1%82%D0%BE+%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE+%D1%81%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%8C.pdf
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используется в качестве ведения бактериологической войны .
Украина не имеет защиты тк.к. уничтожены были все центры ГО (гражданской Обороны).

центри Го займались конкретною роботою,здається ,ще за часів Сталіна Від коронавірусу в Китаї померли вже 54 людини, заражених - понад 1600 - Цензор.НЕТ 3017
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лекарства не изобрели от вируса и он мутирует! Закрываем короче границы от всех, пока они не вылечатся все!
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Любая в о й н а (даже гибридная) без потерь не бывает .

Від коронавірусу в Китаї померли вже 54 людини, заражених - понад 1600 - Цензор.НЕТ 1348
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Нашу планету вже всі разом так заюзали і засрали що Земля шукає свого порятунку шляхом зменшення кількості населення хомо сапиенс любим способом ! все просто!
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Кацапов тоже расплодилось много. Планета что не видит?
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можна і без конспірології...

кількість населення росте.Зменшується кількість якісної ,природньої для людини їжі..
сприятливе до мутацій середовище(при зменшенні імунітету людини) теж росте..
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