 Від коронавірусу в Китаї померли вже 54 людини, заражених - понад 1600

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, в провінції Хубей померли 13 осіб, ще 323 заразилися.

Також наголошується, що загальна кількість заражених у країні тепер становить 1610 осіб. Раніше повідомлялося, що в Китаї кількість підтверджених випадків пневмонії, викликаної коронавірусом 2019-nCoV, збільшилася до 1355.

Також стало відомо, що уряд Шанхая повідомив про першу смерть у місті від вірусу.

Голова КНР Сі Цзіньпін сказав, що Китай зіткнувся з "важкою ситуацією", коли кількість загиблих унаслідок спалаху коронавірусу зросла до 42. За його словами, темпи поширення небезпечної інфекції у країні прискорюються.

Як повідомлялося, в Китаї з грудня реєструються випадки захворювання на пневмонію, викликану новим коронавірусом (nCoV). Попередньо визначено, що джерелом коронавірусу можуть бути тварини. Вірус було підтверджено в сусідніх із Китаєм країнах: Таїланді, Південній Кореї, Японії, Тайвані, РФ, В'єтнамі, а також у США та Франції.

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