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Все про:обстріл (5914) Донбас (13094) операція Об'єднаних сил (1995)

 Одного українського воїна поранено, найманці РФ 10 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі, - штаб ООС

За минулу добу російсько-окупаційні війська 10 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі, поранення зазнав український військовослужбовець.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні на сторінці у фейсбуці пресцентру штабу операції Об'єднаних сил.

"25 січня збройні формування Російської Федерації 10 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї. Також було помічено роботу снайперських пар. Унаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил зазнав поранення", - йдеться в повідомленні.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" бойовики здійснили 9 обстріляв позицій ООС: двічі неподалік Павлополя - з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї; поруч із Пісками - з мінометів калібру 120 мм бойовики випустили 3 міни, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї; неподалік Авдіївки - з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї; двічі поблизу Березового - зі станкового протитанкового гранатомета (2 постріли), а також снайперської гвинтівки й іншої стрілецької зброї; у районі населеного пункту Верхньоторецьке - з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї; поруч із Водяним - із 82-мм міномета (10 мін); неподалік Широкиного - з міномета калібру 82 мм (3 міни), гранатометів різних систем і стрілецької зброї.

Один ворожий обстріл було зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" (неподалік Катеринівки з великокаліберного кулемета).

"З початком поточної доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли. За поточну добу втрат немає", - додали в штабі.

Читайте також: Одного українського воїна поранено, найманці РФ здійснили 12 обстрілів на Донбасі, - штаб ООС

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3171901
 
 
 Топ коментарі
 
Одужання пораненному воїну України!!!! палай у пеклі клята масковія!!!!
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Звуки важкої артилерії чують жителі всіх районів міста. За відомостями телеграм-каналу WarGonzo, епіцентр боїв в районі Першої майданчика. Було, як мінімум, 15 прильотів.
Особливо неспокійно в Київському районі Донецька. Люди повідомляють про сильний артилерійський бій, працює важке озброєння. За повідомленнями очевидців, можливо, розриви снарядів 120 мм і 152 мм:
"Уже 40 минут Северная часть Донецка подвергается обстрелу из тяжелой ствольной артиллерии. Будьте осторожны!";
"Район АП-Пески-Спартак порядка 40 минут с небольшими перерывами сильный артиллерийский бой";
"Мінуса ймовірно з донбаскабелю у напрямку дап та пісків. Схоже на 120";
"Куйбышевский. Бакинские слушаем мощное, громкое",
"Местные жители говорят, что тяжелые снаряды, по звуку похожи на 152 мм, падают в районе первой площадки, вольво центра".
Крім цього жителі непідконтрольного міста повідомляють, що чують як вихідні звуки ствольної артилерії, так і «прильоти». Інтервал між ними невеликий: «Только что ОблГАИ очень сильный выход, гремело как рядом и снова ОЧЕНЬ громко прилет"; «Выход и сразу прилет это уже сами себя"; «Автомагазин слушаем с удивлением через закрытые окна. Мощно, часто. Мы что-то не знаем?»; "Киевский проспект (Вильнюс) тяжелое одиночное с восточной стороны (жд)…мощно, интервал меньше минуты".
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З закритими вікнами чути погано. Я у іншій стороні Інколи лунає.
Іноді коли на вулиці чую поодинокі зі сторони аеропорту.
Вільнюс близько до ДАП.ОблДАІ і автомагазин приблизно на однакової відстані від Вільнюсу, десь 6 км.
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Одужання пораненному воїну України!!!! палай у пеклі клята масковія!!!!
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кожен день в нас 300-ті, що це за "перестать стрелять"? Скільки можна вже вести мову про розведення якщо там настільки неспокійно?
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Желаем нашему раненому воину быстрого выздоровления, полного восстановления и скорейшего возвращения в строй, а расеянским ******* и сепаротеррорюгам побольше мучительных смертей и тяжелых ранений с травматическими ампутациями конечностей и в брюшную полость.
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