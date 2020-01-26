 Одного українського воїна поранено, найманці РФ 10 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі, - штаб ООС

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні на сторінці у фейсбуці пресцентру штабу операції Об'єднаних сил.

"25 січня збройні формування Російської Федерації 10 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї. Також було помічено роботу снайперських пар. Унаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил зазнав поранення", - йдеться в повідомленні.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" бойовики здійснили 9 обстріляв позицій ООС: двічі неподалік Павлополя - з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї; поруч із Пісками - з мінометів калібру 120 мм бойовики випустили 3 міни, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї; неподалік Авдіївки - з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї; двічі поблизу Березового - зі станкового протитанкового гранатомета (2 постріли), а також снайперської гвинтівки й іншої стрілецької зброї; у районі населеного пункту Верхньоторецьке - з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї; поруч із Водяним - із 82-мм міномета (10 мін); неподалік Широкиного - з міномета калібру 82 мм (3 міни), гранатометів різних систем і стрілецької зброї.

Один ворожий обстріл було зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" (неподалік Катеринівки з великокаліберного кулемета).

"З початком поточної доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли. За поточну добу втрат немає", - додали в штабі.

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