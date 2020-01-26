 Одного українського воїна поранено, найманці РФ 10 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі, - штаб ООС

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні на сторінці у фейсбуці пресцентру штабу операції Об'єднаних сил.
"25 січня збройні формування Російської Федерації 10 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї. Також було помічено роботу снайперських пар. Унаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил зазнав поранення", - йдеться в повідомленні.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" бойовики здійснили 9 обстріляв позицій ООС: двічі неподалік Павлополя - з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї; поруч із Пісками - з мінометів калібру 120 мм бойовики випустили 3 міни, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї; неподалік Авдіївки - з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї; двічі поблизу Березового - зі станкового протитанкового гранатомета (2 постріли), а також снайперської гвинтівки й іншої стрілецької зброї; у районі населеного пункту Верхньоторецьке - з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї; поруч із Водяним - із 82-мм міномета (10 мін); неподалік Широкиного - з міномета калібру 82 мм (3 міни), гранатометів різних систем і стрілецької зброї.
Один ворожий обстріл було зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" (неподалік Катеринівки з великокаліберного кулемета).
"З початком поточної доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли. За поточну добу втрат немає", - додали в штабі.
Особливо неспокійно в Київському районі Донецька. Люди повідомляють про сильний артилерійський бій, працює важке озброєння. За повідомленнями очевидців, можливо, розриви снарядів 120 мм і 152 мм:
"Уже 40 минут Северная часть Донецка подвергается обстрелу из тяжелой ствольной артиллерии. Будьте осторожны!";
"Район АП-Пески-Спартак порядка 40 минут с небольшими перерывами сильный артиллерийский бой";
"Мінуса ймовірно з донбаскабелю у напрямку дап та пісків. Схоже на 120";
"Куйбышевский. Бакинские слушаем мощное, громкое",
"Местные жители говорят, что тяжелые снаряды, по звуку похожи на 152 мм, падают в районе первой площадки, вольво центра".
Крім цього жителі непідконтрольного міста повідомляють, що чують як вихідні звуки ствольної артилерії, так і «прильоти». Інтервал між ними невеликий: «Только что ОблГАИ очень сильный выход, гремело как рядом и снова ОЧЕНЬ громко прилет"; «Выход и сразу прилет это уже сами себя"; «Автомагазин слушаем с удивлением через закрытые окна. Мощно, часто. Мы что-то не знаем?»; "Киевский проспект (Вильнюс) тяжелое одиночное с восточной стороны (жд)…мощно, интервал меньше минуты".
Іноді коли на вулиці чую поодинокі зі сторони аеропорту.
Вільнюс близько до ДАП.ОблДАІ і автомагазин приблизно на однакової відстані від Вільнюсу, десь 6 км.