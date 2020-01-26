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 Політика України
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Все про:Зеленський (4261) Росія (15222) Сурков (140)

 Сурков не проводив роботу щодо України після перемоги Зеленського, - російські ЗМІ

З січня 2018 року робота щодо "українського напряму" майже не велася, а після перемоги Володимира Зеленського взагалі зупинилася.

Про це пише видання "Медуза" з посиланням на свої джерела, передає Цензор.НЕТ.

"З січня 2018-го і дотепер робота за напрямом майже не велася. А після перемоги Зеленського взагалі все зупинилося", - говорить співрозмовник "Медузи", який працював із Сурковим.

За його словами, помічник президента і його команда по суті припинили працювати з лідерами громадської думки та елітами в Україні, формувати ідеологію, займатися проєктами федералізації і дестабілізації України, захисту російської мови, займатися церковними питаннями.

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Зазначається, що не все було гладко і в "республіках", де "стали співати свою пісню" нові впливові сили зі своїми політичними і фінансовими інтересами на кшталт Сергія Курченка і Віктора Медведчука. В обмінних процесах Сурков і його команда також майже не брали участі.

Іншою претензією до Суркова нібито стали вибори президента, в яких він робив ставку на Юлію Тимошенко, а Медведчук - на Юрія Бойка. У підсумку переміг Зеленський, який до Суркова ставився негативно, зазначає джерело.

Співрозмовник, який працював із Сурковим, зазначає, що можливості "виходу на Зе і Коломойського" у Суркова були задовго до президентських виборів, але він ними знехтував.

Людина, близька до Суркова, в розмові з журналістом "Медузи" посилалася на те, що до Коломойського "погано ставиться Володимир Путін". При цьому співрозмовник "Медузи", який працював із Сурковим, пояснив, що новий президент України не ставився до помічника президента як до надійного переговірника.

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Як зазначають джерела видання, Сурков ніколи не був єдиним "смотрящим" за Україною з боку Кремля.

Колишній чиновник АП і співрозмовник, близький до керівництва Держдуми, заявив "Медузі", що з питань України, так званих "ДНР" і "ЛНР" у Суркова не було вирішального голосу: "Він не міг зателефонувати силовикам і сказати: "Тут операцію скасовуємо, а тут, навпаки, активізуємось". Щось вирішувалося в МЗС, щось на рівні бізнес-контактів".

Водночас близька до Суркова людина, вважає, що якби він мав повноту повноважень, "то такого безладу в "ДНР" і "ЛНР" не було б".

Сурков, за його словами, мав здійснювати якусь "загальну координацію" і політичний супровід, але силовики не орієнтувалися на думку помічника президента.

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Нагадаємо, 25 січня директор Центру політичної кон'юнктури Олексій Чеснаков повідомив, що помічник президента РФ Володимира Путіна Владислав Сурков покинув держслужбу "у зв'язку зі зміною курсу на українському напрямі".

Проте прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що указу про відставку Владислава Суркова з поста помічника президента РФ немає.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3171896
 
 
 Топ коментарі
 
Сурков свою роботу виконав- поставив прокацапського презЕдента,може і відпочити.
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ну а зачем Суркову делать то, что вместо него уже делает зекоманда на месте?
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"Курс Пети" - это каждодневная брехня, разворовывание страны, торговля с оккупантом ? Нет, Зеленский этим не занимается. Он пытается разгрести всё то, шо ему оставил Петя. Пока да, не очень успешно. Но он явно старается. И успех будет - в первую очередь возврат оккупированных территорий.
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Йой! Так Сурков курировал коррупцию и воровство, а не создание лднр по примеру других гангрен, которые он успешно создавал в других странах?
Нежданчик.
На какие факты опирается Кибицкий?
О подтвержденных фактах разворовывания тоже нужно бы сообщить.
Какая тогровля с оккупантом прекращена за 9 месяцев преЗеденства?
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+100500. Украина будет выхаркивать мародера не один десяток лет
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Василий Кибицкий: "Курс Пети" - это каждодневная брехня, разворовывание страны, торговля с оккупантом ? Нет, Зеленский этим не занимается.

Робота щодо України не велася Сурковим після перемоги Зеленського, - російські ЗМІ - Цензор.НЕТ 6458
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Просто курс стабилен: хоть "мирная" Зеленского, хоть "победная" Порошенко а всё равно капитуляция, так зачем нужен Сурков если не нужно ничего менять?
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При "капитуляции" почему-то хоть понемногу возвращали свое...
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Не смешите, а смотрите зону АТО с момента капитуляции и по сегодня. Тенденция стабильна и испуг что после выборов может что то поменяться прошёл. Сурков не нужен, ситуация развивается по их мнению в правильном направлении. Но на всякий случай выражают поддержку Зеленскому и расписывают его якобы победу, опасаются что может повторить судьбу Януковича? А за одно и оппонента облить грязью.
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Правильно, ничего не возвращается под наш контроль. О чем я и написала.
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А это кто писал: "При "капитуляции" почему-то хоть понемногу возвращали свое.."? И как можно связать с этим: "Правильно, ничего не возвращается под наш контроль. О чем я и написала." Вы о логике когда нибудь слышали?
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Где противоречие?
При новой власти ничего не возвращается, только увеличиваются серые зоны за счет подконтрольных Украине территорий.
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Противоречие в: "При новой власти ничего не возвращается" Если вы сами не смогли либо прочитать либо опровергнуть изложенное 26.01.2020 12:06 то оприлюдню: 5 сентября 2014 минская капитуляция:
И на сегодня:
И это не включая потери Азова и намечающейся потери Чёрного моря.
Так что ваш пост 26.01.2020 12:17 чистая правде не зависимо от новой или старой власти.
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Зе не отказивается от минских.
Но территории не возвращает, в отличие от предшественников.

РАЗНИЦА очевидна.
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Вы слепая и печатаете на слух что вам диктуют с методички? Где на картах что то возвращённое? Или оплаченные тезисы обсуждению не подлежат, только бесконечное повторение вранья. Не врите и станьте наконец гражданином своей страны, а не оплаченным тролем.
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Слепоглухой и с амнезией ан пав не помнит, что происходило в последние пять лет.
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Вы зачем опять глупость печатаете? Если не согласны то докажите это фактами, а не голословными заявлениями. И научитесь считать, вторжению уже практически 6 лет.
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НЕ ВОЗМОЖНО сравнивать действия Порошенко и Зеленского в условиях активного наступления российско-лднровских подразделения, потому что при Зе такого не происходило.
А что происходило в условиях БЕЗ таких наступлений их, уже описано.
Разница очевидна.
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я знову ж, в 3329-й раз переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!
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Один агент россии в Украине признан агентом и никем более.

ПЦУ ОФІЦІЙНО ВКЛЮЧИЛИ ДО СПИСКУ АВТОКЕФАЛЬНИХ ЦЕРКОВ: МОСКОВСЬКІ АРХІЄРЕЇ В УКРАЇНІ ПОЗБАВЛЕНІ ТИТУЛІВ.

У щорічному виданні Константинопольської церкви Українська православна церква названа 15-ою церквою у списку автокефальних церков. Крім того, не визнаються титули єпископів московського патріархату в Україні.

Про це повідомляє видання "Духовний фронт України".

Так, колишній митрополит Київський і всієї України Онуфрій (Березовський) вже не згаданий з таким титулом у цьогорічному виданні. Натомість весь єпископат названий із прив'язкою до місцеперебування того чи іншого єрарха РПЦвУ. Відповідно, "Онуфрій митрополит у Києві".

Позбавлення єпископського титулу позбавляє права священнодіяти на території іншої церкви адже, згідно з православними канонами в одній єпархії може бутине більше одного єпископа.
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Така, по суті, диверсійна "робота" припиняється лише у двух випадках - або робота визнана повністю проваленою, або повністю виконаною. Донбас та Крим досі під кацапами, тож залишається лише другий варіант...
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Сурков своє завдання виконав. Тепер без посередників. "Путин о Зеленском: «мы с ним в контакте»"
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Співпраця з вбивцею українців? Це "хАрАшо" для кацапів і їх холуїв
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Другой претензией к Суркову якобы стали выборы президента, в которых он ставил на Юлию Тимошенко, а Медведчук - на Юрия Бойко. В итоге победил Зеленский, который к Суркову относился негативно, отмечает собеседник. Если и дальше будут вводиться европорядки в Украине, то у Тимошенко, Бойка все еще впереди, кто-то из них станет следующим президентом.
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А як на мене відпрацьований матеріал. Ні Тимошенко, Ні Бойко, Ні Порошенко не стануть президентом.
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Т.е. с лживым вором Порошенко никто не хочет иметь дело
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Видно обоих простатит достал - что ж время подошло, не всегда коту масленица - пора на отдых, иначе могут отнести....а в Мавзолее места нет!!! А когда пряжка от ремня выше пупка и портки спадают- это серьезный сигнал - ходули могут отказать!

Робота щодо України не велася Сурковим після перемоги Зеленського, - російські ЗМІ - Цензор.НЕТ 6723
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Все правильно.Своі функціі Сурков передал Зе команді.З чим я усіх і поздоровляю.
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http://www.spletnik.ru/blogs/govoryat_chto/176551_nemnogo-o-mishustine

Ну вообщем,я оставлю ЭТО здесь,кому интересно
почитайте о новом премьере рф Мишустине (МишустЯне).
- Как бизнесмен он слабак.....
- Заниматься политикой бизнеса не очень умеет.....
- Продавец иллюзий......
- Он обладает тонким умением посылать подальше,чтобы потом приблизить.....
- очень хороший психолог (т.к. мама армянка).......
- гораздо хитрее,чем Маргарита Симоньян и путина может обвести.....и т.д.
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Напівкацап,напівчечен... ублюдок,коротко кажучи. Такий же,як і його кремлівський хазаїн #уйло.
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Бредовое сообщение це
Вот по осени Сурков в Донецке приезжал всех перетрахал и перевел работу банков с Ростова на Саратов и только прямые счета по назначению.
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===Человек, близкий к Суркову, в разговоре с "Медузой" ссылался на то, что к Коломойскому "плохо относится Владимир Путин"===
Хм. Коломойский очень много сделал для защиты независимости Украины в 2014-м. И его единственного из олигархов по беспределу уничтожил Порошенко. Совпадение? Не думаю
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Хищение пяти с половиной миллиардов долларов рефинансирования НБУ в ПриватБанк,надо полагать,по логике подобных тебе зелеботов,является одним из этапов защиты независимости Украины Коломойским.
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Не читай порохоботских газет. До типа национализации Приват был в прибыли и выполнял все обязательства. А потом Гонтарева с потолка решила, что все его заставы ничего не стоят. И 97% крупных вкладов - это связанные лица. Мифические 5.5 ярда долларов - это не живые деньги, которые понадобились бы, если бы банк реально падал, а бумажки - долговые обязательства, что, кстати, доказывает, что национализаторы прекрасно понимали, что банк стабилен и паники нет. Сейчас пытаются принять закон о Привате, ибо на момент национализации не было никаких юридических и экономических причин для этого, но закон обратной силы не имеет. И есть еще прекрасный иск Суркисов к Порошенке, у которых отобрали все активы, типа связанные лица, а потом Порошенко предлагал, вот по щелчку перестанем считать вас связанными лицами, вернем часть, а за это перепишите акции 1+1 на Порошенко.
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Я не читаю порохоботских газет,даже не знаю их названий.Мне достаточно решения Высокого суда Лондона,выводов экспертов МВФ и ****.Им я верю больше,чем всем нашим украинским СМИ,вместе взятым.
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а не эти ли миллиардыдля себя и будущие он защищал?
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===Как отмечено в сообщении, в столице государства Оман после встречи на высшем уровне обсуждались "ключевые вопросы, заботящие российское руководство". "Переговоры прошли неудачно, по итогам встречи влиятельный силовик был раздражен", - сообщает источник.===
===По его словам, обсуждался "комплекс вопросов", связанный с необходимым Москве отказом Киева от самостоятельной внешней политики и всем того, что уже ранее обсуждалось по Донбассу.
"Другое дело, что реакция Зелинского российским представителям не понравилась. Они сказали, что он был вежлив, но, в общем, неуступчив", - добавил Соловей.===
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Теперь понятно почему пороха мочили из-за каждого угла всякие лещеки и саменченки а теперь тишь да гладь. Не кормят, потоки перекрыли вот и затихло) Теперь можно даже проследить кто из чьих рук кормиться.
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Однозначно. Більше цікавить інше питання.
Коли нарешті зєля зрозуміє, що не він вирок Порошенку, а Єрмак і Бєня вирок Зеленському?

Понимает ли Ермак и Зеленский, что им продают мир, в котором страна спустя несколько лет захлебнется? Опьяненный успехами Ермак понимает, куда его ведет Козак? Власть отдает себе отчет, что отвечает за жизнь десятков миллионов людей?
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так перемога зеленої макаки і є власне роботою по Україні. більше і робити нічого не потрібно.. Шо скже нам зе--худоба?
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"помощник президента и его команда по сути прекратили работать с лидерами общественного мнения и элитами в Украине"
Конечно, элиты поменялись в 2019 году и перестали исполнять указания кремля.
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