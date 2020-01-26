 Сурков не проводив роботу щодо України після перемоги Зеленського, - російські ЗМІ

Про це пише видання "Медуза" з посиланням на свої джерела, передає Цензор.НЕТ.
"З січня 2018-го і дотепер робота за напрямом майже не велася. А після перемоги Зеленського взагалі все зупинилося", - говорить співрозмовник "Медузи", який працював із Сурковим.
За його словами, помічник президента і його команда по суті припинили працювати з лідерами громадської думки та елітами в Україні, формувати ідеологію, займатися проєктами федералізації і дестабілізації України, захисту російської мови, займатися церковними питаннями.
Зазначається, що не все було гладко і в "республіках", де "стали співати свою пісню" нові впливові сили зі своїми політичними і фінансовими інтересами на кшталт Сергія Курченка і Віктора Медведчука. В обмінних процесах Сурков і його команда також майже не брали участі.
Іншою претензією до Суркова нібито стали вибори президента, в яких він робив ставку на Юлію Тимошенко, а Медведчук - на Юрія Бойка. У підсумку переміг Зеленський, який до Суркова ставився негативно, зазначає джерело.
Співрозмовник, який працював із Сурковим, зазначає, що можливості "виходу на Зе і Коломойського" у Суркова були задовго до президентських виборів, але він ними знехтував.
Людина, близька до Суркова, в розмові з журналістом "Медузи" посилалася на те, що до Коломойського "погано ставиться Володимир Путін". При цьому співрозмовник "Медузи", який працював із Сурковим, пояснив, що новий президент України не ставився до помічника президента як до надійного переговірника.
Як зазначають джерела видання, Сурков ніколи не був єдиним "смотрящим" за Україною з боку Кремля.
Колишній чиновник АП і співрозмовник, близький до керівництва Держдуми, заявив "Медузі", що з питань України, так званих "ДНР" і "ЛНР" у Суркова не було вирішального голосу: "Він не міг зателефонувати силовикам і сказати: "Тут операцію скасовуємо, а тут, навпаки, активізуємось". Щось вирішувалося в МЗС, щось на рівні бізнес-контактів".
Водночас близька до Суркова людина, вважає, що якби він мав повноту повноважень, "то такого безладу в "ДНР" і "ЛНР" не було б".
Сурков, за його словами, мав здійснювати якусь "загальну координацію" і політичний супровід, але силовики не орієнтувалися на думку помічника президента.
Нагадаємо, 25 січня директор Центру політичної кон'юнктури Олексій Чеснаков повідомив, що помічник президента РФ Володимира Путіна Владислав Сурков покинув держслужбу "у зв'язку зі зміною курсу на українському напрямі".
Проте прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що указу про відставку Владислава Суркова з поста помічника президента РФ немає.
Нежданчик.
На какие факты опирается Кибицкий?
О подтвержденных фактах разворовывания тоже нужно бы сообщить.
Какая тогровля с оккупантом прекращена за 9 месяцев преЗеденства?
При новой власти ничего не возвращается, только увеличиваются серые зоны за счет подконтрольных Украине территорий.
И на сегодня:
И это не включая потери Азова и намечающейся потери Чёрного моря.
Так что ваш пост 26.01.2020 12:17 чистая правде не зависимо от новой или старой власти.
Но территории не возвращает, в отличие от предшественников.
РАЗНИЦА очевидна.
А что происходило в условиях БЕЗ таких наступлений их, уже описано.
Разница очевидна.
ПЦУ ОФІЦІЙНО ВКЛЮЧИЛИ ДО СПИСКУ АВТОКЕФАЛЬНИХ ЦЕРКОВ: МОСКОВСЬКІ АРХІЄРЕЇ В УКРАЇНІ ПОЗБАВЛЕНІ ТИТУЛІВ.
У щорічному виданні Константинопольської церкви Українська православна церква названа 15-ою церквою у списку автокефальних церков. Крім того, не визнаються титули єпископів московського патріархату в Україні.
Про це повідомляє видання "Духовний фронт України".
Так, колишній митрополит Київський і всієї України Онуфрій (Березовський) вже не згаданий з таким титулом у цьогорічному виданні. Натомість весь єпископат названий із прив'язкою до місцеперебування того чи іншого єрарха РПЦвУ. Відповідно, "Онуфрій митрополит у Києві".
Позбавлення єпископського титулу позбавляє права священнодіяти на території іншої церкви адже, згідно з православними канонами в одній єпархії може бутине більше одного єпископа.
Ну вообщем,я оставлю ЭТО здесь,кому интересно
почитайте о новом премьере рф Мишустине (МишустЯне).
- Как бизнесмен он слабак.....
- Заниматься политикой бизнеса не очень умеет.....
- Продавец иллюзий......
- Он обладает тонким умением посылать подальше,чтобы потом приблизить.....
- очень хороший психолог (т.к. мама армянка).......
- гораздо хитрее,чем Маргарита Симоньян и путина может обвести.....и т.д.
Вот по осени Сурков в Донецке приезжал всех перетрахал и перевел работу банков с Ростова на Саратов и только прямые счета по назначению.
Хм. Коломойский очень много сделал для защиты независимости Украины в 2014-м. И его единственного из олигархов по беспределу уничтожил Порошенко. Совпадение? Не думаю
===По его словам, обсуждался "комплекс вопросов", связанный с необходимым Москве отказом Киева от самостоятельной внешней политики и всем того, что уже ранее обсуждалось по Донбассу.
"Другое дело, что реакция Зелинского российским представителям не понравилась. Они сказали, что он был вежлив, но, в общем, неуступчив", - добавил Соловей.===
Коли нарешті зєля зрозуміє, що не він вирок Порошенку, а Єрмак і Бєня вирок Зеленському?
Понимает ли Ермак и Зеленский, что им продают мир, в котором страна спустя несколько лет захлебнется? Опьяненный успехами Ермак понимает, куда его ведет Козак? Власть отдает себе отчет, что отвечает за жизнь десятков миллионов людей?
Конечно, элиты поменялись в 2019 году и перестали исполнять указания кремля.