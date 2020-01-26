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 Політика України, За кордоном
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Все про:Держдепартамент США (540) США (5984) Помпео (194)

 Збрехала мені двічі, - Помпео про журналістку Келлі, на яку накричав через запитання про Україну

У Держдепі пов’язують конфлікт глави відомства Майка Помпео з репортером NPR Мері Луїзою Келлі зі спробами зашкодити роботі адміністрації президента Дональда Трампа.

Про це йдеться в заяві глави Держдепартаменту США Майка Помпео, опублікованому пресслужбою відомства, інформує Цензор.НЕТ.

Помпео повідомив, що його обдурили щодо тем інтерв'ю на радіо. Також він звинувачує Мері Луїзу Келлі в тому, що вона записала їхню розмова після ефіру.

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У Держдепі вважають, що журналістка порушила "основні принципи журналістики та порядності". Також у відомстві пов’язують конфлікт зі спробами зашкодити роботі адміністрації президента Дональда Трампа.

Нагадаємо, глава Держдепу Майк Помпео накричав на журналістку радіостанції NPR після того, як вона почала ставити запитання про Марі Йованович та Україну. Він, зокрема, зазначив, що американців не хвилюють проблеми України.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3171895
 
 
 Топ коментарі
 
За Помпео не скажу -- но украинцев уважают!
Плавал на кораблике в Амэрыку с немецкими миллионерами... -- ну -- общались по-ходу... ...куда ж с судна денешься?

...в ресторанах, барах, казино ... (в казино они лохи, надо сказать)
-- А что у Вас за акцент такой -- русский?
-- Я украинец!
-- А... ...ну извините! Понимаем...

...и сразу лехше становилось в общении...*)
Русских не любят и боятся -- в плане, шо они опять учудят чё-нить, типа Коммунизма, Лендлиза и беженцев...
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Ви вже теж запарили своїми скандалами з вашим рудим ...
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я всех научил с кем общаюсь что я с Украины
никто больше с рашей не путает так что народ простой в штатах тоже в курсе хоть и не всегда может указать на карте
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Ви вже теж запарили своїми скандалами з вашим рудим ...
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идет подковерная политическая борьба бульдого
мы увидим еще больше грязи
но одно радует что похоже сенатская комиссия таки скоро начнет следствие по делу Байденов
всем пристегнуть ремни
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А ещё говорят что в Америке нет КВНа и 95го квартала…
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За Помпео не скажу -- но украинцев уважают!
Плавал на кораблике в Амэрыку с немецкими миллионерами... -- ну -- общались по-ходу... ...куда ж с судна денешься?

...в ресторанах, барах, казино ... (в казино они лохи, надо сказать)
-- А что у Вас за акцент такой -- русский?
-- Я украинец!
-- А... ...ну извините! Понимаем...

...и сразу лехше становилось в общении...*)
Русских не любят и боятся -- в плане, шо они опять учудят чё-нить, типа Коммунизма, Лендлиза и беженцев...
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я всех научил с кем общаюсь что я с Украины
никто больше с рашей не путает так что народ простой в штатах тоже в курсе хоть и не всегда может указать на карте
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недавно стреляли с ребятами из ICE это иммиграция и таможня говорят да конечно знаем Украину
недавно летали в Киев депортировали нелегальных иммигрантов под конвоем 😬
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Я был на отдыхе в Штатах несколько месяцев назад. Прилетаем в Майами, рейс из Лондона. На рейсе было также несколько кацапов и несколько украинцев (включая меня). Так вот, кацапов почему-то пропустили всех (им обычно один вопрос - "Vacation ?" и всё, улыбочка, фоточки, проходи), а вот нам задавали кучу вопросов. Меня спрашивали, кто я по профессии, шо я делаю в Лондоне, как долго и т.д. Некоторые вопросы повторяли по нескольку раз. Меня в итоге пропустили, а вот другого парня с украинским паспортом за соседней стойкой завернули. Я так понял, его заподозрили в работе по туристической визе.
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Был я недавно у вас... -- тоже не совсем ахти.
-- начиная с аэропорта в НЙ. -- то полный капэць. Давка, жуть и муть... ...эти фотгрфические автоматы перед паспортным контролем... -- жопа полная.

Таможня у меня зажигалку отобрала... ...мне потом сказали, шо следили за моей реакцией ...борьба с терроризмом, мол, и с подозрительными личностями! *)

Я сперва не въехал в тему, а потом грю таможеннику: Да выбрось ты её в урну, она 2 долляра стоит...
-- И шо, вам её не жалко?

...мне не жалко зажигалки, шо б мня в США не пустили...*)

Если корабль стоит в американских портах -- с бассейнов воду сливают, сигареты запрещено продавать на борту...
Познакомился с братвой на Брайтоне -- наши бывшие -- они уже, как совки рассуждавют: Да, хреново и всё такое, но это ж ради нас!

Не поеду больше Америку! ...и меньше не поеду... -- по крайней мере, с восточной стороны...*)
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я в Нью Йорке был всего один раз в 2013-м году. Мне там категорически не понравилось - очень грязный и неухоженный город. Даже на Манхэттене повсюду кучи мусора, дофигища бомжей и всяких фриков. Чуть свернул за угол - воняет ссаниной.

А вот Майами и Орландо - совсем другое дело. Там был уже два раза, скорее всего поеду и ещё.
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Вы думаете,украинцев волнуют проблемы США?
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к сожалению мало кого но проблемы штатов это глобальные проблемы
незаконная иммиграция, права личности итд
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конечно. весь мир следит за проблемами поступления негров в универы и за миграцией латиносов в южные штаты. ты так думаешь?
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Журналистка утверждает, что после интервью глава Госдепа США не только выругал ее, но и достал контурную карту, попросив указать на ней Украину.
Заявление Помпео завершается фразой: "Стоит отметить, что Бангладеш - не Украина!".
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Не дезинформируйте. Она показала Украину
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А зачем тянуть в связке парашен-демократы??
Рыжий такой же барыга как и кучерявый. Обоим прогулы в тюрьме ставят
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О чем вы? Да рыжий в десны целуется с .уйлом.
И даже в Америке в открытую говорят, что он агент параши
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Свинособака, почему ты и твои сородичи на вашем "вяликом" языке пишете всегда с ошибками?
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Ого, сколько лахтинских под американским прокси в тему набежало. Пытаются убедить, как в Штатах хреново. Не старайтесь, у меня там родственники "загнивают".
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Быстрее бы к власти в США пришли более адекватные люди.
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За Помпео не скажу -- но украинцев уважают!

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Шо там на корабле, то чепуха, главное, что в высоких кабинетах. На прошлой неделе Англия внесла тризуб в список террористических символов, в пособие для копов. МИД раздул эту тему так, что теперь не только копы, но и вся Англия об этом знает Потом запрет Зеленскоу в выступлении в Израиле. Между прочим, там лидеры 62 стран были. Гучно? На закусочку, ЦРУ, на своем сайте, разместило 300 страниц документов о деятельности Бандеры, вывезенных из Германии. Документы размещены в разделе "нацисты", и конечно о Степане Андреевиче, ничего хорошего там не сказано.
Как-то все синхронно, уж не прелюдия к чему - то большему?
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