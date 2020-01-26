 Збрехала мені двічі, - Помпео про журналістку Келлі, на яку накричав через запитання про Україну

Про це йдеться в заяві глави Держдепартаменту США Майка Помпео, опублікованому пресслужбою відомства, інформує Цензор.НЕТ.
Помпео повідомив, що його обдурили щодо тем інтерв'ю на радіо. Також він звинувачує Мері Луїзу Келлі в тому, що вона записала їхню розмова після ефіру.
У Держдепі вважають, що журналістка порушила "основні принципи журналістики та порядності". Також у відомстві пов’язують конфлікт зі спробами зашкодити роботі адміністрації президента Дональда Трампа.
Нагадаємо, глава Держдепу Майк Помпео накричав на журналістку радіостанції NPR після того, як вона почала ставити запитання про Марі Йованович та Україну. Він, зокрема, зазначив, що американців не хвилюють проблеми України.
мы увидим еще больше грязи
но одно радует что похоже сенатская комиссия таки скоро начнет следствие по делу Байденов
всем пристегнуть ремни
Плавал на кораблике в Амэрыку с немецкими миллионерами... -- ну -- общались по-ходу... ...куда ж с судна денешься?
...в ресторанах, барах, казино ... (в казино они лохи, надо сказать)
-- А что у Вас за акцент такой -- русский?
-- Я украинец!
-- А... ...ну извините! Понимаем...
...и сразу лехше становилось в общении...*)
Русских не любят и боятся -- в плане, шо они опять учудят чё-нить, типа Коммунизма, Лендлиза и беженцев...
никто больше с рашей не путает так что народ простой в штатах тоже в курсе хоть и не всегда может указать на карте
недавно летали в Киев депортировали нелегальных иммигрантов под конвоем 😬
-- начиная с аэропорта в НЙ. -- то полный капэць. Давка, жуть и муть... ...эти фотгрфические автоматы перед паспортным контролем... -- жопа полная.
Таможня у меня зажигалку отобрала... ...мне потом сказали, шо следили за моей реакцией ...борьба с терроризмом, мол, и с подозрительными личностями! *)
Я сперва не въехал в тему, а потом грю таможеннику: Да выбрось ты её в урну, она 2 долляра стоит...
-- И шо, вам её не жалко?
...мне не жалко зажигалки, шо б мня в США не пустили...*)
Если корабль стоит в американских портах -- с бассейнов воду сливают, сигареты запрещено продавать на борту...
Познакомился с братвой на Брайтоне -- наши бывшие -- они уже, как совки рассуждавют: Да, хреново и всё такое, но это ж ради нас!
Не поеду больше Америку! ...и меньше не поеду... -- по крайней мере, с восточной стороны...*)
А вот Майами и Орландо - совсем другое дело. Там был уже два раза, скорее всего поеду и ещё.
незаконная иммиграция, права личности итд
Заявление Помпео завершается фразой: "Стоит отметить, что Бангладеш - не Украина!".
Рыжий такой же барыга как и кучерявый. Обоим прогулы в тюрьме ставят
И даже в Америке в открытую говорят, что он агент параши
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Шо там на корабле, то чепуха, главное, что в высоких кабинетах. На прошлой неделе Англия внесла тризуб в список террористических символов, в пособие для копов. МИД раздул эту тему так, что теперь не только копы, но и вся Англия об этом знает Потом запрет Зеленскоу в выступлении в Израиле. Между прочим, там лидеры 62 стран были. Гучно? На закусочку, ЦРУ, на своем сайте, разместило 300 страниц документов о деятельности Бандеры, вывезенных из Германии. Документы размещены в разделе "нацисты", и конечно о Степане Андреевиче, ничего хорошего там не сказано.
Как-то все синхронно, уж не прелюдия к чему - то большему?