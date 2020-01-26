 Збрехала мені двічі, - Помпео про журналістку Келлі, на яку накричав через запитання про Україну

Про це йдеться в заяві глави Держдепартаменту США Майка Помпео, опублікованому пресслужбою відомства, інформує Цензор.НЕТ.

Помпео повідомив, що його обдурили щодо тем інтерв'ю на радіо. Також він звинувачує Мері Луїзу Келлі в тому, що вона записала їхню розмова після ефіру.

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У Держдепі вважають, що журналістка порушила "основні принципи журналістики та порядності". Також у відомстві пов’язують конфлікт зі спробами зашкодити роботі адміністрації президента Дональда Трампа.

Нагадаємо, глава Держдепу Майк Помпео накричав на журналістку радіостанції NPR після того, як вона почала ставити запитання про Марі Йованович та Україну. Він, зокрема, зазначив, що американців не хвилюють проблеми України.