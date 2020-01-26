 Пасажирам прямих рейсів із Китаю будуть вимірювати температуру тіла в аеропорту "Бориспіль", - МОЗ

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства охорони здоров'я України.

"З 26 січня (найближчий плановий авіарейс із Китаю) в аеропорту Бориспіль розпочнеться температурний скринінг пасажирів на прямих авіарейсах із Китаю.

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Фахівці санітарно-карантинного підрозділу вже підготовлені та укомплектовані інфрачервоними термометрами", - йдеться в повідомленні.

У МОЗ зазначили, що Всесвітня організація охорони здоров'я оновила рекомендації щодо скринінгу на пунктах в'їзду в країни, в яких ще не було зафіксовано передачі нового коронавірусу.

"Попередній досвід ВООЗ показував, що запровадження скринінгу температури тіла для виявлення потенційних підозрілих випадків коронавірусу вимагав значних інвестицій та не був достатньо ефективним. Проте під час спалаху коронавірусу 2019-nCoV більшість випадків хвороби в аеропортах було виявлено саме завдяки температурному скринінгу. Такий метод значно знижує ризик занесення збудника хвороби в країну. Також для мінімізації ризику інфікування коронавірусом ВООЗ рекомендує звичайні методи профілактики ГРВІ", - наголошують у відомстві.

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Нагадаємо, станом на 00:00 за місцевим часом суботи, 25 січня, в Китаї кількість хворих на пневмонію, що викликається коронавірусом нового типу, досягла 1 287 осіб, збільшившись за добу на 444 підтверджені випадки захворювання.

Кількість жертв цього типу пневмонії досягла 41, з них 39 припадає на провінцію Хубей і по одному на провінції Хебей і Хейлунцзян. За добу зафіксовано 16 летальних випадків, йдеться в повідомленні відомства.

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