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 Пасажирам прямих рейсів із Китаю будуть вимірювати температуру тіла в аеропорту "Бориспіль", - МОЗ

З 26 січня пасажири прямих авіарейсів із Китаю будуть проходити температурний скринінг в аеропорту "Бориспіль".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства охорони здоров'я України.

"З 26 січня (найближчий плановий авіарейс із Китаю) в аеропорту Бориспіль розпочнеться температурний скринінг пасажирів на прямих авіарейсах із Китаю.

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Фахівці санітарно-карантинного підрозділу вже підготовлені та укомплектовані інфрачервоними термометрами", - йдеться в повідомленні.

У МОЗ зазначили, що Всесвітня організація охорони здоров'я оновила рекомендації щодо скринінгу на пунктах в'їзду в країни, в яких ще не було зафіксовано передачі нового коронавірусу.

"Попередній досвід ВООЗ показував, що запровадження скринінгу температури тіла для виявлення потенційних підозрілих випадків коронавірусу вимагав значних інвестицій та не був достатньо ефективним. Проте під час спалаху коронавірусу 2019-nCoV більшість випадків хвороби в аеропортах було виявлено саме завдяки температурному скринінгу. Такий метод значно знижує ризик занесення збудника хвороби в країну. Також для мінімізації ризику інфікування коронавірусом ВООЗ рекомендує звичайні методи профілактики ГРВІ", - наголошують у відомстві.

Пасажирам прямих рейсів із Китаю будуть вимірювати температуру тіла в аеропорту Бориспіль, - МОЗ 01

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Пасажирам прямих рейсів із Китаю будуть вимірювати температуру тіла в аеропорту Бориспіль, - МОЗ 02

Нагадаємо, станом на 00:00 за місцевим часом суботи, 25 січня, в Китаї кількість хворих на пневмонію, що викликається коронавірусом нового типу, досягла 1 287 осіб, збільшившись за добу на 444 підтверджені випадки захворювання.

Кількість жертв цього типу пневмонії досягла 41, з них 39 припадає на провінцію Хубей і по одному на провінції Хебей і Хейлунцзян. За добу зафіксовано 16 летальних випадків, йдеться в повідомленні відомства.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3171891
 
 
 Топ коментарі
 
Люди,тут по новинах годину тому сказали,що цей вірус має інкубаційний період -два тижні.І що вимірювати температуру в аеропортах є абсолютно неефективно!В зараженної вірусом людини температура піднімається тільки за 14 днів.За цей час вона вспіє об'їхати Україну вздовж і впоперек.
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Краще одразу усіх китайців та усіх, хто прилетів з Китаю в холерний барак на 40 днів.😓
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Краще одразу усіх китайців та усіх, хто прилетів з Китаю в холерний барак на 40 днів.😓
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Я - не только украинец, а Землянин, и как Землянин хочу посоветовать правительству Китая не больницы (морги с лабораториями) новые строить, а как можно активнее и интенсивнее ПРИНУДИТЕЛЬНО использовать в существующих на позициях врачей и волонтёров (санитары, водители, парамедики, уборщики) находящихся на территории Китая представителей белой, красной и чёрной рас (студенты, коммивояжёры, сотрудники и члены семей дипкорпуса и туристы).

Время для этого пришло.
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Позитив от вас так и прет. Что то имеете против китайцев?
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Против китайцев?
Ровным счетом ничего.
Люди как люди, на нас очень похожи по манере поведения, только бухают меньше. Пассажирам прямых рейсов из Китая будут измерять температуру тела в аэропорту "Борисполь", - Минздрав - Цензор.НЕТ 1980

Но вот против селков любой расы я имею очень много чего "против".
От их селюковых привычек, например, от привычки харкать на землю (что является прямым путем распространения легочной инфекции), от их "скрепной" привычки тащить в рот все, что движется, включая насекомых и грызунов (ибо "традиционная" медицина), среди населения распространяются опасные инфекционные заболевания.
Если бы селюк сожрал летучую мышь, заболел, да тихонько преставился - то и ладненько, но ведь из-за их дикарских традиций нормальные люди заболевают, вирус да бактерия не разбирают, а выкашивают всех подряд.

Если российский селюк лечится столь популярной запоребриком "коройдуба", принимает ванные со скипидаром для "омолаживания", или, если деньги имеются, употребляет внутрь мумие (перегнившее дерьмо летучих мышей) - то и на доброе здоровье.
Если же селюк сожрал сырого суслика, зараженного чумой, сам заболел чумой и от той чумы помер, а в процессе заразил других людей и началась эпидемия - то против таких "скреп" я очень даже против.

Дикарские привычки опасны для общества - так понятно будет?
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Может и меньше русских они и бухают ,но китайцы по Украинским меркам горькие пьяницы ,не говоря уже про твою нацию ,примером может служить фестиваль вина в Мукачево ,где я лицезрел сотни палаток ,которые бесплатно давали дегустировать сотни разнообразных спиртных напитков ,и не видел пьяных .Представь мокшанин ,что было бы у вас ,пицу на лопате и колбасу с самолета ,да и многое другое ,мы видели.И как друг друга за халяву давили ,я представляю что бы было там.
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Сейчас во всем мире так начинают делать: В аэропортах Абу-Даби и Дубая проверяют пассажиров на наличие нового коронавируса.
Как сообщается, специалисты будут, главным образом, измерять температуру у пассажиров.
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Откуда такие идиоты как ты рождаются?
Себя в барак посади!
Это всё искусственно накручивают и преувеличивают. У меня много друзей в Пекине , Шанхае , Ханчжоу и тд. У всех всё хорошо.
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Так все к тому и идет.
Всю эту эрию, Ухань, в КНР уже "закордонили", 25 миллионов человек, что ли, там.
Самое примечательное, что сейчас идет Восточный Новый год, а в это время, традиционно, в КНР (и других странах Азии) все путешествуют, родственников навещают. Самое время для ускоренного распространения заразы.
Особенно принимая во внимание низкую культуры селюкового населения, традиционно харкающего на землю.
Честно скажу: не могу видеть, когда харкают на землю, "убить готов"(С).
Тут обрезАла куст, который выходит на улицу, на тротуар - а на ветке куста свежая харканина, мокрота. И хоть работаю я в перчатках, и хоть рукой не берусь, и хоть положила в спец бак для отходов - но до чего же противно, слов нет.
И ведь имеются в свободной продаже и салфетки бумажные, и платки носовые бумажные, и пропитанные маслом эвкалипта (чтобы нос не царапать бумагой) - а "скрепы" селюковые таки превалируют.
Вот что с ними делать, с селюками, штрафовать их, что ли?
Как поступают в таких случаях в Сингапуре.
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Халяль (и кошерное) не на "пустом" месте возникли, а как веками проверенные правила предохранения от инфекционных заболеваний.
Нефиг всякую дрянь жрать для "омолаживания", "повышения потенции", "к деньгам", 'так нам скрепы завещали", "заячий помет очень хорошо помогает от сердца".
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Причому вимірювати температуру правильно - тобто ректально !
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А что, если пассажир в Украину из Китая через европейский аэропорт прилетел?
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Для чого, якщо є прямі рейси з Китаю?
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Там врачи ходят в химзащите, а нам - обычные методы профилактики ОРВИ! Нам будет капец с нашим щастьем!
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Люди,тут по новинах годину тому сказали,що цей вірус має інкубаційний період -два тижні.І що вимірювати температуру в аеропортах є абсолютно неефективно!В зараженної вірусом людини температура піднімається тільки за 14 днів.За цей час вона вспіє об'їхати Україну вздовж і впоперек.
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Взагалі все з Китаю треба заборонити. А то в супермаркетах он продають фрукти й іншу хрєнь, де на ярликах так і написано "Китай".
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Что же ты тогда жрать будешь, в чем одеваться и на чем ездить если сейчас на 90% все китайское?
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do not resuscitate

@Nat_anest 15 ч

Становиться ещё интересней: было подтверждено, что может быть инфицирование БЕЗ клинических симптомов. Так что распространять его могут и люди ґ,которые даже не знают о том, что они инфицированы.
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Зная как у нас все делается через жопу, мне прям уверенность вселяет ета новость. Как будто фильм ужасов начинается.
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Та, уже, ещё вчера, вылечили весь этот ******... ...

Ждём заявления от Лукашенко! -- в Беларуси щас китайцев -- больше, чем в Китае! *)
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В средние века города где чума вообще закрывали. Может и тут... ?
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Была б Супрун, она бы сразу предостерегла от поедания летучих мышей в сыром виде. Новая власть не та...
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А-ха-ха. Точно. Но новые ******** ничем не лучше. Казалось бы - отмените любое сообщение с Китаем, первое что нужно сделать, куда проще? Нет, *****, мы лучше через жопу, как всегда. Температуру они мерять будут. Кто б ее там мерял?
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Это полумера, которая поможет сократить приток зараженных, но полностью его не перекроет. Сразу после латентного периода, перед появлением симптомов, человек выглядит совершенно здоровым, но сам уже заразен.
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Вся надежда не на этих зеленых дебилов, а на китайское правительство и ВОЗ.
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России в московской гостинице "Арт-Войковская" зафиксировано массовое заболевание гостей из Китая с симптомами опаснейшего коронавируса 2019-nCoV.

Как сообщает Telegram-канал Mash, заболевшие сами вызвали скорую в отель. Приехала одна бригада медиков, но оценив ситуацию, они вызвали подкрепление.

"Всего на месте оказались 12 бригад, 7 человек госпитализировали - все граждане Китая, некоторые приехали недавно, другие уже давно находятся в стране", - сказано в сообщении.

Сообщается,что у всех госпитализированных высокая температура, у них берут анализы.

Всего в туристической группе - больше 20 человек, их всех сейчас проверяют врачи. В Москву они приехали несколько дней назад из Сиани, сообщает Telegram-канал Baza.

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По информации Telegram-канала Life-Shot, предварительный диагноз у всех семерых заболевших - ОРВИ. Но инфекционисты решили их госпитализировать для детального обследования.
https://antikor.com.ua/articles/354701-v_rossii_v_otele_sluchilsja_perepoloh_iz-za_kitajtsev_s_koronavirusom_semeryh_uvezli_na_skoryh
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Якщо головний китаєць,сказав,що ситуація є дуже небезпечною,що болячка тільки розганяється,що 450 воєнних медиків є направлені в зону епідемії і буде побудований другий госпіталь,на ще більше місць,що з понеділка китайці не зможуть подорожувати за межі держави,то,я думаю,Китай має велику проблему.Вони,або,реально,не знають з чим мають справу і підстраховуються.Або,чітко,знають,що їм втекло з лабораторної пробірки,але не хочуть,щоб світ здогадався чим вони займаються.
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Якщо головний китаєць,сказав,що ситуація є дуже небезпечною, то ситуація дуже небезпечна.
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"Специалисты Гонконгского университета выделили уже три мутационных формы вируса 2019-nCoV , назвав их 2019-nCoV -G1, 2019-nCoV -G2, 2019-nCoV -G3. По вирулентности форма 2019-nCoV -G3 на 30% выше 2019-nCoV -G1. Научного руководителя попросили прибыть на заседание комиссии ЦК КПК.(Информация группы внешнего мониторинга tZE inform .)"

ЦК КПК, значит.
Что бы им раньше то не заниматься санпросветом среди населения?
Почему бы не применять "меры воздействия" к членам компартии Китая: поставить на вид (или с занесением в личное дело), если в их районе селюки харкают на землю, исключать из партии, если член партии харканул на землю сам?
Ведь это самый простой способ распространения легочных заболеваний - ветер разносит бактерии и вирусы с высохшей мокротой.

Если, согласно "скрепам", селюками китайскими принято употреблять в пищу змей и летучих мышей, то почему бы в таком случае не разводить змей и летучих мышей на спец. фермах, не разделывать в санитарной обстановке, и не продавать в супермаркетах(в деликатесных отделах) в вакуумной упаковке, уже потрошеных и готовых к употреблению?
Раз у населения имеется такая неукротимая потребность тащить в рот все, что движется.
Почему этого не было сделано?
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Ви не в курсі як називається фобія на харкання?.. Пасажирам прямих рейсів із Китаю будуть вимірювати температуру тіла в аеропорту "Бориспіль", - МОЗ - Цензор.НЕТ 8991
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Надо у зороастрийцев спросить (одна из древнейших религий), они знают.
У них подобные плевки считается осквернением и земли, и воды.
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Проблемы с логистикой. Это раз. А склады на карантинных территориях? Хаос неизбежен......
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Чтобы всему человечеству хана не настала... Мы тут сидим типа далеко и нас все это не касается. Ага. Ситуация может так быстро развернуться, что и не поймешь, как оказался в постапокалиптическом мире из голливудских фильмов. Надеюсь, что до этого не дойдет.
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Алармизм в чистом виде. Смертность не стопроцентная? Значит Человеку как биологическому виду ничего не угрожает в любом случае. Другое дело социум и экономика. Тут возможны всякие варианты. Даже при 90процентной летальности есть шанс сохранить Цивилизацию. Но действовать прийдется решительно и перед горами трупов не останавливаться и идти вперед. "Ученых и ослов в середину!" - неизменное руководство к действию в критической ситуации.
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Важнейшим ресурсом выживания остаются, как это ни странно, соль и спички. Спички это очевидно, а вот соль зачем? Ответ заключен в роли соли как "холодильника" доиндустриального периода. Нет электрики - нет холодильника. Очевидно и нет торговли с окружающим Миром. Запасать продукты впрок можно будет лишь с применением соли.
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"Пассажирам в Борисполе будут мерять температуру РЕКТАЛЬНО....."
Пассажиры из КНР призадумались. Пассажирам прямых рейсов из Китая будут измерять температуру тела в аэропорту "Борисполь", - Минздрав - Цензор.НЕТ 5671
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Летят перелетные птицы,
И вирус разносят собой...
Кстати да, если не ошибаюсь сейчас как раз период миграции, как это не символично звучит, стерхов из Китая в Россию.😬
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Они принимают жаропонижающие! Нужно вообще закрыть авиа перелеты из Китая!!! Потому что если эта фигня к нам попадет, то будет жопа настоящая! у нас дурная страна и не смогут предпринимать меры, как в Китае, что больницы большие строить за месяц и ситуация просто выйдет из под контроля! А лекарства нету от коронавируса этого! Единственный вариант спастись - это не заражаться! А не заражаться мы можем только закрыв для Китая рейсы в Украину! И также нужно проверять, кто был в Китае, чтобы их на изоляцию и проверку полную! Там инкубационный период длиться 12 дней. Зараженные могут даже не знать по ходу, что они заражены много времени. Могут спокойно приехать, а потом еще неделю все норм быть, а потом станут источника эпидемии! Если эта фигня попадет в Украину, то это будет конец света!!!
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мне так стремно, что я предлагаю вообще закрыть аэропорты до тех пор, пока вирус не победят!
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говорят, что 5-7 дней симптоматика не проявляется, а инкубационный период 14 дней! Если зараженный приедет 5 дней, как заразился, то болезнь не обнаружат! Он пройдет контроль и потом начнет заражать! Требую закрыть аэропорты потому что это угроза гражданам Украины биологическим оружием! Это угроза национальной безопасности!!!
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не забывайте, что вакцины не существует!
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Просто идет мутация
И зачем расстреляли японских химиков в Китае во время войны, не изучив чем лечить
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А китайцы,прилетев в Украину, так и будут с термометрами 10 дней инкубационного периода ходить, а в случаи повышенной температуры так прямо в МОЗ и побегут. Такое впечатление, что МОЗ хочет сократить население Украины до 30 мл. Видимо 37 слишком много. С нашим уровнем медицины и быстротой реагирования чиновников на чрезвычайные ситуации надо срочно закрыть перелеты в Китай, иначе у нас будут серьезные проблемы.Что ж нам так везёт на мед.чиновников.
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Врач-педиатр Евгений Комаровский заверяет, что посылки из Китая, несмотря на бушующий там в некоторых районах коронавирус, получать можно. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.
Врач отметил, что самый частый вопрос, связанный с коронавирусом, звучит так: "Можно ли без опасений получать посылки (товары) из Китая?"
"Во-первых, вероятность того, что вирус сможет существовать вне организма млекопитающих более 2 суток, ничтожно мала. Во-вторых, шансов получить именно через предметы инфицированную дозу вируса очень мало, даже теоретически (инфицирующая доза - количество микроорганизмов, потенциально способных вызвать заболевание)", - написал Комаровский.
Исходя из этого врач констатировал: "Посылки из Китая получать можно!"
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А куда китайцам и китаянкам будут вводить термометры ?
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У льодовиках Тибету вчені знайшли 28 вірусів, невідомих науці

Хорошую свинью японцы подбросили в Китай во время войны.
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ага , китайці навмисне будуть розповзатись по світу
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Температуру надо измерять всем и за деньги. Пополним бюджет!
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"Измерять температуру"? Срок инкубации - 2 недели.
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представляю эту картину...
где...в каком помещении это будет производится? еще на борту? в аэропорту? люди измеряющие будут в мед.одежде, перчатках, масках? (они сами могут стать разносчиками заразы, ибо навряд ли буду после каждого менять халат и обувь, перчатки и маски)
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Как это они, неужели не только рекомендации, это просто подвиг украинской власти.
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китайцы уже знают что при перелётах китайцам нужно принять жаропонижающее и никакой прибор их не возьмёт. они об этом в соцсетях пишут. до феньки дверца. только перекрыть сообщение.
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