 Пасажирам прямих рейсів із Китаю будуть вимірювати температуру тіла в аеропорту "Бориспіль", - МОЗ

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства охорони здоров'я України.
"З 26 січня (найближчий плановий авіарейс із Китаю) в аеропорту Бориспіль розпочнеться температурний скринінг пасажирів на прямих авіарейсах із Китаю.
Фахівці санітарно-карантинного підрозділу вже підготовлені та укомплектовані інфрачервоними термометрами", - йдеться в повідомленні.
У МОЗ зазначили, що Всесвітня організація охорони здоров'я оновила рекомендації щодо скринінгу на пунктах в'їзду в країни, в яких ще не було зафіксовано передачі нового коронавірусу.
"Попередній досвід ВООЗ показував, що запровадження скринінгу температури тіла для виявлення потенційних підозрілих випадків коронавірусу вимагав значних інвестицій та не був достатньо ефективним. Проте під час спалаху коронавірусу 2019-nCoV більшість випадків хвороби в аеропортах було виявлено саме завдяки температурному скринінгу. Такий метод значно знижує ризик занесення збудника хвороби в країну. Також для мінімізації ризику інфікування коронавірусом ВООЗ рекомендує звичайні методи профілактики ГРВІ", - наголошують у відомстві.
Нагадаємо, станом на 00:00 за місцевим часом суботи, 25 січня, в Китаї кількість хворих на пневмонію, що викликається коронавірусом нового типу, досягла 1 287 осіб, збільшившись за добу на 444 підтверджені випадки захворювання.
Кількість жертв цього типу пневмонії досягла 41, з них 39 припадає на провінцію Хубей і по одному на провінції Хебей і Хейлунцзян. За добу зафіксовано 16 летальних випадків, йдеться в повідомленні відомства.
Время для этого пришло.
Ровным счетом ничего.
Люди как люди, на нас очень похожи по манере поведения, только бухают меньше.
Но вот против селков любой расы я имею очень много чего "против".
От их селюковых привычек, например, от привычки харкать на землю (что является прямым путем распространения легочной инфекции), от их "скрепной" привычки тащить в рот все, что движется, включая насекомых и грызунов (ибо "традиционная" медицина), среди населения распространяются опасные инфекционные заболевания.
Если бы селюк сожрал летучую мышь, заболел, да тихонько преставился - то и ладненько, но ведь из-за их дикарских традиций нормальные люди заболевают, вирус да бактерия не разбирают, а выкашивают всех подряд.
Если российский селюк лечится столь популярной запоребриком "коройдуба", принимает ванные со скипидаром для "омолаживания", или, если деньги имеются, употребляет внутрь мумие (перегнившее дерьмо летучих мышей) - то и на доброе здоровье.
Если же селюк сожрал сырого суслика, зараженного чумой, сам заболел чумой и от той чумы помер, а в процессе заразил других людей и началась эпидемия - то против таких "скреп" я очень даже против.
Дикарские привычки опасны для общества - так понятно будет?
Как сообщается, специалисты будут, главным образом, измерять температуру у пассажиров.
Себя в барак посади!
Это всё искусственно накручивают и преувеличивают. У меня много друзей в Пекине , Шанхае , Ханчжоу и тд. У всех всё хорошо.
Всю эту эрию, Ухань, в КНР уже "закордонили", 25 миллионов человек, что ли, там.
Самое примечательное, что сейчас идет Восточный Новый год, а в это время, традиционно, в КНР (и других странах Азии) все путешествуют, родственников навещают. Самое время для ускоренного распространения заразы.
Особенно принимая во внимание низкую культуры селюкового населения, традиционно харкающего на землю.
Честно скажу: не могу видеть, когда харкают на землю, "убить готов"(С).
Тут обрезАла куст, который выходит на улицу, на тротуар - а на ветке куста свежая харканина, мокрота. И хоть работаю я в перчатках, и хоть рукой не берусь, и хоть положила в спец бак для отходов - но до чего же противно, слов нет.
И ведь имеются в свободной продаже и салфетки бумажные, и платки носовые бумажные, и пропитанные маслом эвкалипта (чтобы нос не царапать бумагой) - а "скрепы" селюковые таки превалируют.
Вот что с ними делать, с селюками, штрафовать их, что ли?
Как поступают в таких случаях в Сингапуре.
Нефиг всякую дрянь жрать для "омолаживания", "повышения потенции", "к деньгам", 'так нам скрепы завещали", "заячий помет очень хорошо помогает от сердца".
do not resuscitate
@Nat_anest 15 ч
Становиться ещё интересней: было подтверждено, что может быть инфицирование БЕЗ клинических симптомов. Так что распространять его могут и люди ґ,которые даже не знают о том, что они инфицированы.
Ждём заявления от Лукашенко! -- в Беларуси щас китайцев -- больше, чем в Китае! *)
Как сообщает Telegram-канал Mash, заболевшие сами вызвали скорую в отель. Приехала одна бригада медиков, но оценив ситуацию, они вызвали подкрепление.
"Всего на месте оказались 12 бригад, 7 человек госпитализировали - все граждане Китая, некоторые приехали недавно, другие уже давно находятся в стране", - сказано в сообщении.
Сообщается,что у всех госпитализированных высокая температура, у них берут анализы.
Всего в туристической группе - больше 20 человек, их всех сейчас проверяют врачи. В Москву они приехали несколько дней назад из Сиани, сообщает Telegram-канал Baza.
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По информации Telegram-канала Life-Shot, предварительный диагноз у всех семерых заболевших - ОРВИ. Но инфекционисты решили их госпитализировать для детального обследования.
https://antikor.com.ua/articles/354701-v_rossii_v_otele_sluchilsja_perepoloh_iz-za_kitajtsev_s_koronavirusom_semeryh_uvezli_na_skoryh
ЦК КПК, значит.
Что бы им раньше то не заниматься санпросветом среди населения?
Почему бы не применять "меры воздействия" к членам компартии Китая: поставить на вид (или с занесением в личное дело), если в их районе селюки харкают на землю, исключать из партии, если член партии харканул на землю сам?
Ведь это самый простой способ распространения легочных заболеваний - ветер разносит бактерии и вирусы с высохшей мокротой.
Если, согласно "скрепам", селюками китайскими принято употреблять в пищу змей и летучих мышей, то почему бы в таком случае не разводить змей и летучих мышей на спец. фермах, не разделывать в санитарной обстановке, и не продавать в супермаркетах(в деликатесных отделах) в вакуумной упаковке, уже потрошеных и готовых к употреблению?
Раз у населения имеется такая неукротимая потребность тащить в рот все, что движется.
Почему этого не было сделано?
У них подобные плевки считается осквернением и земли, и воды.
Чума, что ли?
Пассажиры из КНР призадумались.
И вирус разносят собой...
Кстати да, если не ошибаюсь сейчас как раз период миграции, как это не символично звучит, стерхов из Китая в Россию.😬
И зачем расстреляли японских химиков в Китае во время войны, не изучив чем лечить
Врач отметил, что самый частый вопрос, связанный с коронавирусом, звучит так: "Можно ли без опасений получать посылки (товары) из Китая?"
"Во-первых, вероятность того, что вирус сможет существовать вне организма млекопитающих более 2 суток, ничтожно мала. Во-вторых, шансов получить именно через предметы инфицированную дозу вируса очень мало, даже теоретически (инфицирующая доза - количество микроорганизмов, потенциально способных вызвать заболевание)", - написал Комаровский.
Исходя из этого врач констатировал: "Посылки из Китая получать можно!"
Хорошую свинью японцы подбросили в Китай во время войны.
где...в каком помещении это будет производится? еще на борту? в аэропорту? люди измеряющие будут в мед.одежде, перчатках, масках? (они сами могут стать разносчиками заразы, ибо навряд ли буду после каждого менять халат и обувь, перчатки и маски)