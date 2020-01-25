 Польська інтелігенція просить владу РП публічно засудити знищення та осквернення українських могил і пам'ятників

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Польське радіо.
Міністра закликають до "осуду цих варварських дій, які загрожують загальнолюдським цінностям, особливо тим, які лежать в основі європейської цивілізації, до якої століттями належить Польська Республіка".
"Надгробний пам'ятник у Монастирі вперше був осквернений та зруйнований у 2015 році. У січні цього року таблиця з іменами полеглих знову була розбита на ще дрібніші частини, та разом із порізаними на шматки традиційними українськими рушниками викинута в яму, яка залишилася на території старого греко-католицького монастиря. Починаючи з 2014 року, у Польщі було осквернено - нерідко багаторазово - вісім українських могил, хрестів та пам’ятників. Однак ані центральна влада Республіки Польща, ані будь-які інші органи, до компетенції яких належить охорона кладовищ та місць пам’яті, не розпочали жодних дій, щоб запобігти варварським вчинкам і виправити заподіяне зло, незважаючи на наявність матеріальних доказів - включаючи чисельні відеозаписи злочинних вчинків, оприлюднених в мережі інтернет. В жодному з цих випадків винних не було знайдено та нікого не було притягнуто до відповідальності. Навіть більше, жоден із цих актів варварства не був публічно засуджений державними установами!" - йдеться у зверненні.
Наприкінці листа його автори закликають "Міністерство культури та національної спадщини та Інститут національної пам’яті публічно засудити акти знищення та осквернення українських могил та пам’ятників у польській державі".
Нагадаємо, 20 січня стало відомо, що вандали знищили плиту на могилі воїнів УПА на горі Монастир в Підкарпатському воєводстві. Уламки плити і зав'язані на деревах українські рушники вандали кинули в яму.
Посол України в Польщі Андрій Дещиця назвав дії вандалів "неприпустимими в цивілізованому світі". За його словами, зараз українська сторона веде з польської переговори про відновлення плити.
У нас даже самая последняя сволочь во власти будет реагировать, а эти "европейцы" молчат.
Мнения 25-янв, 21:189 555 0
Алексей Гончаренко раскритиковал на своей странице в «Фейсбук» поездку Владимира Зеленского на Всемирный экономический форум в Давос. По мнению народного депутата от партии «Европейская солидарность», это самый настоящий позор.
Гончаренко подчеркнул, что еще несколько подобных форумов, и субъектности нашей страны на международной арене настанет конец.
Вместо нас там образуется пустое место, но оно долго пустовать не будет. Место Украины с огромным удовольствием займет Россия. Нынешняя украинская власть уже фактически умножила на ноль наше государство, тогда как последствия разгребать придется всем.
Гончаренко также рассказал, что поинтересовался у одного из американских журналистов, почему на выступлении Зеленского в зале было так мало людей. Тот объяснил, что украинская делегация говорит о примитивных вещах, и не способна заинтересовать представителей других стран.
Мировые лидеры сегодня размышляют над решением глобальных проблем, тогда как Зеленский озвучивал банальные идеи, срок годности которых уже давно истек.
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Я понял, почему в Давосе пустой зал был. Ну, судите сами. Париж - Нотр-Дамм. Япония - замок. Оман - шейх. США - импичмент. Меркель - тремор. Израиль - землетрясение. Давос - падение франка.
И вот сидят люди в зале. Главы государств. Премьеры. Министры. Успешные бизнесмены. Миллионеры. Инвесторы. Все у них сложилось. Карьера. Деньги. Жизнь.
И тут ведущий:
- Встречайте! Президент Украины Владимир Зеленский!
И все такие, в панике сметая стулья - *****, да ну нахер, валим отсюда, пока бока целые!!!