 Польська інтелігенція просить владу РП публічно засудити знищення та осквернення українських могил і пам'ятників

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Польське радіо.

Міністра закликають до "осуду цих варварських дій, які загрожують загальнолюдським цінностям, особливо тим, які лежать в основі європейської цивілізації, до якої століттями належить Польська Республіка".

"Надгробний пам'ятник у Монастирі вперше був осквернений та зруйнований у 2015 році. У січні цього року таблиця з іменами полеглих знову була розбита на ще дрібніші частини, та разом із порізаними на шматки традиційними українськими рушниками викинута в яму, яка залишилася на території старого греко-католицького монастиря. Починаючи з 2014 року, у Польщі було осквернено - нерідко багаторазово - вісім українських могил, хрестів та пам’ятників. Однак ані центральна влада Республіки Польща, ані будь-які інші органи, до компетенції яких належить охорона кладовищ та місць пам’яті, не розпочали жодних дій, щоб запобігти варварським вчинкам і виправити заподіяне зло, незважаючи на наявність матеріальних доказів - включаючи чисельні відеозаписи злочинних вчинків, оприлюднених в мережі інтернет. В жодному з цих випадків винних не було знайдено та нікого не було притягнуто до відповідальності. Навіть більше, жоден із цих актів варварства не був публічно засуджений державними установами!" - йдеться у зверненні.

Наприкінці листа його автори закликають "Міністерство культури та національної спадщини та Інститут національної пам’яті публічно засудити акти знищення та осквернення українських могил та пам’ятників у польській державі".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зовнішня провокація перед зустріччю Зеленського з Дудою, - Інститут нацпам'яті про знищення вандалами плити на могилі воїнів УПА в Польщі

Нагадаємо, 20 січня стало відомо, що вандали знищили плиту на могилі воїнів УПА на горі Монастир в Підкарпатському воєводстві. Уламки плити і зав'язані на деревах українські рушники вандали кинули в яму.

Посол України в Польщі Андрій Дещиця назвав дії вандалів "неприпустимими в цивілізованому світі". За його словами, зараз українська сторона веде з польської переговори про відновлення плити.