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 Політика України, За кордоном
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Все про:Інститут нацпам'яті (147) пам'ятник (552) Польща (2066) вандалізм (279)

 Польська інтелігенція просить владу РП публічно засудити знищення та осквернення українських могил і пам'ятників

У зверненні польської інтелігенції до міністра культури і національної спадщини РП Пьотра Ґлінського зокрема, йдеться про "обурення і рішучий протест проти осквернення українських могил на території Польщі".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Польське радіо.

Міністра закликають до "осуду цих варварських дій, які загрожують загальнолюдським цінностям, особливо тим, які лежать в основі європейської цивілізації, до якої століттями належить Польська Республіка".

"Надгробний пам'ятник у Монастирі вперше був осквернений та зруйнований у 2015 році. У січні цього року таблиця з іменами полеглих знову була розбита на ще дрібніші частини, та разом із порізаними на шматки традиційними українськими рушниками викинута в яму, яка залишилася на території старого греко-католицького монастиря. Починаючи з 2014 року, у Польщі було осквернено - нерідко багаторазово - вісім українських могил, хрестів та пам’ятників. Однак ані центральна влада Республіки Польща, ані будь-які інші органи, до компетенції яких належить охорона кладовищ та місць пам’яті, не розпочали жодних дій, щоб запобігти варварським вчинкам і виправити заподіяне зло, незважаючи на наявність матеріальних доказів - включаючи чисельні відеозаписи злочинних вчинків, оприлюднених в мережі інтернет. В жодному з цих випадків винних не було знайдено та нікого не було притягнуто до відповідальності. Навіть більше, жоден із цих актів варварства не був публічно засуджений державними установами!" - йдеться у зверненні.

Наприкінці листа його автори закликають "Міністерство культури та національної спадщини та Інститут національної пам’яті публічно засудити акти знищення та осквернення українських могил та пам’ятників у польській державі".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зовнішня провокація перед зустріччю Зеленського з Дудою, - Інститут нацпам'яті про знищення вандалами плити на могилі воїнів УПА в Польщі

Нагадаємо, 20 січня стало відомо, що вандали знищили плиту на могилі воїнів УПА на горі Монастир в Підкарпатському воєводстві. Уламки плити і зав'язані на деревах українські рушники вандали кинули в яму.

Посол України в Польщі Андрій Дещиця назвав дії вандалів "неприпустимими в цивілізованому світі". За його словами, зараз українська сторона веде з польської переговори про відновлення плити.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3171890
 
   
 Топ коментарі
 
уверен..что это путиноиды злобствуют и провацируют..
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респект польской интелегенции...
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Кацапи, підкацапники, онуки окупантів, "внутрішньо переміщені особи" типу "какая разніца".
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уверен..что это путиноиды злобствуют и провацируют..
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Антиукраїнські настрої у Польщі підігрівають, а скоріше за це платять путеноїди.
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надо поймать и осудить кацапскую агентуру прежде всего потому что ответ на вопрос кому выгодно очевиден
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а мені от цікаво, які нелюди розбивали пам'ятники ******** Героїв в Україні? По ходу це одні і ті самі нелюди.
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Кацапи, підкацапники, онуки окупантів, "внутрішньо переміщені особи" типу "какая разніца".
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Польская интеллигенция просит власти РП ...РП подумалось Речь Пос полита
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Ім москав забороняє, інакше літак Качинського ніколи не повернуть.
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Польська інтелігенція звертається до своєї влади про припинення плюндрування могил. А їхня влада сама не знає що їм робити?
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Не знает и даже, на уровне воеводств подогревает экстремистов, а центральная власть молча одобряет.
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Ну, пытаются достучаться.
У нас даже самая последняя сволочь во власти будет реагировать, а эти "европейцы" молчат.
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«Зеленский озвучивал банальные идеи, срок годности которых уже давно истек»
Мнения 25-янв, 21:189 555 0

Алексей Гончаренко раскритиковал на своей странице в «Фейсбук» поездку Владимира Зеленского на Всемирный экономический форум в Давос. По мнению народного депутата от партии «Европейская солидарность», это самый настоящий позор.

Гончаренко подчеркнул, что еще несколько подобных форумов, и субъектности нашей страны на международной арене настанет конец.

Вместо нас там образуется пустое место, но оно долго пустовать не будет. Место Украины с огромным удовольствием займет Россия. Нынешняя украинская власть уже фактически умножила на ноль наше государство, тогда как последствия разгребать придется всем.

Гончаренко также рассказал, что поинтересовался у одного из американских журналистов, почему на выступлении Зеленского в зале было так мало людей. Тот объяснил, что украинская делегация говорит о примитивных вещах, и не способна заинтересовать представителей других стран.

Мировые лидеры сегодня размышляют над решением глобальных проблем, тогда как Зеленский озвучивал банальные идеи, срок годности которых уже давно истек.

........................................

Я понял, почему в Давосе пустой зал был. Ну, судите сами. Париж - Нотр-Дамм. Япония - замок. Оман - шейх. США - импичмент. Меркель - тремор. Израиль - землетрясение. Давос - падение франка.

И вот сидят люди в зале. Главы государств. Премьеры. Министры. Успешные бизнесмены. Миллионеры. Инвесторы. Все у них сложилось. Карьера. Деньги. Жизнь.

И тут ведущий:

- Встречайте! Президент Украины Владимир Зеленский!

И все такие, в панике сметая стулья - *****, да ну нахер, валим отсюда, пока бока целые!!!
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