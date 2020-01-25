 Тегеран не закрив повітряний простір вночі 8 січня через виліт членів ХАМАС, - Iran International

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Iran International.

"Члени керівництва ХАМАС були пасажирами рейсу авіакомпанії Qatar Airways, що вилетів з Тегерана в Доху незадовго до того, як український літак був збитий. Ісмаїл Ханій, Осама Хамдан і Муса Абу Марзук перебували в Ірані, щоб відвідати церемонію поховання Сулеймані", - йдеться в пості .

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В іншому пості нагадують, що міністр закордонних справ Ірану Джавад Заріф заявив, що Іран не закрив повітряний простір з "політичних і технічних причин".

Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

Вранці 11 січня Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.