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 Події, За кордоном
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Все про:Іран (471) Хамас (3) Сулеймані (22)

 Тегеран не закрив повітряний простір вночі 8 січня через виліт членів ХАМАС, - Iran International

Тегеран не закрив свій повітряний простір 8 січня, тому що незадовго до катастрофи літака МАУ з Ірану в Катар вилетів літак з високопоставленими членами терористичної організації ХАМАС.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Iran International.

"Члени керівництва ХАМАС були пасажирами рейсу авіакомпанії Qatar Airways, що вилетів з Тегерана в Доху незадовго до того, як український літак був збитий. Ісмаїл Ханій, Осама Хамдан і Муса Абу Марзук перебували в Ірані, щоб відвідати церемонію поховання Сулеймані", - йдеться в пості .

Читайте на "Цензор.НЕТ": Чоловік, який збив український літак, зараз перебуває у в'язниці, - МЗС Ірану

В іншому пості нагадують, що міністр закордонних справ Ірану Джавад Заріф заявив, що Іран не закрив повітряний простір з "політичних і технічних причин".

Тегеран не закрив повітряний простір вночі 8 січня через виліт членів ХАМАС, - Iran International 01

Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

Вранці 11 січня Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3171889
 
 
 Топ коментарі
 
Ермак мало того, что агент ФСБ, так еще и тупой агент.
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Марзук, у мене чомусь смартфон виправляє його прізвище на Марчук. А взагалі зараз виявиться, що іранці навмисно знищили український літак.
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Ермак мало того, что агент ФСБ, так еще и тупой агент.
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І хтось після цього ще буде вважати, що збиття українського пасажирського літака рашистськими ракетами була випадковість??? Дайте Віслюку випити літру касторки, аби це брехливе чмо не кашляло
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Марзук, у мене чомусь смартфон виправляє його прізвище на Марчук. А взагалі зараз виявиться, що іранці навмисно знищили український літак.
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Смартфон живе своїм життям. Йому це пофігу.
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"А взагалі зараз виявиться, що іранці навмисно знищили український літак." -а ти ще до тепер сумніваєшся? Тегеран не закрив повітряний простір вночі 8 січня через виліт членів ХАМАС, - Iran International - Цензор.НЕТ 7939
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Я у цьому не сумніваюся, але треба від іранців визнання таких фактів.
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Нет, проблема была не в Порошенко.
На выборах многие голосовали за мир. Путин просто не воспринимает Порошенко, думали они. Пока у власти Порошенко, война будет продолжаться, потому что Путин не будет с ним договариваться, рассуждали они. А вот выберем Зеленского, который никогда ничего плохого про Путина не говорил, Зеленский встертится с Путиным и сойдутся где-то посередине. Война закончится. Путин уйдет с Донбасса. А Крым... Та фиг с ним, с тем Крымом. Такой был план.
Порошенко больше не у руля.
В январе 2020 потери ВСУ уже вдвое больше, чем были при Порошенко в январе 2019. А январь ведь еще даже не закончился.
Почему снова смерти? Почему не сработал этот "замечательный" план примирения с Путиным через нового президента? Ведь в Давосе Зеленский не называл Россию оккупантом, как Порошенко, а стыдливо упоминал о неких "сторонах" которые могут прекратить "конфликт". Его Арахамия говорил об отказе от евроинтеграции. Путин мог бы гордиться таким сговорчивым новым партнером. Вместо этого он организовал Зеленскому позорный скандал в Израиле. Правда в том, что Путину без разницы, кто президент: Порошенко, Зеленский или красивый Нефьодов. Любого президента Украины Путин будет публично унижать. Делать слабым. Втаптывать в грязь. Вспомните Оманские гастроли президента Зеленского. Кто рассекретил "слугу" народа в дорогущем отеле? Бигус? Радио Свобода? Громадське? Нет! Страна.уа друзей Путина. А кто слил в прессу информацию о запросе Зеленского на встречу в Путиным Израиле? Кто пренебрежительно озвучил, что встреча, возможно, состоится "на ногах"? Кто поставил президента Украины Зеленского в позорную позу просителя аудиенции у оккупанта? Путин.
Интерес Путина к любому президенту Украины один: максимально ослабить и лишить поддержки. Чтобы на коленях приполз и покровительства просил. Так что нет, с избранием Зеленского война с Россией не закончится. Она или продолжится, или мы капитулируем, возместим России ущерб от нашего сопротивления и забудем про высокие зарплаты. Потому что нам придется снова кормить, поить, одевать и благоустраивать Донбасс.
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А.Дугин 2018 советник В.Путина по геополитике.
"Лучший способ развалить Украину, это ежедневно, широковещательно, обвинять их власть во всех смертных грехах, внушать всем и каждому хохлу в отдельности, что во власти сидят поголовно предатели и коррупционеры, возбуждать ненависть, натравливать на них все их шароварное общество. Неважно, что какие то обвинения окажутся чрезмерными, попытки оправдаться будут восприниматься как доказательство их вины. Главное здесь-это решительно наступать, и рано или поздно мы увидим внутренний конфликт, когда они сами будут жечь свою раду и расстреливать тех, кто руководит военным сопротивлением против России. В результате, там появятся атаманы проповедующие жестокость, творящие грабежи и беззаконие, мы только должны будем подсказывать им кого свергать и что крушить. И вот тогда Запад поймет, что получил в центре Европы второе Сомали, они сами придут к Путину и будут просить, что бы мы усмирили это фашистский сброд."
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Боюся, що цю правду прихильники Зе не визнають.
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>>На выборах многие голосовали за мир<<
На выборах многие ЛОХИ голосовали за ВІДКОС ВІД ПРИЗОВУ і за КАПІТУЛЯЦІЮ.

"Какая разніца"?
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Не знаю кто написал эту манипуляцию и откуда вы её скопировали, но писал он явно с целью обмануть читателя. Ключевое здесь,которое возьмёт "за душу" украинца не проверяющего достоверность инфы,это: * "В январе 2020 потери ВСУ уже вдвое больше, чем были при Порошенко в январе 2019" и "Кто поставил президента Украины Зеленского в позорную позу просителя аудиенции у оккупанта?"
Но если проверить, то конечно же, реальность другая- в январе 19года потери ВСУ составили 15 человек. В январе 20года,как сообщает "Апостроф"- Вследствие боевых действий, погибли 10 бойцов ВСУ.
Запрос Зеленский, якобы, сделал...только,вот как рассказал пресс-секретарь главы Кремля Дмитрий Песков- "Нет. Не было. Зеленский, к сожалению, отменил свой приезд на форум. Фактически Зеленский, поскольку отменил свой визит на форум… Они даже не смогли поприветствовать друг друга, поэтому никакой встречи не было"...- так просился,что добившись "разрешения" послал его к чертям собачьим?)))
Вообщем кто бы не придумал эту пропаганду-это враг Порошенко. Такие "помощники" и опустили его рейтинг до 8%. Фактически превратив его в политический труп!
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За первый месяц 2019 года Украина потеряла 15 доблестных воинов- защитников страны. Имена Героев будут оставаться среди нас, пока мы их помним.

https://styler.rbc.ua/rus/zhizn/geroi-umirayut-poteri-ukrainskih-*******-1549024657.html
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мова йде про бойові втрати, а не від інших дій(( а у статті усіх військових зібрали до купи!! розумієш... бойові!!
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По вашей ссылке "Апостроф" не выдаёт инфу об общем количество потерь за январь 2019, а констатирует факт гибели данных бойцов в январе 19года.
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Людей все равно этим не вернешь..........
Просто Ирану нужно было сразу говорить правду, а преЗеденту и ко не надо было быть на «подпевках»........
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Нелох Оманський маріонетка на мотузочках.

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А що Порошенко в Доха Катар тоді робив-сигнальні вогні палив?
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Кто виновен в сотрудничестве Украини с террористическим государством?
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Тобто їб..нуть хотіли ХАМАСовців, тут наш літак підвернувся,а когось всеодно треба було збивать)) Це щось схоже на "распятого мальчіка".
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