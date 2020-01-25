 Тегеран не закрив повітряний простір вночі 8 січня через виліт членів ХАМАС, - Iran International

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Iran International.
"Члени керівництва ХАМАС були пасажирами рейсу авіакомпанії Qatar Airways, що вилетів з Тегерана в Доху незадовго до того, як український літак був збитий. Ісмаїл Ханій, Осама Хамдан і Муса Абу Марзук перебували в Ірані, щоб відвідати церемонію поховання Сулеймані", - йдеться в пості .
В іншому пості нагадують, що міністр закордонних справ Ірану Джавад Заріф заявив, що Іран не закрив повітряний простір з "політичних і технічних причин".
Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.
Вранці 11 січня Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.
На выборах многие голосовали за мир. Путин просто не воспринимает Порошенко, думали они. Пока у власти Порошенко, война будет продолжаться, потому что Путин не будет с ним договариваться, рассуждали они. А вот выберем Зеленского, который никогда ничего плохого про Путина не говорил, Зеленский встертится с Путиным и сойдутся где-то посередине. Война закончится. Путин уйдет с Донбасса. А Крым... Та фиг с ним, с тем Крымом. Такой был план.
Порошенко больше не у руля.
В январе 2020 потери ВСУ уже вдвое больше, чем были при Порошенко в январе 2019. А январь ведь еще даже не закончился.
Почему снова смерти? Почему не сработал этот "замечательный" план примирения с Путиным через нового президента? Ведь в Давосе Зеленский не называл Россию оккупантом, как Порошенко, а стыдливо упоминал о неких "сторонах" которые могут прекратить "конфликт". Его Арахамия говорил об отказе от евроинтеграции. Путин мог бы гордиться таким сговорчивым новым партнером. Вместо этого он организовал Зеленскому позорный скандал в Израиле. Правда в том, что Путину без разницы, кто президент: Порошенко, Зеленский или красивый Нефьодов. Любого президента Украины Путин будет публично унижать. Делать слабым. Втаптывать в грязь. Вспомните Оманские гастроли президента Зеленского. Кто рассекретил "слугу" народа в дорогущем отеле? Бигус? Радио Свобода? Громадське? Нет! Страна.уа друзей Путина. А кто слил в прессу информацию о запросе Зеленского на встречу в Путиным Израиле? Кто пренебрежительно озвучил, что встреча, возможно, состоится "на ногах"? Кто поставил президента Украины Зеленского в позорную позу просителя аудиенции у оккупанта? Путин.
Интерес Путина к любому президенту Украины один: максимально ослабить и лишить поддержки. Чтобы на коленях приполз и покровительства просил. Так что нет, с избранием Зеленского война с Россией не закончится. Она или продолжится, или мы капитулируем, возместим России ущерб от нашего сопротивления и забудем про высокие зарплаты. Потому что нам придется снова кормить, поить, одевать и благоустраивать Донбасс.
"Лучший способ развалить Украину, это ежедневно, широковещательно, обвинять их власть во всех смертных грехах, внушать всем и каждому хохлу в отдельности, что во власти сидят поголовно предатели и коррупционеры, возбуждать ненависть, натравливать на них все их шароварное общество. Неважно, что какие то обвинения окажутся чрезмерными, попытки оправдаться будут восприниматься как доказательство их вины. Главное здесь-это решительно наступать, и рано или поздно мы увидим внутренний конфликт, когда они сами будут жечь свою раду и расстреливать тех, кто руководит военным сопротивлением против России. В результате, там появятся атаманы проповедующие жестокость, творящие грабежи и беззаконие, мы только должны будем подсказывать им кого свергать и что крушить. И вот тогда Запад поймет, что получил в центре Европы второе Сомали, они сами придут к Путину и будут просить, что бы мы усмирили это фашистский сброд."
На выборах многие ЛОХИ голосовали за ВІДКОС ВІД ПРИЗОВУ і за КАПІТУЛЯЦІЮ.
"Какая разніца"?
Но если проверить, то конечно же, реальность другая- в январе 19года потери ВСУ составили 15 человек. В январе 20года,как сообщает "Апостроф"- Вследствие боевых действий, погибли 10 бойцов ВСУ.
Запрос Зеленский, якобы, сделал...только,вот как рассказал пресс-секретарь главы Кремля Дмитрий Песков- "Нет. Не было. Зеленский, к сожалению, отменил свой приезд на форум. Фактически Зеленский, поскольку отменил свой визит на форум… Они даже не смогли поприветствовать друг друга, поэтому никакой встречи не было"...- так просился,что добившись "разрешения" послал его к чертям собачьим?)))
Вообщем кто бы не придумал эту пропаганду-это враг Порошенко. Такие "помощники" и опустили его рейтинг до 8%. Фактически превратив его в политический труп!
В январе во время боевых действий на Донбассе погибли три украинских бойца - Николай Голубев, Николай Семенюк и Виталий Губенко.
https://styler.rbc.ua/rus/zhizn/geroi-umirayut-poteri-ukrainskih-*******-1549024657.html
Просто Ирану нужно было сразу говорить правду, а преЗеденту и ко не надо было быть на «подпевках»........