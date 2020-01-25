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Все про:плавання (55) перемога (312) Люксембург (28)

 Українські плавці здобули три золота і встановили світовий рекорд на міжнародному турнірі в Люксембурзі

Збірна України з плавання успішно виступила в перший день міжнародного турніру Euro Meet 2020 в Люксембурзі. В активі наших плавців 5 медалей, 3 з яких - золоті.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Перемоги здобули Дарина Зевіна (100 м на спині), Михайло Романчук (1500 м вільним стилем з рекордом змагань) і Андрій Говоров (50 м батерфляєм).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Українська легкоатлетка Магучіх перемогла на міжнародних змаганнях у Львові та встановила світовий рекорд

На дистанції 50 м батерфляєм срібло з юніорським рекордом світу завоював 17-річний Владислав Бухов (23.14). Бронзу на дистанції 200м батерфляєм завоював Ігор Трояновський.

Таким чином, на дистанції 50 м батерфляєм українці тримають і дорослий (Говоров), і юніорський (Бухов) світові рекорди. Щоправда, ця дистанція не є олімпійською.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3171887
 
   
 Топ коментарі
 
Вітаю! Дякуємо, хлопці.

Незрозуміло, як взагалі готуються пловці, бо в Україні дуже мало нормальних басейнів, а потрібно, щоб вони були, якщо не в кожній школі, то в кожному місті на 30 тисяч хоча б два, а на 100 тысяч не меньше трьох нормальных великих басейнів.
В Америці в кожній школі гарний басейн, свого часу, вже давно, була навіть національна програма по будування басейнів і з часом у всіх школах з'явились басейни.
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Вітання і подальших успіхів..........🇺🇦🇺🇦🇺🇦
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Вітання і подальших успіхів..........🇺🇦🇺🇦🇺🇦
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Жовто-блакитний, який і повинен бути. А шо?
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Нє-а. По феншую синій колір символізує воду. Жовтий - сонце, світло. Виходить що вода заливає сонце. Тому і нема ладу в Україні.
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Муж моей сестры тоже говорит подобное=>«перевернутый» флаг - не хорошо.....🙁
А я где-то читала, давненько это было, синий цвет - символ неба, а желтый - символ пшеницы, которой славится Украина.......🙂
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Это комуняки придумали чтобы дискредитировать самые древние и основные символы цивилизации - огонь - вода, Ин-Янь ...
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Ти вважаєш що в Швеції і Землі Австрії дауни?
Ти, даун?
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Ти про що взагалі. Було питання про чий прапор.
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Вітаю! Дякуємо, хлопці.

Незрозуміло, як взагалі готуються пловці, бо в Україні дуже мало нормальних басейнів, а потрібно, щоб вони були, якщо не в кожній школі, то в кожному місті на 30 тисяч хоча б два, а на 100 тысяч не меньше трьох нормальных великих басейнів.
В Америці в кожній школі гарний басейн, свого часу, вже давно, була навіть національна програма по будування басейнів і з часом у всіх школах з'явились басейни.
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