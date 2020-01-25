 Українські плавці здобули три золота і встановили світовий рекорд на міжнародному турнірі в Люксембурзі

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Перемоги здобули Дарина Зевіна (100 м на спині), Михайло Романчук (1500 м вільним стилем з рекордом змагань) і Андрій Говоров (50 м батерфляєм).

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На дистанції 50 м батерфляєм срібло з юніорським рекордом світу завоював 17-річний Владислав Бухов (23.14). Бронзу на дистанції 200м батерфляєм завоював Ігор Трояновський.

Таким чином, на дистанції 50 м батерфляєм українці тримають і дорослий (Говоров), і юніорський (Бухов) світові рекорди. Щоправда, ця дистанція не є олімпійською.