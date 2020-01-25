 Українські плавці здобули три золота і встановили світовий рекорд на міжнародному турнірі в Люксембурзі

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
Перемоги здобули Дарина Зевіна (100 м на спині), Михайло Романчук (1500 м вільним стилем з рекордом змагань) і Андрій Говоров (50 м батерфляєм).
На дистанції 50 м батерфляєм срібло з юніорським рекордом світу завоював 17-річний Владислав Бухов (23.14). Бронзу на дистанції 200м батерфляєм завоював Ігор Трояновський.
Таким чином, на дистанції 50 м батерфляєм українці тримають і дорослий (Говоров), і юніорський (Бухов) світові рекорди. Щоправда, ця дистанція не є олімпійською.
А я где-то читала, давненько это было, синий цвет - символ неба, а желтый - символ пшеницы, которой славится Украина.......🙂
Ти, даун?
Незрозуміло, як взагалі готуються пловці, бо в Україні дуже мало нормальних басейнів, а потрібно, щоб вони були, якщо не в кожній школі, то в кожному місті на 30 тисяч хоча б два, а на 100 тысяч не меньше трьох нормальных великих басейнів.
В Америці в кожній школі гарний басейн, свого часу, вже давно, була навіть національна програма по будування басейнів і з часом у всіх школах з'явились басейни.