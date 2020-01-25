 Туристичні компанії Китаю через спалах коронавірусу припиняють організацію турів

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Bloomberg, це зроблено в рамках зусиль щодо стримування поширення нового коронавірусу.

Міністерство культури і туризму наказало туристичним агентствам і туристичним компаніям припинити продаж турпакетів, починаючи з п'ятниці.

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Зазначимо, що як раз в ці дні починається традиційне святкування нового року в Китаї. Зазвичай мільйони китайців подорожують країною і за кордон.

Нагадаємо, станом на 00:00 годин за місцевим часом суботи, 25 січня, в Китаї кількість хворих на пневмонію, що викликається коронавірусом нового типу, досягла 1 287 осіб, збільшившись за добу на 444 підтверджених випадки захворювання.

Кількість жертв цього типу пневмонії досягла 41, з них 39 припадає на провінцію Хубей і по одному на провінції Хебей і Хейлунцзян. За добу зафіксовано 16 випадків летального результату, йдеться в повідомленні відомства.