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 Туристичні компанії Китаю через спалах коронавірусу припиняють організацію турів

У Китаї туристичні агентства призупинили продаж внутрішніх і міжнародних турів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Bloomberg, це зроблено в рамках зусиль щодо стримування поширення нового коронавірусу.

Міністерство культури і туризму наказало туристичним агентствам і туристичним компаніям припинити продаж турпакетів, починаючи з п'ятниці.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Україні зафіксували 3 підозри на коронавірус, 2 з них не підтвердилися, - Скалецька

Зазначимо, що як раз в ці дні починається традиційне святкування нового року в Китаї. Зазвичай мільйони китайців подорожують країною і за кордон.

Нагадаємо, станом на 00:00 годин за місцевим часом суботи, 25 січня, в Китаї кількість хворих на пневмонію, що викликається коронавірусом нового типу, досягла 1 287 осіб, збільшившись за добу на 444 підтверджених випадки захворювання.

Кількість жертв цього типу пневмонії досягла 41, з них 39 припадає на провінцію Хубей і по одному на провінції Хебей і Хейлунцзян. За добу зафіксовано 16 випадків летального результату, йдеться в повідомленні відомства.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3171885
 
 
 Топ коментарі
 
найперші козацькі ліки і живи здоров до віку!
Туристичні компанії Китаю через спалах коронавірусу припиняють організацію турів - Цензор.НЕТ 5261

помийте руки і вуха і не кажіть що не чули !!!)))
(нехай пощезне і не прилипне оте корономерзенне...))))
будьмо!
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Блин, да тебе декорации для "Звездных войн" делать!
Чуток тюнинга и получится шедевр!
Туристические компании Китая из-за вспышки коронавируса прекращают организацию туров - Цензор.НЕТ 3530
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Разом з Укрпоштою цей Аліекспрес є лайном.
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Більше двох місяців доставляв смартфон, а ще взяли після цього пристойний митний податок. За ці гроші можна було купити та не чекати.
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Я якраз із нього пишу, тому ви в небезпеці.
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З такими нього зараз пишу. Якість фото просто супер.
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Скіко оперативи і яка версія андроіда?
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Жартуєте. Зараз будуть це крутіші смартфони, але мені це було дорого. З цими параметрами є Самсунги, Ксаомі та Хуавеї.
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Нічого так. А у мене телефони якось довго не живуть. Тому вибираю щоб і недорого, і сильний.
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Я хотів смартфон, який фотографує при поганому освітленні без спалаху. Цей смарт робить такі фото.
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Безусловно, там хватает всякого хлама и недобросовестных продавцов.
Но при желании, там можно найти качественные товары с оперативной доставкой.
А налоги, это уже "заслуга" фискалов и таможни.
Хотя я всегда прошу продавцов указать цену покупки 80-90 долларов, что бы не было вопросов у таможни (а не занижать их до нескольких долларов, как любят китайцы).
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Можна було купити в Києві цей смартфон на 200 грн дешевше. На час замовлення це було вигідно, але 2 місяці це дуже довго.
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а алиэкспресс тут каким боком - все претензии к почтовой службе
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У них з ними контракт. Чому я повинен отримувати свій смартфон через Укрпошта, а не Нову Пошту?
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ты воспользовался бесплатной доставкой и китайцы отправляют тем перевозчиком который им выгоден - и поверь мне что Укрпочта еще не самый худший вариант вот есть такая контора как "мист експрес" вот это действительно жесть , и к стати получал я посылки с Китая через новую почту - по скорости то же самое получалось что и через Укрпочту правда может это от региона зависит но в Киеве у меня к Укрпочте никогда претензий не было
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Зайди на сайт Укрпошти та прочитай як зникають там поштові відправлення. Укрпошта та лайно.
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Постукай іванові сулімі , тільки він може розбудити цю смерть з косою сплячу красуню... Туристичні компанії Китаю через спалах коронавірусу припиняють організацію турів - Цензор.НЕТ 2306
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Мені дуже сильно ця істерія на рахунок "короновірусу" сильно нагадує істерію зими 2009-го року з "невиліковним зі стопроцентною смертністю" "свинним"грипом. Туристичні компанії Китаю через спалах коронавірусу припиняють організацію турів - Цензор.НЕТ 6678
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Как же, помню-помню, думаю, что тогда, наверное, у каждого второго паранойя развилась... Я без маски на улицу не выходила,своего ребенка без маски из дома не выпускала. Закапывалась всеми каплями и намазывалась всеми мазями, это был ужас! Моя подруга из Германии писала мне, что это специально нагнетают ситуацию, что ничего такого на самом деле нет, но я её не хотела слушать, до истерик доходило..
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Вот и я о том же. Ныне полностью аналогичная той ситуация.
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Можливо й так, але якщо це щось серйозне і захопить весь світ, мало не покажеться. Ситуація швидко вийде з під контролю, і почнеться такий Армагедон - мама не горюй!
Почнуться грабежі, насильство, вбивства мародерство... Коротше "людяність" покаже себе у всій красі!
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еще помню кадры, самолет садится в аэропорту, Йюля встречат тамавафлю,
слезы умиления на глазах у всех, она еще не в коляске, аплодисменты, фанфары...
а оно вона как вышло... НО! Йюля казала или вона или никто!
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в мене на роботі ще досі йулькіна маска вивить.Тоді їх добровільно-примусово усім бюджетникам втюхували
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Їжте часник. Від нього мікроба дохне за три метри. Перевірено. Особливо в громадському транспорті. Туристичні компанії Китаю через спалах коронавірусу припиняють організацію турів - Цензор.НЕТ 2084
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Прихильники Зе повинні їсти по два кг часнику щодня, щоб не розповсюджувати зевірус.
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Отож. Не будуть навіть дихати на вас і повідвертаються. Що і потрібно. Туристичні компанії Китаю через спалах коронавірусу припиняють організацію турів - Цензор.НЕТ 4805
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если вы, украинцы, заказали что то из товаров с Китая, то будьте внимательны, обезвреживание не помешает.
Всем руцкиянам возможно стоит говорить, что есть большие скидки на товар, особенно если отправляет с провинции Хэбэй и Хэйлунцзян
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Нехай зорганізують бюджетні тури кетайців до рашки. Розчистити території для повернення/ переселення.
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найперші козацькі ліки і живи здоров до віку!
Туристичні компанії Китаю через спалах коронавірусу припиняють організацію турів - Цензор.НЕТ 5261

помийте руки і вуха і не кажіть що не чули !!!)))
(нехай пощезне і не прилипне оте корономерзенне...))))
будьмо!
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...******** все на ЦЕ! -- яйце, мясце, сальце...*)
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Наши тонко намекают, шо эта болячка не настоящая... ...через три дня уже вылечивается.
Тут есть институ Макса Планка -- он на все вирусы мгновенно реагирует! -- от него тишина ...
Думаю: Атака! -- психологическая... ...людям помирать свойственно от всякого бреда...
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У всій цій історії одне шкода - Чому Вофку Шмарклю разом з його зє-кодлом не встигли відправити в туристичну поїздку в Ухань 😕
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Туристичні компанії Китаю через спалах коронавірусу припиняють організацію турів - Цензор.НЕТ 4141

Я, канешна извиняюсь, за источник, но новость- того заслуживает, чтобы разместить
«В гостинице "Арт-Москва Войковская" массовое заболевание постояльцев из Китая.
На место направлено 12 бригад скорой помощи. Пятерых китайцев госпитализировали. Со слов больных, повышенная температура держится у них уже несколько дней. Сейчас медики осматривают остальных гостей. Всего в отеле проживает около 270 человек», - говорится в сообщении.
Агентство РИА Новости, со ссылкой на столичные экстренные службы, уточняет информацию:
«Из гостиницы "Арт Войковская" с диагнозом ОРВИ госпитализированы в инфекционную больницу семь граждан КНР», - говорится в сообщении.(с)
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О, кацапам уже прилетіло!
Семь граждан Китая госпитализировали в инфекционную больницу из гостиницы на севере Москвы , сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
"Из гостиницы "Арт Войковская" с диагнозом ОРВИ госпитализированы в инфекционную больницу семь граждан Китая", - сказал собеседник агентства.
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Та це швидше виглядає як краще пєрєбдєть, а ніж нєдобдєть . Хоча все може бути
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Кстати, фотка- копия: Шанхай в период птичьего гриппа. Вот точняк! Не хотелось выходить на берег, для пива попить. Но! Ходил! Пил! Даже парикмахерские посещал! И- ничего! Понятно- никаких масок...
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І чим тут хвалитися ? Ще б згадав , як в Кулькутті воду з річки Ганг вживав 😕
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Никакого хвастовства. Я просто в ту хрень не поверил. А сейчас- не верю в эту. Понимаю... есть факты, видео. А я- таки не верю. И совпадение- тогда в Китае... и сейчас. А тут ещё война торговая, жертвой которой я пал, реально.
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Справа в тому, що коронавіруси вже неодноразового викликали спалахи захворювання серед населення. Віруси активно мутують і на сьогоднішній день ефективної вакцини немає. Щось подібне вже було в Україні 2008-2009 роках. Всі перші захворілі прилетіли з провінції Китаю, де був спалах легеневої чуми. Дані закриті, але відомого що багато з них померли. В той період дуже серйозно розглядалося питання облаштування в Україні протичумних госпіталів. Тоді багато йшло розмов про так званий пташиний грип, хоча при вскритті тіл померлих їхні легені по суті "розплавилися", що характерно для чуми. Якщо лікування важких хворих проводилося з урахуванням можливості зараження легеневої чумою то їх рятували.
На майбутнє, як будеш в тих краях все ж таки не варто легковажити зі своїм життям і здоров'ям
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Понимаю. Совет хороший. Я- вовсе не фаталист, но вот бывает, что во что-то не верю. И, как-то так получается, что чаще всего- не верил правильно. А китайцы- они такие... наивные. Они- верят. Ладно. Мы, пока- в зрительном зале, потому- мне легко болтать.
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