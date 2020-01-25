 Туристичні компанії Китаю через спалах коронавірусу припиняють організацію турів

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Bloomberg, це зроблено в рамках зусиль щодо стримування поширення нового коронавірусу.
Міністерство культури і туризму наказало туристичним агентствам і туристичним компаніям припинити продаж турпакетів, починаючи з п'ятниці.
Зазначимо, що як раз в ці дні починається традиційне святкування нового року в Китаї. Зазвичай мільйони китайців подорожують країною і за кордон.
Нагадаємо, станом на 00:00 годин за місцевим часом суботи, 25 січня, в Китаї кількість хворих на пневмонію, що викликається коронавірусом нового типу, досягла 1 287 осіб, збільшившись за добу на 444 підтверджених випадки захворювання.
Кількість жертв цього типу пневмонії досягла 41, з них 39 припадає на провінцію Хубей і по одному на провінції Хебей і Хейлунцзян. За добу зафіксовано 16 випадків летального результату, йдеться в повідомленні відомства.
Но при желании, там можно найти качественные товары с оперативной доставкой.
А налоги, это уже "заслуга" фискалов и таможни.
Хотя я всегда прошу продавцов указать цену покупки 80-90 долларов, что бы не было вопросов у таможни (а не занижать их до нескольких долларов, как любят китайцы).
смерть з косоюсплячу красуню...
Почнуться грабежі, насильство, вбивства мародерство... Коротше "людяність" покаже себе у всій красі!
слезы умиления на глазах у всех, она еще не в коляске, аплодисменты, фанфары...
а оно вона как вышло... НО! Йюля казала или вона или никто!
Всем руцкиянам возможно стоит говорить, что есть большие скидки на товар, особенно если отправляет с провинции Хэбэй и Хэйлунцзян
помийте руки і вуха і не кажіть що не чули !!!)))
(нехай пощезне і не прилипне оте корономерзенне...))))
будьмо!
Тут есть институ Макса Планка -- он на все вирусы мгновенно реагирует! -- от него тишина ...
Думаю: Атака! -- психологическая... ...людям помирать свойственно от всякого бреда...
Я, канешна извиняюсь, за источник, но новость- того заслуживает, чтобы разместить
«В гостинице "Арт-Москва Войковская" массовое заболевание постояльцев из Китая.
На место направлено 12 бригад скорой помощи. Пятерых китайцев госпитализировали. Со слов больных, повышенная температура держится у них уже несколько дней. Сейчас медики осматривают остальных гостей. Всего в отеле проживает около 270 человек», - говорится в сообщении.
Агентство РИА Новости, со ссылкой на столичные экстренные службы, уточняет информацию:
«Из гостиницы "Арт Войковская" с диагнозом ОРВИ госпитализированы в инфекционную больницу семь граждан КНР», - говорится в сообщении.(с)
Семь граждан Китая госпитализировали в инфекционную больницу из гостиницы на севере Москвы , сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
"Из гостиницы "Арт Войковская" с диагнозом ОРВИ госпитализированы в инфекционную больницу семь граждан Китая", - сказал собеседник агентства.
На майбутнє, як будеш в тих краях все ж таки не варто легковажити зі своїм життям і здоров'ям