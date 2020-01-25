 Росія намагається посварити Польщу й Україну, але їй це не вдасться, якщо держави діятимуть спільно та довірливо, - Боднар

Про це пише заступник міністра закордонних справ України Василь Боднар у статті для ZN.UA, передає Цензор.НЕТ.
"Україна впродовж останніх років пізнала на собі ціну російської пропаганди, маніпуляцій та агресії. Росія здавна демонструє хист красти не лише чужі території, а й чужу історію, як, наприклад, історію України-Руси. Приписувати собі чужі перемоги та перекладати на інших власну відповідальність за злочини — це класична схема, що її використовує Кремль для творення паралельної реальності, в якій російській еліті легше панувати й самостверджуватися. Історія дає нам багато прикладів того, як Москва розпалювала війни і на чужій крові лицемірно будувала свою імперію", - написав дипломат.
Боднар зазначив, що останнім часом Росія намагається посварити Польщу і Україну.
"Спроби Росії впродовж останніх років після початку російської агресії проти України — безпосередньо чи з допомогою своїх агентів впливу та різних маніпулятивних технологій — вбити "клин історії" у відносини між нашими народами провалилися й не дозволили їх розробникам досягти поставленої мети. І не досягнуть, якщо ми й надалі діятимемо спільно та довірливо. Однак сьогодні ми стали свідками нових спроб Росії маніпулювати історією, щоб цього разу вдарити у спину Польщі, посіяти зерно розбрату в Європі, вкотре спробувати показати себе у "білому світлі", - зазначив дипломат.
ВІн заявиви, що "Путін та його поплічники розгорнули масштабну пропагандистську кампанію зі звинувачення Польщі в антисемітизмі та відповідальності за початок Другої світової війни".
"На ці фальшиві закиди реакція української сторони має бути однозначна: ми солідарні з Польщею!" - написав Боднар.
Это радует, приятно слышать!
Хоча пояс може бути довшим - від Балтійського до Чорного.
Але й це добра нагайка для гибридної гадины.
А самое странное, что они сами себя настраиваются. Поганые у них гены.
Ну, там -- номерной счётик банке открыть, или -- там, на тёщу с жинкой -- шо им наличкой привезли из параши -- ...шоб не все яйца из одной корзины растерялись...
А Кыно? -- всё снимается по Плану! -- нихто за Зелю и Беню на Майдан не вышел и не выйдет -- значит, будут давить материально!
-- пока, грёбаные украинские националисты, тоже платёжки снижения по свету и по газу не получат, по всем своим хрущёбам... ...и они их не получат!
Но получат они в итоге -- от России-Матушки...Как завещал великий Путин!
Она также предложила украинскому МИД в следующий раз "использовать для обозначения данного мифологизма следующие названия: Укрусь или Русукра".
А я Вам желаю, чтобы меня однажды направили российским послом в Киев. Я знаю, что Вы надеетесь остановить войну в Донбассе, хотите упрятать за решётку наглого и вечно пьяного борова Порошенко, мечтаете разогнать плешивые орды нацистов (эти «мачо» в основном живут на мамкину зарплату). Но Вам просто не дают этого сделать...
У меня осталось незаконченное дело в Киеве - я имею в виду уголовное 😊 Наверное, про него многие забыли, но я напомню - по факту госпереворота и захвата власти Турчиновым, Яценюком, Порошенко...
Так что когда будете задувать свечки на праздничном тортике, вспомните про моё пожелание, и Украина изменится. Мы изменим её, выкинем эту «мертвечину» из страны и восстановим дружеские отношения между Россией и Украиной.
Та й на завершення: з щирими побажаннями, Володимире Олександровичу! Миру та добра! Піднімаю за Вас келих🥂»
Джерело: сторінка Наталії Поклонськоі у «Фейсбук» (https://www.facebook.com/100013914705715/posts/783697265437423/?d=n)
Чи Україні : Армія, Віра, Мова, чи
«Однокласснікі», «Вконтактє», «колбаса по 2:20.»
Все новости теперь - одни плохие.
Хорошие - и прежде были редко.
Такая жизнь... Бессмыслица... Россия -
Не золотая даже, - просто клетка.
Плешивый путин только там проблема?
Уйди в отставку он - придет такой же.
Какой народ - такая и система !!
Сбить самолет со всей элитой Польши???
Для руцких подвиг, а не преступленье!
И если честно им сказать с экрана,
Что лично путин принимал решенье -
Лишь возрастет их преданность тирану...
2-8.11.2012 г. Борис Стомахин
В України та Польщі є два цікаві історичні події.
1. Адрусівське перемир'я 1667 року
2. Ризький мир 1921 року.
Обидві ці події приводили до втрати української державності, а через певний час державність втрачала і Польща.
Історія вчить, що історію потрібно вчити, щоб не повторювати помилок.
***
Тарас Шевченко
ПОЛЯКАМ
ПОЛЯКАМ
Ще як були ми козаками,
А унії не чуть було,
Отам-то весело жилось!
Братались з вольними ляхами,
Пишались вольними степами,
В садах кохалися, цвіли,
Неначе лілії, дівчата.
Пишалася синами мати,
Синами вольними... Росли,
Росли сини і веселили
Старії скорбнії літа...
Аж поки іменем Христа
Прийшли ксьондзи і запалили
Наш тихий рай. І розлили
Широке море сльоз і крові,
А сирот іменем Христовим
Замордували, розп'яли...
Поникли голови козачі,
Неначе стоптана трава,
Украйна плаче, стогне-плаче!
За головою голова
Додолу пада. Кат лютує,
А ксьондз скаженим язиком
Кричить: «Te Deum! Алілуя!..»
Отак-то, ляше, друже, брате!
Неситії ксьондзи, магнати
Нас порізнили, розвели,
А ми б і досі так жили.
Подай же руку козакові
І серце чистеє подай!
І знову іменем Христовим
Ми оновим наш тихий рай.