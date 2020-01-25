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Все про:Боднар (45) історія (690) Польща (2066) Росія (15176)

 Росія намагається посварити Польщу й Україну, але їй це не вдасться, якщо держави діятимуть спільно та довірливо, - Боднар

Приписувати собі чужі перемоги і перекладати на інших відповідальність за свої злочини - класична схема, яку використовує Кремль.

Про це пише заступник міністра закордонних справ України Василь Боднар у статті для ZN.UA, передає Цензор.НЕТ.

"Україна впродовж останніх років пізнала на собі ціну російської пропаганди, маніпуляцій та агресії. Росія здавна демонструє хист красти не лише чужі території, а й чужу історію, як, наприклад, історію України-Руси. Приписувати собі чужі перемоги та перекладати на інших власну відповідальність за злочини — це класична схема, що її використовує Кремль для творення паралельної реальності, в якій російській еліті легше панувати й самостверджуватися. Історія дає нам багато прикладів того, як Москва розпалювала війни і на чужій крові лицемірно будувала свою імперію", - написав дипломат.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія має заплатити компенсацію за руйнування Польщі під час Другої світової війни, - Качиньський

Боднар зазначив, що останнім часом Росія намагається посварити Польщу і Україну.

"Спроби Росії впродовж останніх років після початку російської агресії проти України — безпосередньо чи з допомогою своїх агентів впливу та різних маніпулятивних технологій — вбити "клин історії" у відносини між нашими народами провалилися й не дозволили їх розробникам досягти поставленої мети. І не досягнуть, якщо ми й надалі діятимемо спільно та довірливо. Однак сьогодні ми стали свідками нових спроб Росії маніпулювати історією, щоб цього разу вдарити у спину Польщі, посіяти зерно розбрату в Європі, вкотре спробувати показати себе у "білому світлі", - зазначив дипломат.

ВІн заявиви, що "Путін та його поплічники розгорнули масштабну пропагандистську кампанію зі звинувачення Польщі в антисемітизмі та відповідальності за початок Другої світової війни".

"На ці фальшиві закиди реакція української сторони має бути однозначна: ми солідарні з Польщею!" - написав Боднар.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3171884
 
   
 Топ коментарі
 
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Вменяемый заместитель министра?
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Враховуючи гонор деяких польських панів мокшам це робити не важко.
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Мабуть, після таких правильних тверджень на українську публіку, недовго йому бути заступником міністра. В ЗеМЗС тепер такі надовго не затримуються.
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підпалив гуцул смереку - а згоріла тУЯ ... тутУЯ
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Об"єднуватись потрібно для перемоги. Тільки тоді наступить мир.
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Дякую за розуміння! Давно пора. Третій рік намагаюсь втовкмачити.
Хоча пояс може бути довшим - від Балтійського до Чорного.
Але й це добра нагайка для гибридної гадины.
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Пока Украина будет лицемерить и не говорить правду - так и будет - А ПРАВДА одна и она должна быть озвучена всеми средствами массовой информации Украины и стран союзников - Нацистская ********* - фашистская мразь россия - нацистское и фашистское государство, страна террорист. Бесноватый фашистский фюрер Вован )(уйло по кличке путин - военный преступник. Должен быть один алгоритм любых высказываний, в Украине, про тварь россию - россия - это нацисты и фашисты, оккупанты, их карлик - фашистский фюрер.
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Россия пытается поссорить всех и вся, это их стратегия.
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Орда ведь. Вы думаете они будут работать? Им легче грабить, убивать и лгать.
А самое странное, что они сами себя настраиваются. Поганые у них гены.
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Як би ж нинішній володар булави мав політичну волю до цього, то було б добре, але не склалось.
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Еще и как удастся! А кто помешает, шут гороховый с мацой?
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Ми все пам'ятаємо: і дві неділі на завершення війни, і загибель тисяч військовослужбовців, і нахабну контрабанду, і ще багато чого... Хвалити Господа, що поступово це отходить...
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Польща нас підтримує ліпше за всіх. Але у нас знаходяться бидли, які плюють в їх бік: самі невмиті, смердять, а дзявонять на поляків. Вошлота...
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Сила в единстве-написано на ордене, которым награждали сечевых стрельцов./ Во время. московско-литовской войны под Оршей состоялась знаменитая в истории украинского, белорусского, литовского и польского народов битва.Войско под командованием князя Константина Ивановича Острожского, Гетмана княжества Литовского, Русского, Жемайтийського и Королевства Польского наголову разгромило московитов . К сожалению,позже Хмельницкий не смог договориться с Польшей. /Польша отвергла предложение РФ осудить УПА.
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- Россия хочет вбить клин не между Украиной и Польшей, а в преступное переписывание истории. Что касается "Украины-Руси", то хотелось бы уточнить даты начала и окончания существования этой Малороссийской Гипербореи, - написала Захарова на своей странице в Facebook.Она также предложила украинскому МИД в следующий раз "использовать для обозначения данного мифологизма следующие названия: Укрусь или Русукра".
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Обдолбана Маруська з МЗС РФ, їди на три літери!
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Так от, слухайте сюдой: Поехал Зеля в Оман, свой первый гонорар получать -- за роль Президента, в том кине, шо снимают про Украину профессиональные режиссёры.
Ну, там -- номерной счётик банке открыть, или -- там, на тёщу с жинкой -- шо им наличкой привезли из параши -- ...шоб не все яйца из одной корзины растерялись...
А Кыно? -- всё снимается по Плану! -- нихто за Зелю и Беню на Майдан не вышел и не выйдет -- значит, будут давить материально!
-- пока, грёбаные украинские националисты, тоже платёжки снижения по свету и по газу не получат, по всем своим хрущёбам... ...и они их не получат!
Но получат они в итоге -- от России-Матушки...Как завещал великий Путин!
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Если учитывать факт, что ты живешь на немецкую социалку читать твои поучения особенно смешно)
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Я Брумми Фарер! ...социалка от меня кормится. ...да ты и слова-то такого не слыхала...*)
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-- щас я всё брошу и поаплодирую тебе...*)
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Он действительно фольксдойч. Что за наезды?
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Дело в том что у Польши ( как и у России) фантомные имперские боли. У одних времен империй Алксандра 3 Романова и Сталина, у других Сигизмунда 3 Вазы и Юзефа Пилсудского. Пока Польша не "привыкнет" относиться к Украине как к равному и равноправному государству, со своей историей, своей исторической памятью, своими героями, своими интересами и т.д ( не всегда с совпадением польского восприятия)., до тех пор Россия и будет играть на этом. Польский "гонор" исторически много раз доводил ее до краха, ее раз 6 делили соседи за ее историю по меньшей мере. Если это ни чему не научило то это их беда и трагедия. Недаром восточный сосед по прежнему говорит " Можем повторить..", и это касается не только Украины но и Польши.
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- Россия хочет вбить клин не между Украиной и Польшей, а в преступное переписывание истории. Что касается "Украины-Руси", то хотелось бы уточнить даты начала и окончания существования этой Малороссийской Гипербореи, - написала Захарова на своей странице в Facebook.
Она также предложила украинскому МИД в следующий раз "использовать для обозначения данного мифологизма следующие названия: Укрусь или Русукра".
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Представниця країни-фантом, яка, по указу царя Пйотра Ляляксєївіча, вкрала і привласнила назву староукраїнської середньовічної держави і переіменувала свою задрипану Мацковію на грецький манер звучання назви Русь (Россия), чий герб - це калька, агонізуючої на той час, такої самої недоімперії - Візантії, прапор це копія Голландського стягу, а гімн це нафталінова комуносовкова відрижка буде тут розказувати про міфологізми. Росія намагається посварити Польщу й Україну, але їй це не вдасться, якщо держави діятимуть спільно та довірливо, - Боднар - Цензор.НЕТ 4415
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«Сегодня день рождения у Президента Украины Владимира Зеленского. Все самые добрые и тёплые слова Вам скажут родные и друзья за праздничным столом.
А я Вам желаю, чтобы меня однажды направили российским послом в Киев. Я знаю, что Вы надеетесь остановить войну в Донбассе, хотите упрятать за решётку наглого и вечно пьяного борова Порошенко, мечтаете разогнать плешивые орды нацистов (эти «мачо» в основном живут на мамкину зарплату). Но Вам просто не дают этого сделать...
У меня осталось незаконченное дело в Киеве - я имею в виду уголовное 😊 Наверное, про него многие забыли, но я напомню - по факту госпереворота и захвата власти Турчиновым, Яценюком, Порошенко...
Так что когда будете задувать свечки на праздничном тортике, вспомните про моё пожелание, и Украина изменится. Мы изменим её, выкинем эту «мертвечину» из страны и восстановим дружеские отношения между Россией и Украиной.
Та й на завершення: з щирими побажаннями, Володимире Олександровичу! Миру та добра! Піднімаю за Вас келих🥂»
Джерело: сторінка Наталії Поклонськоі у «Фейсбук» (https://www.facebook.com/100013914705715/posts/783697265437423/?d=n)Росія намагається посварити Польщу й Україну, але їй це не вдасться, якщо держави діятимуть спільно та довірливо, - Боднар - Цензор.НЕТ 9292
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Ну тут питання якій Україні.
Чи Україні : Армія, Віра, Мова, чи
«Однокласснікі», «Вконтактє», «колбаса по 2:20.»
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А что Насиров? Перешёл на сторону окупанта?
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Лучше бы он туда перешел, а не воровал здесь в свой карман и переводил все за границу!
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чего они парятся? судя по действиям ОП и самого ЗЕ они и без рф успешно добьют Украину и своим враньем насрут так что никакие усилия наших соседей на сделают больше вреда чем они
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Где-то такое мы уже слышали... У Климкина! Украли 150 млн на реконструкции стадиона в Житомире - это не мы, разбили где-то памятник - это рука Москвы, убили ребенка депутата облрады - они хотят нас поссорить...А может, хватит кивать на других, а заниматься каждому своим делом, своими проблемами и своими заботами?
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Зеленскому это ещё расскажите то он похоже другого мнения.
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Москва - Вавилон XXI сторіч'я. Башта-імперія незабаром завалиться!
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***
Все новости теперь - одни плохие.
Хорошие - и прежде были редко.
Такая жизнь... Бессмыслица... Россия -
Не золотая даже, - просто клетка.
Плешивый путин только там проблема?
Уйди в отставку он - придет такой же.
Какой народ - такая и система !!
Сбить самолет со всей элитой Польши???
Для руцких подвиг, а не преступленье!
И если честно им сказать с экрана,
Что лично путин принимал решенье -
Лишь возрастет их преданность тирану...
2-8.11.2012 г. Борис Стомахин
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Я вже не один раз тут писав.
В України та Польщі є два цікаві історичні події.
1. Адрусівське перемир'я 1667 року
2. Ризький мир 1921 року.
Обидві ці події приводили до втрати української державності, а через певний час державність втрачала і Польща.
Історія вчить, що історію потрібно вчити, щоб не повторювати помилок.
***

Тарас Шевченко
ПОЛЯКАМ
ПОЛЯКАМ
Ще як були ми козаками,
А унії не чуть було,
Отам-то весело жилось!
Братались з вольними ляхами,
Пишались вольними степами,
В садах кохалися, цвіли,
Неначе лілії, дівчата.
Пишалася синами мати,
Синами вольними... Росли,
Росли сини і веселили
Старії скорбнії літа...
Аж поки іменем Христа
Прийшли ксьондзи і запалили
Наш тихий рай. І розлили
Широке море сльоз і крові,
А сирот іменем Христовим
Замордували, розп'яли...
Поникли голови козачі,
Неначе стоптана трава,
Украйна плаче, стогне-плаче!
За головою голова
Додолу пада. Кат лютує,
А ксьондз скаженим язиком
Кричить: «Te Deum! Алілуя!..»

Отак-то, ляше, друже, брате!
Неситії ксьондзи, магнати
Нас порізнили, розвели,
А ми б і досі так жили.
Подай же руку козакові
І серце чистеє подай!
І знову іменем Христовим
Ми оновим наш тихий рай.
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Українські поляни дали назву Польщі. Це має стати центром кристалізації.
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