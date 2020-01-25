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Все про:Зеленський (4257) Новий рік (186) Путін (5298) Кулеба Дмитро (205)

 Новорічне привітання Зеленського Путіну було "дипломатичним маневром", - віцепрем'єр Кулеба

Новорічне привітання президента України Володимира Зеленського Володимиру Путіну, президенту РФ, який веде проти України гібридну війну, було "дипломатичним маневром".

Про це заявив віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба в інтерв'ю Радіо Свобода, інформує Цензор.НЕТ.

Відповідаючи на запитання, як оцінити таке привітання лідерові офіційно визнаної держави-агресора, він дав зрозуміти, що це було потрібно у зв’язку з тим, що "відбуваються перемови для вирішення життєво важливих питань, таких, як повернення українських полонених, повернення українських кораблів, захоплених у Керчі, було ж також дуже багато кроків зроблено для того, щоб рухатися в бік врегулювання врегулювання конфлікту на Донбасі, розв’язаного Росією".

За його словами, "акт привітання є дипломатичним маневром, який не потрібно перебільшувати".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Угорщина ніколи не заперечувала європейської перспективи України, - Дмитро Кулеба

Нагадуємо, 31 грудня Офіс Президента повідомив, що Зеленський провів телефонну розмову з Путіним, під час якої серед іншого, "керівники держав привітали один одного з прийдешніми святами".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3171882
 
 
 Топ коментарі
 
А помоєму, це вилизування дупи ворогу...
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Кулєба здурів, викликайте санітарів.
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Дiпломат ти наш маневровий...
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Кулєба здурів, викликайте санітарів.
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Новогоднее поздравление Зеленского Путину было "дипломатическим маневром", - вице-премьер Кулеба

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Коли б це зробив би Порошенко на посаді президента то ще можна було б назвати "діпломатичєскім маньовром". а коли це робить ЗЕ то це якось насторожує троха. Новогоднее поздравление Зеленского Путину было "дипломатическим маневром", - вице-премьер Кулеба - Цензор.НЕТ 5136
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Если бы Порох СКАЗАЛ ЧТО ТО ПОДОБНОЕ ТО ЕГО УЖЕ СУДИЛИ БЫ ЗА ЕЩЁ ОДНУ "ЗРАДУ". А у Зеленского это оказывается "дипломатический ход". Вот как нужно выворачиваться,учись Петя!.
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свыня вченна хорошо- брехать, дурить , воровать
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Ну типа хотел обосрать ,а сам жопу Пупкину облизал
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Скажу словами Голобородька: Пошли вы в жопу.
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Наживо!Яна Дугарь, війна і справа Шеремета - Рандеву з Яніною Соколовою
https://youtu.be/2AId8exVgQc
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Та запретите молебни Читать , ну каждый раз И Все да упокой. Нет Спаса .
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Не зараховано. Гидко. Що це за "маневри" - ловити струмінь із специфічного органу? Ці маневри окрім специфічного запаху і спец фічних плям нічого не принесуть.
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Любители зеленой сцикотни, кайфуйте! Вам годноту разливают на морду.
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Типа поздравил по приколу?
Жаль, думаю, что народ Украины не оценил прикол Зе, а может как раз очень верно оценил!
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а що таь читати? дякуюдужедякуюдякую. ВІСЛЮК!
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Этому Кулебе самому не тошно от подобного заявления?..........
Тьфу, стыдоба..........😡
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ОЙ! й піврооку не пройшло. То десь до кінця року нам розкажуть про Оман.
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АЛЕ! Новий Рік -то особесте у відносинах Хубла з Україною - БЄня пообіцяв йому клоуна в президенти без "жодної зеленої уяви про цей пост"(цитата обізнаної Юлі ще за рік до того, мабуть від БЄНІ була інфа) . Рік пройшов - Юля здулась , зооовсім ночікувано для самого БЄ , а от Пуйло залишилось. То це й був дипломатичний жест батьку - ідеологу його президентства
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Вектор таких маневров указывает на Ростов.
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Цікаво як по темникам у ЗМІ за останній рік війна на донбасі стала називатися "конфліктом". А потім земиролюці будуть звати це "сутичка", "непорозуміння" з рашкою.
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до ростова такие маневры прямым ходом зеопарыша и его ублюдков доведут
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Вангую, 9-го мая на Красной площади у Зе намечен решающий раунд прямых переговоров с Пу. по Донбассу, газу и т.д. и т.п.
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Если(!) это произойдет- не удивлюсь........
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Путін говорить, що поцілунки молотова і гітлера, сталіна і рібентропа теж були "дипломатичними маневрами". Й дуже ображається, коли ми цього не розуміємо. Дивіться, не заграйтесь у "маневри".
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Дебилы, ***...
Маневр называется "Поцелуй в жопу".
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Зяма! Почему у тебя бланш под глазом? Ха! Это **********) хотел дать мне поджопника! Но я увернулся!
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Новогоднее поздравление Зеленского показало его трусость и угодливость перед Путиным, баран начал голодного волка поздравлять, вот что значит новогоднее поздравление припрезедента Зеленского
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)))) а поцеловать в жопу вы тоже назовете маневром ))))
доп....сь)))))
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Поцеловать в жопу и высосать весь воздух отчего ***** упадет замертво. Ето многоходовочка ЗЕ №2
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Интересная тактика зализать врага досмерти Новогоднее поздравление Зеленского Путину было "дипломатическим маневром", - вице-премьер Кулеба - Цензор.НЕТ 2288
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ну шо паделать,єслі оні чувствуют себя едіним племенем "вовики' Новорічне привітання Зеленського Путіну було "дипломатичним маневром", - віцепрем'єр Кулеба - Цензор.НЕТ 6223
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Ещё несколько таких "манёвров" и Украина лишиться государственности.
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А отвод войск с оборудованых позиций? А выдача Цемаха? Беркута?!
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А может уже достаточно врать и всякую чушь нести, а Кулеба? Ведь этим сказкам никто не верит, не надо людям на уши лапшу вешать, ведь не только Зе "не лох", но народ тоже не лохи.
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" но народ тоже не лохи"
У меня для вас пренеприятнейшая новость...
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было "дипломатическим маневром"....

А если взять из поздравления двадцать пятую, триста одиннадцатую, пятьсот четвертую, семьсот одиннадцатую и девятьсот двадцать третью буквы - то получится слово "*уйло"!
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Ещё один "многоходовочник"? Кулебу Хло в пупок поцеловал?
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Бреше.
І так незугарно, що ще більше підкреслює ганебність

того вітання.
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эта **** уже 245 дней пашет презиком. постоянно переговаривается с ******. О ЧЕМ?!?!?! РЕЗУЛЬТАТ ГДЕ?!?!?! ты **** поздравил упыря впервые с 2014 года!. ВПЕРВЫЕ страна которая подверглась агрессии "маневрируя" поздравила АГРЕССОРА. упырь ты конченый.. **** чтоб тебя мама рима обратно родила
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Новогоднее поздравление Зеленского Путину было "дипломатическим маневром", - вице-премьер Кулеба - а переговоры в Омане с гонцами Путина, это какой манёвр был?
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Скоріше маньовр Єрмака з Сурковим - сурков у відставці, а зєлє отказалі в Ізраіле і оно надуло губкі
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Новорічне привітання президента України Володимира Зеленського Володимиру Путіну, президенту РФ, який веде проти України гібридну війну, було "дипломатичним маневром".

маневр "підставлю но я жопу" допоміг ?
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*****
зеля ***** с новым годам поздравлял?
это ******
фуууууу таким быть
мягко говоря
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Надо было пощекотаь путину анус кончиком язычка - Талейран бы обзавидовался
высотам дипломатии.
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Та припиніть вже виправдовуватись. Коли сідаєте в калюжу- це сором. А коли видумуєте тупорилі відмазки- це подвійний сором.

Розкажіть краще, про що з Сурковим говорили? Чому він звільнився і чому по українському напрямку у кацапів помінявся план дій. Дуже багато чому, а ви усіляку хрінь несете, що справи не стосується.
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Советую всем в том числе и зелебобикам найти в гугле предсказание Евгения Понасенкова о Зеленском сказанное им ещё до выборов . Там же есть и выступление Жириновского в котором он не хуже Ванги предсказал роль Коломойского и даже за сколько он будет продавать Украину. Заметьте что всё это было сказано когда Зеленский только начал появляться как кандидат в президенты. Это невероятно но факт,всё сбылось и продолжает сбываться с поразительной точностью!.
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У жириновских давно расписано, что будет делать Зеленский по продаже Украины.
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Зеленський маневрує як порноакторка приймача з усіх боків. Карма
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А "квартал" еще живой, или гиены уже повыдыхали?
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Классную отмазку придумали зебилы . Если они комуто вылизывают жопу это дипломатический маневр . А как они называют когда стоят на дрожащих коленках
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Война Украины и РФ для Зеленского не то же что война Украины и РФ для украинцев. Зеленский ментально близок своему наставнику и спонсору Коломойскому, заявлявшему Это не война а " Внутренний гражданский конфликт. Никем не инспирированный, никакой Россией", - Коломойский. /Дайте 5-10 лет и кровь забудут. Россия все равно сильнее, отношения нужно улучшать, - Коломойский. /Россия с радостью примет нас в новый Варшавский договор. Мы возьмем 100 млрд долларов у россиян, - Коломойский.
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А я наївний, думав у цьому зе-бидлі, кулеба адикват, ан нет - кулебоб
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