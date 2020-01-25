 Новорічне привітання Зеленського Путіну було "дипломатичним маневром", - віцепрем'єр Кулеба

Про це заявив віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба в інтерв'ю Радіо Свобода, інформує Цензор.НЕТ.
Відповідаючи на запитання, як оцінити таке привітання лідерові офіційно визнаної держави-агресора, він дав зрозуміти, що це було потрібно у зв’язку з тим, що "відбуваються перемови для вирішення життєво важливих питань, таких, як повернення українських полонених, повернення українських кораблів, захоплених у Керчі, було ж також дуже багато кроків зроблено для того, щоб рухатися в бік врегулювання врегулювання конфлікту на Донбасі, розв’язаного Росією".
За його словами, "акт привітання є дипломатичним маневром, який не потрібно перебільшувати".
Нагадуємо, 31 грудня Офіс Президента повідомив, що Зеленський провів телефонну розмову з Путіним, під час якої серед іншого, "керівники держав привітали один одного з прийдешніми святами".
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Коли б це зробив би Порошенко на посаді президента то ще можна було б назвати "діпломатичєскім маньовром". а коли це робить ЗЕ то це якось насторожує троха.
https://youtu.be/2AId8exVgQc
Жаль, думаю, что народ Украины не оценил прикол Зе, а может как раз очень верно оценил!
Фу...
Тьфу, стыдоба..........😡
Маневр называется "Поцелуй в жопу".
доп....сь)))))
У меня для вас пренеприятнейшая новость...
А если взять из поздравления двадцать пятую, триста одиннадцатую, пятьсот четвертую, семьсот одиннадцатую и девятьсот двадцать третью буквы - то получится слово "*уйло"!
І так незугарно, що ще більше підкреслює ганебність
того вітання.
маневр "підставлю но я жопу" допоміг ?
зеля ***** с новым годам поздравлял?
это ******
фуууууу таким быть
мягко говоря
высотам дипломатии.
Розкажіть краще, про що з Сурковим говорили? Чому він звільнився і чому по українському напрямку у кацапів помінявся план дій. Дуже багато чому, а ви усіляку хрінь несете, що справи не стосується.