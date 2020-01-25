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Все про:поранення (1617) Донбас (13094) Об'єднані сили (426)

 Одного воїна ОС поранено на Донбасі, від початку доби зафіксовано сім ворожих обстрілів, - пресцентр

Протягом поточної доби збройні формування Російської Федерації сім раз порушили режим припинення вогню. Серед іншого, противник застосовував заборонені Мінськими домовленостями міномети калібру 120 мм, також відзначається робота снайперських пар.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Об'єднаних сил, шість обстрілів по наших позиціях відкривалися у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", а саме:
двічі неподалік Павлополя – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
поруч з Пісками – з мінометів калібру 120 мм противник випустив 3 міни, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
неподалік Авдіївки – з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
поблизу Березового – з снайперської гвинтівки та стрілецької зброї;
в районі населеного пункту Верхньоторецьке – гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

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Один ворожий обстріл було зафіксовано у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", а саме:
неподалік Катеринівки – з великокаліберного кулемету.
Сьогодні, 25 січня, внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил зазнав поранення.

Нагадаємо, 24 січня російсько-терористичні війська 12 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі, один український військовослужбовець зазнав поранення.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3171881
 
 
 Топ коментарі
 
что то зебилы молчат? им наверное какая разница?
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Так может надо" просто перестать стрелять " .Да зебилы ???
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https://timeze2019.blogspot.com/2020/01/blog-post_25.html
Разведение войск. Цифры, факты, выводы.
....

Как результат разведения войск
1.Резкое увеличение количества обстрелов.
2.Переход на использование более мощных систем вооружения.
3.Увеличение потерь со стороны ВСУ.
.......
Одного воїна ОС поранено на Донбасі, від початку доби зафіксовано сім ворожих обстрілів, - пресцентр - Цензор.НЕТ 9879
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что то зебилы молчат? им наверное какая разница?
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Они на такие темы не ходят.
Не удивлен.
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они сейчас только по "сектам" тусуются! им там комфортно!
ностальгируют... Одного воїна ОС поранено на Донбасі, від початку доби зафіксовано сім ворожих обстрілів, - пресцентр - Цензор.НЕТ 6312!
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Да, їм кортить позрадоманити, а ніззя.
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Они празднуют. У главЗебила сегодня днюха. Он нелох и ему уже 42.
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***
То не вітер гне калину,
Ледве в ній тримається душа,
То Росія нищить Україну,
Схід перетворила на руїну...
Губиться стежина в споришах

До хатини, котру зруйнували,
До хрестів, прабатьківських могил;
Скрізь нові копати ледь встигали,
В них сини вкраїнські полягали,
Та не опустили хоругви!

Дише степ ізнов одвічним горем
І шматує зболені серця,
Розрослась в нас сила непокори,
Горе розлилось глибоким морем,
І не видно ще йому кінця.
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"Люди гибнут на фронте": знаменитый тренер возмутился украинской властью

"Люди гибнут на фронте": знаменитый тренер возмутился украинской властью
Шестикратный чемпион Украины по футзалу, бывший тренер украинской сборной, с которой завоевал "серебро" Евро-2001 Станислав Гончаренко, резко раскритиковал действия офиса президента Украины.

"Вот этот Богдан, который сидящий в офисе президента, эти все паны в тяжелую минуту, когда погибают люди на фронте, они во Франции в лучших ресторанах в открытую пьют пиво. Эти люди не могут занимать должности по определению . Но сегодня тот формат, в котором находится президент, он тоже его создает и рисует. Наверное еще не имеет той силы, чтобы где-то ударить по столу", - отметил 59-летний Гончаренко в эфире Youtube-канала SPORT TRAVELER UA.
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щоразу п***ть "без втрат"... а кого ж хоронять ледь не щодня???
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Швидшого одужання нашому захиснику, смерті і важких поранень ворогам!
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