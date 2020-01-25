 Одного воїна ОС поранено на Донбасі, від початку доби зафіксовано сім ворожих обстрілів, - пресцентр

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Об'єднаних сил, шість обстрілів по наших позиціях відкривалися у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", а саме:

двічі неподалік Павлополя – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;

поруч з Пісками – з мінометів калібру 120 мм противник випустив 3 міни, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;

неподалік Авдіївки – з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;

поблизу Березового – з снайперської гвинтівки та стрілецької зброї;

в районі населеного пункту Верхньоторецьке – гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

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Один ворожий обстріл було зафіксовано у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", а саме:

неподалік Катеринівки – з великокаліберного кулемету.

Сьогодні, 25 січня, внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил зазнав поранення.

Нагадаємо, 24 січня російсько-терористичні війська 12 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі, один український військовослужбовець зазнав поранення.