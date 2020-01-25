 Одного воїна ОС поранено на Донбасі, від початку доби зафіксовано сім ворожих обстрілів, - пресцентр

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Об'єднаних сил, шість обстрілів по наших позиціях відкривалися у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", а саме:
двічі неподалік Павлополя – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
поруч з Пісками – з мінометів калібру 120 мм противник випустив 3 міни, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
неподалік Авдіївки – з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
поблизу Березового – з снайперської гвинтівки та стрілецької зброї;
в районі населеного пункту Верхньоторецьке – гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
Один ворожий обстріл було зафіксовано у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", а саме:
неподалік Катеринівки – з великокаліберного кулемету.
Сьогодні, 25 січня, внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил зазнав поранення.
Нагадаємо, 24 січня російсько-терористичні війська 12 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі, один український військовослужбовець зазнав поранення.
Разведение войск. Цифры, факты, выводы.
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Как результат разведения войск
1.Резкое увеличение количества обстрелов.
2.Переход на использование более мощных систем вооружения.
3.Увеличение потерь со стороны ВСУ.
.......
Не удивлен.
ностальгируют... !
То не вітер гне калину,
Ледве в ній тримається душа,
То Росія нищить Україну,
Схід перетворила на руїну...
Губиться стежина в споришах
До хатини, котру зруйнували,
До хрестів, прабатьківських могил;
Скрізь нові копати ледь встигали,
В них сини вкраїнські полягали,
Та не опустили хоругви!
Дише степ ізнов одвічним горем
І шматує зболені серця,
Розрослась в нас сила непокори,
Горе розлилось глибоким морем,
І не видно ще йому кінця.
"Люди гибнут на фронте": знаменитый тренер возмутился украинской властью
Шестикратный чемпион Украины по футзалу, бывший тренер украинской сборной, с которой завоевал "серебро" Евро-2001 Станислав Гончаренко, резко раскритиковал действия офиса президента Украины.
"Вот этот Богдан, который сидящий в офисе президента, эти все паны в тяжелую минуту, когда погибают люди на фронте, они во Франции в лучших ресторанах в открытую пьют пиво. Эти люди не могут занимать должности по определению . Но сегодня тот формат, в котором находится президент, он тоже его создает и рисует. Наверное еще не имеет той силы, чтобы где-то ударить по столу", - отметил 59-летний Гончаренко в эфире Youtube-канала SPORT TRAVELER UA.